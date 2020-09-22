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MarketScreener Homepage  >  Equities  >  Bolsas y Mercados Espanoles  >  ACS, Actividades de Construccion y Servicios, S.A.    ACS   ES0167050915

ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A.

(ACS)
  Report
SummaryQuotesChartsNewsRatingsCalendarCompanyFinancialsConsensusRevisions 
SummaryAll NewsPress ReleasesOfficial PublicationsSector newsMarketScreener StrategiesAnalyst Recommendations

ACS Actividades de Construccion y Servicios S A : Share buy-back, stabilisation and treasury stock programmes

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09/22/2020 | 04:50am EDT

ACS Actividades de Construcción y Servicios S.A. N.I.F A28004885

Avenida de Pío XII, 102 28036 Madrid

English translation for information purposes only. In the event of a discrepancy, the Spanish-language version prevails.

Madrid, 22 September 2020

Dear Sirs.:

Pursuant to article 227 of the Consolidated Text of the Spanish Securities Market Act (Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores), ACS Actividades de Construcción y Servicios S.A. (the "Company" or "ACS"), reports on the following:

OTHER RELEVANT INFORMATION

Reference is made to our notices to CNMV of other relevant information of 24 February 2020 (official registry number 218), 25 May 2020 (official registry number 2402), 23 June 2020 (official registry number 2953) and 14 August 2020 (official registry number 4065) relating to the buy-back programme of own shares approved by the Board of Directors of ACS on 24 February 2020, (the "Buy-backProgramme").

Pursuant to articles 2.2 and 2.3 of Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052, of 8 March 2016, supplementing Regulation (EU) No 596/2014, of the European Parliament and of the Council, with regard to regulatory technical standards for the conditions applicable to buy-back programmes and stabilization measures, we hereby inform you that between 15 and 21 September 2020, the Company has carried out the following transactions over its own shares under the Buy-back Programme:

Date

Security

Trading Venue

Number of Shares

Weighted Avarage

Intermediary

Price ()

15/09/2020

ACS. MC

XMAD

140.106

21,102

SOCIETE GENERALE

15/09/2020

ACS. MC

BTE

19.164

21,109

SOCIETE GENERALE

15/09/2020

ACS. MC

CIX

25.842

21,097

SOCIETE GENERALE

15/09/2020

ACS. MC

AQU

10.851

21,113

SOCIETE GENERALE

15/09/2020

ACS. MC

TRQ

4.037

21,116

SOCIETE GENERALE

16/09/2020

ACS. MC

XMAD

127.895

21,056

SOCIETE GENERALE

16/09/2020

ACS. MC

BTE

12.863

21,060

SOCIETE GENERALE

16/09/2020

ACS. MC

CIX

21.539

21,059

SOCIETE GENERALE

16/09/2020

ACS. MC

AQU

9.513

21,065

SOCIETE GENERALE

16/09/2020

ACS. MC

TRQ

3.190

21,050

SOCIETE GENERALE

17/09/2020

ACS. MC

XMAD

172.132

21,076

SOCIETE GENERALE

17/09/2020

ACS. MC

BTE

17.982

21,078

SOCIETE GENERALE

17/09/2020

ACS. MC

CIX

30.830

21,079

SOCIETE GENERALE

17/09/2020

ACS. MC

AQU

14.031

21,084

SOCIETE GENERALE

17/09/2020

ACS. MC

TRQ

5.025

21,116

SOCIETE GENERALE

18/09/2020

ACS. MC

XMAD

174.205

20,673

SOCIETE GENERALE

18/09/2020

ACS. MC

BTE

17.284

20,634

SOCIETE GENERALE

18/09/2020

ACS. MC

CIX

29.636

20,634

SOCIETE GENERALE

18/09/2020

ACS. MC

AQU

13.577

20,625

SOCIETE GENERALE

18/09/2020

ACS. MC

TRQ

5.298

20,622

SOCIETE GENERALE

21/09/2020

ACS. MC

XMAD

198.621

18,940

SOCIETE GENERALE

21/09/2020

ACS. MC

BTE

18.376

18,845

SOCIETE GENERALE

21/09/2020

ACS. MC

CIX

32.078

18,853

SOCIETE GENERALE

21/09/2020

ACS. MC

AQU

14.202

18,832

SOCIETE GENERALE

21/09/2020

ACS. MC

TRQ

5.238

18,826

SOCIETE GENERALE

Detailed information of the transactions carried out within the referred period attached as annex.

Sincerely,

José Luis del Valle Pérez

Board member - Secretary General

ACS Actividades de Construcción y Servicios S.A. - N.I.F A28004885 Avenida de Pío XII, 102 - 28036 Madrid

Value: ACS.MC

Intermediary: SOCIETE GENERALE

Date

Trading venue

Number of shares

Price € / share

15/09/2020

XMAD

94

21,160

15/09/2020

CIX

94

21,180

15/09/2020

CIX

70

21,190

15/09/2020

XMAD

91

21,190

15/09/2020

XMAD

9

21,190

15/09/2020

XMAD

130

21,190

15/09/2020

BTE

10

21,160

15/09/2020

BTE

13

21,160

15/09/2020

BTE

71

21,160

15/09/2020

XMAD

146

21,160

15/09/2020

AQU

94

21,160

15/09/2020

XMAD

191

21,170

15/09/2020

XMAD

109

21,190

15/09/2020

XMAD

95

21,190

15/09/2020

XMAD

74

21,230

15/09/2020

XMAD

109

21,230

15/09/2020

XMAD

123

21,230

15/09/2020

TRQ

94

21,210

15/09/2020

XMAD

118

21,220

15/09/2020

XMAD

128

21,190

15/09/2020

CIX

69

21,160

15/09/2020

XMAD

94

21,150

15/09/2020

XMAD

107

21,160

15/09/2020

CIX

94

21,120

15/09/2020

XMAD

94

21,120

15/09/2020

XMAD

97

21,120

15/09/2020

XMAD

24

21,110

15/09/2020

XMAD

84

21,100

15/09/2020

BTE

94

21,080

15/09/2020

XMAD

250

21,090

15/09/2020

XMAD

250

21,090

15/09/2020

XMAD

220

21,090

15/09/2020

XMAD

250

21,090

15/09/2020

XMAD

30

21,090

15/09/2020

XMAD

250

21,090

15/09/2020

XMAD

250

21,090

15/09/2020

CIX

67

21,090

15/09/2020

CIX

27

21,090

15/09/2020

XMAD

250

21,090

15/09/2020

XMAD

145

21,090

15/09/2020

XMAD

94

21,090

15/09/2020

XMAD

239

21,090

15/09/2020

XMAD

287

21,090

15/09/2020

XMAD

267

21,090

15/09/2020

XMAD

163

21,090

15/09/2020

XMAD

44

21,090

15/09/2020

XMAD

224

21,090

15/09/2020

XMAD

26

21,090

15/09/2020

XMAD

95

21,090

15/09/2020

XMAD

237

21,090

15/09/2020

XMAD

250

21,090

15/09/2020

XMAD

202

21,090

15/09/2020

XMAD

250

21,090

15/09/2020

XMAD

420

21,090

15/09/2020

XMAD

80

21,090

15/09/2020

XMAD

277

21,090

15/09/2020

XMAD

100

21,090

15/09/2020

XMAD

220

21,090

15/09/2020

XMAD

95

21,090

15/09/2020

XMAD

219

21,090

15/09/2020

XMAD

22

21,090

15/09/2020

XMAD

185

21,090

15/09/2020

XMAD

56

21,090

15/09/2020

XMAD

145

21,090

15/09/2020

XMAD

127

21,090

15/09/2020

XMAD

185

21,090

15/09/2020

XMAD

27

21,090

15/09/2020

BTE

31

21,110

15/09/2020

XMAD

114

21,110

15/09/2020

XMAD

114

21,110

15/09/2020

XMAD

120

21,110

15/09/2020

XMAD

120

21,110

15/09/2020

XMAD

181

21,110

15/09/2020

XMAD

83

21,110

15/09/2020

XMAD

149

21,080

15/09/2020

XMAD

23

21,080

15/09/2020

AQU

94

21,080

15/09/2020

XMAD

12

21,120

15/09/2020

XMAD

147

21,120

15/09/2020

BTE

32

21,120

Date

Trading venue

Number of shares

Price € / share

15/09/2020

XMAD

64

21,120

15/09/2020

CIX

108

21,110

15/09/2020

XMAD

41

21,120

15/09/2020

XMAD

86

21,120

15/09/2020

XMAD

24

21,120

15/09/2020

XMAD

66

21,120

15/09/2020

XMAD

24

21,120

15/09/2020

XMAD

9

21,120

15/09/2020

XMAD

200

21,120

15/09/2020

XMAD

4

21,120

15/09/2020

XMAD

102

21,120

15/09/2020

XMAD

27

21,120

15/09/2020

BTE

47

21,110

15/09/2020

XMAD

195

21,120

15/09/2020

XMAD

195

21,120

15/09/2020

XMAD

236

21,120

15/09/2020

XMAD

177

21,110

15/09/2020

XMAD

100

21,120

15/09/2020

XMAD

89

21,120

15/09/2020

XMAD

97

21,120

15/09/2020

XMAD

77

21,120

15/09/2020

XMAD

111

21,110

15/09/2020

XMAD

206

21,110

15/09/2020

XMAD

92

21,110

15/09/2020

XMAD

121

21,110

15/09/2020

XMAD

36

21,110

15/09/2020

XMAD

79

21,110

15/09/2020

CIX

50

21,120

15/09/2020

BTE

31

21,140

15/09/2020

XMAD

170

21,140

15/09/2020

XMAD

168

21,140

15/09/2020

BTE

50

21,140

15/09/2020

XMAD

108

21,140

15/09/2020

XMAD

147

21,160

15/09/2020

XMAD

81

21,160

15/09/2020

XMAD

31

21,160

15/09/2020

XMAD

190

21,160

15/09/2020

XMAD

158

21,160

15/09/2020

XMAD

12

21,160

15/09/2020

XMAD

101

21,160

15/09/2020

XMAD

144

21,160

15/09/2020

XMAD

245

21,160

15/09/2020

XMAD

132

21,180

15/09/2020

XMAD

200

21,180

15/09/2020

XMAD

88

21,180

15/09/2020

CIX

58

21,160

15/09/2020

XMAD

202

21,140

15/09/2020

AQU

39

21,170

15/09/2020

XMAD

189

21,160

15/09/2020

CIX

59

21,160

15/09/2020

XMAD

173

21,160

15/09/2020

BTE

20

21,150

15/09/2020

BTE

20

21,150

15/09/2020

BTE

20

21,150

15/09/2020

XMAD

304

21,220

15/09/2020

CIX

116

21,210

15/09/2020

CIX

25

21,210

15/09/2020

XMAD

160

21,220

15/09/2020

BTE

51

21,200

15/09/2020

AQU

64

21,210

15/09/2020

XMAD

94

21,190

15/09/2020

XMAD

172

21,180

15/09/2020

CIX

45

21,150

15/09/2020

XMAD

122

21,150

15/09/2020

XMAD

93

21,150

15/09/2020

XMAD

38

21,150

15/09/2020

BTE

51

21,190

15/09/2020

XMAD

193

21,250

15/09/2020

XMAD

92

21,250

15/09/2020

XMAD

93

21,250

15/09/2020

XMAD

185

21,250

15/09/2020

CIX

173

21,240

15/09/2020

BTE

54

21,240

15/09/2020

XMAD

94

21,240

15/09/2020

BTE

30

21,240

15/09/2020

AQU

3

21,240

15/09/2020

AQU

72

21,240

15/09/2020

CIX

52

21,220

15/09/2020

CIX

42

21,220

15/09/2020

XMAD

45

21,220

ACS Actividades de Construcción y Servicios S.A. - N.I.F A28004885 Avenida de Pío XII, 102 - 28036 Madrid

Value: ACS.MC

Intermediary: SOCIETE GENERALE

Date

Trading venue

Number of shares

Price € / share

15/09/2020

XMAD

50

21,220

15/09/2020

XMAD

21

21,190

15/09/2020

XMAD

115

21,180

15/09/2020

AQU

62

21,180

15/09/2020

CIX

94

21,170

15/09/2020

TRQ

49

21,230

15/09/2020

XMAD

281

21,160

15/09/2020

XMAD

150

21,160

15/09/2020

BTE

73

21,150

15/09/2020

XMAD

32

21,190

15/09/2020

XMAD

12

21,190

15/09/2020

BTE

1

21,200

15/09/2020

CIX

79

21,190

15/09/2020

CIX

41

21,200

15/09/2020

XMAD

386

21,180

15/09/2020

XMAD

32

21,180

15/09/2020

BTE

31

21,230

15/09/2020

XMAD

175

21,220

15/09/2020

AQU

58

21,200

15/09/2020

XMAD

150

21,220

15/09/2020

XMAD

94

21,210

15/09/2020

BTE

37

21,210

15/09/2020

CIX

94

21,220

15/09/2020

XMAD

94

21,220

15/09/2020

TRQ

47

21,210

15/09/2020

TRQ

9

21,210

15/09/2020

BTE

49

21,190

15/09/2020

XMAD

189

21,190

15/09/2020

BTE

41

21,190

15/09/2020

AQU

42

21,180

15/09/2020

XMAD

7

21,180

15/09/2020

XMAD

27

21,180

15/09/2020

AQU

11

21,180

15/09/2020

XMAD

94

21,170

15/09/2020

XMAD

94

21,150

15/09/2020

XMAD

1

21,190

15/09/2020

CIX

11

21,200

15/09/2020

CIX

125

21,200

15/09/2020

XMAD

226

21,180

15/09/2020

XMAD

164

21,180

15/09/2020

BTE

51

21,210

15/09/2020

XMAD

115

21,210

15/09/2020

XMAD

94

21,200

15/09/2020

XMAD

94

21,180

15/09/2020

AQU

51

21,180

15/09/2020

BTE

40

21,180

15/09/2020

XMAD

94

21,170

15/09/2020

CIX

27

21,160

15/09/2020

XMAD

94

21,160

15/09/2020

XMAD

25

21,150

15/09/2020

XMAD

146

21,150

15/09/2020

CIX

59

21,160

15/09/2020

BTE

40

21,230

15/09/2020

BTE

15

21,230

15/09/2020

BTE

43

21,240

15/09/2020

XMAD

47

21,260

15/09/2020

XMAD

41

21,260

15/09/2020

CIX

88

21,250

15/09/2020

XMAD

409

21,240

15/09/2020

CIX

77

21,230

15/09/2020

XMAD

128

21,260

15/09/2020

XMAD

101

21,260

15/09/2020

XMAD

94

21,210

15/09/2020

AQU

77

21,210

15/09/2020

CIX

1

21,220

15/09/2020

CIX

93

21,220

15/09/2020

BTE

94

21,220

15/09/2020

XMAD

252

21,220

15/09/2020

XMAD

171

21,200

15/09/2020

TRQ

68

21,190

15/09/2020

TRQ

25

21,190

15/09/2020

XMAD

94

21,190

15/09/2020

XMAD

6

21,180

15/09/2020

CIX

115

21,200

15/09/2020

BTE

1

21,210

15/09/2020

XMAD

291

21,200

15/09/2020

XMAD

122

21,200

15/09/2020

AQU

75

21,190

15/09/2020

BTE

80

21,190

15/09/2020

XMAD

94

21,190

Date

Trading venue

Number of shares

Price € / share

15/09/2020

CIX

81

21,190

15/09/2020

CIX

12

21,190

15/09/2020

XMAD

246

21,190

15/09/2020

XMAD

115

21,170

15/09/2020

XMAD

94

21,170

15/09/2020

AQU

32

21,170

15/09/2020

XMAD

94

21,160

15/09/2020

CIX

94

21,160

15/09/2020

XMAD

208

21,150

15/09/2020

BTE

73

21,150

15/09/2020

XMAD

98

21,150

15/09/2020

XMAD

135

21,140

15/09/2020

CIX

94

21,130

15/09/2020

XMAD

165

21,130

15/09/2020

AQU

78

21,130

15/09/2020

XMAD

229

21,140

15/09/2020

XMAD

94

21,140

15/09/2020

XMAD

146

21,120

15/09/2020

XMAD

145

21,120

15/09/2020

XMAD

94

21,110

15/09/2020

XMAD

256

21,110

15/09/2020

CIX

29

21,110

15/09/2020

CIX

65

21,110

15/09/2020

CIX

94

21,110

15/09/2020

XMAD

149

21,120

15/09/2020

XMAD

1

21,120

15/09/2020

XMAD

83

21,120

15/09/2020

XMAD

14

21,160

15/09/2020

XMAD

69

21,160

15/09/2020

XMAD

180

21,160

15/09/2020

XMAD

127

21,160

15/09/2020

XMAD

14

21,160

15/09/2020

XMAD

20

21,150

15/09/2020

XMAD

94

21,140

15/09/2020

XMAD

317

21,140

15/09/2020

XMAD

111

21,140

15/09/2020

XMAD

45

21,140

15/09/2020

XMAD

42

21,140

15/09/2020

XMAD

28

21,140

15/09/2020

XMAD

77

21,130

15/09/2020

BTE

74

21,160

15/09/2020

BTE

32

21,160

15/09/2020

XMAD

249

21,140

15/09/2020

CIX

94

21,150

15/09/2020

AQU

19

21,150

15/09/2020

BTE

1

21,170

15/09/2020

XMAD

362

21,170

15/09/2020

XMAD

229

21,170

15/09/2020

XMAD

74

21,170

15/09/2020

XMAD

372

21,170

15/09/2020

BTE

83

21,180

15/09/2020

BTE

2

21,180

15/09/2020

XMAD

31

21,180

15/09/2020

XMAD

64

21,180

15/09/2020

XMAD

55

21,180

15/09/2020

XMAD

6

21,180

15/09/2020

XMAD

49

21,180

15/09/2020

XMAD

149

21,180

15/09/2020

XMAD

174

21,180

15/09/2020

XMAD

200

21,180

15/09/2020

XMAD

172

21,180

15/09/2020

XMAD

31

21,180

15/09/2020

AQU

94

21,180

15/09/2020

AQU

50

21,180

15/09/2020

BTE

87

21,210

15/09/2020

BTE

13

21,210

15/09/2020

CIX

48

21,200

15/09/2020

CIX

19

21,200

15/09/2020

CIX

113

21,200

15/09/2020

BTE

19

21,210

15/09/2020

BTE

15

21,210

15/09/2020

BTE

4

21,210

15/09/2020

BTE

30

21,190

15/09/2020

CIX

94

21,190

15/09/2020

BTE

40

21,190

15/09/2020

BTE

40

21,190

15/09/2020

BTE

40

21,190

15/09/2020

BTE

40

21,190

15/09/2020

BTE

40

21,190

15/09/2020

XMAD

132

21,190

ACS Actividades de Construcción y Servicios S.A. - N.I.F A28004885 Avenida de Pío XII, 102 - 28036 Madrid

Value: ACS.MC

Intermediary: SOCIETE GENERALE

Date

Trading venue

Number of shares

Price € / share

15/09/2020

XMAD

127

21,190

15/09/2020

XMAD

57

21,190

15/09/2020

XMAD

29

21,190

15/09/2020

XMAD

27

21,190

15/09/2020

XMAD

133

21,180

15/09/2020

TRQ

94

21,180

15/09/2020

TRQ

94

21,180

15/09/2020

XMAD

182

21,180

15/09/2020

XMAD

145

21,180

15/09/2020

XMAD

145

21,180

15/09/2020

XMAD

236

21,180

15/09/2020

XMAD

18

21,180

15/09/2020

BTE

105

21,230

15/09/2020

BTE

88

21,230

15/09/2020

XMAD

271

21,230

15/09/2020

XMAD

411

21,230

15/09/2020

CIX

127

21,220

15/09/2020

XMAD

317

21,220

15/09/2020

XMAD

149

21,220

15/09/2020

XMAD

94

21,210

15/09/2020

AQU

94

21,210

15/09/2020

AQU

23

21,210

15/09/2020

CIX

78

21,200

15/09/2020

CIX

94

21,190

15/09/2020

XMAD

171

21,190

15/09/2020

XMAD

171

21,180

15/09/2020

AQU

140

21,200

15/09/2020

CIX

112

21,200

15/09/2020

CIX

112

21,200

15/09/2020

BTE

92

21,200

15/09/2020

BTE

171

21,200

15/09/2020

BTE

99

21,200

15/09/2020

XMAD

32

21,190

15/09/2020

XMAD

64

21,190

15/09/2020

XMAD

7

21,190

15/09/2020

XMAD

322

21,180

15/09/2020

CIX

31

21,180

15/09/2020

BTE

27

21,210

15/09/2020

BTE

32

21,200

15/09/2020

BTE

31

21,200

15/09/2020

BTE

5

21,230

15/09/2020

XMAD

97

21,220

15/09/2020

XMAD

91

21,220

15/09/2020

BTE

136

21,210

15/09/2020

BTE

125

21,210

15/09/2020

CIX

126

21,200

15/09/2020

CIX

7

21,200

15/09/2020

CIX

194

21,200

15/09/2020

AQU

94

21,200

15/09/2020

AQU

94

21,200

15/09/2020

CIX

33

21,200

15/09/2020

XMAD

495

21,200

15/09/2020

XMAD

116

21,200

15/09/2020

XMAD

26

21,200

15/09/2020

XMAD

94

21,190

15/09/2020

BTE

106

21,190

15/09/2020

CIX

1

21,180

15/09/2020

CIX

14

21,190

15/09/2020

AQU

94

21,200

15/09/2020

CIX

31

21,190

15/09/2020

BTE

68

21,200

15/09/2020

CIX

34

21,190

15/09/2020

CIX

16

21,190

15/09/2020

CIX

65

21,190

15/09/2020

CIX

145

21,190

15/09/2020

XMAD

450

21,190

15/09/2020

XMAD

279

21,190

15/09/2020

XMAD

26

21,190

15/09/2020

XMAD

38

21,190

15/09/2020

CIX

75

21,180

15/09/2020

CIX

19

21,180

15/09/2020

XMAD

94

21,180

15/09/2020

BTE

81

21,170

15/09/2020

TRQ

35

21,180

15/09/2020

TRQ

35

21,180

15/09/2020

TRQ

66

21,180

15/09/2020

BTE

93

21,150

15/09/2020

BTE

57

21,150

15/09/2020

BTE

48

21,150

15/09/2020

BTE

7

21,150

Date

Trading venue

Number of shares

Price € / share

15/09/2020

BTE

23

21,150

15/09/2020

BTE

7

21,150

15/09/2020

TRQ

1

21,170

15/09/2020

XMAD

140

21,180

15/09/2020

XMAD

253

21,180

15/09/2020

XMAD

61

21,180

15/09/2020

XMAD

127

21,180

15/09/2020

XMAD

171

21,170

15/09/2020

XMAD

224

21,180

15/09/2020

BTE

24

21,160

15/09/2020

AQU

85

21,180

15/09/2020

AQU

92

21,180

15/09/2020

AQU

15

21,180

15/09/2020

XMAD

69

21,180

15/09/2020

XMAD

59

21,180

15/09/2020

XMAD

13

21,180

15/09/2020

CIX

89

21,180

15/09/2020

AQU

40

21,180

15/09/2020

XMAD

187

21,180

15/09/2020

XMAD

10

21,180

15/09/2020

XMAD

151

21,180

15/09/2020

XMAD

38

21,180

15/09/2020

CIX

50

21,180

15/09/2020

BTE

66

21,180

15/09/2020

CIX

96

21,170

15/09/2020

BTE

109

21,170

15/09/2020

XMAD

241

21,170

15/09/2020

CIX

112

21,160

15/09/2020

XMAD

331

21,160

15/09/2020

XMAD

96

21,160

15/09/2020

XMAD

22

21,160

15/09/2020

XMAD

50

21,160

15/09/2020

XMAD

165

21,160

15/09/2020

BTE

69

21,140

15/09/2020

XMAD

205

21,140

15/09/2020

XMAD

94

21,140

15/09/2020

XMAD

99

21,140

15/09/2020

XMAD

101

21,140

15/09/2020

XMAD

146

21,150

15/09/2020

XMAD

110

21,160

15/09/2020

AQU

94

21,150

15/09/2020

CIX

94

21,140

15/09/2020

CIX

94

21,140

15/09/2020

BTE

144

21,170

15/09/2020

XMAD

334

21,170

15/09/2020

XMAD

334

21,170

15/09/2020

BTE

108

21,170

15/09/2020

BTE

61

21,180

15/09/2020

CIX

94

21,170

15/09/2020

CIX

94

21,170

15/09/2020

XMAD

170

21,180

15/09/2020

XMAD

200

21,180

15/09/2020

XMAD

663

21,170

15/09/2020

XMAD

183

21,170

15/09/2020

XMAD

155

21,180

15/09/2020

XMAD

4

21,180

15/09/2020

XMAD

175

21,180

15/09/2020

XMAD

6

21,180

15/09/2020

XMAD

182

21,180

15/09/2020

XMAD

8

21,180

15/09/2020

XMAD

102

21,180

15/09/2020

XMAD

2

21,180

15/09/2020

XMAD

97

21,180

15/09/2020

XMAD

3

21,180

15/09/2020

XMAD

160

21,180

15/09/2020

XMAD

5

21,180

15/09/2020

XMAD

77

21,180

15/09/2020

XMAD

50

21,180

15/09/2020

XMAD

180

21,180

15/09/2020

XMAD

19

21,180

15/09/2020

XMAD

170

21,180

15/09/2020

TRQ

75

21,170

15/09/2020

CIX

12

21,170

15/09/2020

CIX

82

21,170

15/09/2020

XMAD

6

21,170

15/09/2020

XMAD

108

21,170

15/09/2020

XMAD

272

21,170

15/09/2020

BTE

1

21,160

15/09/2020

BTE

31

21,150

15/09/2020

BTE

65

21,150

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ACS - Actividades de Construcción y Servicios SA published this content on 22 September 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 22 September 2020 08:49:02 UTC
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Sales 2020 36 597 M 42 986 M 42 986 M
Net income 2020 608 M 714 M 714 M
Net Debt 2020 1 884 M 2 213 M 2 213 M
P/E ratio 2020 9,17x
Yield 2020 10,6%
Capitalization 5 271 M 6 186 M 6 191 M
EV / Sales 2020 0,20x
EV / Sales 2021 0,16x
Nbr of Employees -
Free-Float 74,3%
Chart ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A.
Duration : Period :
ACS, Actividades de Construccion y Servicios, S.A. Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Technical analysis trends ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A.
Short TermMid-TermLong Term
TrendsBearishNeutralNeutral
Income Statement Evolution
Consensus
Sell
Buy
Mean consensus OUTPERFORM
Number of Analysts 15
Average target price 28,92 €
Last Close Price 18,21 €
Spread / Highest target 120%
Spread / Average Target 58,9%
Spread / Lowest Target -42,8%
EPS Revisions
Managers
NameTitle
Florentino Pérez Rodríguez Executive Chairman & Co-Chief Executive Officer
Marcelino Fernández Verdes Co-Chief Executive Officer & Executive Director
Cristina A. E. González de Durana Director-Finance & Corporate Development
Antonio García Ferrer Vice Chairman
Joan-David Grimà i Terré Independent Non-Executive Director
Sector and Competitors
1st jan.Capitalization (M$)
ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A.-48.93%6 186
VINCI SA-26.46%50 511
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION LIMITED-6.76%32 486
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED-2.86%19 519
FERROVIAL, S.A.-19.99%19 459
LARSEN & TOUBRO LIMITED-32.11%17 186
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