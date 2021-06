EQS-Adhoc : Achiko annonce l'intégration réussie de son écosystème numérique Teman Sehat (« Mon Aide-Santé ») et de la plateforme de tests diagnostiques AptameX Covid-19 pour son lancement en Indonésie

EQS Group-Ad-hoc: Achiko AG / Mot-clé(s) : Autres Achiko annonce l'intégration réussie de son écosystème numérique Teman Sehat (« Mon Aide-Santé ») et de la plateforme de tests diagnostiques AptameX Covid-19 pour son lancement en Indonésie 2021-06-03 / 06:45 CET/CEST Publication d'un communiqué ad hoc en vertu de l'article 53 du RC Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur. =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Achiko annonce l'intégration réussie de son écosystème numérique Teman Sehat (« Mon Aide-Santé ») et de la plateforme de tests diagnostiques AptameX Covid-19 pour son lancement en Indonésie - L'intégration sans fil du test AptameX Covid-19 avec Teman Sehat est terminée - L'API de Teman Sehat permet l'intégration de plateformes de test tierces - Teman Sehat fournit des résultats en 15 minutes, pour entrer ensuite dans des lieux sécurisés - Le fait de tester les utilisateurs actuels de Teman Sehat 3 à 5 fois par mois contribue à la sécurité de ceux-ci et des communautés tout en fournissant une importante source de revenus potentiels pour Achiko Zurich, 03 juin 2021 - Achiko AG (SWX:ACHI, ISIN CH0522213468) ) ("Achiko" ou la "Société") une entreprise mondiale de technologie de la santé qui développe actuellement des technologies visant à fournir des tests diagnostiques rapides et abordables pour le Covid-19 et une série d'autres pathogènes et d'indications thérapeutiques, a annoncé aujourd'hui que son application mobile de service de passeport numérique, Teman Sehat (Health Buddy), a été intégrée avec succès à AptameX, son test diagnostique salivaire propriétaire non invasif pour le Covid-19. Teman Sehat fonctionne en combinaison avec AptameX et fournit un écosystème numérique précis, peu coûteux et à la pointe de la technologie, qui permet de programmer les tests Covid-19, de recevoir les paiements et d'obtenir les résultats des tests en quelques minutes afin de contribuer à atténuer la propagation du Covid-19. Les résultats du test AptameX Covid-19 sont analysés pour déterminer si la présence du virus a été détectée. Les utilisateurs reçoivent leur résultat sur l'application Teman Sehat dans les 15 minutes sous la forme d'un laissez-passer sanitaire "vert" si le résultat du test est négatif. Grâce à ce laissez-passer, il peut alors entrer plus facilement dans différents lieux. Si le résultat est positif, les utilisateurs sont avertis de leur résultat positif et invités à prendre les précautions nécessaires. En particulier dans les régions gravement touchées par le Covid-19, Teman Sehat propose un service de passeport sanitaire numérique Covid-19 facile à utiliser, qui peut être utilisé pour sécuriser des lieux spécifiques tels que des centres commerciaux ou des quartiers contre la propagation du virus. "Il est évident que le virus Covid-19 va nous accompagner pendant un certain temps", a déclaré Steven Goh, PDG d'Achiko. "La combinaison de Teman Sehat et d'AptameX, en particulier à son faible prix et à ses très bonnes performances, a le potentiel de permettre aux communautés et aux lieux de travail de fonctionner presque normalement en attendant que les technologies de vaccination arrivent à maturité et soient disponibles. La combinaison de toutes ces mesures nous permettra de battre Covid-19 au niveau mondial", a ajouté M. Goh. L'étape importante franchie avec Teman Sehat fait suite à des résultats préliminaires indiquant une sensibilité de 77,59 % par rapport aux résultats de la RT-PCR avec un score CT moyen de l'industrie de 28,3 (IC 95 % : 75,94-79,24). La société s'attend à ce que les résultats s'améliorent à mesure qu'elle passe à la production et à la disponibilité commerciale plus tard cette année.^[i]^[ii] Les sites de test (par exemple, les hôpitaux, les cliniques, les bureaux, les aéroports, etc.) pourront utiliser Teman Sehat en conjonction avec le kit de test salivaire Covid-19 AptameX. Un spectrophotomètre UV-VIS transmet les résultats sans fil via Bluetooth et l'ensemble du processus de test, de la réservation au diagnostic en passant par le test, est géré par un PC ou un appareil mobile sous la forme d'un guichet unique. L'API de Teman Sehat permet également d'intégrer des tests tiers. "La portée croissante de Teman Sehat sur le marché indonésien s'élève actuellement à environ 250 000 abonnés, et grâce au faible prix de nos tests (moins que le prix d'une tasse de café), nous espérons être en mesure de protéger environ 2 % des 270 millions d'Indonésiens d'ici la fin de l'année, à raison de 3 à 5 tests par personne et par mois.", a déclaré le Dr Morris S. Berrie, président d'Achiko. "Avec un objectif de tester les utilisateurs 3 à 5 fois par mois, nos technologies de diagnostic et de passeport numérique représentent une valeur incroyable pour les communautés, les entreprises et, bien sûr, les personnes et les actionnaires d'Achiko AG." À propos d'Achiko Achiko crée et développe de nouvelles innovations dans le domaine de la technologie des soins de santé par le biais de sa division biotechnologique, AptameX, et de sa division sour de technologie de santé mobile numérique, Teman Sehat (« Mon Aide-Santé »). La société a créé une solution unique de télésanté qui fournit des tests de diagnostic conviviaux intégrés à une solution de passeport numérique pour la gestion du Covid-19. AptameX se fonde sur une technologie basée sur les aptamères d'ADN peu coûteuse, synthétisée chimiquement et largement applicable au domaine du diagnostic des soins de santé, en constante évolution. En collaboration avec l'application numérique de santé mobile Teman Sehat, Achiko développe des technologies potentielles qui visent à fournir des tests diagnostiques rapides et abordables pour une série de pathogènes et d'indications thérapeutiques. La technologie AptameX est sous licence de Regenacellx.sl et Achiko en détient les droits exclusifs de commercialisation. Notre siège social est à Zurich et nous possédons des bureaux à Hong Kong, Jakarta, Séoul et Singapour. De plus amples informations sont disponibles sur https://www.achiko.com Pour d'autres questions concernant la société, veuillez nous contacter. Contacts avec les médias : ACHIKO AG Relations avec les investisseurs E: ir@achiko.com Suisse & Global Marcus Balogh Farner Consulting Ltd. E: achiko@farner.ch T: +41 44 266 67 67 Décharge de responsabilité Ce communiqué contient expressément ou implicitement certaines déclarations prévisionnelles concernant Achiko AG et ses activités. Ces déclarations impliquent certains risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, la condition financière, les performances ou les réalisations d'Achiko AG soient matériellement différents de tous les résultats futurs, les performances ou les réalisations exprimées ou implicites par ces déclarations prévisionnelles. 