Achiko AG publie les résultats du -2

Les dépenses liées aux options d'achat d'actions ont été réduites de 2,1 millions de dollars pour compenser la perte des revenus de l'activité fintech de 0,4 million de dollars, l'augmentation des coûts des salaires et de la rémunération du conseil d'administration (y compris les coûts du PDG) de 0,6 million de dollars et l'augmentation de la R&D ainsi que d'autres coûts d'exploitation de 0,7 million de dollars. Derrière la perte d'exploitation se cachent des gains substantiels dans les affaires.

La direction d'Achiko a passé le premier semestre 2021 à se concentrer sur le développement de produits, à abaisser son profil de coûts et à réorganiser son équipe de direction, conformément à la finalisation de la transition d'une fintech à une société de diagnostic healthtech. Le taux d'absorption global a été considérablement réduit. Le Dr Morris S. Berrie, chercheur en biotechnologie et entrepreneur, a été nommé au poste de président le 11 janvier 2021 et M. Robert Rieder a été nommé directeur financier (CFO) le 1er juin 2021. Charles Pan, membre du conseil consultatif, basé à Taipei (Taiwan), a pris en charge la supervision des opérations de fabrication et de commercialisation à plein temps. En outre, John Lin, membre du conseil d'administration, et Chris Young, directeur des opérations, se sont retirés en mai et juin 2021, respectivement.

Après la date de clôture, la société a réalisé un financement de 3,85 millions USD par un certain nombre d'investisseurs sophistiqués. Les fonds ont été appliqués aux efforts de commercialisation, au remboursement du solde impayé à Yorkville, et à la mise en règle de la société.

Steven Goh a commenté : "Nous sommes extrêmement reconnaissants à nos actionnaires et aux efforts de ceux qui ont travaillé sans relâche pour nous permettre de nous positionner là où nous sommes aujourd'hui : une société plus légère et plus stratégiquement alignée, entièrement axée sur les diagnostics des technologies de la santé à l'ère du Covid-19."

À propos d'Achiko Achiko crée et développe de nouvelles innovations dans le domaine de la technologie des soins de santé par le biais de sa division biotechnologique, AptameX^MD, et de sa division sour de technologie de santé mobile numérique, Teman Sehat^ MD (« Mon Aide-Santé »). La société a créé une solution unique dans le domaine des technologies de la santé et fournit des tests de diagnostic conviviaux intégrés à une solution de passeport numérique pour la gestion du Covid-19.

AptameX^MD se fonde sur une technologie basée sur les aptamères d'ADN peu coûteuse, synthétisée chimiquement et largement applicable au domaine du diagnostic des soins de santé, en constante évolution. En collaboration avec l'application numérique de santé mobile Teman Sehat^MD, Achiko développe des technologies potentielles qui visent à fournir des tests diagnostiques rapides et abordables pour une série de pathogènes et d'indications thérapeutiques. La technologie AptameX^MD est sous licence de Regenacellx.sl et Achiko en détient les droits exclusifs de commercialisation.

Notre siège social est à Zurich et nous possédons des bureaux à Hong Kong, Jakarta, Séoul et Singapour.

De plus amples informations sont disponibles sur www.achiko.com Contacts avec les médias : ACHIKO AG Relations avec les investisseurs E: ir@achiko.com Suisse & Global Marcus Balogh Farner Consulting Ltd. E: achiko@farner.ch T: +41 44 266 67 67

États-Unis & Global Jeanene Timberlake RooneyPartners E: jtimberlake@rooneypartners.com T: +1 646 770 8858

Le rapport semestriel 2021 est disponible à partir de 06h30 CEST dans la section Financials du site www.achiko.com/ financieres.

Présentation des résultats du 1H21 le lundi 27 septembre

Achiko AG (SWX : ACHI, ISIN CH0522213468) tiendra sa présentation des résultats financiers du 1er semestre 2021 sous la forme d'une réunion virtuelle Zoom Meeting, dirigée par Steven Goh, CEO d'Achiko AG, et Robert Rieder, CFO d'Achiko AG. Veuillez noter que la présentation sera en anglais.

Date : Lundi 27 septembre 2021 à 08h00 (CEST)

Lieu : La présentation sera diffusée en direct sous forme de réunion virtuelle Zoom via ce lien (https:// farnerconsulting.lpages.co/achiko-h1-2021-results-presentation).

Il est conseillé aux participants de se connecter à la conférence et d'enregistrer leurs coordonnées 10 minutes avant la conférence téléphonique.

Décharge de responsabilité Ce communiqué contient expressément ou implicitement certaines déclarations prévisionnelles concernant Achiko AG et ses activités. Ces déclarations impliquent certains risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, la condition financière, les performances ou les réalisations d'Achiko AG soient matériellement différents de tous les résultats futurs, les performances ou les réalisations exprimées ou implicites par ces déclarations prévisionnelles. Achiko AG fournit ce communiqué à partir de cette date et ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prévisionnelles contenues dans ce document à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fin du communiqué ad hoc

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Langue : Français Entreprise : Achiko AG Tessinerplatz 7 8002 Zurich Schweiz E-mail : ir@achiko.com Site internet : https://www.achiko.com/ ISIN : CH0522213468 Numéro valeur : 48788430 Bourses : SIX Swiss Exchange EQS News ID : 1235991 Fin du message EQS Group News-Service =------------

1235991 2021-09-27 CET/CEST

Bildlink: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1235991&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

September 27, 2021 00:31 ET (04:31 GMT)