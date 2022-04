Absa : Interest Payment Notification - ABGI and BIABS

ABSA GROUP LIMITED

(formerly known as Barclays Africa Group Limited)

(Incorporated with limited liability in South Africa under registration number 1986/003934/06) Bond Issuer Code: ABGI

("ABSA Group" or "ABGI")

ABSA BANK LIMITED

(Incorporated with limited liability in South Africa under registration number 1986/004794/06) Bond Issuer Code: BIABS

(""Absa")

INTEREST PAYMENT NOTIFICATION

Noteholders are advised of the following interest payments and their respective interest payment dates.

Note ISIN Coupon Rate (%) Interest Amount (ZAR) Interest Payment Date ASN596 ZAG000175415 5,442 678,386.30 11 April 2022 ASN779 ZAG000182858 5,092 7,120,708.60 11 April 2022 ASN780 ZAG000182882 5,162 6,434,821.92 11 April 2022 ASN781 ZAG000182890 4,992 4,356,032.88 11 April 2022 AGL02 ZAG000158452 6,292 24,512,942.47 11 April 2022 AGT01 ZAG000154527 8,642 26,738,348.00 11 April 2022 ASN782 ZAG000182908 5,192 5,504,942.47 13 April 2022 ABFN43 ZAG000163312 5,012 4,943,342.47 14 April 2022 ABFN44 ZAG000163320 5,152 12,703,561.64 14 April 2022 ABFN45 ZAG000163338 5,252 9,065,095.89 14 April 2022 ABFN25 ZAG000147380 5,542 5,727,239.45 19 April 2022 ABFN26 ZAG000147406 5,942 23,633,857.32 19 April 2022 ASN460 ZAG000169616 5,292 666,936.99 19 April 2022 ASN461 ZAG000169624 5,342 673,238.36 19 April 2022 ASN597 ZAG000175696 5,842 736,252.05 19 April 2022 ASN724 ZAG000180704 5,468 2,756,471.23 19 April 2022 ASN784 ZAG000182973 5,142 8,241,287.67 19 April 2022 ASN600 ZAG000175852 5,192 1,001,415.89 22 April 2022 ASN568 ZAG000174293 6,192 571,190.79 25 April 2022 ASN601 ZAG000175860 5,852 2,115,538.08 25 April 2022 ASN785 ZAG000183013 5,142 1,922,967.12 25 April 2022

06 April 2022

Debt sponsor to ABSA Group Limited and Absa Bank Limited:

Absa Bank Limited, acting through its Corporate and Investment Banking division