ARTICLES OF ASSOCIATION
of
ABRDN JAPAN INVESTMENT TRUST PLC
(Adopted by special resolution passed on 20 July 2021 and
amended by special resolution passed on [28] September 2023)
ABE/0077/00006/21182363 v4
i
TABLE OF CONTENTS
Clause
Page No.
PRELIMINARY
1
1
EXCLUSION OF PRESCRIBED ARTICLES
1
2
DEFINITIONS AND INTERPRETATION
1
LIABILITY OF MEMBERS
8
3
LIABILITY OF MEMBERS
8
NAME
8
4
CHANGE OF NAME
8
SHARE CAPITAL
8
5
SHARES
8
6
REDEEMABLE SHARES AND SHARES WITH SPECIAL RIGHTS
9
7
WARRANTS OR OPTIONS TO SUBSCRIVBE FOR SHARES
10
ALTERATION OF CAPITAL
10
8
CONSOLIDATION AND SUB-DIVISION OF SHARES
10
SHARES
...............................................................................................................................................
11
9
AUTHORITY TO ALLOT
11
10
COMMISSIONS/BROKERAGE
11
11
RENUNCIATION OF ALLOTMENT
11
12
TRUST MAY BE RECOGNISED
12
SHARE CERTIFICATES
12
13
MEMBERS' RIGHTS TO SHARE CERTIFICATES
12
14
ISSUE OF SHARE CERTIFICATE
12
15
JOINT HOLDERS
13
16
BALANCE SHARE CERTIFICATES
13
17
REPLACEMENT OF SHARE CERTIFICATES
13
18
DELIVERY OF SHARE CERTIFICATE TO BROKER OR AGENT
13
19
UNCERTIFICATED SHARES
14
ABE/0077/00006/21182363 v4
ii
CALLS ON SHARES
15
20
POWER TO MAKE CALLS
15
21
LIABILITY FOR CALLS
16
22
INTEREST ON OVERDUE AMOUNTS
16
23
OTHER SUMS DUE ON SHARES
16
24
POWER TO DIFFERENTIATE BETWEEN HOLDERS
16
25
PAYMENT OF CALLS IN ADVANCE
17
FORFEITURE, SURRENDER AND LIEN
17
26
NOTICE ON FAILURE TO PAY A CALL
17
27
FORFEITURE FOR NON-COMPLIANCE
17
28
DISPOSAL OF FORFEITED SHARES
18
29
HOLDER TO REMAIN LIABLE DESPITE FORFEITURE
19
30
LIEN ON PARTLY-PAID SHARES
19
31
SALE OF SHARES SUBJECT TO LIEN
19
32
PROCEEDS OF SALE OF SHARES SUBJECT TO LIEN
19
COMPULSORY SALE POWERS
20
33
POWERS OF SALE
20
34
EVIDENCE OF DUE FORFEITURE AND SALE
20
VARIATION OF RIGHTS
20
35
MANNER OF VARIATION OF RIGHTS
21
36
MATTERS NOT CONSTITUTING VARIATION OF RIGHTS
22
TRANSFER OF SHARES
23
37
FORM OF TRANSFER
23
38
RIGHT TO REFUSE REGISTRATION OF TRANSFER OF CERTIFICATED
SHARES
23
39
REGISTRATION OF TRANSFERS OF UNCERTIFICATED SHARES
24
40
NO FEE ON REGISTRATION
24
41
RETENTION OF TRANSFERS
25
TRANSMISSION OF SHARES
25
ABE/0077/00006/21182363 v4
iii
42
TRANSMISSION OF SHARES
25
43
ELECTION BY PERSONS ENTITLED BY TRANSMISSION
25
44
RIGHTS OF PERSONS ENTITLED BY TRANSMISSION
26
LIMITATIONS ON SHAREHOLDINGS
26
45
LIMITATIONS ON SHAREHOLDINGS
26
UNTRACED SHAREHOLDERS
28
46
SALE OF SHARES OF UNTRACED SHAREHOLDERS
28
GENERAL MEETINGS
29
47
ANNUAL GENERAL MEETINGS
29
48
OTHER GENERAL MEETINGS
29
51
CLASS MEETINGS
32
NOTICE OF GENERAL MEETINGS
33
52
NOTICE OF GENERAL MEETINGS
33
53
OMISSION OR NON-RECEIPT OF NOTICE
34
PROCEEDINGS AT GENERAL MEETINGS
35
55
CHAIRMAN
35
56
QUORUM
35
57
LACK OF QUORUM
36
58
ADJOURNMENT
36
60
DIRECTORS' AND NON-MEMBERS' RIGHT TO ATTEND AND SPEAK
38
61
AMENDMENTS TO RESOLUTIONS
38
62
ACCOMMODATION OF MEMBERS AT MEETING
39
VOTING AT GENERAL MEETINGS
39
63
METHODS OF VOTING
39
64
PROCEDURE ON A POLL
40
65
TIMING OF A POLL
41
66
VOTING ON A POLL
41
VOTING RIGHTS
41
ABE/0077/00006/21182363 v4
iv
67
VOTES ATTACHING TO SHARES
41
68
VOTES OF JOINT HOLDERS
42
69
RESTRICTIONS ON VOTING, DIVIDENDS AND TRANSFERS OF DEFAULT
SHARES
42
70
MEMBER UNDER INCAPACITY
45
71
VALIDITY AND RESULT OF VOTE
45
PROXIES AND CORPORATE REPRESENTATIVES
46
72
IDENTITY OF PROXY
46
73
FORM OF PROXY
46
74
DEPOSIT OF PROXY
48
75
BODY CORPORATES ACTING BY REPRESENTATIVES
49
76
REVOCATION OF PROXY OR CORPORATE REPRESENTATIVE
50
DIRECTORS
50
77
NUMBER OF DIRECTORS
50
78
SHARE QUALIFICATION
51
79
DIRECTORS' FEES
51
80
OTHER REMUNERATION OF DIRECTORS
51
81
DIRECTORS' EXPENSES
51
82
RETIREMENT AND OTHER BENEFITS
52
83
APPOINTMENT OF EXECUTIVE DIRECTORS
52
84
POWERS OF EXECUTIVE DIRECTORS
52
APPOINTMENT AND RETIREMENT OF DIRECTORS
53
85
RETIREMENT AT ANNUAL GENERAL MEETINGS
53
86
RE-ELECTION OF RETIRING DIRECTOR
53
87
NOMINATION OF DIRECTOR FOR ELECTION
53
88
ELECTION OR APPOINTMENT OF ADDITIONAL DIRECTOR
54
89
VACATION OF OFFICE
54
MEETINGS AND PROCEEDINGS OF DIRECTORS
55
90
CONVENING OF MEETINGS OF DIRECTORS
55
ABE/0077/00006/21182363 v4
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