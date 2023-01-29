Advanced search
Log in
Log in
Or log in with
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
Sign up
Email Registration
Or log in with
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
  1. Homepage
  2. Equities
  3. India
  4. Bombay Stock Exchange
  5. Adani Enterprises Limited
  6. News
  7. Summary
    512599   INE423A01024

ADANI ENTERPRISES LIMITED

(512599)
  Report
End-of-day quote Bombay Stock Exchange  -  2023-01-26
2762.15 INR   -18.52%
11:52aIndia's Adani Group: Hindenburg report intended only to create false market
RE
11:41aIndia's Adani Group Says Hindenburg Report Intended Only To Create False Market
RE
11:06aAdani's $2.5 billion share sale faces crucial day after Indian rout
RE
SummaryQuotesChartsNewsRatingsCalendarCompanyFinancialsConsensusRevisionsFunds 
SummaryMost relevantAll NewsAnalyst Reco.Other languagesPress ReleasesOfficial PublicationsSector newsMarketScreener Strategies

India's Adani Group Says Hindenburg Report Intended Only To Create False Market

01/29/2023 | 11:41am EST
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook

Jan 29 (Reuters) -

* ADANI ISSUES DETAILED RESPONSE TO HINDENBURG REPORT

* ADANI GROUP SAYS HINDENBURG REPORT IS NOTHING BUT A LIE

* ADANI GROUP SAYS HINDENBURG REPORT INTENDED ONLY TO CREATE A FALSE MARKET IN SECURITIES TO ENABLE HINDENBURG TO BOOK GAINS

* ADANI GROUP SAYS THERE ARE MULTIPLE FALSE NARRATIVES BEING CREATED IN RELATION TO CERTAIN ALLEGATIONS CONCERNING DIAMOND EXPORTS-SPOKESPERSON

* ADANI GROUP SAYS REPORT MADE MISLEADING CLAIMS AROUND OFFSHORE ENTITIES BEING ALLEGEDLY “RELATED PARTIES” WITHOUT REGARD FOR APPLICABLE LAW

* ADANI GROUP SAYS GROUP IN COMPLIANCE WITH ALL APPLICABLE LAWS AND REGULATIONS

* ADANI GROUP SAYS RAISING FINANCING AGAINST SHARES AS COLLATERAL IS A COMMON PRACTICE GLOBALLY

* ADANI GROUP SAYS ALL TRANSACTIONS ENTERED INTO BY GROUP WITH ENTITIES WHO QUALIFY AS ‘RELATED PARTIES’ UNDER INDIAN LAWS HAVE BEEN DISCLOSED BY GROUP

* ADANI GROUP SAYS AUDITORS WHO HAVE BEEN ENGAGED HAVE BEEN DULY CERTIFIED, QUALIFIED BY RELEVANT STATUTORY BODIES

* ADANI GROUP SAYS THE REPORT SEEKS ANSWERS TO 88 QUESTIONS, 65 OF THESE RELATE TO MATTERS BEEN DULY DISCLOSED BY ADANI COMPANIES IN ANNUAL REPORTS


© Reuters 2023
All news about ADANI ENTERPRISES LIMITED
11:52aIndia's Adani Group: Hindenburg report intended only to create false..
RE
11:41aIndia's Adani Group Says Hindenburg Report Intended Only To Create False Market
RE
11:06aAdani's $2.5 billion share sale faces crucial day after Indian rout
RE
01/28India’s adani enterprises says we are extremely confident about…
RE
01/28India’s adani enterprises says there is no change in schedule or…
RE
01/28India’s adani enterprises says bankers, investors have full fait…
RE
01/28India’s adani enterprises says $2.5 billion share sale going as…
RE
01/28Exclusive: Bankers on Adani $2.5 billion share sale consider delay, price cut ..
RE
01/28Bankers on india's adani enterprises $2.5 bln share sa…
RE
01/27MSCI seeks feedback on Adani Group over Hindenburg report
RE
More news
Analyst Recommendations on ADANI ENTERPRISES LIMITED
More recommendations
Financials
Sales 2023 717 B 8 794 M 8 794 M
Net income 2023 23 734 M 291 M 291 M
Net Debt 2023 - - -
P/E ratio 2023 133x
Yield 2023 -
Capitalization 3 199 B 39 240 M 39 240 M
Capi. / Sales 2023 4,46x
Capi. / Sales 2024 4,13x
Nbr of Employees 5 051
Free-Float 19,8%
Chart ADANI ENTERPRISES LIMITED
Duration : Period :
Adani Enterprises Limited Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Technical analysis trends ADANI ENTERPRISES LIMITED
Short TermMid-TermLong Term
TrendsBearishNeutralBullish
Income Statement Evolution
Consensus
Sell
Buy
Mean consensus HOLD
Number of Analysts 1
Last Close Price 2 762,15 INR
Average target price 3 512,00 INR
Spread / Average Target 27,1%
EPS Revisions
Managers and Directors
Rajesh Shantilal Adani Managing Director & Executive Director
Jugeshinder Singh Chief Financial Officer
Gautambhai Shantilal Adani Executive Chairman
Jatin R. Jalundhwala Secretary & Joint President-Legal
Hemant Madhusudan Nerurkar Independent Non-Executive Director
Sector and Competitors
1st jan.Capi. (M$)
ADANI ENTERPRISES LIMITED-28.43%39 240
MITSUBISHI CORPORATION3.83%49 632
ITOCHU CORPORATION1.45%47 349
MITSUI & CO., LTD.1.66%46 011
SUMITOMO CORPORATION7.47%22 711
MARUBENI CORPORATION6.80%21 186