Accentis : 31/08/2020 – Halfjaar resultaten 2020

Gereglementeerde informatie Geconsolideerde financiële staten op 30 juni 2020 Antwerpen, België - 31 augustus 2020 18:00 CET - Accentis nv ('Accentis'), de vastgoedholding met hoofdzetel in Antwerpen die zich specialiseert in semi-industrieel vastgoed, publiceert vandaag zijn resultaten over het eerste halfjaar van 2020. Geconsolideerde kerncijfers In k EUR Voor het boekjaar Voor het boekjaar Voor het boekjaar eindigend op eindigend op 31 eindigend op 30 juni december 30 juni 2020 2019 2019 Niet-geauditeerd Geauditeerd Niet-geauditeerd Huuropbrengsten 6.506 12.318 6.186 Opbrengsten uit doorberekende kosten 3.135 7.396 3.581 EBITDA (1) 5.102 9.021 4.624 Variatie in reële waarde vastgoedportfolio -263 3.350 292 Bedrijfsresultaat (EBIT) 4.835 12.382 4.920 Financieel resultaat -961 -2.157 -1.177 Resultaat voor belastingen uit bedrijfsactiviteiten Aangepast resultaat voor belastingen uit bedrijfsactiviteiten (2) 3.874 10.225 3.743 3.874 10.225 3.743 Belastingen -731 -2.348 -978 Nettoresultaat Toerekenbaar aan de eigenaars van de moedermaatschappij Belang van derden Resultaat uit bedrijfsactiviteiten per gewogen gemiddeld aandeel - gewoon en verwaterd 3.143 7.877 2.765 3.143 7.877 2.765 - - - 0,0025 EUR 0,0062 EUR 0,0022 EUR EBITDA: is onder IFRS geen gedefinieerd begrip. Accentis definieert het als het resultaat dat wordt verkregen door bij het bedrijfsresultaat de geboekte afschrijvingen, waardeverminderingen, voorzieningen en de variatie in de reële waarde van het vastgoedportfolio op te tellen en er eventuele terugnames van deze rubrieken af te trekken. Aangepast resultaat voor belastingen: is onder IFRS geen gedefinieerd begrip. Accentis definieert het als het resultaat voor belastingen gecorrigeerd voor alle eenmalige (uitzonderlijke) elementen. blz 1/15 Voorwoord Ondanks de speciale omstandigheden kunnen wij tevreden terugblikken op de eerste jaarhelft van 2020. De anticiperende steunmaatregelen, voornamelijk onder de vorm van een gedeeltelijke opvraging van de huur in combinatie met een gespreide betaling van het saldo, werden door onze gebruikers positief onthaald en de verbintenissen die werden aangegaan zijn nauwgezet nagekomen. De nieuwbouwontwikkeling (11.500 m²) te Slowakije werd voltooid, waardoor de vastgoedbeleggingen stegen tot 137,5 mio EUR. De oplevering van het project is lopende en de eerste huurgelden worden verwacht in oktober 2020. Hoewel de schulden nagenoeg ongewijzigd bleven, overschreed het eigen vermogen van de groep ruimschoots de kaap van 71 mio EUR. De tweede COVID-19-golf belooft lastiger te worden. Het aanbod aan kantoorunits overschrijdt ruimschoots de geringe vraag. Een tweede golf van inactiviteit kan de kleinere industriële spelers ernstig schaden. Wekelijks meten we de activiteitenratio van onze Slowaakse gebruikers; momenteel bedraagt de ratio gemiddeld ca. 80%. De huurder van onze Duitse site Schiltach heeft bescherming tegen schuldeisers aangevraagd omdat verscheidene orders van grote automerken werden geannuleerd. Onze focus voor de tweede helft van het jaar ligt voornamelijk op het behoud van het huidige vastgoedportfolio, de persoonlijke contacten met onze gebruikers en het eventueel verlenen van tijdelijke steun. Tot slot: korte communicatielijnen met onze gebruikers, een goede kostenbeheersing en het spreiden van grotere investeringsuitgaven blijven constanten in het beheer en beleid van Accentis. Belangrijke gebeurtenissen tijdens de eerste jaarhelft van 2020 en na balansdatum 30 juni 2020 Belgische sites Lier Gevolgen COVID-19: verschillende gebruikers van meestal kleinere kantoorunits geven de voorkeur aan meer flex- en thuiswerk. Hierdoor komen geleidelijk aan units beschikbaar, maar het aanbod is groter dan de vraag. Technisch: de sprinklertank (750m3) werd grondig gerenoveerd en gereviseerd zodat het complex volledig beantwoordt aan de veiligheidsnormen. Ieper Op de gelijkvloerse verdieping heeft Tupperware een polyvalente ruimte in gebruik genomen en smaakvol ingericht. Rond oktober zal een boekhoudkantoor zijn tijdelijke intrek nemen in kantoren op de eerste verdieping. Hamont-Achel De lichtstraten van de productiehal werden volledig vernieuwd. Deze site is verhuurd aan Punch Metals. De huurovereenkomst bevat een koopoptie tot einde 2021. Momenteel worden de nodige vernieuwings- en renovatiewerkzaamheden uitgevoerd, volgens overeenkomst en in onderling overleg. Nederlandse site Eede Deze kleinere site is vrijgekomen eind december 2019. Tot dusver is er geen belangstelling geweest om er, overeenkomstig de bestemming, diensten of een praktijkruimte in onder te brengen. Wel hebben wij blz 2/15 de vraag ontvangen van een fietsenzaak om de gelijkvloerse verdieping te gebruiken. De lokale overheden kunnen blijkbaar niet ingaan op onze vraag tot een soepele bestemmingswijziging zodat er een uitgebreide aanvraag dient te gebeuren, een procedure die 6 tot 12 maanden kan duren. Duitse site Schiltach Eind juni 2020 hadden de directie van BBS en Accentis een principeakkoord gesloten over (de bevestiging van) de verlenging van de huurovereenkomst met 6 jaar, met ingang van maart 2021. COVID-19 verhinderde echter de afhandeling hiervan. Toen verscheidene orders van grote automerken plots werden geannuleerd, betalingen van klanten en steun van de Koreaanse aandeelhouder uitbleven, besloot het Duitse management om veiligheidshalve bescherming tegen schuldeisers aan te vragen ('insolvenz'). We geloven dat deze maatregel tijdelijk is en hopen voor het einde van het jaar duidelijkheid te hebben en de verlenging alsnog te kunnen bevestigen. Slowaakse sites Campus-Páleničky Námestovo De tweede inplanting van ca. 11.500 m² werd technisch voltooid. De opleveringsprocedure is lopende en we verwachten de eerste huurgelden in oktober 2020. De bancaire financiering ten bedrage van 6 mio EUR werd volledig opgenomen. Momenteel blijft enkel unit 5A (ca. 10.000 m²) nog beschikbaar voor toekomstige ontwikkeling. In eerste instantie wordt deze ruimte voorbehouden aan onze bestaande gebruikers, als toekomstige uitbreidingsmogelijkheid. COVID-19 COVID-19 heeft een impact op de nationale en internationale economie en leidt tot een vertraging in vele sectoren, waaronder ook de vastgoedsector. Accentis heeft zijn gebruikers, waar mogelijk, de nodige steunmaatregelen geboden, voornamelijk onder de vorm van een gedeeltelijke opvraging van de huur in combinatie met een gespreide betaling van het saldo. De anticiperende steunmaatregelen werden door onze gebruikers positief onthaald en de verbintenissen die werden aangegaan zijn nauwgezet nagekomen. Zoals vermeld voelen we duidelijk de druk van de tweede COVID-19-golf. Het aanbod aan kantoorunits overschrijdt ruimschoots de geringe vraag. Een tweede golf van inactiviteit kan de kleinere industriële spelers ernstig schaden. De exacte impact van het vervolg van het COVID-19-gebeuren is voor Accentis momenteel niet meetbaar, maar we blijven alert op eventuele gevolgen. Wijzigingen in de raad van bestuur en het management Er deden zich gedurende 2020 geen wijzigingen voor in de samenstelling van de raad van bestuur en het management. Bespreking van de resultaten Huuropbrengsten en overige bedrijfsopbrengsten In k EUR 1H 2020 2019 1H 2019 Geconsolideerde totale opbrengsten 9.653 19.809 9.843 Huuropbrengsten 6.506 12.318 6.186 Opbrengsten uit doorberekende kosten 7.396 3.581 3.135 Overige opbrengsten 12 30 11 Meerwaarde op verkoop vaste activa - 65 65 blz 3/15 Alle huuropbrengsten zijn uitsluitend afkomstig van derden. De huuropbrengsten zijn gedurende de eerste zes maanden van 2020 gestegen ten opzichte van vorig boekjaar, voornamelijk wegens de ingebruikname van de nieuwbouw in Slowakije door YanFeng op 1 januari 2020. In k EUR 1H 2020 2019 1H 2019 Huuropbrengsten 6.506 12.318 6.186 - België 2.995 6.019 3.035 - Slowakije 3.064 5.338 2.673 - Duitsland 447 892 444 - Nederland - 69 34 In de eerste jaarhelft van 2020 lag het verbruik van nutsvoorzieningen en het aantal onderhoudsinterventies in Slowakije lager dan in de eerste jaarhelft van 2019, waardoor de opbrengsten uit doorberekende kosten (exploitatiekosten die contractueel ten laste vallen van de huurder) voor 2020 gedaald zijn ten opzichte van 2019. Noch de overige opbrengsten van de eerste zes maanden van 2020, noch deze van het boekjaar 2019 omvatten eenmalige elementen. De rubriek meerwaarde op de verkoop van vaste activa van 2019 omvat de gerealiseerde meerwaarde op de verkoop van de site in Evergem vorig jaar. Overzicht bezetting eind juni 2020 Eind juni 2020 bedroeg de bezettingsgraad, berekend op basis van de totale oppervlakte, 97,99%, ten opzichte van 97,77% eind juni 2019. Eind 2019 was de bezettingsgraad 98,11%. Totale oppervlakte Leegstand Totale oppervlakte Leegstand 30-06-2020 30-06-2020 30-06-2019 30-06-2019 m² m² m² m² Oppervlakte in - België 73.217 3.145 73.217 4.389 - Slowakije 131.815 493 121.151 478 - Duitsland 23.096 - 23.096 - - Nederland 957 957 957 - Oppervlakte 229.085 4.595 218.421 4.867 Evolutie huuropbrengsten - belangrijkste wijzigingen in 2020 (impact op jaarbasis) In k EUR Daling door desinvesteringen - Stijging door investeringen +538 Stijging/daling investeringstoelages - Stijging/daling huurkortingen +15 Stijging door nieuwe huurcontracten (incl. verhogingen en indexatie) +173 Daling door aflopende huurcontracten -134 Het bedrag van de stijging door investeringen stemt overeen met de gecontracteerde jaarhuur van de opgeleverde nieuwbouwsite in Námestovo met ingang van 1 januari 2020. De impact op jaarbasis van nieuwe huurcontracten is toe te schrijven aan contracten in België (76k EUR) en Slowakije (12k EUR). 