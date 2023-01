UK shareholder meetings calendar - next 7 days

<table style="width: 667px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col width="219" /> <col width="448" /> </colgroup><tbody><tr><td class="xl68" width="219" height="21"><strong>Friday 27 January</strong></td><td class="xl67" width="448"> </td></tr><tr><td class="xl67" height="21">Avon Protection PLC</td><td class="xl67">AGM</td></tr><tr><td class="xl67" height="21">Henderson Far East Income Ltd</td><td class="xl67">AGM</td></tr><tr><td class="xl67" height="21">Ixico PLC</td><td class="xl67">AGM</td></tr><tr><td class="xl67" height="21">NB Global Monthly Income Fund Ltd</td><td class="xl67">EGM re proposed managed wind-down</td></tr><tr><td class="xl67" height="21">On The Beach Group PLC</td><td class="xl67">AGM</td></tr><tr><td class="xl67" height="21">Pathfinder Minerals PLC</td><td class="xl67">GM re capital raise</td></tr><tr><td class="xl67" height="21">Serica Energy PLC</td><td class="xl67">GM re consideration shares approval</td></tr><tr><td class="xl67" height="21">Treatt PLC</td><td class="xl67">AGM</td></tr><tr><td class="xl68" height="21"><strong>Monday 30 January</strong></td><td class="xl67"> </td></tr><tr><td class="xl67" height="21">Bluebird Merchant Ventures Ltd</td><td class="xl67">AGM</td></tr><tr><td class="xl67" height="21">Contango Holdings PLC</td><td class="xl67">AGM</td></tr><tr><td class="xl67" height="21">Hollywood Bowl Group PLC</td><td class="xl67">AGM</td></tr><tr><td class="xl67" height="21">SkinBioTherapeutics PLC</td><td class="xl67">GM re annual report review</td></tr><tr><td class="xl70" height="21">Starwood European Real Estate Finance Ltd</td><td class="xl67">EGM re capital return </td></tr><tr><td class="xl67" height="21">Webis Holdings PLC</td><td class="xl67">AGM</td></tr><tr><td class="xl68" height="21"><strong>Tuesday 31 January</strong></td><td class="xl67"> </td></tr><tr><td class="xl67" height="21">Hydrogen Future Industries PLC</td><td class="xl67">AGM</td></tr><tr><td class="xl67" height="21">Mobile Streams PLC</td><td class="xl67">AGM</td></tr><tr><td class="xl70" height="21">Residential Secure Income PLC</td><td class="xl67">AGM (TBC)</td></tr><tr><td class="xl67" height="21">Star Phoenix Group Ltd</td><td class="xl67">GM re removal and appointment of auditor</td></tr><tr><td class="xl67" height="21">Team PLC</td><td class="xl67">AGM</td></tr><tr><td class="xl67" height="21">Yamana Gold Inc</td><td class="xl67">SGM re transaction with Agnico Eagle Mines Ltd and Pan American Silver Corp</td></tr><tr><td class="xl67" height="21">Zamaz PLC</td><td class="xl67">AGM</td></tr><tr><td class="xl68" height="21"><strong>Wednesday 1 February</strong></td><td class="xl67"> </td></tr><tr><td class="xl67" height="21">Baronsmead Second Venture Trust PLC</td><td class="xl67">AGM</td></tr><tr><td class="xl67" height="21">Baronsmead Venture Trust PLC</td><td class="xl67">AGM</td></tr><tr><td class="xl67" height="21">Capricorn Energy PLC</td><td class="xl67">GM re directors removal and appointment of new directors</td></tr><tr><td class="xl67" height="21">Catalyst Media Group</td><td class="xl67">AGM</td></tr><tr><td class="xl67" height="21">Hyve Group PLC</td><td class="xl67">AGM</td></tr><tr><td class="xl67" height="21">Imperial Brands PLC</td><td class="xl67">AGM</td></tr><tr><td class="xl67" height="21">Premier Miton Group PLC</td><td class="xl67">AGM</td></tr><tr><td class="xl67" height="21">Renew Holdings PLC</td><td class="xl67">AGM</td></tr><tr><td class="xl70" height="21">Schroder Asia Pacific Fund PLC</td><td class="xl67">AGM</td></tr><tr><td class="xl68" height="21"><strong>Thursday 2 February</strong></td><td class="xl67"> </td></tr><tr><td class="xl67" height="21">abrdn Equity Income Trust PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Alteration Earth PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Baillie Gifford European Growth Trust PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">JPMorgan Indian Investment Trust PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Sage Group PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Schroder European Real Estate Investment Trust PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Tectonic Gold PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">ValiRx PLC</td><td class="xl66">GM re fundraising</td></tr><tr><td class="xl67" height="21"> </td><td class="xl67"> </td></tr><tr><td class="xl69" colspan="2" height="21">Copyright 2023 Alliance News Ltd. All Rights Reserved.</td></tr></tbody></table>