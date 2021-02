EQS-Adhoc : Achiko AG: Achiko crée une entreprise -2

caring for patients. https://mitraasa.co.id/ About PT Pharos Indonesia PT Pharos Indonesia is a major regional pharmaceutical company that develops and markets innovative products in Indonesia and other countries in South-East Asia. The company was established on 30 September 1971 by Dr. Eddie Lembong, a visionary entrepreneur who wanted to build a modern, efficient, high quality, Indonesian pharmaceutical company. Dr. Lembong's plan was realized early and today Pharos remains one of Indonesia's leading pharmaceutical companies. On June 30, 1990 Pharos became the first Indonesian company to receive a certification of the local version of GMP (CPOB), confirming Pharos' 'no compromises' manufacturing standards. Currently, Pharos and its subsidiaries employ more than 5,000 talents across Indonesia. http://www.pharos.co.id/ Contacts avec les médias : Achiko AG Relations avec les investisseurs E: ir@achiko.com Suisse Marcus Balogh Farner Consulting Ltd. E: achiko@farner.ch T: +41 44 266 67 67 Allemagne et Autriche Axel Mühlhaus/ Dr. Sönke Knop edicto GmbH E: achiko@edicto.de T: +49 69 90 55 05-51 Décharge de responsabilité Ce communiqué contient expressément ou implicitement certaines déclarations prévisionnelles concernant Achiko AG et ses activités. Ces déclarations impliquent certains risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, la condition financière, les performances ou les réalisations d'Achiko AG soient matériellement différents de tous les résultats futurs, les performances ou les réalisations exprimées ou implicites par ces déclarations prévisionnelles. Achiko AG fournit ce communiqué à partir de cette date et ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prévisionnelles contenues dans ce document à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres. =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fin du communiqué ad hoc =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Langue : Français Entreprise : Achiko AG Tessinerplatz 7 8002 Zurich Schweiz E-mail : ir@achiko.com Site internet : https://www.achiko.com/ ISIN : CH0522213468 Numéro valeur : 48788430 Bourses : SIX Swiss Exchange EQS News ID : 1167887 Fin du message EQS Group News-Service =------------

1167887 2021-02-12 CET/CEST

(END) Dow Jones Newswires

February 11, 2021 23:01 ET (04:01 GMT)