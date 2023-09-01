ARTICLES OF ASSOCIATION

of

ABRDN JAPAN INVESTMENT TRUST PLC

(Adopted by special resolution passed on 20 July 2021 and

amended by special resolution passed on [28] September 2023)

ABE/0077/00006/21182363 v4

i

TABLE OF CONTENTS

Clause

Page No.

PRELIMINARY

1

1

EXCLUSION OF PRESCRIBED ARTICLES

1

2

DEFINITIONS AND INTERPRETATION

1

LIABILITY OF MEMBERS

8

3

LIABILITY OF MEMBERS

8

NAME

8

4

CHANGE OF NAME

8

SHARE CAPITAL

8

5

SHARES

8

6

REDEEMABLE SHARES AND SHARES WITH SPECIAL RIGHTS

9

7

WARRANTS OR OPTIONS TO SUBSCRIVBE FOR SHARES

10

ALTERATION OF CAPITAL

10

8

CONSOLIDATION AND SUB-DIVISION OF SHARES

10

SHARES

...............................................................................................................................................

11

9

AUTHORITY TO ALLOT

11

10

COMMISSIONS/BROKERAGE

11

11

RENUNCIATION OF ALLOTMENT

11

12

TRUST MAY BE RECOGNISED

12

SHARE CERTIFICATES

12

13

MEMBERS' RIGHTS TO SHARE CERTIFICATES

12

14

ISSUE OF SHARE CERTIFICATE

12

15

JOINT HOLDERS

13

16

BALANCE SHARE CERTIFICATES

13

17

REPLACEMENT OF SHARE CERTIFICATES

13

18

DELIVERY OF SHARE CERTIFICATE TO BROKER OR AGENT

13

19

UNCERTIFICATED SHARES

14

ABE/0077/00006/21182363 v4

ii

CALLS ON SHARES

15

20

POWER TO MAKE CALLS

15

21

LIABILITY FOR CALLS

16

22

INTEREST ON OVERDUE AMOUNTS

16

23

OTHER SUMS DUE ON SHARES

16

24

POWER TO DIFFERENTIATE BETWEEN HOLDERS

16

25

PAYMENT OF CALLS IN ADVANCE

17

FORFEITURE, SURRENDER AND LIEN

17

26

NOTICE ON FAILURE TO PAY A CALL

17

27

FORFEITURE FOR NON-COMPLIANCE

17

28

DISPOSAL OF FORFEITED SHARES

18

29

HOLDER TO REMAIN LIABLE DESPITE FORFEITURE

19

30

LIEN ON PARTLY-PAID SHARES

19

31

SALE OF SHARES SUBJECT TO LIEN

19

32

PROCEEDS OF SALE OF SHARES SUBJECT TO LIEN

19

COMPULSORY SALE POWERS

20

33

POWERS OF SALE

20

34

EVIDENCE OF DUE FORFEITURE AND SALE

20

VARIATION OF RIGHTS

20

35

MANNER OF VARIATION OF RIGHTS

21

36

MATTERS NOT CONSTITUTING VARIATION OF RIGHTS

22

TRANSFER OF SHARES

23

37

FORM OF TRANSFER

23

38

RIGHT TO REFUSE REGISTRATION OF TRANSFER OF CERTIFICATED

SHARES

23

39

REGISTRATION OF TRANSFERS OF UNCERTIFICATED SHARES

24

40

NO FEE ON REGISTRATION

24

41

RETENTION OF TRANSFERS

25

TRANSMISSION OF SHARES

25

ABE/0077/00006/21182363 v4

iii

42

TRANSMISSION OF SHARES

25

43

ELECTION BY PERSONS ENTITLED BY TRANSMISSION

25

44

RIGHTS OF PERSONS ENTITLED BY TRANSMISSION

26

LIMITATIONS ON SHAREHOLDINGS

26

45

LIMITATIONS ON SHAREHOLDINGS

26

UNTRACED SHAREHOLDERS

28

46

SALE OF SHARES OF UNTRACED SHAREHOLDERS

28

GENERAL MEETINGS

29

47

ANNUAL GENERAL MEETINGS

29

48

OTHER GENERAL MEETINGS

29

51

CLASS MEETINGS

32

NOTICE OF GENERAL MEETINGS

33

52

NOTICE OF GENERAL MEETINGS

33

53

OMISSION OR NON-RECEIPT OF NOTICE

34

PROCEEDINGS AT GENERAL MEETINGS

35

55

CHAIRMAN

35

56

QUORUM

35

57

LACK OF QUORUM

36

58

ADJOURNMENT

36

60

DIRECTORS' AND NON-MEMBERS' RIGHT TO ATTEND AND SPEAK

38

61

AMENDMENTS TO RESOLUTIONS

38

62

ACCOMMODATION OF MEMBERS AT MEETING

39

VOTING AT GENERAL MEETINGS

39

63

METHODS OF VOTING

39

64

PROCEDURE ON A POLL

40

65

TIMING OF A POLL

41

66

VOTING ON A POLL

41

VOTING RIGHTS

41

ABE/0077/00006/21182363 v4

iv

67

VOTES ATTACHING TO SHARES

41

68

VOTES OF JOINT HOLDERS

42

69

RESTRICTIONS ON VOTING, DIVIDENDS AND TRANSFERS OF DEFAULT

SHARES

42

70

MEMBER UNDER INCAPACITY

45

71

VALIDITY AND RESULT OF VOTE

45

PROXIES AND CORPORATE REPRESENTATIVES

46

72

IDENTITY OF PROXY

46

73

FORM OF PROXY

46

74

DEPOSIT OF PROXY

48

75

BODY CORPORATES ACTING BY REPRESENTATIVES

49

76

REVOCATION OF PROXY OR CORPORATE REPRESENTATIVE

50

DIRECTORS

50

77

NUMBER OF DIRECTORS

50

78

SHARE QUALIFICATION

51

79

DIRECTORS' FEES

51

80

OTHER REMUNERATION OF DIRECTORS

51

81

DIRECTORS' EXPENSES

51

82

RETIREMENT AND OTHER BENEFITS

52

83

APPOINTMENT OF EXECUTIVE DIRECTORS

52

84

POWERS OF EXECUTIVE DIRECTORS

52

APPOINTMENT AND RETIREMENT OF DIRECTORS

53

85

RETIREMENT AT ANNUAL GENERAL MEETINGS

53

86

RE-ELECTION OF RETIRING DIRECTOR

53

87

NOMINATION OF DIRECTOR FOR ELECTION

53

88

ELECTION OR APPOINTMENT OF ADDITIONAL DIRECTOR

54

89

VACATION OF OFFICE

54

MEETINGS AND PROCEEDINGS OF DIRECTORS

55

90

CONVENING OF MEETINGS OF DIRECTORS

55

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Aberdeen Japan Investment Trust plc published this content on 01 September 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 01 September 2023 17:06:08 UTC.