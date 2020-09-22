ACS Actividades de Construccion y Servicios S A : Share buy-back, stabilisation and treasury stock programmes
0
09/22/2020 | 04:50am EDT
ACS Actividades de Construcción y Servicios S.A. N.I.F A28004885
Avenida de Pío XII, 102 28036 Madrid
English translation for information purposes only. In the event of a discrepancy, the Spanish-language version prevails.
Madrid, 22 September 2020
Dear Sirs.:
Pursuant to article 227 of the Consolidated Text of the Spanish Securities Market Act (Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores), ACS Actividades de Construcción y Servicios S.A. (the "Company" or "ACS"), reports on the following:
OTHER RELEVANT INFORMATION
Reference is made to our notices to CNMV of other relevant information of 24 February 2020 (official registry number 218), 25 May 2020 (official registry number 2402), 23 June 2020 (official registry number 2953) and 14 August 2020 (official registry number 4065) relating to the buy-back programme of own shares approved by the Board of Directors of ACS on 24 February 2020, (the "Buy-backProgramme").
Pursuant to articles 2.2 and 2.3 of Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052, of 8 March 2016, supplementing Regulation (EU) No 596/2014, of the European Parliament and of the Council, with regard to regulatory technical standards for the conditions applicable to buy-back programmes and stabilization measures, we hereby inform you that between 15 and 21 September 2020, the Company has carried out the following transactions over its own shares under the Buy-back Programme:
Date
Security
Trading Venue
Number of Shares
Weighted Avarage
Intermediary
Price (€)
15/09/2020
ACS. MC
XMAD
140.106
21,102
SOCIETE GENERALE
15/09/2020
ACS. MC
BTE
19.164
21,109
SOCIETE GENERALE
15/09/2020
ACS. MC
CIX
25.842
21,097
SOCIETE GENERALE
15/09/2020
ACS. MC
AQU
10.851
21,113
SOCIETE GENERALE
15/09/2020
ACS. MC
TRQ
4.037
21,116
SOCIETE GENERALE
16/09/2020
ACS. MC
XMAD
127.895
21,056
SOCIETE GENERALE
16/09/2020
ACS. MC
BTE
12.863
21,060
SOCIETE GENERALE
16/09/2020
ACS. MC
CIX
21.539
21,059
SOCIETE GENERALE
16/09/2020
ACS. MC
AQU
9.513
21,065
SOCIETE GENERALE
16/09/2020
ACS. MC
TRQ
3.190
21,050
SOCIETE GENERALE
17/09/2020
ACS. MC
XMAD
172.132
21,076
SOCIETE GENERALE
17/09/2020
ACS. MC
BTE
17.982
21,078
SOCIETE GENERALE
17/09/2020
ACS. MC
CIX
30.830
21,079
SOCIETE GENERALE
17/09/2020
ACS. MC
AQU
14.031
21,084
SOCIETE GENERALE
17/09/2020
ACS. MC
TRQ
5.025
21,116
SOCIETE GENERALE
18/09/2020
ACS. MC
XMAD
174.205
20,673
SOCIETE GENERALE
18/09/2020
ACS. MC
BTE
17.284
20,634
SOCIETE GENERALE
18/09/2020
ACS. MC
CIX
29.636
20,634
SOCIETE GENERALE
18/09/2020
ACS. MC
AQU
13.577
20,625
SOCIETE GENERALE
18/09/2020
ACS. MC
TRQ
5.298
20,622
SOCIETE GENERALE
21/09/2020
ACS. MC
XMAD
198.621
18,940
SOCIETE GENERALE
21/09/2020
ACS. MC
BTE
18.376
18,845
SOCIETE GENERALE
21/09/2020
ACS. MC
CIX
32.078
18,853
SOCIETE GENERALE
21/09/2020
ACS. MC
AQU
14.202
18,832
SOCIETE GENERALE
21/09/2020
ACS. MC
TRQ
5.238
18,826
SOCIETE GENERALE
Detailed information of the transactions carried out within the referred period attached as annex.
Sincerely,
José Luis del Valle Pérez
Board member - Secretary General
ACS Actividades de Construcción y Servicios S.A. - N.I.F A28004885 Avenida de Pío XII, 102 - 28036 Madrid
Value: ACS.MC
Intermediary: SOCIETE GENERALE
Date
Trading venue
Number of shares
Price € / share
15/09/2020
XMAD
94
21,160
15/09/2020
CIX
94
21,180
15/09/2020
CIX
70
21,190
15/09/2020
XMAD
91
21,190
15/09/2020
XMAD
9
21,190
15/09/2020
XMAD
130
21,190
15/09/2020
BTE
10
21,160
15/09/2020
BTE
13
21,160
15/09/2020
BTE
71
21,160
15/09/2020
XMAD
146
21,160
15/09/2020
AQU
94
21,160
15/09/2020
XMAD
191
21,170
15/09/2020
XMAD
109
21,190
15/09/2020
XMAD
95
21,190
15/09/2020
XMAD
74
21,230
15/09/2020
XMAD
109
21,230
15/09/2020
XMAD
123
21,230
15/09/2020
TRQ
94
21,210
15/09/2020
XMAD
118
21,220
15/09/2020
XMAD
128
21,190
15/09/2020
CIX
69
21,160
15/09/2020
XMAD
94
21,150
15/09/2020
XMAD
107
21,160
15/09/2020
CIX
94
21,120
15/09/2020
XMAD
94
21,120
15/09/2020
XMAD
97
21,120
15/09/2020
XMAD
24
21,110
15/09/2020
XMAD
84
21,100
15/09/2020
BTE
94
21,080
15/09/2020
XMAD
250
21,090
15/09/2020
XMAD
250
21,090
15/09/2020
XMAD
220
21,090
15/09/2020
XMAD
250
21,090
15/09/2020
XMAD
30
21,090
15/09/2020
XMAD
250
21,090
15/09/2020
XMAD
250
21,090
15/09/2020
CIX
67
21,090
15/09/2020
CIX
27
21,090
15/09/2020
XMAD
250
21,090
15/09/2020
XMAD
145
21,090
15/09/2020
XMAD
94
21,090
15/09/2020
XMAD
239
21,090
15/09/2020
XMAD
287
21,090
15/09/2020
XMAD
267
21,090
15/09/2020
XMAD
163
21,090
15/09/2020
XMAD
44
21,090
15/09/2020
XMAD
224
21,090
15/09/2020
XMAD
26
21,090
15/09/2020
XMAD
95
21,090
15/09/2020
XMAD
237
21,090
15/09/2020
XMAD
250
21,090
15/09/2020
XMAD
202
21,090
15/09/2020
XMAD
250
21,090
15/09/2020
XMAD
420
21,090
15/09/2020
XMAD
80
21,090
15/09/2020
XMAD
277
21,090
15/09/2020
XMAD
100
21,090
15/09/2020
XMAD
220
21,090
15/09/2020
XMAD
95
21,090
15/09/2020
XMAD
219
21,090
15/09/2020
XMAD
22
21,090
15/09/2020
XMAD
185
21,090
15/09/2020
XMAD
56
21,090
15/09/2020
XMAD
145
21,090
15/09/2020
XMAD
127
21,090
15/09/2020
XMAD
185
21,090
15/09/2020
XMAD
27
21,090
15/09/2020
BTE
31
21,110
15/09/2020
XMAD
114
21,110
15/09/2020
XMAD
114
21,110
15/09/2020
XMAD
120
21,110
15/09/2020
XMAD
120
21,110
15/09/2020
XMAD
181
21,110
15/09/2020
XMAD
83
21,110
15/09/2020
XMAD
149
21,080
15/09/2020
XMAD
23
21,080
15/09/2020
AQU
94
21,080
15/09/2020
XMAD
12
21,120
15/09/2020
XMAD
147
21,120
15/09/2020
BTE
32
21,120
Date
Trading venue
Number of shares
Price € / share
15/09/2020
XMAD
64
21,120
15/09/2020
CIX
108
21,110
15/09/2020
XMAD
41
21,120
15/09/2020
XMAD
86
21,120
15/09/2020
XMAD
24
21,120
15/09/2020
XMAD
66
21,120
15/09/2020
XMAD
24
21,120
15/09/2020
XMAD
9
21,120
15/09/2020
XMAD
200
21,120
15/09/2020
XMAD
4
21,120
15/09/2020
XMAD
102
21,120
15/09/2020
XMAD
27
21,120
15/09/2020
BTE
47
21,110
15/09/2020
XMAD
195
21,120
15/09/2020
XMAD
195
21,120
15/09/2020
XMAD
236
21,120
15/09/2020
XMAD
177
21,110
15/09/2020
XMAD
100
21,120
15/09/2020
XMAD
89
21,120
15/09/2020
XMAD
97
21,120
15/09/2020
XMAD
77
21,120
15/09/2020
XMAD
111
21,110
15/09/2020
XMAD
206
21,110
15/09/2020
XMAD
92
21,110
15/09/2020
XMAD
121
21,110
15/09/2020
XMAD
36
21,110
15/09/2020
XMAD
79
21,110
15/09/2020
CIX
50
21,120
15/09/2020
BTE
31
21,140
15/09/2020
XMAD
170
21,140
15/09/2020
XMAD
168
21,140
15/09/2020
BTE
50
21,140
15/09/2020
XMAD
108
21,140
15/09/2020
XMAD
147
21,160
15/09/2020
XMAD
81
21,160
15/09/2020
XMAD
31
21,160
15/09/2020
XMAD
190
21,160
15/09/2020
XMAD
158
21,160
15/09/2020
XMAD
12
21,160
15/09/2020
XMAD
101
21,160
15/09/2020
XMAD
144
21,160
15/09/2020
XMAD
245
21,160
15/09/2020
XMAD
132
21,180
15/09/2020
XMAD
200
21,180
15/09/2020
XMAD
88
21,180
15/09/2020
CIX
58
21,160
15/09/2020
XMAD
202
21,140
15/09/2020
AQU
39
21,170
15/09/2020
XMAD
189
21,160
15/09/2020
CIX
59
21,160
15/09/2020
XMAD
173
21,160
15/09/2020
BTE
20
21,150
15/09/2020
BTE
20
21,150
15/09/2020
BTE
20
21,150
15/09/2020
XMAD
304
21,220
15/09/2020
CIX
116
21,210
15/09/2020
CIX
25
21,210
15/09/2020
XMAD
160
21,220
15/09/2020
BTE
51
21,200
15/09/2020
AQU
64
21,210
15/09/2020
XMAD
94
21,190
15/09/2020
XMAD
172
21,180
15/09/2020
CIX
45
21,150
15/09/2020
XMAD
122
21,150
15/09/2020
XMAD
93
21,150
15/09/2020
XMAD
38
21,150
15/09/2020
BTE
51
21,190
15/09/2020
XMAD
193
21,250
15/09/2020
XMAD
92
21,250
15/09/2020
XMAD
93
21,250
15/09/2020
XMAD
185
21,250
15/09/2020
CIX
173
21,240
15/09/2020
BTE
54
21,240
15/09/2020
XMAD
94
21,240
15/09/2020
BTE
30
21,240
15/09/2020
AQU
3
21,240
15/09/2020
AQU
72
21,240
15/09/2020
CIX
52
21,220
15/09/2020
CIX
42
21,220
15/09/2020
XMAD
45
21,220
ACS Actividades de Construcción y Servicios S.A. - N.I.F A28004885 Avenida de Pío XII, 102 - 28036 Madrid
Value: ACS.MC
Intermediary: SOCIETE GENERALE
Date
Trading venue
Number of shares
Price € / share
15/09/2020
XMAD
50
21,220
15/09/2020
XMAD
21
21,190
15/09/2020
XMAD
115
21,180
15/09/2020
AQU
62
21,180
15/09/2020
CIX
94
21,170
15/09/2020
TRQ
49
21,230
15/09/2020
XMAD
281
21,160
15/09/2020
XMAD
150
21,160
15/09/2020
BTE
73
21,150
15/09/2020
XMAD
32
21,190
15/09/2020
XMAD
12
21,190
15/09/2020
BTE
1
21,200
15/09/2020
CIX
79
21,190
15/09/2020
CIX
41
21,200
15/09/2020
XMAD
386
21,180
15/09/2020
XMAD
32
21,180
15/09/2020
BTE
31
21,230
15/09/2020
XMAD
175
21,220
15/09/2020
AQU
58
21,200
15/09/2020
XMAD
150
21,220
15/09/2020
XMAD
94
21,210
15/09/2020
BTE
37
21,210
15/09/2020
CIX
94
21,220
15/09/2020
XMAD
94
21,220
15/09/2020
TRQ
47
21,210
15/09/2020
TRQ
9
21,210
15/09/2020
BTE
49
21,190
15/09/2020
XMAD
189
21,190
15/09/2020
BTE
41
21,190
15/09/2020
AQU
42
21,180
15/09/2020
XMAD
7
21,180
15/09/2020
XMAD
27
21,180
15/09/2020
AQU
11
21,180
15/09/2020
XMAD
94
21,170
15/09/2020
XMAD
94
21,150
15/09/2020
XMAD
1
21,190
15/09/2020
CIX
11
21,200
15/09/2020
CIX
125
21,200
15/09/2020
XMAD
226
21,180
15/09/2020
XMAD
164
21,180
15/09/2020
BTE
51
21,210
15/09/2020
XMAD
115
21,210
15/09/2020
XMAD
94
21,200
15/09/2020
XMAD
94
21,180
15/09/2020
AQU
51
21,180
15/09/2020
BTE
40
21,180
15/09/2020
XMAD
94
21,170
15/09/2020
CIX
27
21,160
15/09/2020
XMAD
94
21,160
15/09/2020
XMAD
25
21,150
15/09/2020
XMAD
146
21,150
15/09/2020
CIX
59
21,160
15/09/2020
BTE
40
21,230
15/09/2020
BTE
15
21,230
15/09/2020
BTE
43
21,240
15/09/2020
XMAD
47
21,260
15/09/2020
XMAD
41
21,260
15/09/2020
CIX
88
21,250
15/09/2020
XMAD
409
21,240
15/09/2020
CIX
77
21,230
15/09/2020
XMAD
128
21,260
15/09/2020
XMAD
101
21,260
15/09/2020
XMAD
94
21,210
15/09/2020
AQU
77
21,210
15/09/2020
CIX
1
21,220
15/09/2020
CIX
93
21,220
15/09/2020
BTE
94
21,220
15/09/2020
XMAD
252
21,220
15/09/2020
XMAD
171
21,200
15/09/2020
TRQ
68
21,190
15/09/2020
TRQ
25
21,190
15/09/2020
XMAD
94
21,190
15/09/2020
XMAD
6
21,180
15/09/2020
CIX
115
21,200
15/09/2020
BTE
1
21,210
15/09/2020
XMAD
291
21,200
15/09/2020
XMAD
122
21,200
15/09/2020
AQU
75
21,190
15/09/2020
BTE
80
21,190
15/09/2020
XMAD
94
21,190
Date
Trading venue
Number of shares
Price € / share
15/09/2020
CIX
81
21,190
15/09/2020
CIX
12
21,190
15/09/2020
XMAD
246
21,190
15/09/2020
XMAD
115
21,170
15/09/2020
XMAD
94
21,170
15/09/2020
AQU
32
21,170
15/09/2020
XMAD
94
21,160
15/09/2020
CIX
94
21,160
15/09/2020
XMAD
208
21,150
15/09/2020
BTE
73
21,150
15/09/2020
XMAD
98
21,150
15/09/2020
XMAD
135
21,140
15/09/2020
CIX
94
21,130
15/09/2020
XMAD
165
21,130
15/09/2020
AQU
78
21,130
15/09/2020
XMAD
229
21,140
15/09/2020
XMAD
94
21,140
15/09/2020
XMAD
146
21,120
15/09/2020
XMAD
145
21,120
15/09/2020
XMAD
94
21,110
15/09/2020
XMAD
256
21,110
15/09/2020
CIX
29
21,110
15/09/2020
CIX
65
21,110
15/09/2020
CIX
94
21,110
15/09/2020
XMAD
149
21,120
15/09/2020
XMAD
1
21,120
15/09/2020
XMAD
83
21,120
15/09/2020
XMAD
14
21,160
15/09/2020
XMAD
69
21,160
15/09/2020
XMAD
180
21,160
15/09/2020
XMAD
127
21,160
15/09/2020
XMAD
14
21,160
15/09/2020
XMAD
20
21,150
15/09/2020
XMAD
94
21,140
15/09/2020
XMAD
317
21,140
15/09/2020
XMAD
111
21,140
15/09/2020
XMAD
45
21,140
15/09/2020
XMAD
42
21,140
15/09/2020
XMAD
28
21,140
15/09/2020
XMAD
77
21,130
15/09/2020
BTE
74
21,160
15/09/2020
BTE
32
21,160
15/09/2020
XMAD
249
21,140
15/09/2020
CIX
94
21,150
15/09/2020
AQU
19
21,150
15/09/2020
BTE
1
21,170
15/09/2020
XMAD
362
21,170
15/09/2020
XMAD
229
21,170
15/09/2020
XMAD
74
21,170
15/09/2020
XMAD
372
21,170
15/09/2020
BTE
83
21,180
15/09/2020
BTE
2
21,180
15/09/2020
XMAD
31
21,180
15/09/2020
XMAD
64
21,180
15/09/2020
XMAD
55
21,180
15/09/2020
XMAD
6
21,180
15/09/2020
XMAD
49
21,180
15/09/2020
XMAD
149
21,180
15/09/2020
XMAD
174
21,180
15/09/2020
XMAD
200
21,180
15/09/2020
XMAD
172
21,180
15/09/2020
XMAD
31
21,180
15/09/2020
AQU
94
21,180
15/09/2020
AQU
50
21,180
15/09/2020
BTE
87
21,210
15/09/2020
BTE
13
21,210
15/09/2020
CIX
48
21,200
15/09/2020
CIX
19
21,200
15/09/2020
CIX
113
21,200
15/09/2020
BTE
19
21,210
15/09/2020
BTE
15
21,210
15/09/2020
BTE
4
21,210
15/09/2020
BTE
30
21,190
15/09/2020
CIX
94
21,190
15/09/2020
BTE
40
21,190
15/09/2020
BTE
40
21,190
15/09/2020
BTE
40
21,190
15/09/2020
BTE
40
21,190
15/09/2020
BTE
40
21,190
15/09/2020
XMAD
132
21,190
ACS Actividades de Construcción y Servicios S.A. - N.I.F A28004885 Avenida de Pío XII, 102 - 28036 Madrid
Value: ACS.MC
Intermediary: SOCIETE GENERALE
Date
Trading venue
Number of shares
Price € / share
15/09/2020
XMAD
127
21,190
15/09/2020
XMAD
57
21,190
15/09/2020
XMAD
29
21,190
15/09/2020
XMAD
27
21,190
15/09/2020
XMAD
133
21,180
15/09/2020
TRQ
94
21,180
15/09/2020
TRQ
94
21,180
15/09/2020
XMAD
182
21,180
15/09/2020
XMAD
145
21,180
15/09/2020
XMAD
145
21,180
15/09/2020
XMAD
236
21,180
15/09/2020
XMAD
18
21,180
15/09/2020
BTE
105
21,230
15/09/2020
BTE
88
21,230
15/09/2020
XMAD
271
21,230
15/09/2020
XMAD
411
21,230
15/09/2020
CIX
127
21,220
15/09/2020
XMAD
317
21,220
15/09/2020
XMAD
149
21,220
15/09/2020
XMAD
94
21,210
15/09/2020
AQU
94
21,210
15/09/2020
AQU
23
21,210
15/09/2020
CIX
78
21,200
15/09/2020
CIX
94
21,190
15/09/2020
XMAD
171
21,190
15/09/2020
XMAD
171
21,180
15/09/2020
AQU
140
21,200
15/09/2020
CIX
112
21,200
15/09/2020
CIX
112
21,200
15/09/2020
BTE
92
21,200
15/09/2020
BTE
171
21,200
15/09/2020
BTE
99
21,200
15/09/2020
XMAD
32
21,190
15/09/2020
XMAD
64
21,190
15/09/2020
XMAD
7
21,190
15/09/2020
XMAD
322
21,180
15/09/2020
CIX
31
21,180
15/09/2020
BTE
27
21,210
15/09/2020
BTE
32
21,200
15/09/2020
BTE
31
21,200
15/09/2020
BTE
5
21,230
15/09/2020
XMAD
97
21,220
15/09/2020
XMAD
91
21,220
15/09/2020
BTE
136
21,210
15/09/2020
BTE
125
21,210
15/09/2020
CIX
126
21,200
15/09/2020
CIX
7
21,200
15/09/2020
CIX
194
21,200
15/09/2020
AQU
94
21,200
15/09/2020
AQU
94
21,200
15/09/2020
CIX
33
21,200
15/09/2020
XMAD
495
21,200
15/09/2020
XMAD
116
21,200
15/09/2020
XMAD
26
21,200
15/09/2020
XMAD
94
21,190
15/09/2020
BTE
106
21,190
15/09/2020
CIX
1
21,180
15/09/2020
CIX
14
21,190
15/09/2020
AQU
94
21,200
15/09/2020
CIX
31
21,190
15/09/2020
BTE
68
21,200
15/09/2020
CIX
34
21,190
15/09/2020
CIX
16
21,190
15/09/2020
CIX
65
21,190
15/09/2020
CIX
145
21,190
15/09/2020
XMAD
450
21,190
15/09/2020
XMAD
279
21,190
15/09/2020
XMAD
26
21,190
15/09/2020
XMAD
38
21,190
15/09/2020
CIX
75
21,180
15/09/2020
CIX
19
21,180
15/09/2020
XMAD
94
21,180
15/09/2020
BTE
81
21,170
15/09/2020
TRQ
35
21,180
15/09/2020
TRQ
35
21,180
15/09/2020
TRQ
66
21,180
15/09/2020
BTE
93
21,150
15/09/2020
BTE
57
21,150
15/09/2020
BTE
48
21,150
15/09/2020
BTE
7
21,150
Date
Trading venue
Number of shares
Price € / share
15/09/2020
BTE
23
21,150
15/09/2020
BTE
7
21,150
15/09/2020
TRQ
1
21,170
15/09/2020
XMAD
140
21,180
15/09/2020
XMAD
253
21,180
15/09/2020
XMAD
61
21,180
15/09/2020
XMAD
127
21,180
15/09/2020
XMAD
171
21,170
15/09/2020
XMAD
224
21,180
15/09/2020
BTE
24
21,160
15/09/2020
AQU
85
21,180
15/09/2020
AQU
92
21,180
15/09/2020
AQU
15
21,180
15/09/2020
XMAD
69
21,180
15/09/2020
XMAD
59
21,180
15/09/2020
XMAD
13
21,180
15/09/2020
CIX
89
21,180
15/09/2020
AQU
40
21,180
15/09/2020
XMAD
187
21,180
15/09/2020
XMAD
10
21,180
15/09/2020
XMAD
151
21,180
15/09/2020
XMAD
38
21,180
15/09/2020
CIX
50
21,180
15/09/2020
BTE
66
21,180
15/09/2020
CIX
96
21,170
15/09/2020
BTE
109
21,170
15/09/2020
XMAD
241
21,170
15/09/2020
CIX
112
21,160
15/09/2020
XMAD
331
21,160
15/09/2020
XMAD
96
21,160
15/09/2020
XMAD
22
21,160
15/09/2020
XMAD
50
21,160
15/09/2020
XMAD
165
21,160
15/09/2020
BTE
69
21,140
15/09/2020
XMAD
205
21,140
15/09/2020
XMAD
94
21,140
15/09/2020
XMAD
99
21,140
15/09/2020
XMAD
101
21,140
15/09/2020
XMAD
146
21,150
15/09/2020
XMAD
110
21,160
15/09/2020
AQU
94
21,150
15/09/2020
CIX
94
21,140
15/09/2020
CIX
94
21,140
15/09/2020
BTE
144
21,170
15/09/2020
XMAD
334
21,170
15/09/2020
XMAD
334
21,170
15/09/2020
BTE
108
21,170
15/09/2020
BTE
61
21,180
15/09/2020
CIX
94
21,170
15/09/2020
CIX
94
21,170
15/09/2020
XMAD
170
21,180
15/09/2020
XMAD
200
21,180
15/09/2020
XMAD
663
21,170
15/09/2020
XMAD
183
21,170
15/09/2020
XMAD
155
21,180
15/09/2020
XMAD
4
21,180
15/09/2020
XMAD
175
21,180
15/09/2020
XMAD
6
21,180
15/09/2020
XMAD
182
21,180
15/09/2020
XMAD
8
21,180
15/09/2020
XMAD
102
21,180
15/09/2020
XMAD
2
21,180
15/09/2020
XMAD
97
21,180
15/09/2020
XMAD
3
21,180
15/09/2020
XMAD
160
21,180
15/09/2020
XMAD
5
21,180
15/09/2020
XMAD
77
21,180
15/09/2020
XMAD
50
21,180
15/09/2020
XMAD
180
21,180
15/09/2020
XMAD
19
21,180
15/09/2020
XMAD
170
21,180
15/09/2020
TRQ
75
21,170
15/09/2020
CIX
12
21,170
15/09/2020
CIX
82
21,170
15/09/2020
XMAD
6
21,170
15/09/2020
XMAD
108
21,170
15/09/2020
XMAD
272
21,170
15/09/2020
BTE
1
21,160
15/09/2020
BTE
31
21,150
15/09/2020
BTE
65
21,150
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ACS - Actividades de Construcción y Servicios SA published this content on 22 September 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 22 September 2020 08:49:02 UTC
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