India's Adani Group Says Hindenburg Report Intended Only To Create False Market

Jan 29 (Reuters) -
* ADANI ISSUES DETAILED RESPONSE TO HINDENBURG REPORT
* ADANI GROUP SAYS HINDENBURG REPORT IS NOTHING BUT A LIE
* ADANI GROUP SAYS HINDENBURG REPORT INTENDED ONLY TO CREATE
A
FALSE MARKET IN SECURITIES TO ENABLE HINDENBURG TO BOOK GAINS
* ADANI GROUP SAYS THERE ARE MULTIPLE FALSE NARRATIVES BEING
CREATED IN RELATION TO CERTAIN ALLEGATIONS CONCERNING DIAMOND
EXPORTS-SPOKESPERSON
* ADANI GROUP SAYS REPORT MADE MISLEADING CLAIMS AROUND
OFFSHORE
ENTITIES BEING ALLEGEDLY “RELATED PARTIES” WITHOUT REGARD FOR
APPLICABLE LAW
* ADANI GROUP SAYS GROUP IN COMPLIANCE WITH ALL APPLICABLE
LAWS
AND REGULATIONS
* ADANI GROUP SAYS RAISING FINANCING AGAINST SHARES AS
COLLATERAL
IS A COMMON PRACTICE GLOBALLY
* ADANI GROUP SAYS ALL TRANSACTIONS ENTERED INTO BY GROUP
WITH
ENTITIES WHO QUALIFY AS ‘RELATED PARTIES’ UNDER INDIAN LAWS HAVE
BEEN DISCLOSED BY GROUP
* ADANI GROUP SAYS AUDITORS WHO HAVE BEEN ENGAGED HAVE BEEN
DULY
CERTIFIED, QUALIFIED BY RELEVANT STATUTORY BODIES
* ADANI GROUP SAYS THE REPORT SEEKS ANSWERS TO 88 QUESTIONS,
65 OF
THESE RELATE TO MATTERS BEEN DULY DISCLOSED BY ADANI COMPANIES
IN ANNUAL REPORTS