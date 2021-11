EQS Group-Ad-hoc: Achiko AG / Mot-clé(s) : Expansion Achiko lance le développement d'un test de diagnostic de la dengue 2021-11-05 / 06:45 CET/CEST Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC (SIX) Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Achiko lance le développement d'un test de diagnostic de la dengue

- Achiko va développer un test de diagnostic de la dengue en appliquant sa plateforme technologique d'aptamère d'ADN. Il s'agit d'une autre application prometteuse de la technologie qu'Achiko utilise déjà avec succès pour diagnostiquer le Covid-19.

- Le virus de la dengue infecte environ 400 millions de personnes chaque année et est endémique là où vivent 3,6 milliards (40%) de la population mondiale.

- Achiko développe une gamme de tests de diagnostic pour d'autres maladies pathogènes en utilisant la technologie des aptamères d'ADN.

Zurich, le 5 novembre 2021: Annonce événementielle selon l'art. 53 RC - Achiko AG (SWX : ACHI, ISIN CH0522213468) ("Achiko", la "Société"), une entreprise mondiale de technologie de la santé qui développe actuellement des technologies visant à fournir des tests de diagnostic rapides et abordables pour le Covid-19 et une série d'autres maladies pathogènes, a annoncé aujourd'hui le développement d'un test de diagnostic de la dengue basé sur un aptamère d'ADN.

La société a déjà reçu une autorisation d'utilisation d'urgence en Indonésie pour son test de diagnostic rapide et peu coûteux du Covid-19, AptameX^MD, intégré à une plateforme numérique, de Teman Sehat^MD (« Mon Aide-Santé »), et a récemment obtenu les premières commandes. AptameX est basé sur la technologie aptamère, un ADN synthétique (artificiel) qui se lie étroitement à la protéine spike (S1) à la surface du virus, qui est ensuite ciblée par le test. Cette technologie est rentable et largement applicable à une vaste gamme de soins de santé et de diagnostics médicaux. Achiko a l'intention de proposer une gamme de tests de diagnostic basés sur des aptamères d'ADN simple brin et de permettre la production de kits de test plus précis et proposés à un faible coût.

Diagnostic de la fièvre de la dengue La dengue est une infection virale transmise par les moustiques, répandue dans les régions tropicales, en particulier dans les Amériques, en Asie du Sud-Est et dans le Pacifique occidental. Il existe quatre types de dengue, et si la plupart des affections provoquent un léger syndrome grippal, elles peuvent évoluer vers une dengue sévère pour laquelle il n'existe aucun traitement à ce jour. Selon l'OMS, la dengue est endémique dans plus de 100 pays et s'est lentement propagée à de nouvelles régions, dont l'Europe, avec une estimation de 100 à 400 millions d'infections dans le monde chaque année. Parmi celles-ci, environ 500 000 cas mettent la vie en danger, avec jusqu'à 25 000 décès par an selon le World Mosquito Program.

"La société progresse dans la commercialisation de son diagnostic Covid-19. Nous sommes ravis de lancer le développement de notre deuxième test de diagnostic avec Teman Sehat comme plateforme de base qui améliorera la facilité d'utilisation et la prestation de services de divers tests de diagnostic", a déclaré Steven Goh, PDG d'Achiko. "Il existe des parallèles dans les diagnostics de la dengue et du Covid-19 où la RT-PCR et les tests d'antigènes sont utilisés pour confirmer les infections actuelles et passées. Nous pouvons appliquer la même science en isolant une protéine cible pertinente pour la dengue en utilisant la technologie des aptamères d'ADN pour offrir un autre diagnostic abordable et non invasif de la dengue."

"Les aptamères sont connus pour leur haute affinité et spécificité pour leurs cibles, ce qui en fait un outil de diagnostic très efficace. De plus, ils ne coûtent qu'une fraction de ce que coûtent les anticorps, ce qui est un facteur essentiel à prendre en compte dans les diagnostics médicaux. Au cours des dernières décennies, la recherche et l'industrie se sont principalement concentrées sur les anticorps, qui représentent aujourd'hui un marché de 146 milliards de dollars. Alors que les aptamères sont restés à la traîne derrière les anticorps, Achiko a saisi cette occasion unique d'être un leader du marché du diagnostic par aptamère et nous avons d'autres produits de test de diagnostic prometteurs en préparation", a ajouté Steven Goh.

Feuille de route du produit Comme annoncé récemment, Achiko s'attend à recevoir une approbation supplémentaire du ministère de la santé indonésien dans le courant du mois pour son kit de test de diagnostic AptameX Covid-19 de deuxième génération optimisé, avec une chaîne d'approvisionnement plus simple et un kit de test rationalisé. Un fabricant OEM à Taiwan est en cours de recrutement et la société travaille sur des formats supplémentaires pour AptameX au-delà de l'approche du test colorimétrique.

L'enregistrement de la marque CE pour AptameX est en cours, et la société s'efforce de l'achever dans les prochains mois. Une fois reçu, le modèle de production sera reproduit dans d'autres pays, en associant des fournisseurs locaux pour les plastiques et les emballages et des fournisseurs taïwanais pour les réactifs et les spectrophotomètres UV-visible.

"Il ne s'agit pas simplement d'une autre plateforme de test rapide basée sur l'antigène, il s'agit d'une nouvelle chimie avec de nouveaux résultats encourageants et qui ouvre la porte à un avantage structurel sur les autres tests de diagnostic Covid-19", a déclaré Steven Goh.

La plateforme numérique Teman Sehat sera intégrée aux plateformes de télésanté d'autres marchés, ce qui permettra à la société de proposer sa gamme de tests de diagnostic à de nouveaux marchés en toute transparence. À propos d'Achiko Achiko crée et développe de nouvelles innovations dans le domaine de la technologie des soins de santé par le biais de sa division biotechnologique, AptameX^MD, et de sa division sour de technologie de santé mobile numérique, Teman Sehat^ MD (« Mon Aide-Santé »). La société a créé une solution unique dans le domaine des technologies de la santé et fournit des tests de diagnostic conviviaux intégrés à une solution de passeport numérique pour la gestion du Covid-19.

AptameX^MD se fonde sur une technologie basée sur les aptamères d'ADN peu coûteuse, synthétisée chimiquement et largement applicable au domaine du diagnostic des soins de santé, en constante évolution. En collaboration avec l'application numérique de santé mobile Teman Sehat^MD, Achiko développe des technologies potentielles qui visent à fournir des tests diagnostiques rapides et abordables pour une série de pathogènes et d'indications thérapeutiques. La technologie AptameX^MD est sous licence de Regenacellx.sl et Achiko en détient les droits exclusifs de commercialisation.

Notre siège social est à Zurich et nous possédons des bureaux à Hong Kong, Jakarta, Séoul et Singapour.

De plus amples informations sont disponibles sur www.achiko.com Contacts avec les médias : ACHIKO AG Relations avec les investisseurs E: ir@achiko.com Suisse & Global Marcus Balogh Farner Consulting Ltd. E: achiko@farner.ch T: +41 44 266 67 67

États-Unis & Global Jeanene Timberlake RooneyPartners E: jtimberlake@rooneypartners.com T: +1 646 770 8858 Décharge de responsabilité Ce communiqué contient expressément ou implicitement certaines déclarations prévisionnelles concernant Achiko AG et ses activités. Ces déclarations impliquent certains risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, la condition financière, les performances ou les réalisations d'Achiko AG soient matériellement différents de tous les résultats futurs, les performances ou les réalisations exprimées ou implicites par ces déclarations prévisionnelles. Achiko AG fournit ce communiqué à partir de cette date et ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prévisionnelles contenues dans ce document à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fin du communiqué ad hoc

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Langue : Français Entreprise : Achiko AG Tessinerplatz 7 8002 Zurich Schweiz E-mail : ir@achiko.com Site internet : https://www.achiko.com/ ISIN : CH0522213468 Numéro valeur : 48788430 Bourses : SIX Swiss Exchange EQS News ID : 1246461 Fin du message EQS Group News-Service =------------

1246461 2021-11-05 CET/CEST

Bildlink: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1246461&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

November 05, 2021 01:46 ET (05:46 GMT)