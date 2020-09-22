ACS Actividades de Construccion y Servicios S A : Share buy-back, stabilisation and treasury stock programmes

ACS Actividades de Construcción y Servicios S.A. N.I.F A28004885

Avenida de Pío XII, 102 28036 Madrid

English translation for information purposes only. In the event of a discrepancy, the Spanish-language version prevails.

Madrid, 22 September 2020

Dear Sirs.:

Pursuant to article 227 of the Consolidated Text of the Spanish Securities Market Act (Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores), ACS Actividades de Construcción y Servicios S.A. (the "Company" or "ACS"), reports on the following:

OTHER RELEVANT INFORMATION

Reference is made to our notices to CNMV of other relevant information of 24 February 2020 (official registry number 218), 25 May 2020 (official registry number 2402), 23 June 2020 (official registry number 2953) and 14 August 2020 (official registry number 4065) relating to the buy-back programme of own shares approved by the Board of Directors of ACS on 24 February 2020, (the "Buy-backProgramme").

Pursuant to articles 2.2 and 2.3 of Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052, of 8 March 2016, supplementing Regulation (EU) No 596/2014, of the European Parliament and of the Council, with regard to regulatory technical standards for the conditions applicable to buy-back programmes and stabilization measures, we hereby inform you that between 15 and 21 September 2020, the Company has carried out the following transactions over its own shares under the Buy-back Programme:

Date Security Trading Venue Number of Shares Weighted Avarage Intermediary Price (€) 15/09/2020 ACS. MC XMAD 140.106 21,102 SOCIETE GENERALE 15/09/2020 ACS. MC BTE 19.164 21,109 SOCIETE GENERALE 15/09/2020 ACS. MC CIX 25.842 21,097 SOCIETE GENERALE 15/09/2020 ACS. MC AQU 10.851 21,113 SOCIETE GENERALE 15/09/2020 ACS. MC TRQ 4.037 21,116 SOCIETE GENERALE 16/09/2020 ACS. MC XMAD 127.895 21,056 SOCIETE GENERALE 16/09/2020 ACS. MC BTE 12.863 21,060 SOCIETE GENERALE 16/09/2020 ACS. MC CIX 21.539 21,059 SOCIETE GENERALE 16/09/2020 ACS. MC AQU 9.513 21,065 SOCIETE GENERALE 16/09/2020 ACS. MC TRQ 3.190 21,050 SOCIETE GENERALE 17/09/2020 ACS. MC XMAD 172.132 21,076 SOCIETE GENERALE 17/09/2020 ACS. MC BTE 17.982 21,078 SOCIETE GENERALE 17/09/2020 ACS. MC CIX 30.830 21,079 SOCIETE GENERALE 17/09/2020 ACS. MC AQU 14.031 21,084 SOCIETE GENERALE 17/09/2020 ACS. MC TRQ 5.025 21,116 SOCIETE GENERALE 18/09/2020 ACS. MC XMAD 174.205 20,673 SOCIETE GENERALE 18/09/2020 ACS. MC BTE 17.284 20,634 SOCIETE GENERALE 18/09/2020 ACS. MC CIX 29.636 20,634 SOCIETE GENERALE 18/09/2020 ACS. MC AQU 13.577 20,625 SOCIETE GENERALE 18/09/2020 ACS. MC TRQ 5.298 20,622 SOCIETE GENERALE 21/09/2020 ACS. MC XMAD 198.621 18,940 SOCIETE GENERALE 21/09/2020 ACS. MC BTE 18.376 18,845 SOCIETE GENERALE 21/09/2020 ACS. MC CIX 32.078 18,853 SOCIETE GENERALE 21/09/2020 ACS. MC AQU 14.202 18,832 SOCIETE GENERALE 21/09/2020 ACS. MC TRQ 5.238 18,826 SOCIETE GENERALE

Detailed information of the transactions carried out within the referred period attached as annex.

Sincerely,

José Luis del Valle Pérez

Board member - Secretary General