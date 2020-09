ACTEOS : Résultats premier Semestre 2020

Des résultats en amélioration en dépit de l’impact de la crise sanitaire





Le Conseil d’administration de la société ACTEOS s’est réuni en date du 18 septembre 2020 afin de procéder à l’examen des comptes consolidés du premier semestre arrêtés au 30 juin 2020. Les procédures de revue limitée, réalisées par les commissaires aux comptes, sont effectuées.

En K€ IFRS 1er Semestre 2020 1er Semestre 2019 Chiffre d’affaires (CA) 7 066 6 373 Marge Brute

En% du CA 3 838

54,3% 4 195

65,8% EBITDA 241 174 Résultat Opérationnel (377) (432) Résultat courant (418) (462) Résultat Net (part Groupe) (408) (446)

Croissance de 10,9% du chiffre d’affaires consolidé

Le chiffre d’affaires consolidé progresse de +10,9% par rapport au premier semestre 2019. Cette évolution, totalement organique, constitue une bonne performance compte tenu des conditions de marché exceptionnelles liées à l’impact de la crise sanitaire.

L’activité Mobilité progresse très fortement à la fois en France et en Allemagne avec un chiffre d’affaires de 3,3 M€, en hausse de 42,9%.

L’activité Software a, en revanche, été impactée par la suspension de la majorité des grands projets en cours de réalisation à compter de la mi-mars, avec la mise en œuvre des mesures de confinement. Celle-ci ressort à 3,7 M€, en repli de 7,5%. Une reprise progressive est constatée depuis le mois de juin mais elle ne prendra sa pleine mesure qu’à compter de cette fin d’année sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire, encore très incertain.

Une marge brute qui intègre le repli de l’activité Software

La marge brute ressort en retrait de 357 K€ à 3,8 M€ (-8,5%). Elle représente 54,3% du chiffre d’affaires contre 65,8% au premier semestre 2019. Cette évolution reflète à la fois les très grosses commandes exécutées sur le semestre à des niveaux de marge en léger retrait par rapport à 2019 et le recul de l’activité Software.

Un EBITDA toujours positif et en amélioration

Malgré le repli de la marge brute, l’EBITDA affiche une croissance de 39% par rapport au premier semestre 2019 (241 K€ contre 174 K€ au premier semestre 2019). Cette évolution favorable a été rendue possible par une gestion optimisée depuis le début d’année, aussi bien en termes de maitrise de la masse salariale que des frais généraux.

Une réduction de la perte opérationnelle

Le résultat opérationnel est en amélioration mais reste négatif à hauteur de 377 K€ à comparer à la perte de 432 K€ enregistrée au titre du premier semestre 2019. Il en est de même pour le résultat net qui reste négatif à hauteur de 408 K€ contre une perte de 446 K€ enregistrée sur le premier semestre 2019.

Une situation financière sous contrôle, 4 M€ de PGE pour faire face à la crise

Afin de permettre au Groupe de passer le cap de la crise actuelle, sans précédent, le Groupe a bénéficié, auprès de ses partenaires bancaires et de la BPI, de prêts garantis par l’Etat à hauteur de 4 M€. La trésorerie est significativement positive à 4,1 M€ contre 0,8 M€ à la clôture du 31 décembre 2019. Grâce à ces dispositifs, ACTEOS reste serein quant à sa capacité à rebondir fortement dès la fin de la situation de crise sanitaire.

Perspectives : maintien du cap malgré des incertitudes toujours fortes

La croissance de 10,9 % enregistrée au premier semestre 2020 n’a pas permis d’atteindre l’objectif de profitabilité affiché pour l’année en cours. La profitabilité de l’exercice 2020 reste incertaine du fait des conditions d’activité toujours dégradées et malgré les signes encourageants sur la reprise progressive des projets clients. La baisse du rythme de prises de commandes sur les six derniers mois impactera forcément dans les mois qui viennent, l’évolution du volume d’activité et le niveau de résultats.

Malgré ces éléments et une visibilité réduite sur l’évolution du contexte sanitaire, ACTEOS reste pleinement confiant sur sa capacité de rebond grâce notamment aux investissements importants en R&D réalisés au cours des derniers exercices qui lui permettent de proposer à ses clients une offre différenciée et à forte valeur ajoutée.

Prochains évènements :

Chiffre d’affaires exercice 2020 : Le 25 janvier 2021 après Bourse.

Publication des résultats 2020 : Le 18 Mars 2021 après Bourse

A PROPOS D'ACTEOS :

Créé en 1986, le Groupe Acteos installé en France, en Allemagne et au Liban propose dans le monde entier des solutions d´optimisation des flux logistiques bâties sur l´interactivité et le temps réel. Concepteur, éditeur et intégrateur de logiciels en Supply Chain Management, Acteos synchronise et optimise les flux et les processus tout au long de la chaîne logistique. Acteos offre une gamme cohérente de progiciels modulaires et intégrés couvrant tous les maillons de la chaîne aux niveaux opérationnel, tactique et stratégique : entreposage, transport, ressources, traçabilité, prévision et approvisionnement. Acteos est coté au Compartiment C de NYSE-Euronext.

Les titres d’Acteos sont cotés sur NYSE Euronext (compartiment C)

Code ISIN FR0000076861 Code MNEMO : EOS | Reuters : DTNC.LN

Contacts :

ACTEOS ACTIFIN

Joseph Felfeli Stephane Ruiz

Président Directeur Général Communication financière

Tél : +33 3 20 11 44 64 Tél : 06.85.82.41.86

Mail : j.felfeli@acteos.com Mail : sruiz@actifin.fr

