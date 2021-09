EQS Group-Ad-hoc: Achiko AG / Mot-clé(s) : Résultat semestriel Achiko AG publie les résultats du premier semestre au 30 juin 2021 et fournit une mise à jour de la société 2021-09-27 / 06:30 CET/CEST Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC (SIX) Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur.

Achiko AG publie les résultats du premier semestre au 30 juin 2021 et fournit une mise à jour de la société

- Achiko annonce une perte d'EBITDA de 4,6 millions de dollars, y compris une charge de rémunération en actions sans effet sur la trésorerie de 1 million de dollars, subie pendant la transformation de l'entreprise et le passage à la commercialisation.

- Les points forts du premier semestre ont été l'achèvement de l'enregistrement des produits, la reconfiguration organisationnelle et la réduction de moitié des coûts d'exploitation quotidiens, posant ainsi les bases de la commercialisation.

- AptameX, le diagnostic Covid-19 salivaire à faible coût, propriété d'Achiko, a montré des performances compétitives par rapport aux autres solutions de test Covid-19. Comparé au test PCR avec un score CT moyen de 28,3, AptameX a donné une sensibilité de 77%.

- Une coentreprise a été établie en Indonésie, un pays de plus de 270 millions d'habitants. Achiko s'est associé à PT Indofarma TBK pour la fabrication et à de nombreuses autres sociétés pour la distribution et le travail de fond avant les ventes prévues au quatrième trimestre 2021.

- Après la date de clôture du bilan, Achiko a réussi à enregistrer le produit en Indonésie et a levé 3,85 millions de dollars de financement auprès d'investisseurs sophistiqués. Zurich, le 27 septembre 2021: annonce événementielle selon l'art. 53 RC - Achiko AG (SWX:ACHI, ISIN CH0522213468) ) ("Achiko" ou la "Société"), a le plaisir d'annoncer ses résultats financiers pour la période de 6 mois au 30 juin 2021, ainsi que ses progrès depuis lors. La Société a mené des essais avec sa technologie exclusive de test de diagnostic à faible coût basé sur la salive, AptameX^MD, et a mis en ouvre des changements organisationnels pour réduire son profil de coûts. Après la date du bilan, AptameX et son service jumeau de passeport numérique Teman Sehat^MD (« Mon Aide-Santé ») ont reçu l'approbation du gouvernement indonésien. Achiko est en train de constituer une équipe de vente et de soutien à la clientèle pour commencer les opérations de vente au quatrième trimestre de 2021.

"Nous avons réussi à reconfigurer l'organisation et à terminer les études sur la performance des produits avec de très bons résultats", a déclaré Steven Goh, PDG d'Achiko. "La transformation a été difficile, compte tenu de l'empreinte mondiale de la société. Cependant, après la date du bilan, nous avons réussi à enregistrer le produit, à financer la société et à terminer le dépôt du brevet. Nous sommes impatients de respecter nos directives antérieures et de réaliser des ventes au quatrième trimestre, ainsi que d'élargir l'empreinte de la commercialisation sur le plan géographique avec AptameX, et sur le plan horizontal avec des produits et services complémentaires."

AptameX : Développement du produit, ventes et perspectives du marché "Nous pensons que pour vaincre la pandémie de Covid-19, il faudra combiner les vaccins, les tests et la thérapeutique", a ajouté Steven Goh. "Nous aspirons tous à un avenir sans Covid-19. Les vaccins peuvent nous aider dans cette entreprise, mais pour la grande majorité de la planète, nous pensons que les tests et les systèmes d'assurance feront partie de nos vies pour le reste de cette décennie". Au cours de la période du bilan, la société a mené la phase 1 de ses tests pour AptameX dans un format de plaque à 96 puits et a procédé aux phases suivantes et enfin à l'enregistrement du produit. Les premiers résultats obtenus dans ce format ont dépassé les attentes, même avec des scores CT élevés. Un score CT élevé indique une faible charge virale. Avec un score CT élevé de 28,3, AptameX a atteint une sensibilité de 77 % (IC 95 % : 75,94 - 79,24), ce qui est comparable aux tests rapides à flux latéral actuels. Pour des scores CT inférieurs, les premiers résultats indiquent qu'AptameX pourrait être compétitif par rapport à de nombreux autres tests rapides. Ces résultats impliquent qu'Achiko peut être en mesure de fournir un test qui surpasse la plupart des tests rapides par la détection, à un format coût / rapidité que de nombreuses approches de test PCR ne parviennent pas à atteindre. Le travail de calibration, qui pourrait montrer des gains continus dans la performance du produit, est presque terminé.

Intégration d'AptameX dans Teman Sehat En outre, le test de diagnostic AptameX Covid-19 a été intégré avec succès dans le service de passeport numérique Teman Sehat pour son lancement en Indonésie, qui a été approuvé par le gouvernement indonésien local et lancé en juin 2020 à Pekanbaru, en Indonésie. La combinaison d'AptameX et de Teman Sehat crée un écosystème numérique précis, peu coûteux et à la pointe de la technologie qui couvre l'ensemble du parcours de l'utilisateur du test Covid-19, de la programmation du test aux paiements en passant par l'obtention d'un résultat en quelques minutes pour contribuer à atténuer la propagation du Covid-19.

Des tests 3 à 5 fois par mois contribuent à la sécurité des utilisateurs et des communautés tout en fournissant de fortes sources de revenus potentiels pour Achiko par le biais de Teman Sehat. L'écosystème de test peut être utilisé comme un produit de dépistage de masse pour sécuriser à la fois des cibles géographiques allant des quartiers aux pays, ou des cibles de marché vertical telles que l'industrie alimentaire, les transports, les sites miniers, les soins de santé et de nombreuses autres situations de grande valeur.

Commercialisation en Indonésie et au-delà Pour la commercialisation et l'utilisation des ressources, la société s'est concentrée sur l'approbation avec son partenaire de fabrication, PT Indofarma TBK, en Indonésie. Par le biais de son partenaire de coentreprise PT Indonesia Farma Medis ("IFM"), Achiko a préparé le terrain en obtenant un certificat de distribution pour l'Indonésie. IFM entreprend le déploiement initial d'AptameX et de l'application mobile Teman Sehat en Indonésie. Achiko perçoit une part des bénéfices relatifs à sa participation de 50% et une redevance de licence de 10% sur les ventes brutes.

Les équipes de recherche et de développement clinique d'Achiko restent principalement en Europe et au Royaume-Uni. Le développement des produits a été entièrement déplacé à Taïwan et en Indonésie afin de passer rapidement à une capacité de production élevée, dans le but de fournir immédiatement AptameX à la population indonésienne. La société s'est également adjoint des collaborateurs clés dont l'expertise permettra d'améliorer les opérations en Indonésie et à Taiwan.

En août 2021, Achiko a obtenu du gouvernement indonésien l'approbation du produit et l'enregistrement d'AptameX, aux côtés de Teman Sehat, et est passé à la production. Les fournitures clés, du conjugué à la spetrophotométrie, proviennent de Taïwan, et les plastiques d'Indonésie. La société se prépare actuellement à la production à grande échelle et prévoit la première production substantielle au début du quatrième trimestre 2021.

Achiko et son partenaire de coentreprise ont commencé à recruter et à former des équipes de vente et d'assistance à la clientèle, à réaliser des investissements dans l'usine de production et les équipements, et font actuellement des présentations à des clients potentiels en Indonésie en vue de réaliser les premières ventes au début du quatrième trimestre 2021.

"À notre rythme actuel et sous réserve des conditions commerciales, nous prévoyons de réaliser nos attentes antérieures fournissant des services à plus de cinq millions de personnes, soit en tant que screener de marché de masse, soit à des marchés verticaux à la fin de l'année", a déclaré Steven Goh.

Grâce à l'accélération des progrès opérationnels, Achiko s'apprête à procéder à l'enregistrement du marquage CE dans le courant de l'année et répond aux demandes de vente provenant du monde entier. En outre, la société cherche à élargir son portefeuille de diagnostics avec des produits supplémentaires et complémentaires.

Résultats financiers Achiko a conclu le premier semestre 2021 avec une perte d'exploitation de 4,6 millions de dollars US, contre une perte de 5 millions de dollars US au premier semestre 2020.

