Homepage Equities Austria Wiener Boerse Addiko Bank AG News Summary ADKO AT000ADDIKO0 ADDIKO BANK AG (ADKO) Add to my list Report Report Real-time Estimate Tradegate - 03/22 04:28:31 am 11.15 EUR +3.72% 04:21a ADDIKO BANK : Group Key Financial Data YE21 PU 04:21a ADDIKO BANK : Corporate Governance Report 2021 PU 01:41a ADDIKO BANK : Consolidated Non-financial Report 2021 PU Summary Quotes Charts News Ratings Calendar Company Financials Consensus Revisions Summary Most relevant All News Other languages Press Releases Official Publications Sector news Addiko Bank : Group Key Financial Data YE21 03/09/2022 | 04:21am EST Send by mail :

Name : First name : From * : To * : (You can enter multiple email addresses separated by commas) Message : * Required fields CONTENT ADDIKO GROUP - KEY FINANCIAL DATA Last update: 8 March 2022 Quarterly data - YE21 Results Contents Key Financials >> Key Performance Metrics Key Performance Metrics II Key Financial Data Group Balance Sheet Group P&L Business Segments >> Segment Reporting RETAIL Segment Reporting RETAIL - Consumer (focus) Segment Reporting RETAIL - Mortgage (non-focus) Segment Reporting SME BUSINESS (focus) Segment Reporting LARGE CORP. (non-focus) Segment Reporting PUBLIC FIN. (non-focus) Segment Reporting CORP. CENTER Segment Reporting TOTAL Geographies >> Croatia Slovenia BiH-Banja Luka BiH-Sarajevo Serbia Montenegro Austria (HQ) Recon. Group Other >> Glossary Disclaimer File optimised for data processing, not for printing. For fields that contain zero values or null, data is not available. Figures could be slightly different from financial report and presentation due to roundings. Addiko Bank AG &A KEY FINANCIALS >> ADDIKO GROUP - KEY FINANCIAL DATA Last update: 8 March 2022 Quarterly data - YE21 Results Key Financials >> Key Performance Metrics Key Performance Metrics II Key Financial Data Group Balance Sheet Group P&L File optimised for data processing, not for printing. For fields that contain zero values or null, data is not available. Figures could be slightly different from financial report and presentation due to roundings. Addiko Bank AG &A Key Performance Metrics ADDIKO BANK - KEY PERFORMANCE METRICS Gross performing loans by segment 2017 2018 2019 2020 2021 2018 (QTD) 2019 (QTD) 2020 (QTD) 2021 (QTD) in EUR mil. YE 1Q 1H 3Q (YTD) YE 1Q 1H 3Q (YTD) YE 1Q 1H 3Q (YTD) YE 1Q4) 1H4) 3Q (YTD)4) YE4) 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q4) 2Q4) 3Q4) 4Q4) Focus 1,819 1,903 2,020 2,064 2,116 2,221 2,324 2,380 2,401 2,402 2,382 2,355 2,352 2,361 2,424 2,473 2,446 1,903 2,020 2,064 2,116 2,221 2,324 2,380 2,401 2,402 2,382 2,355 2,352 2,361 2,424 2,473 2,446 Consumer 1,028 1,076 1,118 1,154 1,188 1,229 1,267 1,313 1,342 1,348 1,322 1,308 1,312 1,306 1,332 1,370 1,389 1,076 1,118 1,154 1,188 1,229 1,267 1,313 1,342 1,348 1,322 1,308 1,312 1,306 1,332 1,370 1,389 SME 791 827 901 910 928 992 1,056 1,067 1,059 1,054 1,061 1,048 1,040 1,055 1,092 1,103 1,057 827 901 910 928 992 1,056 1,067 1,059 1,054 1,061 1,048 1,040 1,055 1,092 1,103 1,057 Non-Focus 1,743 1,691 1,685 1,670 1,650 1,621 1,552 1,516 1,469 1,443 1,375 1,336 1,252 1,196 1,105 1,008 841 1,691 1,685 1,670 1,650 1,621 1,552 1,516 1,469 1,443 1,375 1,336 1,252 1,196 1,105 1,008 841 Mortgages 999 957 929 903 873 847 801 773 744 717 691 665 639 610 584 559 535 957 929 903 873 847 801 773 744 717 691 665 639 610 584 559 535 Public & Large Corporates 744 734 757 768 777 774 750 744 724 727 684 672 613 586 522 449 307 734 757 768 777 774 750 744 724 727 684 672 613 586 522 449 307 Total 3,562 3,594 3,705 3,734 3,766 3,841 3,875 3,896 3,870 3,845 3,758 3,692 3,604 3,556 3,530 3,481 3,287 3,594 3,705 3,734 3,766 3,841 3,875 3,896 3,870 3,845 3,758 3,692 3,604 3,556 3,530 3,481 3,287 Gross performing loans by segment 2017 2018 2019 2020 2021 2018 (QTD) 2019 (QTD) 2020 (QTD) 2021 (QTD) in % YE 1Q 1H 3Q (YTD) YE 1Q 1H 3Q (YTD) YE 1Q 1H 3Q (YTD) YE 1Q4) 1H4) 3Q (YTD)4) YE4) 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q4) 2Q4) 3Q4) 4Q4) Focus 51% 53% 55% 55% 56% 58% 60% 61% 62% 62% 63% 64% 65% 66% 69% 71% 74% 53% 55% 55% 56% 58% 60% 61% 62% 62% 63% 64% 65% 66% 69% 71% 74% Consumer 29% 30% 30% 31% 32% 32% 33% 34% 35% 35% 35% 35% 36% 37% 38% 39% 42% 30% 30% 31% 32% 32% 33% 34% 35% 35% 35% 35% 36% 37% 38% 39% 42% SME 22% 23% 24% 24% 25% 26% 27% 27% 27% 27% 28% 28% 29% 30% 31% 32% 32% 23% 24% 24% 25% 26% 27% 27% 27% 27% 28% 28% 29% 30% 31% 32% 32% Non-Focus 49% 47% 45% 45% 44% 42% 40% 39% 38% 38% 37% 36% 35% 34% 31% 29% 26% 47% 45% 45% 44% 42% 40% 39% 38% 38% 37% 36% 35% 34% 31% 29% 26% Mortgages 28% 27% 25% 24% 23% 22% 21% 20% 19% 19% 18% 18% 18% 17% 17% 16% 16% 27% 25% 24% 23% 22% 21% 20% 19% 19% 18% 18% 18% 17% 17% 16% 16% Public & Large Corporates 21% 20% 20% 21% 21% 20% 19% 19% 19% 19% 18% 18% 17% 16% 15% 13% 9% 20% 20% 21% 21% 20% 19% 19% 19% 19% 18% 18% 17% 16% 15% 13% 9% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Yield by segment 2017 2018 2019 2020 2021 2018 (QTD) 2019 (QTD) 2020 (QTD) 2021 (QTD) in % YE 1Q 1H 3Q (YTD) YE 1Q 1H 3Q (YTD) YE 1Q 1H 3Q (YTD) YE 1Q4) 1H4) 3Q (YTD)4) YE4) 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q4) 2Q4) 3Q4) 4Q4) Focus 6.1% 5.8% 5.7% 5.7% 5.7% 5.5% 5.4% 5.4% 5.5% 5.3% 5.3% 5.3% 5.3% 5.3% 5.3% 5.2% 5.3% 5.8% 5.7% 5.5% 5.6% 5.5% 5.4% 5.3% 5.3% 5.3% 5.3% 5.3% 5.3% 5.3% 5.3% 5.2% 5.3% Consumer 8.0% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.5% 7.5% 7.4% 7.4% 7.4% 7.4% 7.4% 7.3% 7.2% 7.2% 7.1% 7.1% 7.7% 7.6% 7.5% 7.6% 7.5% 7.4% 7.3% 7.3% 7.4% 7.3% 7.3% 7.2% 7.2% 7.2% 7.0% 7.0% SME 3.6% 3.3% 3.3% 3.2% 3.2% 2.9% 2.9% 2.9% 2.9% 2.8% 2.8% 2.8% 2.8% 2.9% 2.9% 2.9% 3.0% 3.3% 3.3% 3.0% 3.0% 2.9% 2.9% 2.8% 2.8% 2.8% 2.8% 2.7% 2.8% 2.9% 2.9% 3.0% 3.1% Non-Focus 3.8% 3.5% 3.4% 3.4% 3.4% 3.3% 3.3% 3.2% 3.2% 3.1% 3.1% 3.0% 3.1% 3.0% 3.0% 3.0% 3.1% 3.5% 3.4% 3.3% 3.3% 3.3% 3.2% 3.1% 3.1% 3.1% 3.0% 3.0% 3.1% 3.0% 3.0% 3.0% 3.1% Mortgages 4.1% 4.0% 4.0% 3.9% 3.9% 3.8% 3.9% 3.8% 3.8% 3.6% 3.6% 3.6% 3.6% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 4.0% 3.9% 3.9% 3.9% 3.8% 3.9% 3.7% 3.7% 3.6% 3.6% 3.6% 3.6% 3.4% 3.4% 3.3% 3.3% Public & Large Corporates 3.5% 2.7% 2.7% 2.7% 2.7% 2.7% 2.6% 2.6% 2.5% 2.5% 2.5% 2.4% 2.5% 2.5% 2.6% 2.6% 2.8% 2.7% 2.7% 2.7% 2.7% 2.7% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.4% 2.4% 2.6% 2.5% 2.5% 2.5% 2.7% Total 4.8% 4.7% 4.6% 4.6% 4.6% 4.6% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.6% 4.7% 4.6% 4.5% 4.6% 4.6% 4.5% 4.4% 4.5% 4.5% 4.5% 4.4% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.7% Regular Interest Income 2017 2018 2019 2020 2021 2018 (QTD) 2019 (QTD) 2020 (QTD) 2021 (QTD) in EUR mil. YE 1Q 1H 3Q (YTD) YE 1Q 1H 3Q (YTD) YE 1Q 1H 3Q (YTD) YE 1Q4) 1H4) 3Q (YTD)4) YE4) 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q4) 2Q4) 3Q4) 4Q4) Consumer 72.4 20.1 41.0 62.5 84.9 22.5 45.6 69.5 94.0 24.6 48.9 72.9 96.7 23.4 47.0 70.9 95.1 20.1 20.9 21.5 22.4 22.5 23.1 23.9 24.5 24.6 24.2 24.0 23.8 23.4 23.6 23.9 24.2 SME 26.0 6.6 13.7 20.6 27.6 7.0 14.3 21.8 29.2 7.3 14.6 21.9 29.2 7.4 15.2 23.5 31.9 6.6 7.1 6.9 7.0 7.0 7.3 7.5 7.5 7.3 7.3 7.3 7.3 7.4 7.8 8.2 8.5 Mortgages 44.0 9.7 18.9 27.9 36.5 8.2 16.1 23.5 30.6 6.6 13.0 19.0 24.8 5.3 10.4 15.2 19.8 9.7 9.3 9.0 8.6 8.2 8.0 7.4 7.1 6.6 6.4 6.0 5.8 5.3 5.1 4.8 4.6 Public / Large Corporates 29.8 5.0 10.0 15.2 20.4 5.1 9.9 14.5 19.1 4.4 8.6 12.8 16.9 3.7 7.2 10.3 12.9 5.0 5.0 5.2 5.2 5.1 4.8 4.6 4.5 4.4 4.2 4.1 4.1 3.7 3.4 3.1 2.6 Market 172.1 41.3 83.6 126.1 169.5 42.7 85.9 129.3 172.9 43.0 85.0 126.6 167.6 39.8 79.7 119.8 159.7 41.3 42.3 42.6 43.3 42.7 43.2 43.4 43.6 43.0 42.1 41.5 41.1 39.8 39.9 40.1 39.9 Other 62.1 11.3 23.1 34.0 44.4 9.7 19.6 28.8 37.9 8.2 15.3 22.3 29.3 7.0 13.9 20.8 28.0 11.3 11.9 10.9 10.4 9.7 9.9 9.2 9.1 8.2 7.0 7.0 7.0 7.0 6.9 6.9 7.2 Reported 234.2 52.6 106.7 160.2 213.8 52.3 105.5 158.1 210.8 51.2 100.3 148.9 197.0 46.8 93.6 140.6 187.7 52.6 54.2 53.4 53.7 52.3 53.2 52.6 52.7 51.2 49.1 48.6 48.1 46.8 46.8 47.0 47.1 Adjusted (only in Other) 221.8 52.6 106.7 160.2 213.8 52.3 105.5 158.1 210.8 51.2 100.3 148.9 197.0 46.8 93.6 140.6 187.7 52.6 54.2 53.4 53.7 52.3 53.2 52.6 52.7 51.2 49.1 48.6 48.1 46.8 46.8 47.0 47.1 Regular Interest Income 2017 2018 2019 2020 2021 2018 (QTD) 2019 (QTD) 2020 (QTD) 2021 (QTD) in EUR mil. YE 1Q 1H 3Q (YTD) YE 1Q 1H 3Q (YTD) YE 1Q 1H 3Q (YTD) YE 1Q4) 1H4) 3Q (YTD)4) YE4) 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q4) 2Q4) 3Q4) 4Q4) Focus 98.4 26.7 54.6 83.0 112.5 29.4 59.9 91.2 123.2 31.9 63.4 94.8 125.9 30.8 62.2 94.4 127.0 26.7 28.0 28.4 29.4 29.4 30.5 31.3 32.0 31.9 31.5 31.3 31.1 30.8 31.4 32.2 32.7 Consumer 72.4 20.1 41.0 62.5 84.9 22.5 45.6 69.5 94.0 24.6 48.9 72.9 96.7 23.4 47.0 70.9 95.1 20.1 20.9 21.5 22.4 22.5 23.1 23.9 24.5 24.6 24.2 24.0 23.8 23.4 23.6 23.9 24.2 SME 26.0 6.6 13.7 20.6 27.6 7.0 14.3 21.8 29.2 7.3 14.6 21.9 29.2 7.4 15.2 23.5 31.9 6.6 7.1 6.9 7.0 7.0 7.3 7.5 7.5 7.3 7.3 7.3 7.3 7.4 7.8 8.2 8.5 Non-Focus and Other 135.9 25.9 52.1 77.1 101.4 22.9 45.6 66.9 87.6 19.3 36.9 54.1 71.1 16.0 31.4 46.3 60.7 25.9 26.2 25.0 24.2 22.9 22.7 21.3 20.7 19.3 17.6 17.2 17.0 16.0 15.4 14.8 14.4 Total 234.2 52.6 106.7 160.2 213.8 52.3 105.5 158.1 210.8 51.2 100.3 148.9 197.0 46.8 93.6 140.6 187.7 52.6 54.2 53.4 53.7 52.3 53.2 52.6 52.7 51.2 49.1 48.6 48.1 46.8 46.8 47.0 47.1 Interest Expense Dynamics 2017 2018 2019 2020 2021 2018 (QTD) 2019 (QTD) 2020 (QTD) 2021 (QTD) in EUR mil. YE 1Q 1H 3Q (YTD) YE 1Q 1H 3Q (YTD) YE 1Q 1H 3Q (YTD) YE 1Q 1H 3Q (YTD) YE 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q Deposits - network -38.1 -8.2 -15.9 -23.2 -29.8 -5.5 -10.8 -15.8 -20.3 -4.2 -8.1 -11.8 -15.2 -3.2 -6.1 -8.9 -11.7 -8.2 -7.8 -7.2 -6.6 -5.5 -5.3 -5.0 -4.5 -4.2 -4.0 -3.6 -3.4 -3.2 -2.9 -2.8 -2.8 Direct Deposits -4.6 -0.9 -1.8 -2.5 -3.2 -0.7 -1.5 -2.1 -2.7 -0.6 -1.1 -1.6 -2.1 -0.4 -0.7 -1.0 -1.2 -0.9 -0.9 -0.7 -0.6 -0.7 -0.7 -0.7 -0.6 -0.6 -0.5 -0.5 -0.5 -0.4 -0.3 -0.3 -0.2 Deposits - Credit Institutions -2.4 -0.2 -0.5 -0.7 -1.0 -0.4 -0.8 -1.2 -1.6 -0.406 -0.9 -1.2 -1.7 -0.3 -0.7 -1.1 -1.5 -0.2 -0.3 -0.2 -0.3 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.5 -0.3 -0.5 -0.3 -0.4 -0.4 -0.4 Tier 2 -19.3 -3.6 -3.6 -3.6 -3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Other -4.6 -1.1 -1.8 -2.6 -3.2 -0.8 -1.4 -2.2 -3.1 -0.7 -1.6 -2.6 -3.3 -1.0 -1.9 -2.9 -3.8 -1.1 -0.8 -0.7 -0.6 -0.8 -0.6 -0.8 -0.9 -0.7 -0.9 -1.0 -0.8 -1.0 -0.9 -1.0 -0.9 Total -68.9 -14.0 -23.7 -32.6 -40.7 -7.5 -14.5 -21.4 -27.8 -5.9 -11.7 -17.2 -22.3 -4.9 -9.5 -13.8 -18.2 -14.0 -9.8 -8.8 -8.1 -7.5 -7.0 -6.9 -6.4 -5.9 -5.8 -5.5 -5.1 -4.9 -4.6 -4.4 -4.4 Total adjusted -49.7 -10.4 -20.1 -29.0 -37.1 -7.5 -14.5 -21.4 -27.8 -5.9 -11.7 -17.2 -22.3 -4.9 -9.5 -13.8 -18.2 -10.4 -9.8 -8.8 -8.1 -7.5 -7.0 -6.9 -6.4 -5.9 -5.8 -5.5 -5.1 -4.9 -4.6 -4.4 -4.4 Interest bearing liabilities 2017 2018 2019 2020 2021 2018 (QTD) 2019 (QTD) 2020 (QTD) 2021 (QTD) in EUR mil. YE 1Q 1H 3Q (YTD) YE 1Q 1H 3Q (YTD) YE 1Q 1H 3Q (YTD) YE 1Q 1H 3Q (YTD) YE 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q Deposits - network 4,524.5 4,470.3 4,494.5 4,602.9 4,476.3 4,422.7 4,437.0 4,518.5 4,418.3 4,360.7 4,317.5 4,268.8 4,299.4 4,302.2 4,310.6 4,373.5 4,325.0 4,470.3 4,494.5 4,602.9 4,476.3 4,422.7 4,437.0 4,518.5 4,418.3 4,360.7 4,317.5 4,268.8 4,299.4 4,302.2 4,310.6 4,373.5 4,325.0 Direct Deposits 409.3 445.8 412.6 357.0 360.4 432.5 427.7 390.4 412.9 394.3 421.8 414.0 428.7 448.4 433.2 401.2 383.2 445.8 412.6 357.0 360.4 432.5 427.7 390.4 412.9 394.3 421.8 414.0 428.7 448.4 433.2 401.2 383.2 Other interest bearing liabilities 589.2 336.4 367.9 328.5 367.9 336.3 387.3 317.7 296.4 459.9 289.8 259.1 250.2 266.9 245.2 267.8 227.7 336.4 367.9 328.5 367.9 336.3 387.3 317.7 296.4 459.9 289.8 259.1 250.2 266.9 245.2 267.8 227.7 Interest bearing liabilities 5,523.0 5,252.5 5,275.0 5,288.4 5,204.6 5,191.5 5,252.0 5,226.6 5,127.6 5,214.8 5,029.1 4,941.9 4,978.2 5,017.6 4,989.0 5,042.5 4,935.9 5,252.5 5,275.0 5,288.4 5,204.6 5,191.5 5,252.0 5,226.6 5,127.6 5,214.8 5,029.1 4,941.9 4,978.2 5,017.6 4,989.0 5,042.5 4,935.9 Cost of Funding 2017 2018 2019 2020 2021 2018 (QTD) 2019 (QTD) 2020 (QTD) 2021 (QTD) in % YE 1Q 1H 3Q (YTD) YE 1Q 1H 3Q (YTD) YE 1Q 1H 3Q (YTD) YE 1Q 1H 3Q (YTD) YE 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q Deposits - network -0.87% -0.74% -0.71% -0.68% -0.66% -0.50% -0.49% -0.47% -0.46% -0.38% -0.37% -0.36% -0.35% -0.30% -0.29% -0.27% -0.27% -0.74% -0.70% -0.63% -0.58% -0.50% -0.48% -0.45% -0.40% -0.38% -0.37% -0.34% -0.31% -0.30% -0.27% -0.25% -0.25% Direct Deposits -1.57% -0.89% -0.91% -0.89% -0.83% -0.74% -0.75% -0.75% -0.71% -0.60% -0.53% -0.52% -0.50% -0.37% -0.34% -0.32% -0.30% -0.89% -0.84% -0.73% -0.70% -0.74% -0.69% -0.63% -0.62% -0.60% -0.49% -0.48% -0.46% -0.37% -0.30% -0.25% -0.25% Cost of funding -1.19% -1.05% -0.89% -0.81% -0.76% -0.58% -0.56% -0.55% -0.54% -0.46% -0.46% -0.46% -0.44% -0.40% -0.38% -0.37% -0.37% -1.05% -0.74% -0.66% -0.61% -0.58% -0.54% -0.52% -0.49% -0.46% -0.46% -0.44% -0.41% -0.40% -0.37% -0.35% -0.35% OPEX 2017 2018 2019 2020 2021 2018 (QTD) 2019 (QTD) 2020 (QTD) 2021 (QTD) in EUR mil. YE 1Q 1H 3Q (YTD) YE 1Q 1H 3Q (YTD) YE 1Q 1H 3Q (YTD) YE 1Q 1H 3Q (YTD)5) YE5) 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q5) 4Q5) Staff 97.4 24.4 49.7 75.1 99.4 24.8 49.7 73.4 96.7 21.2 41.9 63.1 83.9 23.9 46.2 69.0 92.0 24.4 25.4 25.4 24.3 24.8 24.9 23.7 23.3 21.2 20.7 21.2 20.8 23.9 22.3 22.8 22.9 Administrative 80.9 19.3 37.8 56.4 78.0 19.0 36.5 54.8 73.3 17.4 31.5 47.1 65.9 15.9 31.5 45.0 61.1 19.3 18.5 18.6 21.6 19.0 17.5 18.3 18.6 17.4 14.2 15.6 18.8 15.9 15.6 13.5 16.1 Depreciation 11.7 2.7 5.4 8.3 10.7 4.5 9.4 13.9 19.1 5.0 9.9 14.9 19.9 4.6 9.1 13.5 18.0 2.7 2.7 2.9 2.4 4.5 4.9 4.5 5.2 5.0 4.9 5.0 5.0 4.6 4.5 4.4 4.6 Total (reported) 190.1 46.3 92.9 139.8 188.1 48.3 95.6 142.1 189.2 43.5 83.3 125.1 169.7 44.4 86.8 127.5 171.1 46.3 46.6 46.9 48.3 48.3 47.3 46.5 47.1 43.5 39.8 41.8 44.6 44.4 42.4 40.7 43.6 Total (adjusted) 193.0 46.6 93.5 140.2 186.8 47.4 94.2 140.1 187.2 43.5 83.3 125.1 169.7 44.4 86.8 127.5 171.1 46.6 47.0 46.6 46.7 47.4 46.7 45.9 47.1 43.5 39.8 41.8 44.6 44.4 42.4 40.7 43.6 Target metrics 2018 2019 2020 2021 2019 (QTD) 2020 (QTD) 2021 (QTD) YE 1Q 1H3) 3Q (YTD)3) YE 1Q 1H 3Q (YTD) YE 1Q 1H 3Q (YTD) YE 1Q 2Q3) 3Q3) 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q Focus vs. Non-Focus 56.2% 57.8% 60.0% 61.1% 62.0% 62.5% 63.4% 63.8% 65.3% 66.4% 68.7% 71.0% 74.4% 57.8% 60.0% 61.1% 62.0% 62.5% 63.4% 63.8% 65.3% 66.4% 68.7% 71.0% 74.4% Net Interest Margin (adjusted) 2.8% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 2.9% 2.9% 2.9% 2.9% 2.8% 2.9% 3.0% 3.0% 2.9% 3.0% 3.0% 2.9% 2.9% 2.9% 2.9% 2.9% 2.8% 2.9% Net Fee and Commission Income Growth (adjusted) 6.7% 15.1% 8.9% 7.8% 7.7% -2.0% -9.6% -10.7% -11.0% -3.0% 9.3% 11.7% 11.7% 15.1% 3.6% 5.9% 7.3% -2.0% -16.8% -12.8% -11.8% -3.0% 23.0% 16.3% 11.8% Cost / Income Ratio (adjusted) 78.1% 78.5% 76.6% 75.2% 74.8% 71.9% 70.9% 71.1% 72.4% 78.2% 75.0% 72.3% 72.4% 78.5% 74.7% 72.6% 73.7% 71.9% 69.8% 71.5% 76.3% 78.2% 71.8% 67.2% 72.6% Cost of Risk1 0.1% 0.1% 0.2% 0.1% 0.2% -0.4% -0.8% -1.0% -1.4% -0.1% -0.3% -0.4% -0.4% 0.1% 0.1% -0.0% 0.0% -0.4% -0.4% -0.2% -0.3% -0.1% -0.2% -0.1% -0.0% Return on Tangible Equity (@14.1% CET1 Ratio)2, 3 4.2% 5.5% 7.0% 6.3% 5.6% -1.2% -1.0% 0.2% 0.2% 3.1% 1.8% 2.1% 2.5% 5.5% 7.0% 6.3% 5.6% -1.2% -1.0% 0.2% 0.2% 3.1% 1.8% 2.1% 2.5% Total Capital Ratio 17.7% 17.5% 17.6% 17.4% 17.7% 16.9% 19.0% 19.2% 20.3% 20.0% 19.8% 19.8% 22.2% 17.5% 17.6% 17.4% 17.7% 16.9% 19.0% 19.2% 20.3% 20.0% 19.8% 19.8% 22.2% Loan / Deposit Ratio (Customer) 78.3% 79.6% 80.1% 79.5% 80.1% 80.4% 78.9% 78.6% 75.8% 74.5% 74.1% 72.7% 69.6% 79.6% 80.1% 79.5% 80.1% 80.4% 78.9% 78.6% 75.8% 74.5% 74.1% 72.7% 69.6% 1) Cost of risk over net loans, not annualized. 2) Assuming theoretical tax rate of 21% and costs for T2 equal to 2% of RWAs. (QTD calculation not available YTD figures are shown) 3) Gains from sale of financial instruments related to resolution of largest NPE (+4,3m) identified as additional adjustment during closure of YE19 (correction incorporated from 2Q onwards) 4) Includes re-segmentation of sub-segment Micro to SME (from Consumer) 5) 3Q21 & YE21 includes Supervisory Board costs which are shown as part of the personnel expenses of €0.6mn in Q321 and €0.9mn in YE21 (previously included in "Other Administrative Expenses) Addiko Bank AG &A Key Performance Metrics II ADDIKO BANK - KEY PERFORMANCE METRICS II ADDIKO BANK SLOVENIA (ABS) Gross performing loans by segment 2017 2018 2019 2020 2021 in EUR mil. YE 1Q 1H 3Q (YTD) YE 1Q 1H 3Q (YTD) YE 1Q 1H 3Q (YTD) YE 1Q1) 1H1) 3Q (YTD)1) YE Focus 543 570 588 594 614 648 667 693 684 686 672 668 663 658 653 667 665 Consumer 306 322 331 341 350 362 369 381 387 382 370 368 363 356 351 357 361 SME 237 248 257 253 264 285 297 312 298 304 303 300 300 301 302 310 304 Non-Focus 521 516 522 530 515 519 528 516 512 509 486 462 424 406 366 333 277 Mortgages 305 293 285 278 269 262 254 249 241 234 225 217 209 197 189 180 172 Public & Large Corporates 216 223 237 252 246 258 274 268 272 275 261 246 216 209 178 154 105 Total 1,064 1,086 1,110 1,124 1,129 1,167 1,195 1,209 1,197 1,195 1,158 1,130 1,087 1,064 1,020 1,000 942 Gross performing loans by segment 2017 2018 2019 2020 2021 in % YE 1Q 1H 3Q (YTD) YE 1Q 1H 3Q (YTD) YE 1Q 1H 3Q (YTD) YE 1Q1) 1H1) 3Q (YTD)1) YE Focus 51% 52% 53% 53% 54% 55% 56% 57% 57% 57% 58% 59% 61% 62% 64% 67% 71% Consumer 29% 30% 30% 30% 31% 31% 31% 31% 32% 32% 32% 33% 33% 33% 34% 36% 38% SME 22% 23% 23% 23% 23% 24% 25% 26% 25% 25% 26% 27% 28% 28% 30% 31% 32% Non-Focus 49% 48% 47% 47% 46% 45% 44% 43% 43% 43% 42% 41% 39% 38% 36% 33% 29% Mortgages 29% 27% 26% 25% 24% 22% 21% 21% 20% 20% 19% 19% 19% 19% 18% 18% 18% Public & Large Corporates 20% 21% 21% 22% 22% 22% 23% 22% 23% 23% 23% 22% 20% 20% 17% 15% 11% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% ADDIKO BANK CROATIA (ABC) Gross performing loans by segment 2017 2018 2019 2020 2021 in EUR mil. YE 1Q 1H 3Q (YTD) YE 1Q 1H 3Q (YTD) YE 1Q 1H 3Q (YTD) YE 1Q1) 1H1) 3Q (YTD)1) YE Focus 571 595 639 644 648 680 727 746 758 748 726 708 681 696 721 726 702 Consumer 323 333 346 352 352 363 376 397 411 410 400 394 392 385 398 417 417 SME 248 261 293 292 296 317 351 349 348 338 327 314 289 311 322 310 285 Non-Focus 755 731 701 684 665 660 634 613 582 561 533 519 493 476 444 416 334 Mortgages 468 449 436 423 408 394 385 372 356 339 326 313 302 290 278 267 253 Public & Large Corporates 287 282 264 261 257 266 249 241 226 222 207 206 191 187 166 149 81 Total 1,326 1,326 1,340 1,328 1,313 1,341 1,361 1,359 1,340 1,309 1,260 1,227 1,174 1,172 1,165 1,142 1,036 Gross performing loans by segment 2017 2018 2019 2020 2021 in % YE 1Q 1H 3Q (YTD) YE 1Q 1H 3Q (YTD) YE 1Q 1H 3Q (YTD) YE 1Q1) 1H1) 3Q (YTD)1) YE Focus 43% 45% 48% 48% 49% 51% 53% 55% 57% 57% 58% 58% 58% 59% 62% 64% 68% Consumer 24% 25% 26% 26% 27% 27% 28% 29% 31% 31% 32% 32% 33% 33% 34% 36% 40% SME 19% 20% 22% 22% 23% 24% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 25% 27% 28% 27% 27% Non-Focus 57% 55% 52% 52% 51% 49% 47% 45% 43% 43% 42% 42% 42% 41% 38% 36% 32% Mortgages 35% 34% 33% 32% 31% 29% 28% 27% 27% 26% 26% 26% 26% 25% 24% 23% 24% Public & Large Corporates 22% 21% 20% 20% 20% 20% 18% 18% 17% 17% 16% 17% 16% 16% 14% 13% 8% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% ADDIKO BANK SARAJEVO (ABSA) Gross performing loans by segment 2017 2018 2019 2020 2021 in EUR mil. YE 1Q 1H 3Q (YTD) YE 1Q 1H 3Q (YTD) YE 1Q 1H 3Q (YTD) YE 1Q1) 1H1) 3Q (YTD)1) YE Focus 171 176 176 176 199 204 221 219 221 230 225 216 215 210 212 210 208 Consumer 107 108 108 108 112 117 121 123 125 129 125 123 125 129 133 134 136 SME 64 69 68 69 87 87 101 96 96 102 100 93 89 81 79 76 72 Non-Focus 53 53 51 49 49 59 51 53 55 52 49 53 48 49 45 45 35 Mortgages 25 24 22 21 19 18 17 16 16 15 14 13 12 12 11 10 10 Public & Large Corporates 29 29 29 28 30 41 34 36 39 37 35 40 36 38 34 35 25 Total 224 230 227 225 249 263 273 272 275 282 274 269 263 260 257 255 243 Gross performing loans by segment 2017 2018 2019 2020 2021 in % YE 1Q 1H 3Q (YTD) YE 1Q 1H 3Q (YTD) YE 1Q 1H 3Q (YTD) YE 1Q1) 1H1) 3Q (YTD)1) YE Focus 76% 77% 77% 78% 80% 78% 81% 81% 80% 82% 82% 80% 82% 81% 82% 82% 86% Consumer 48% 47% 48% 48% 45% 44% 44% 45% 45% 46% 46% 46% 48% 50% 52% 53% 56% SME 28% 30% 30% 30% 35% 33% 37% 35% 35% 36% 36% 35% 34% 31% 31% 30% 30% Non-Focus 24% 23% 23% 22% 20% 22% 19% 19% 20% 18% 18% 20% 18% 19% 18% 18% 14% Mortgages 11% 10% 10% 9% 8% 7% 6% 6% 6% 5% 5% 5% 5% 4% 4% 4% 4% Public & Large Corporates 13% 13% 13% 12% 12% 15% 13% 13% 14% 13% 13% 15% 14% 15% 13% 14% 10% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% ADDIKO BANK BANJA LUKA (ABBL) Gross performing loans by segment 2017 2018 2019 2020 2021 in EUR mil. YE 1Q 1H 3Q (YTD) YE 1Q 1H 3Q (YTD) YE 1Q 1H 3Q (YTD) YE 1Q1) 1H1) 3Q (YTD)1) YE Focus 173 172 178 181 179 185 195 204 220 222 218 217 224 224 233 241 248 Consumer 114 114 116 117 120 124 130 133 136 139 136 134 138 144 150 156 162 SME 59 58 61 64 59 60 65 71 84 82 82 83 85 80 83 85 86 Non-Focus 89 87 88 77 80 75 77 73 70 73 70 71 71 65 60 50 46 Mortgages 36 34 32 31 29 28 26 25 23 22 21 20 19 18 16 15 14 Public & Large Corporates 53 52 55 46 51 47 50 49 47 51 49 51 52 48 44 35 31 Total 262 259 266 258 259 260 272 278 290 294 288 289 295 289 293 291 294 Gross performing loans by segment 2017 2018 2019 2020 2021 in % YE 1Q 1H 3Q (YTD) YE 1Q 1H 3Q (YTD) YE 1Q 1H 3Q (YTD) YE 1Q1) 1H1) 3Q (YTD)1) YE Focus 66% 66% 67% 70% 69% 71% 72% 74% 76% 75% 76% 75% 76% 77% 79% 83% 84% Consumer 43% 44% 44% 45% 46% 48% 48% 48% 47% 47% 47% 47% 47% 50% 51% 54% 55% SME 23% 22% 23% 25% 23% 23% 24% 26% 29% 28% 28% 29% 29% 28% 28% 29% 29% Non-Focus 34% 34% 33% 30% 31% 29% 28% 26% 24% 25% 24% 25% 24% 23% 21% 17% 16% Mortgages 14% 13% 12% 12% 11% 11% 10% 9% 8% 7% 7% 7% 6% 6% 6% 5% 5% Public & Large Corporates 20% 20% 21% 18% 20% 18% 19% 18% 16% 17% 17% 18% 18% 16% 15% 12% 11% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% ADDIKO BANK SERBIA (ABSE) Gross performing loans by segment 2017 2018 2019 2020 2021 in EUR mil. YE 1Q 1H 3Q (YTD) YE 1Q 1H 3Q (YTD) YE 1Q 1H 3Q (YTD) YE 1Q1) 1H1) 3Q (YTD)1) YE Focus 228 239 279 313 330 350 355 361 363 366 392 403 428 431 463 489 487 Consumer 105 112 127 143 158 164 172 179 181 186 189 188 195 195 203 211 217 SME 123 127 152 170 172 186 183 182 181 180 203 215 233 236 259 279 269 Non-Focus 274 262 282 290 301 265 225 224 218 217 205 200 186 170 163 138 125 Mortgages 134 130 126 125 122 118 92 85 85 83 82 79 76 73 70 68 66 Public & Large Corporates 140 132 156 165 179 147 133 139 132 134 123 121 111 97 93 71 59 Total 502 501 561 603 631 615 580 585 580 582 597 604 614 601 625 628 612 Gross performing loans by segment 2017 2018 2019 2020 2021 in % YE 1Q 1H 3Q (YTD) YE 1Q 1H 3Q (YTD) YE 1Q 1H 3Q (YTD) YE 1Q1) 1H1) 3Q (YTD)1) YE Focus 45% 48% 50% 52% 52% 57% 61% 62% 63% 63% 66% 67% 70% 72% 74% 78% 80% Consumer 21% 22% 23% 24% 25% 27% 30% 30% 31% 32% 32% 31% 32% 32% 32% 34% 36% SME 24% 25% 27% 28% 27% 30% 32% 31% 31% 31% 34% 36% 38% 39% 41% 44% 44% Non-Focus 55% 52% 50% 48% 48% 43% 39% 38% 37% 37% 34% 33% 30% 28% 26% 22% 20% Mortgages 27% 26% 23% 21% 19% 19% 16% 15% 15% 14% 14% 13% 12% 12% 11% 11% 11% Public & Large Corporates 28% 26% 28% 27% 28% 24% 23% 24% 23% 23% 21% 20% 18% 16% 15% 11% 10% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% ADDIKO BANK MONTENEGRO (ABM) Gross performing loans by segment 2017 2018 2019 2020 2021 in EUR mil. YE 1Q 1H 3Q (YTD) YE 1Q 1H 3Q (YTD) YE 1Q 1H 3Q (YTD) YE 1Q1) 1H1) 3Q (YTD)1) YE Focus 143 150 160 155 146 154 158 157 155 150 149 143 142 141 143 140 137 Consumer 79 86 90 93 95 98 99 101 102 102 103 100 97 97 96 96 96 SME 64 64 69 62 51 56 59 57 52 48 46 43 44 45 47 44 41 Non-Focus 47 42 41 41 40 42 36 36 33 32 31 30 29 29 26 25 25 Mortgages 28 27 26 26 25 27 26 26 24 24 23 22 21 20 19 19 19 Public & Large Corporates 19 15 15 15 14 15 10 10 8 8 8 8 8 9 7 6 6 Total 190 193 201 196 186 196 194 194 187 182 180 173 170 171 169 165 161 Gross performing loans by segment 2017 2018 2019 2020 2021 in % YE 1Q 1H 3Q (YTD) YE 1Q 1H 3Q (YTD) YE 1Q 1H 3Q (YTD) YE 1Q1) 1H1) 3Q (YTD)1) YE Focus 75% 78% 79% 79% 79% 78% 82% 81% 83% 82% 83% 82% 83% 83% 84% 85% 85% Consumer 42% 45% 45% 47% 51% 50% 51% 52% 55% 56% 57% 58% 57% 57% 57% 58% 59% SME 34% 33% 35% 32% 27% 28% 30% 29% 28% 26% 26% 25% 26% 26% 28% 27% 26% Non-Focus 25% 22% 21% 21% 21% 22% 18% 19% 17% 18% 17% 18% 17% 17% 16% 15% 15% Mortgages 15% 14% 13% 13% 14% 14% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 12% 11% 11% 12% Public & Large Corporates 10% 8% 7% 8% 8% 8% 5% 5% 4% 5% 5% 5% 4% 5% 4% 4% 4% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1) Includes re-segmentation of sub-segment Micro to SME (from Consumer) Addiko Bank AG &A Key Financial Data ADDIKO BANK - KEY FINANCIAL DATA "NEW" reflects P&L logic from YE20/4Q20 "OLD" reflects P&L logic until 3Q20 Selected items of the Profit or Loss statement 2017 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2018 (QTD) 2019 (QTD) 2020 (QTD) 2021 (QTD) in EUR mil. YE 1Q 1H 3Q (YTD) YE 1Q 1H 3Q (YTD) YE OLD Reconciliation YE NEW 1Q OLD 1Q NEW 1H OLD 1H NEW 3Q (YTD) OLD 3Q (YTD) NEW YE OLD Reconciliation YE NEW 1Q 1H 3Q (YTD) YE 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q OLD 1Q NEW 2Q OLD 2Q NEW 3Q OLD 3Q NEW 4Q OLD 4Q NEW 1Q 2Q 3Q 4Q Net banking income 223.8 52.1 112.4 173.6 235.5 60.4 123.0 186.3 250.2 250.2 60.6 60.6 117.5 117.5 176.0 176.0 234.5 234.5 56.7 115.8 176.2 236.3 52.1 60.3 61.2 61.9 60.4 62.6 63.3 63.9 60.6 60.6 57.0 57.0 58.5 58.5 58.5 58.5 56.7 59.0 60.5 60.1 Net interest income 165.3 38.6 83.0 127.6 173.2 44.9 91.0 136.7 183.0 183.0 45.3 45.3 88.6 88.6 131.7 131.7 174.7 174.7 41.9 84.2 126.8 169.5 38.6 44.4 44.6 45.6 44.9 46.1 45.7 46.3 45.3 45.3 43.3 43.3 43.1 43.1 43.0 43.0 41.9 42.2 42.6 42.7 Net fee and commission income 58.5 13.5 29.4 46.0 62.4 15.6 32.0 49.6 67.2 67.2 15.3 15.3 28.9 28.9 44.3 44.3 59.8 59.8 14.8 31.6 49.5 66.8 13.5 15.9 16.6 16.4 15.6 16.4 17.6 17.6 15.3 15.3 13.7 13.7 15.4 15.4 15.5 15.5 14.8 16.8 17.9 17.3 Net result on financial instruments 9.7 70.5 70.6 70.9 70.0 3.3 9.3 9.3 13.4 1 13.4 1.3 1.3 2.0 2.0 6.1 7.8 9.1 2.6 11.7 2.7 3.9 4.6 6.2 70.5 0.1 0.3 -0.9 3.3 6.0 0.1 4.1 1.3 1.3 0.7 0.7 4.2 5.8 3.0 3.9 2.7 1.3 0.7 1.6 Other operating result -6.6 -6.4 -6.0 -9.4 -16.5 -5.4 -12.5 -24.9 -39.3 19.3 -20.0 -5.2 -4.1 -8.6 -8.7 -14.6 -11.5 -19.2 5.5 -13.7 -3.7 -4.8 -9.9 -16.5 -6.4 0.4 -3.4 -7.1 -5.4 -7.1 -12.4 -14.4 -5.2 -4.1 -3.4 -4.7 -6.0 -2.8 -4.6 -2.2 -3.7 -1.1 -5.2 -6.6 Operating expenses -190.1 -46.3 -92.9 -139.9 -188.1 -48.3 -95.6 -142.1 -189.2 4 0.1 -189.1 -43.5 -43.5 -83.3 -83.3 -125.1 -125.0 -169.7 -169.7 -44.4 -86.8 -127.5 -171.1 -46.3 -46.6 -47.0 -48.2 -48.3 -47.3 -46.5 -47.1 -43.5 -43.5 -39.8 -39.7 -41.8 -41.8 -44.6 -44.7 -44.4 -42.4 -40.7 -43.6 Operating result (from YE20) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 54.6 n.a. 14.3 n.a. 27.5 n.a. 47.3 n.a. 62.8 11.3 28.1 43.5 54.9 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 14.3 n.a. 13.2 n.a. 19.8 n.a. 15.5 11.3 16.8 15.4 11.5 Other result (from YE20) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -19.4 -19.4 n.a. -1.2 n.a. 0.1 n.a. -4.9 n.a. -8.1 -8.1 -0.5 -9.0 -15.9 -20.9 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -1.2 n.a. 1.2 n.a. -5.0 n.a. -3.2 -0.5 -8.5 -6.9 -5.0 Operating result before change in credit loss expense (until 3Q20) 36.9 69.9 84.0 95.2 100.9 10.0 24.1 28.6 35.2 2 0.0 35.2 13.2 13.2 27.6 27.6 42.4 42.4 54.7 0.0 54.7 10.9 19.2 27.6 34.0 69.9 14.1 11.2 5.7 10.0 14.1 4.5 6.5 13.2 13.2 14.5 14.4 14.8 14.8 12.3 12.3 10.9 8.3 8.5 6.4 Credit loss expenses on financial assets -15.1 10.9 12.7 4.6 2.8 3.7 1.9 0.5 2.9 3 2.9 -14.4 -14.4 -29.2 -29.2 -37.8 -37.8 -48.4 -48.4 -4.1 -10.2 -12.9 -13.2 10.9 1.8 -8.1 -1.8 3.7 -1.8 -1.3 2.3 -14.4 -14.4 -14.8 -14.8 -8.6 -8.6 -10.6 -10.6 -4.1 -6.1 -2.6 -0.4 Tax on income 19.9 -4.6 -3.9 -3.4 0.5 -3.6 -5.8 -5.8 -2.9 -2.9 -7.2 -7.2 -10.6 -10.6 -11.1 -11.1 -4.9 -4.9 -1.8 -2.8 -5.2 -7.2 -4.6 0.7 0.5 3.9 -3.6 -2.2 -0.0 2.8 -7.2 -7.2 -3.4 -3.4 -0.5 -0.5 6.1 6.1 -1.8 -1.0 -2.3 -2.0 Result after tax 41.6 76.2 92.8 96.4 104.2 10.1 20.2 23.4 35.1 35.1 -8.4 -8.4 -12.2 -12.2 -6.4 -6.4 1.4 1.4 5.0 6.1 9.6 13.6 76.2 16.6 3.6 7.8 10.1 10.1 3.2 11.7 -8.4 -8.4 -3.8 -3.8 5.8 5.8 7.8 7.8 5.0 1.1 3.5 4.0 Name of p&l position in 2017: 1 Gains and losses on financial assets and liabilities 2 Operating result 3 Impairment or reversal on loans and receivables 4 YE19: Reclassification depreciation from investment properties to other operating expenses Selected items of the Statement of financial position 2017 2018 2019 2020 2021 in EUR mil. YE 1Q 1H 3Q (YTD) YE 1Q 1H 3Q (YTD) YE 1Q 1H 3Q (YTD) YE 1Q 1H 3Q (YTD) YE Loans and advances to customers 3,691.9 3,697.7 3,772.2 3,776.4 3,787.3 3,864.9 3,896.6 3,904.2 3,871.9 3,824.8 3,740.1 3,679.0 3,584.7 3,538.7 3,517.2 3,471.4 3,278.7 o/w gross performing loans 3,562.0 3,593.8 3,705.0 3,734.2 3,766.1 3,841.4 3,875.1 3,896.3 3,869.5 3,845.0 3,757.7 3,691.9 3,603.6 3,556.3 3,529.8 3,481.4 3,287.3 Deposits of customers 4,933.8 4,916.4 4,907.1 4,959.9 4,836.7 4,855.5 4,864.7 4,908.9 4,831.2 4,755.0 4,739.4 4,682.9 4,728.1 4,750.7 4,743.8 4,774.7 4,708.2 Equity 844.0 837.9 851.8 853.9 859.5 828.0 848.4 856.7 861.3 810.4 826.3 839.6 851.8 851.1 849.6 852.1 805.1 Total assets 6,485.5 6,206.0 6,226.2 6,243.9 6,152.1 6,108.4 6,188.8 6,181.8 6,083.6 6,112.9 5,939.0 5,869.2 5,914.5 5,943.8 5,932.4 6,001.2 5,842.3 Risk-weighted assets 4,653.1 4,594.9 4,615.0 4,608.4 4,545.0 4,599.8 4,624.6 4,717.4 4,571.5 4,512.0 4,165.4 4,161.6 4,053.1 4,053.3 4,124.1 4,091.6 3,624.9 Balance sheet ratios 2017 2018 2019 2020 2021 YE 1Q 1H 3Q (YTD) YE 1Q 1H 3Q (YTD) YE 1Q 1H 3Q (YTD) YE 1Q 1H 3Q (YTD) YE NIM 2.4% 2.5% 2.6% 2.7% 2.7% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 2.9% 2.9% 2.9% 2.9% 2.8% 2.9% Loan to deposit ratio 74.8% 75.2% 76.9% 76.1% 78.3% 79.6% 80.1% 79.5% 80.1% 80.4% 78.9% 78.6% 75.8% 74.5% 74.1% 72.7% 69.6% NPE ratio (CRB based) 11.6% 11.0% 10.2% 9.1% 7.7% 7.4% 6.1% 6.0% 5.3% 4.6% 4.8% 4.9% 4.9% 4.7% 4.9% 4.8% 4.2% NPE ratio (GE based) 8.1% 7.8% 7.3% 6.5% 5.6% 5.5% 4.6% 4.4% 3.9% 3.4% 3.6% 3.6% 3.5% 3.3% 3.4% 3.4% 2.9% NPE ratio (EBA def.)5 10.8% 10.2% 9.7% 8.9% 7.7% 7.7% 6.3% 6.1% 5.4% 4.5% 4.8% 5.8% 5.9% 5.7% 6.0% 5.9% 4.0% NPE coverage ratio 67.0% 69.8% 70.7% 76.2% 75.4% 75.8% 73.2% 75.3% 73.8% 73.3% 73.2% 73.7% 73.6% 75.6% 71.7% 71.2% 71.9% Common equity tier 1 ratio 14.9% 16.6% 16.5% 16.4% 17.7% 17.5% 17.6% 17.4% 17.7% 16.9% 19.0% 19.2% 20.3% 20.0% 19.8% 19.8% 22.2% Total capital ratio 17.1% 16.6% 16.5% 16.4% 17.7% 17.5% 17.6% 17.4% 17.7% 16.9% 19.0% 19.2% 20.3% 20.0% 19.8% 19.8% 22.2% GROUP Risk Metrics 2017 2018 2019 2020 2021 in EUR mil. YE 1Q 1H 3Q (YTD) YE 1Q 1H 3Q (YTD) YE 1Q 1H 3Q (YTD) YE 1Q6 1H6 3Q (YTD)6 YE Total %NPE ratio (EBA def.)5 10.8% 10.2% 9.7% 8.9% 7.7% 7.7% 6.3% 6.1% 5.4% 4.5% 4.8% 5.8% 5.9% 5.7% 6.0% 5.9% 4.0% % NPE Ratio (CRB based) 11.6% 11.0% 10.2% 9.1% 7.7% 7.4% 6.1% 6.0% 5.3% 4.6% 4.8% 4.9% 4.9% 4.7% 4.9% 4.8% 4.2% Volume NPL 605.6 566.0 529.9 478.6 403.8 393.2 329.4 317.3 276.5 239.2 244.3 247.6 243.7 230.0 238.0 238.2 194.2 % Coverage (excl. collateral) 67% 70% 71% 76% 75% 76% 73% 75% 74% 73% 73% 74% 74% 76% 72% 71% 72% Focus %NPE ratio (EBA def.)5 10.1% 9.7% 9.4% 7.9% 7.2% 6.8% 5.9% 6.1% 5.8% 5.1% 5.3% 5.6% 5.7% 5.5% 5.5% 5.4% 4.6% % NPE Ratio (CRB based) 8.3% 8.0% 7.7% 6.4% 5.9% 5.6% 4.9% 4.9% 4.7% 4.2% 4.3% 4.5% 4.5% 4.4% 4.4% 4.4% 3.7% Volume NPL 215.6 214.0 217.2 184.7 174.3 171.5 154.9 160.7 153.6 135.1 138.9 144.4 147.2 142.1 146.7 148.5 124.9 % Coverage (excl. collateral) 73% 79% 78% 80% 80% 79% 80% 81% 80% 79% 79% 79% 77% 78% 76% 74% 72% o/w Consumer %NPE ratio (EBA def.)5 11.0% 11.2% 10.7% 9.1% 7.9% 7.4% 6.6% 6.5% 5.9% 4.8% 5.1% 5.4% 5.6% 5.2% 5.3% 5.3% 4.3% % NPE Ratio (CRB based) 10.0% 10.3% 9.8% 8.4% 7.3% 6.9% 6.2% 6.1% 5.5% 4.5% 4.8% 5.1% 5.2% 4.8% 4.8% 4.9% 4.0% Volume NPL 128.2 137.9 135.6 116.8 103.6 99.7 91.0 92.2 84.3 67.7 71.6 75.6 78.5 71.6 74.3 77.6 63.3 % Coverage (excl. collateral) 89% 93% 91% 92% 91% 92% 91% 92% 92% 89% 88% 87% 84% 85% 81% 81% 79% o/w SME %NPE ratio (EBA def.)5 9.0% 7.7% 7.6% 6.3% 6.2% 6.1% 5.1% 5.5% 5.6% 5.6% 5.5% 5.7% 5.8% 5.8% 5.8% 5.4% 5.0% % NPE Ratio (CRB based) 6.7% 5.7% 5.6% 4.6% 4.5% 4.5% 3.8% 3.9% 3.9% 3.9% 3.9% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 3.9% 3.5% Volume NPL 87.4 76.1 81.7 67.9 70.7 71.8 63.9 68.5 69.3 67.4 67.3 68.8 68.7 70.6 72.4 70.9 61.6 % Coverage (excl. collateral) 50% 53% 56% 58% 64% 62% 64% 67% 66% 68% 69% 71% 69% 72% 71% 66% 64% Non-focus %NPE ratio (EBA def.)5 17.8% 16.6% 15.2% 14.7% 12.0% 11.7% 9.8% 9.0% 7.4% 6.3% 6.7% 6.7% 6.7% 6.7% 7.6% 8.1% 7.5% % NPE Ratio (CRB based) 16.4% 15.6% 13.9% 13.1% 10.7% 10.4% 8.5% 8.1% 6.7% 5.8% 6.1% 6.1% 5.9% 5.7% 6.4% 6.8% 6.1% Volume NPL 378.9 351.6 312.7 293.9 229.5 221.8 174.6 156.7 122.9 104.1 105.4 103.2 96.5 87.8 91.3 89.8 69.3 % Coverage (excl. collateral) 64% 65% 66% 74% 72% 73% 67% 69% 66% 66% 66% 66% 68% 71% 65% 67% 72% o/w Mortgages %NPE ratio (EBA def.)5 18.5% 16.8% 16.4% 17.6% 14.3% 14.1% 13.7% 13.2% 11.3% 10.6% 11.1% 11.4% 11.1% 11.0% 11.1% 11.2% 9.4% % NPE Ratio (CRB based) 18.5% 16.8% 16.4% 17.6% 14.3% 14.1% 13.7% 13.2% 11.3% 10.6% 11.2% 11.4% 11.2% 11.1% 11.1% 11.2% 9.4% Volume NPL 224.5 191.2 181.6 192.7 145.2 138.7 126.9 117.7 94.6 85.1 86.6 85.7 80.2 76.0 73.1 70.7 55.6 % Coverage (excl. collateral) 72% 74% 74% 77% 74% 75% 74% 73% 71% 69% 68% 68% 72% 72% 71% 73% 78% o/w Large Corporate %NPE ratio (EBA def.)5 24.5% 22.6% 18.3% 14.0% 11.8% 10.4% 5.4% 3.6% 3.0% 2.0% 2.1% 2.2% 2.3% 2.3% 3.6% 4.5% 4.4% % NPE Ratio (CRB based) 19.0% 18.9% 14.5% 10.7% 8.9% 8.0% 4.2% 3.3% 2.8% 2.1% 2.1% 2.1% 2.1% 1.6% 2.5% 3.0% 2.6% Volume NPL 150.0 156.7 127.5 97.7 81.0 73.7 38.3 27.1 22.8 16.7 16.8 16.4 15.4 11.0 15.5 16.4 11.5 % Coverage (excl. collateral) 53% 54% 54% 69% 70% 70% 44% 49% 47% 55% 55% 56% 53% 71% 41% 45% 54% o/w Public %NPE ratio (EBA def.)5 1.5% 1.4% 1.5% 1.6% 1.6% 4.6% 4.9% 6.2% 3.2% 1.3% 1.3% 0.6% 0.6% 0.6% 2.2% 2.3% 2.8% % NPE Ratio (CRB based) 1.4% 1.3% 1.3% 1.5% 1.5% 4.2% 4.4% 5.5% 2.9% 1.2% 1.2% 0.6% 0.6% 0.5% 1.9% 2.0% 2.3% Volume NPL 4.3 3.7 3.6 3.5 3.4 9.4 9.4 11.9 5.5 2.2 2.0 1.0 0.9 0.8 2.7 2.7 2.3 % Coverage (excl. collateral) 48% 43% 43% 43% 42% 75% 74% 71% 54% 73% 72% 46% 50% 49% 25% 34% 41% 5 from Q3 2020 to Q3 2021 the NPE Ratio (EBA def.) does not consider exposure towards National Banks 6 Includes re-segmentation of sub-segment Micro to SME (from Consumer) Addiko Bank AG &A Group Balance Sheet ADDIKO BANK - CONS. STATEMENT OF FINANCIAL POSITION Assets 2017 2018 (YTD) 2019 (YTD) 2020 (YTD) 2021 (YTD) in EUR mil. YE 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q Cash reserves 1,285.9 1 1,156.1 1,124.6 1,029.2 1,002.9 777.5 899.5 915.6 899.4 1,035.6 968.1 995.7 1,156.3 1,218.9 1,152.5 1,187.8 1,361.7 Financial assets held for trading 19.8 24.8 22.4 27.9 24.3 24.7 24.3 24.1 38.5 38.8 38.5 38.4 36.4 34.9 34.1 33.8 32.6 Loans and receivables 3,757.2 3,799.6 3,786.4 3,836.8 3,792.9 3,879.2 3,906.1 3,913.7 3,885.9 3,888.2 3,789.6 3,704.1 3,641.2 3,554.1 3,520.0 3,536.4 3,284.4 Loans and advances to credit institutions 65.3 101.9 14.2 60.4 5.6 14.4 9.5 9.5 14.0 63.4 49.6 25.1 56.5 15.5 2.8 65.0 5.7 Loans and advances to customers 3,691.9 3,697.7 3,772.2 3,776.4 3,787.3 3,864.9 3,896.6 3,904.2 3,871.9 3,824.8 3,740.1 3,679.0 3,584.7 3,538.7 3,517.2 3,471.4 3,278.7 Investment securities 1,276.8 1,084.4 1,140.7 1,204.6 1,184.6 1,253.3 1,174.4 1,143.9 1,096.6 988.0 991.9 984.1 929.0 984.8 1,076.3 1,090.2 1,012.2 Tangible assets 57.3 57.6 57.0 56.2 57.7 87.6 89.4 86.5 85.9 84.2 81.6 78.6 78.8 76.4 75.3 72.5 70.6 Property, plant and equipment 55.3 55.6 55.0 54.2 55.7 85.5 87.5 84.1 81.8 80.1 77.6 74.8 74.0 71.9 70.8 68.7 65.5 Investment property 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.4 4.1 4.0 4.0 3.9 4.7 4.5 4.5 3.8 5.1 Intangible assets 21.8 23.4 26.3 28.8 30.3 31.2 30.5 32.2 27.9 28.1 27.6 27.4 26.4 26.0 26.1 26.2 26.7 Tax assets 22.3 23.0 22.2 23.8 28.3 24.0 21.4 21.3 25.7 23.7 18.1 19.0 25.2 25.6 25.6 26.3 26.9 Current tax assets 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.6 1.7 1.8 2.1 2.2 3.6 3.9 4.0 3.2 3.0 2.7 Deferred tax assets 20.6 21.3 20.5 22.1 26.6 22.3 19.8 19.7 23.9 21.6 15.9 15.3 21.3 21.6 22.4 23.2 24.1 Other assets 24.8 30.5 30.8 30.6 25.5 25.3 37.9 37.9 20.6 23.3 20.5 18.9 18.5 20.4 19.7 26.7 14.9 Non-current assets and disposal groups classified as held for sale 19.5 6.6 15.8 5.9 5.7 5.5 5.4 6.5 3.1 3.1 3.1 2.9 2.7 2.7 2.8 1.3 12.3 Total assets 6,485.5 6,206.0 6,226.2 6,243.9 6,152.1 6,108.4 6,188.8 6,181.8 6,083.6 6,112.9 5,939.0 5,869.2 5,914.5 5,943.8 5,932.4 6,001.2 5,842.3 Name of balance sheet position in 2017: 1 Cash, cash balances at central banks and other demand deposits Equity and liabilities 2017 2018 (YTD) 2019 (YTD) 2020 (YTD) 2021 (YTD) in EUR mil. YE 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q Financial liabilities held for trading 1.8 0.7 0.9 1.0 2.1 3.6 5.5 7.8 6.0 10.5 9.5 7.4 4.9 3.4 2.5 1.8 2.3 Financial liabilities measured at amortised cost 5,521.2 5,251.8 5,274.1 5,287.4 5,202.5 5,187.9 5,246.5 5,218.8 5,121.6 5,204.3 5,019.6 4,934.5 4,973.4 5,014.2 4,986.5 5,040.6 4,933.6 Deposits of credit institutions 341.6 280.5 275.1 291.0 324.4 272.8 312.6 254.4 233.9 397.2 227.2 203.2 196.2 214.0 188.2 206.3 174.6 Deposits of customers 4,933.8 4,916.4 4,907.1 4,959.9 4,836.7 4,855.5 4,864.7 4,908.9 4,831.2 4,755.0 4,739.4 4,682.9 4,728.1 4,750.7 4,743.8 4,774.7 4,708.2 Issued bonds, subordinated and supplementary capital 198.5 1.7 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 Other financial liabilities 47.3 53.3 90.7 35.5 40.3 58.5 68.0 55.4 56.4 52.1 53.0 48.4 49.0 49.5 54.4 59.6 50.8 Provisions 83.3 82.8 73.6 71.7 62.0 59.7 61.2 67.6 66.9 60.4 59.9 60.0 58.2 56.7 63.8 67.3 69.9 Tax liabilities 1.3 2.6 2.0 2.2 1.0 1.1 0.3 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 1.0 2.6 5.0 5.8 Current tax liabilities 0.9 1.5 1.0 1.9 0.9 1.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.8 2.6 5.0 5.8 Deferred tax liabilities 0.5 1.1 1.0 0.3 0.1 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 Other liabilities 33.8 30.2 23.7 27.7 25.1 28.1 26.9 30.7 27.9 27.2 23.7 27.6 26.3 17.5 27.4 34.3 25.7 Equity 844.0 837.9 851.8 853.9 859.5 828.0 848.4 856.7 861.3 810.4 826.3 839.6 851.8 851.1 849.6 852.1 805.1 thereof attributable to equity holders of parent 844.0 837.9 851.8 853.9 859.5 828.0 848.4 856.7 861.3 810.4 826.2 839.6 851.8 851.1 849.6 852.1 805.1 Total equity and liabilities 6,485.5 6,206.0 6,226.2 6,243.9 6,152.1 6,108.4 6,188.8 6,181.8 6,083.6 6,112.9 5,939.0 5,869.2 5,914.5 5,943.8 5,932.4 6,001.2 5,842.3 Note: Due to the application of IFRS 9 from 1 January 2018 and the decision to not restate the accounts, as permitted in the regulations, the balance sheet from the first quarter 2018 is not comparable with previous reporting periods. The 2017 accounts have been reorganized in accordance with the new aims and valuation methods. Addiko Bank AG &A Group P&L ADDIKO BANK - STATEMENT OF PROFIT OR LOSS "NEW" reflects P&L logic from YE20/4Q20 "OLD" reflects P&L logic until 3Q20 Reported 2017 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2018 (QTD) 2019 (QTD) 2020 (QTD) 2021 (QTD) in EUR mil. YE 1H 3Q (YTD) YE 1H 3Q (YTD) YE OLD Reconciliation YE NEW 1Q OLD 1Q NEW 1H OLD 1H NEW 3Q (YTD) OLD 3Q (YTD) NEW YE OLD Reconciliation YE NEW 1Q 1H 3Q (YTD)5 YE5 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q OLD 1Q NEW 2Q OLD 2Q NEW 3Q OLD 3Q NEW 4Q OLD 4Q NEW 1Q 2Q 3Q5 4Q5 Interest income calculated using the effective interest method 226.0 104.7 157.0 209.6 103.8 155.5 207.4 207.4 50.5 50.5 99.0 99.0 146.9 146.9 194.3 194.3 46.2 92.4 138.9 185.5 51.0 53.7 52.3 52.6 51.5 52.3 51.7 51.8 50.5 50.5 48.4 48.4 47.9 47.9 47.5 47.5 46.2 46.2 46.5 46.6 Other interest income 8.3 2.1 3.2 4.2 1.7 2.5 3.4 3.4 0.7 0.7 1.3 1.3 2.0 2.0 2.6 2.6 0.6 1.2 1.7 2.2 1.6 0.5 1.1 1.0 0.9 0.8 0.8 0.9 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 Interest expenses -68.9 -23.7 -32.6 -40.7 -14.5 -21.4 -27.8 -27.8 -5.9 -5.9 -11.7 -11.7 -17.2 -17.2 -22.3 -22.3 -4.9 -9.5 -13.8 -18.2 -14.0 -9.7 -8.9 -8.1 -7.5 -7.0 -6.9 -6.4 -5.9 -5.9 -5.8 -5.8 -5.5 -5.5 -5.1 -5.1 -4.9 -4.6 -4.4 -4.4 Net interest income 165.3 83.0 127.6 173.2 91.0 136.7 183.0 183.0 45.3 45.3 88.6 88.6 131.7 131.7 174.7 174.7 41.9 84.2 126.8 169.5 38.6 44.4 44.6 45.6 44.9 46.1 45.7 46.3 45.3 45.3 43.3 43.3 43.1 43.1 43.0 43.0 41.9 42.2 42.6 42.7 Fee and commission income 71.3 36.0 56.5 76.5 39.3 61.4 83.0 83.0 19.1 19.1 36.2 36.2 55.3 55.3 75.6 75.6 18.8 39.9 62.4 84.3 16.8 19.2 20.5 20.0 18.7 20.6 22.0 21.7 19.1 19.1 17.1 17.1 19.1 19.1 20.3 20.3 18.8 21.1 22.5 21.9 Fee and commission expenses -12.8 -6.7 -10.5 -14.1 -7.4 -11.7 -15.8 -15.8 -3.8 -3.8 -7.3 -7.3 -11.0 -11.0 -15.8 -15.8 -4.0 -8.3 -13.0 -17.5 -3.3 -3.4 -3.8 -3.6 -3.1 -4.3 -4.4 -4.1 -3.8 -3.8 -3.4 -3.4 -3.7 -3.7 -4.8 -4.8 -4.0 -4.3 -4.7 -4.6 Net fee and commission income 58.5 29.4 46.0 62.4 32.0 49.6 67.2 67.2 15.3 15.3 28.9 28.9 44.3 44.3 59.8 59.8 14.8 31.6 49.5 66.8 13.5 15.9 16.6 16.4 15.6 16.4 17.6 17.6 15.3 15.3 13.7 13.7 15.4 15.4 15.5 15.5 14.8 16.8 17.9 17.3 Net result on financial instruments 9.7 70.6 70.9 70.0 9.3 9.3 13.4 1 13.4 1.3 1.3 2.0 2.0 6.1 7.8 9.1 2.6 11.7 2.7 3.9 4.6 6.2 70.5 0.1 0.3 -0.9 3.3 6.0 0.1 4.1 1.3 1.3 0.7 0.7 4.2 5.8 3.0 3.9 2.7 1.3 0.7 1.6 Other operating income 27.4 13.4 18.0 19.1 4.0 9.6 8.9 -5.4 3.5 1.5 0.9 4.7 1.9 9.2 4.4 13.4 -7.4 6.0 1.1 2.3 3.4 3.8 1.8 11.6 4.6 1.1 2.6 1.4 5.6 -0.7 1.5 0.9 3.2 0.9 4.6 2.5 4.2 1.6 1.1 1.3 1.1 0.3 Other operating expenses -34.0 -19.5 -27.5 -35.7 -16.6 -34.5 -48.2 24.7 -23.4 -6.7 -5.0 -13.3 -10.6 -23.9 -15.9 -32.7 12.9 -19.8 -4.7 -7.1 -13.4 -20.3 -8.2 -11.3 -8.0 -8.3 -8.0 -8.6 -17.9 -13.7 -6.7 -5.0 -6.6 -5.6 -10.6 -5.3 -8.8 -3.9 -4.7 -2.4 -6.3 -6.9 Operating income 226.9 176.9 235.1 289.0 119.7 170.7 224.3 243.7 56.7 57.8 110.9 110.8 167.5 172.3 224.4 232.5 55.7 114.9 170.9 226.0 116.2 60.7 58.2 53.9 58.3 61.4 51.0 53.6 56.7 57.8 54.2 52.9 56.6 61.5 56.9 60.1 55.7 59.2 56.0 55.1 Personnel expenses -97.4 -49.7 -75.1 -99.4 -49.7 -73.4 -96.7 -96.7 -21.2 -21.2 -41.9 -41.9 -63.1 -63.1 -83.9 -83.9 -23.9 -46.2 -69.0 -92.0 -24.4 -25.3 -25.4 -24.3 -24.8 -24.9 -23.7 -23.3 -21.2 -21.2 -20.7 -20.7 -21.2 -21.2 -20.8 -20.8 -23.9 -22.3 -22.8 -22.9 Other administrative expenses -80.9 -37.8 -56.4 -78.0 -36.5 -54.8 -73.3 -73.3 -17.4 -17.4 -31.5 -31.5 -47.1 -47.1 -65.9 -65.9 -15.9 -31.5 -45.0 -61.1 -19.3 -18.5 -18.6 -21.6 -19.0 -17.5 -18.3 -18.6 -17.4 -17.4 -14.2 -14.2 -15.6 -15.6 -18.8 -18.8 -15.9 -15.6 -13.5 -16.1 Depreciation and amortisation -11.7 -5.4 -8.3 -10.7 -9.4 -13.9 -19.1 -19.1 -5.0 -5.0 -9.9 -9.8 -14.9 -14.9 -19.9 -19.9 -4.6 -9.1 -13.5 -18.0 -2.7 -2.7 -2.9 -2.4 -4.5 -4.9 -4.5 -5.2 -5.0 -5.0 -4.9 -4.9 -5.0 -5.0 -5.0 -5.0 -4.6 -4.5 -4.4 -4.6 Operating expenses -190.1 -92.9 -139.9 -188.1 -95.6 -142.1 -189.2 4 0.1 -189.1 -43.5 -43.5 -83.3 -83.3 -125.1 -125.0 -169.7 -169.7 -44.4 -86.8 -127.5 -171.1 -46.3 -46.6 -47.0 -48.2 -48.3 -47.3 -46.5 -47.1 -43.5 -43.5 -39.8 -39.7 -41.8 -41.8 -44.6 -44.7 -44.4 -42.4 -40.7 -43.6 Operating result (from YE20) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 54.6 n.a. 14.3 n.a. 27.5 n.a. 47.3 n.a. 62.8 11.3 28.1 43.5 54.9 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 14.3 n.a. 13.2 n.a. 19.8 n.a. 15.5 11.3 16.8 15.4 11.5 Other result (from YE20) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -19.4 -19.4 n.a. -1.2 n.a. 0.1 n.a. -4.9 n.a. -8.1 -8.1 -0.5 -9.0 -15.9 -20.9 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -1.2 n.a. 1.2 n.a. -5.0 n.a. -3.2 -0.5 -8.5 -6.9 -5.0 Operating result before change in credit loss expense (until 3Q20) 36.9 84.0 95.2 100.9 24.1 28.6 35.2 2 0.0 35.2 13.2 13.2 27.6 27.6 42.4 42.4 54.7 0.0 54.7 10.9 19.2 27.6 34.0 69.9 14.1 11.2 5.7 10.0 14.1 4.5 6.5 13.2 13.2 14.5 14.4 14.8 14.8 12.3 12.3 10.9 8.3 8.5 6.4 Credit loss expenses on financial assets -15.1 12.7 4.6 2.8 1.9 0.5 2.9 3 2.9 -14.4 -14.4 -29.2 -29.2 -37.8 -37.8 -48.4 -48.4 -4.1 -10.2 -12.9 -13.2 10.9 1.8 -8.1 -1.8 3.7 -1.8 -1.3 2.3 -14.4 -14.4 -14.8 -14.8 -8.6 -8.6 -10.6 -10.6 -4.1 -6.1 -2.6 -0.4 Operating result before tax 21.8 96.7 99.8 103.7 26.0 29.2 38.0 38.0 -1.2 -1.2 -1.6 -1.6 4.6 4.6 6.3 6.3 6.8 8.9 14.8 20.8 80.8 15.9 3.1 3.9 13.7 12.3 3.2 8.9 -1.2 -1.2 -0.4 -0.4 6.2 6.2 1.7 1.7 6.8 2.2 5.8 6.0 Tax on income 19.9 -3.9 -3.4 0.5 -5.8 -5.8 -2.9 -2.9 -7.2 -7.2 -10.6 -10.6 -11.1 -11.1 -4.9 -4.9 -1.8 -2.8 -5.2 -7.2 -4.6 0.7 0.5 3.9 -3.6 -2.2 -0.0 2.8 -7.2 -7.2 -3.4 -3.4 -0.5 -0.5 6.1 6.1 -1.8 -1.0 -2.3 -2.0 Result after tax 41.6 92.8 96.4 104.2 20.2 23.4 35.1 35.1 -8.4 -8.4 -12.2 -12.2 -6.4 -6.4 1.4 1.4 5.0 6.1 9.6 13.6 76.2 16.6 3.6 7.8 10.1 10.1 3.2 11.7 -8.4 -8.4 -3.8 -3.8 5.8 5.8 7.8 7.8 5.0 1.1 3.5 4.0 thereof attributable to equity holders of parent 41.6 92.8 96.4 104.2 20.2 23.4 35.1 35.1 -8.4 -8.4 -12.2 -12.2 -6.4 -6.4 1.4 1.4 5.0 6.1 9.6 13.6 76.2 16.6 3.6 7.8 10.1 10.1 3.2 11.7 -8.4 -8.4 -3.8 -3.8 5.8 5.8 7.8 7.8 5.0 1.1 3.5 4.0 Name of p&l position in 2017: 1 Gains and losses on financial assets and liabilities 2 Operating result 3 Impairment or reversal on loans and receivables 4 YE19: Reclassification depreciation from investment properties to other operating expenses 5 3Q21 & YE21 includes Supervisory Board costs which are shown as part of the personnel expenses of €0.6mn in Q321 and €0.9mn in YE21 (previously included in "Other Administrative Expenses) Adjusted 2017 2018 2019 2018 (QTD) 2019 (QTD) in EUR mil. YE 1H 3Q (YTD) YE 1H1 3Q (YTD)1 YE 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q1 3Q1 4Q Net banking income 231.1 116.0 177.2 239.1 123.0 186.3 250.2 55.7 60.3 61.2 61.9 60.4 62.6 63.3 63.9 Net interest income 172.6 86.6 131.2 176.7 91.0 136.7 183.0 42.2 44.4 44.6 45.5 44.9 46.1 45.7 46.3 Net fee and commission income 58.5 29.4 46.0 62.4 32.0 49.6 67.2 13.5 15.8 16.6 16.4 15.6 16.4 17.6 17.6 Net result on financial instruments 5.1 9.6 9.9 9.0 5.0 5.1 9.2 9.5 0.1 0.3 -0.9 3.3 1.8 0.1 4.1 Other operating result -19.2 -7.0 -13.1 -18.2 -9.6 -13.2 -27.1 -6.4 -0.6 -6.1 -5.1 -6.7 -2.9 -3.6 -13.9 Operating income 217.0 118.6 174.0 229.9 118.4 178.1 232.3 58.8 59.8 55.4 55.9 57.0 61.4 59.7 54.1 Operating expenses -193.0 -93.5 -140.2 -186.9 -94.2 -140.1 -187.2 -46.5 -47.0 -46.6 -46.7 -47.4 -46.7 -45.9 -47.1 Operating result before change in credit loss expense 24.0 25.1 33.8 43.0 24.2 38.0 45.1 12.3 12.8 8.7 9.2 9.6 14.7 13.8 7.0 Credit loss expenses on financial assets 11.3 4.2 5.1 2.3 7.5 5.6 7.0 9.0 -4.7 0.9 -2.8 3.4 4.1 -1.9 1.4 Operating result before tax 35.3 29.3 39.0 45.4 31.7 43.6 52.1 21.3 8.0 9.7 6.4 12.9 18.8 11.9 8.4 Tax on income -9.3 -9.5 -11.5 -14.5 -7.5 -8.3 -11.4 -7.9 -1.5 -2.1 -3.0 -4.5 -3.0 -0.8 -3.1 Result after tax 25.9 19.9 27.4 30.9 24.3 35.4 40.7 13.3 6.5 7.6 3.4 8.5 15.8 11.1 5.3 1 Gains from sale of financial instruments related to resolution of largest NPE (+4.3m) identified as additional adjustment during closure of YE19 (correction incorporated from 2Q onwards) Addiko Bank AG &A BUSINESS SEGMENTS >> ADDIKO GROUP - KEY FINANCIAL DATA Last update: 8 March 2022 Quarterly data - YE21 Results Business Segments >> Segment Reporting RETAIL Segment Reporting RETAIL - Consumer (focus) Segment Reporting RETAIL - Mortgage (non-focus) Segment Reporting SME BUSINESS (focus) Segment Reporting LARGE CORP. (non-focus) Segment Reporting PUBLIC FIN. (non-focus) Segment Reporting CORP. CENTER Segment Reporting TOTAL File optimised for data processing, not for printing. For fields that contain zero values or null, data is not available. Figures could be slightly different from financial report and presentation due to roundings. Addiko Bank AG &A Segment Reporting RETAIL ADDIKO BANK - SEGMENT REPORTING As of 1 January 2020, Addiko reports the segments "Mortgage" and "Consumer" as two separate segments. At 31 December 2019 these two segments were shown as parts of the Retail segment without separation of the position "operating expenses". This new presentation is aimed at enhancing the visibility of the development of the strategic focus areas. Comparative figures have been adapted accordingly. Retail 2017 2018 2019 2018 (QTD) 2019 (QTD) in EUR mil. YE 1H 3Q (YTD) YE 1H 3Q (YTD) YE 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q Profit or loss statement Net interest income 103.2 58.9 89.6 118.6 63.6 96.7 127.5 27.7 31.2 30.7 29.0 31.2 32.4 33.1 30.8 o/w regular interest income 116.4 59.9 90.4 121.4 61.7 93.0 124.6 29.7 30.2 30.5 31.1 30.6 31.1 31.3 31.6 Net fee and commission income 38.1 19.8 30.5 41.0 20.1 31.4 42.3 9.1 10.6 10.7 10.6 10.3 9.8 11.2 10.9 Operating income 141.2 78.7 120.1 159.7 83.7 128.0 169.8 36.8 41.8 41.5 39.5 41.5 42.2 44.3 41.8 Operating expenses -89.4 -44.5 -66.7 -86.9 -44.3 -66.2 -87.5 -21.9 -22.7 -22.1 -20.2 -22.2 -22.1 -21.9 -21.2 Operating result 51.8 34.1 53.4 72.8 39.4 61.8 82.4 15.0 19.1 19.3 19.4 19.3 20.1 22.4 20.5 Change in CL 21.5 1.3 0.2 0.0 -8.5 -11.3 -7.5 4.4 -3.1 -1.1 -0.2 -1.5 -7.0 -2.8 3.9 Operating result before tax 73.3 35.4 53.6 72.8 30.9 50.5 74.9 19.3 16.1 18.2 19.2 17.8 13.1 19.6 24.4 Business volume Loans and receivables 2,078.2 2,049.2 2,051.4 2,048.2 2,058.8 2,064.7 2,063.1 2,046.0 2,049.2 2,051.4 2,048.2 2,057.8 2,058.8 2,064.7 2,063.1 o/w gross performing loans 2,026.7 2,046.8 2,056.3 2,060.5 2,068.3 2,086.0 2,086.2 2,032.4 2,046.8 2,056.3 2,060.5 2,075.7 2,068.3 2,086.0 2,086.2 Gross disbursements 303.5 444.5 589.6 328.3 488.5 646.1 152.3 151.2 141.0 145.1 157.8 170.6 160.2 157.5 Financial liabilities at AC 2,770.8 2,721.8 2,744.1 2,756.9 2,749.5 2,743.0 2,691.6 2,737.5 2,721.8 2,744.1 2,756.9 2,759.0 2,749.5 2,743.0 2,691.6 Ratios (YTD) NIM 4.1% 4.5% 4.4% 4.4% 4.6% 4.6% 4.7% 4.4% 4.5% 4.4% 4.4% 4.5% 4.7% 4.6% 4.7% Cost/income ratio 63.3% 56.6% 55.5% 54.4% 53.0% 51.7% 51.5% 59.4% 54.2% 53.4% 51.1% 53.5% 52.4% 49.4% 50.9% Cost of risk ratio 0.9% 0.1% 0.0% 0.0% -0.4% -0.5% -0.3% 0.2% -0.1% -0.0% -0.0% -0.1% -0.3% -0.1% 0.2% Loan to deposit ratio 75.0% 75.3% 74.8% 74.3% 74.9% 75.3% 76.6% 74.7% 75.3% 74.8% 74.3% 74.6% 74.9% 75.3% 76.6% NPE ratio (CRB based) 14.1% 12.8% 12.5% 10.2% 9.1% 8.7% 7.6% 13.3% 12.8% 12.5% 10.2% 9.8% 9.1% 8.7% 7.6% NPE coverage ratio 78.0% 81.5% 83.0% 80.9% 81.0% 81.6% 80.7% 81.7% 81.5% 83.0% 80.9% 81.7% 81.0% 81.6% 80.7% NPE collateral coverage 43.5% 43.7% 42.4% 42.2% 41.9% 40.2% 43.7% 44.2% 43.7% 42.4% 42.2% 42.0% 41.9% 40.2% 43.7% Change CL/GPL (simply Ø) 1.1% 0.1% 0.0% 0.0% -0.4% -0.5% -0.4% 0.2% -0.2% -0.1% -0.0% -0.1% -0.3% -0.1% 0.2% Yield GPL (simply Ø) 5.9% 5.9% 5.9% 5.9% 6.0% 6.0% 6.0% 5.9% 5.9% 5.9% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% Consumer 2017 2018 2019 2018 (QTD) 2019 (QTD) in EUR mil. YE 1H 3Q (YTD) YE 1H 3Q (YTD) YE 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q Profit or loss statement Net interest income 73.1 45.3 69.1 92.2 51.5 78.6 104.8 21.4 23.9 23.8 23.0 25.2 26.3 27.1 26.3 o/w regular interest income 72.4 41.0 62.5 84.9 45.6 69.5 94.0 20.1 20.9 21.5 22.4 22.5 23.1 23.9 24.5 Net fee and commission income 38.1 19.8 30.5 41.0 20.1 31.4 42.3 9.1 10.6 10.7 10.6 10.3 9.8 11.2 10.9 Operating income 111.2 65.1 99.6 133.2 71.6 109.9 147.1 30.6 34.5 34.5 33.6 35.4 36.1 38.4 37.2 Business volume Loans and receivables 1,030.2 1,092.7 1,129.2 1,164.6 1,240.7 1,275.9 1,304.2 1,057.8 1,092.7 1,129.2 1,164.6 1,199.0 1,240.7 1,275.9 1,304.2 o/w gross performing loans 1,027.8 1,118.2 1,153.7 1,187.8 1,267.1 1,313.2 1,341.7 1,075.7 1,118.2 1,153.7 1,187.8 1,229.1 1,267.1 1,313.2 1,341.7 Gross disbursements 297.8 436.8 579.1 322.3 479.9 636.5 149.2 148.6 139.1 142.2 155.4 166.9 157.7 156.6 Financial liabilities at AC 2,721.8 2,744.1 2,756.9 2,749.5 2,743.0 2,691.6 2,737.5 2,721.8 2,744.1 2,756.9 2,759.0 2,749.5 2,743.0 2,691.6 Ratios (YTD) NIM 6.0% 6.2% 6.1% 6.1% 6.1% 6.1% 6.0% 6.2% 6.1% 6.0% 6.1% 6.1% 6.1% 6.0% 6.0% NPE ratio (CRB based) 10.0% 9.8% 8.4% 7.3% 6.2% 6.1% 5.5% 10.3% 9.8% 8.4% 7.3% 6.9% 6.2% 6.1% 5.5% Change CL/GPL (simply Ø) -0.6% -1.0% -0.9% -0.8% -1.4% -1.6% -0.2% -0.4% -0.4% 0.1% -0.4% -0.4% -0.6% -0.2% Yield GPL (simply Ø) 8.0% 7.7% 7.7% 7.7% 7.5% 7.4% 7.4% 7.7% 7.6% 7.5% 7.6% 7.5% 7.4% 7.3% 7.3% Note: Ratio (Change CL/GPL (simply Ø)) - for QTD periods calculated based on quarterly development Mortgage 2017 2018 2019 2018 (QTD) 2019 (QTD) in EUR mil. YE 1H 3Q (YTD) YE 1H 3Q (YTD) YE 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q Profit or loss statement Net interest income 30.0 13.6 20.5 26.5 12.2 18.1 22.7 6.2 7.3 6.9 6.0 6.1 6.1 5.9 4.6 o/w regular interest income 44.0 18.9 27.9 36.5 16.1 23.5 30.6 9.7 9.3 9.0 8.6 8.2 8.0 7.4 7.1 Business volume Loans and receivables 1,048.0 956.5 922.2 883.6 818.2 788.8 758.8 988.2 956.5 922.2 883.6 858.8 818.2 788.8 758.8 o/w gross performing loans 998.9 928.6 902.6 872.7 801.2 772.8 744.5 956.7 928.6 902.6 872.7 846.7 801.2 772.8 744.5 Gross disbursements 5.7 7.6 10.5 6.1 8.6 9.5 3.1 2.7 1.9 2.8 2.4 3.7 2.5 1.0 Ratios (YTD) NIM 2.0% 1.9% 1.8% 1.8% 1.7% 1.7% 1.7% 1.9% 1.9% 1.8% 1.6% 1.7% 1.8% 1.6% 1.6% Change CL/GPL (simply Ø) 0.8% 1.2% 1.0% 0.1% 0.7% 1.6% 0.7% 0.1% 0.4% -0.2% 0.3% -0.3% 0.6% 0.9% Note: Ratio (Change CL/GPL (simply Ø)) - for QTD periods calculated based on quarterly development Note: From Q1 2020 full segment split of Consumer and Mortgages available Addiko Bank AG &A CONSUMER (focus) ADDIKO BANK - SEGMENT REPORTING Consumer 2019 20201) 2020 (reclassified) 2021 2019 (QTD) 2020 (QTD) - before reclassification1) 2020 (QTD) - (reclassified) 2021 (QTD) in EUR mil. 1H 3Q (YTD) YE 1Q 1H 3Q (YTD) YE 1Q 1H 3Q (YTD) YE 1Q 1H 3Q (YTD) YE 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q Profit or loss statement Net interest income 51.5 78.6 104.8 26.9 53.3 79.3 103.5 26.2 51.9 77.1 100.5 24.5 49.5 74.8 100.2 25.2 26.3 27.1 26.3 26.9 26.4 25.9 24.2 26.2 25.7 25.2 23.5 24.5 25.1 25.3 25.4 o/w regular interest income 45.6 69.5 94.0 24.6 48.9 72.9 96.7 24.3 48.3 72.1 95.7 23.4 47.0 70.9 95.1 22.5 23.1 23.9 24.5 24.6 24.2 24.0 23.8 24.3 24.0 23.8 23.5 23.4 23.6 23.9 24.2 Net fee and commission income 20.1 31.4 42.3 9.5 18.1 28.0 37.8 7.9 15.1 23.4 31.7 7.8 16.8 26.7 36.1 10.3 9.8 11.2 10.9 9.5 8.6 9.9 9.8 7.9 7.2 8.3 8.3 7.8 9.0 10.0 9.3 Operating income 71.6 109.9 147.1 36.5 71.4 107.2 141.3 34.1 67.1 100.5 132.3 32.3 66.3 101.5 136.3 35.4 36.1 38.4 37.2 36.5 35.0 35.8 34.0 34.1 33.0 33.5 31.7 32.3 34.0 35.3 34.7 Operating expenses -43.4 -64.8 -86.0 -20.1 -39.3 -60.3 -79.4 -19.9 -39.0 -58.9 -79.8 -21.2 -41.2 -60.8 -81.1 -21.7 -21.7 -21.4 -21.3 -20.1 -19.2 -20.9 -19.2 -19.9 -19.1 -19.9 -20.8 -21.2 -20.1 -19.6 -20.3 o/w allocation OH costs 15.8947618199 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -1.6 -3.0 -5.4 -7.6 -2.6 -4.6 -6.3 -8.3 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -1.6 -1.4 -2.5 -2.2 -2.6 -2.0 -1.7 -2.0 Operating result 28.2 45.2 61.1 16.4 32.1 47.0 61.8 14.2 28.1 41.6 52.5 11.1 25.0 40.7 55.1 13.7 14.5 17.0 15.9 16.4 15.8 14.8 14.9 14.2 13.9 13.5 10.9 11.1 13.9 15.7 14.4 Other result (from YE 20) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -1.7 0.0 0.0 -0.0 -1.7 -0.0 0.0 0.0 -0.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -1.7 0.0 0.0 -0.0 -1.6 -0.0 0.0 0.0 -0.0 Change in CL -9.3 -17.1 -20.3 -2.9 -16.9 -20.8 -21.5 -3.3 -16.2 -20.0 -19.7 -6.0 -15.1 -18.4 -15.9 -4.5 -4.9 -7.8 -3.2 -2.9 -14.0 -4.0 -0.6 -3.3 -12.9 -3.8 0.2 -6.0 -9.0 -3.4 2.5 Operating result before tax 18.9 28.1 40.9 13.5 15.3 26.1 38.6 10.9 11.9 21.6 31.1 5.1 10.0 22.3 39.2 9.3 9.6 9.2 12.8 13.5 1.8 10.9 12.5 10.9 1.0 9.7 9.5 5.1 4.9 12.3 16.9 Business volume Loans and receivables 1,240.7 1,275.9 1,304.2 1,311.4 1,278.9 1,269.4 1,283.7 1,288.8 1,257.6 1,248.9 1,267.3 1,276.7 1,300.6 1,340.1 1,364.3 1,199.0 1,240.7 1,275.9 1,304.2 1,311.4 1,278.9 1,269.4 1,283.7 1,288.8 1,257.6 1,248.9 1,267.3 1,276.7 1,300.6 1,340.1 1,364.3 o/w gross performing loans 1,267.1 1,313.2 1,341.7 1,347.7 1,321.7 1,307.7 1,311.8 1,327.7 1,303.4 1,291.1 1,296.0 1,305.7 1,332.4 1,370.1 1,388.9 1,229.1 1,267.1 1,313.2 1,341.7 1,347.7 1,321.7 1,307.7 1,311.8 1,327.7 1,303.4 1,291.1 1,296.0 1,305.7 1,332.4 1,370.1 1,388.9 Gross disbursements 322.3 479.9 636.5 116.5 152.7 218.1 339.6 115.1 150.2 214.0 334.0 106.8 234.7 373.0 500.6 155.4 166.9 157.7 156.6 116.5 36.2 65.4 121.5 115.1 35.1 63.8 120.1 106.8 127.9 138.3 127.6 Financial liabilities at AC 2,749.5 2,743.0 2,691.6 2,665.2 2,664.1 2,637.6 2,667.7 2,504.6 2,495.5 2,461.2 2,478.2 2,470.7 2,480.0 2,466.2 2,461.6 2,759.0 2,749.5 2,743.0 2,691.6 2,665.2 2,664.1 2,637.6 2,667.7 2,504.6 2,495.5 2,461.2 2,478.2 2,470.7 2,480.0 2,466.2 2,461.6 Ratios (YTD) NIM 6.1% 6.1% 6.0% 6.0% 5.9% 5.9% 5.9% 6.0% 5.9% 5.9% 5.9% 5.9% 5.9% 5.8% 5.7% 6.1% 6.1% 6.0% 6.0% 6.0% 5.9% 5.9% 5.8% 6.0% 5.8% 5.8% 5.8% 5.9% 5.9% 5.7% 5.8% Cost/income ratio 60.6% 58.9% 58.5% 55.1% 55.0% 56.2% 56.2% 58.4% 58.1% 58.6% 60.3% 65.6% 62.2% 59.9% 59.5% 61.2% 60.0% 55.7% 57.1% 55.1% 55.0% 58.5% 56.3% 58.4% 57.9% 59.6% 65.7% 65.6% 59.1% 55.5% 58.5% Cost of risk ratio -0.6% -1.1% -1.3% -0.2% -1.1% -1.4% -1.4% -0.2% -1.1% -1.4% -1.3% -0.4% -1.0% -1.2% -1.0% -0.3% -0.3% -0.5% -0.2% -0.2% -0.9% -0.3% -0.0% -0.2% -0.9% -0.3% 0.0% -0.4% -0.6% -0.2% 0.2% Loan to deposit ratio 45.1% 46.5% 48.5% 49.2% 48.0% 48.1% 48.1% 51.5% 50.4% 50.7% 51.1% 51.7% 52.4% 54.3% 55.4% 43.5% 45.1% 46.5% 48.5% 49.2% 48.0% 48.1% 48.1% 51.5% 50.4% 50.7% 51.1% 51.7% 52.4% 54.3% 55.4% NPE ratio (CRB based) 6.2% 6.1% 5.5% 4.5% 4.8% 5.1% 5.2% 3.8% 4.1% 4.3% 4.5% 4.8% 4.8% 4.9% 4.0% 6.9% 6.2% 6.1% 5.5% 4.5% 4.8% 5.1% 5.2% 3.8% 4.1% 4.3% 4.5% 4.8% 4.8% 4.9% 4.0% NPE coverage ratio 91.3% 92.0% 91.9% 88.8% 87.7% 86.9% 83.9% 91.5% 90.6% 90.4% 84.8% 84.5% 81.1% 81.4% 78.8% 91.6% 91.3% 92.0% 91.9% 88.8% 87.7% 86.9% 83.9% 91.5% 90.6% 90.4% 84.8% 84.5% 81.1% 81.4% 78.8% NPE collateral coverage 17.5% 16.2% 14.2% 15.0% 14.5% 14.6% 12.4% 8.1% 7.4% 6.9% 5.5% 5.2% 4.4% 4.3% 4.3% 17.6% 17.5% 16.2% 14.2% 15.0% 14.5% 14.6% 12.4% 8.1% 7.4% 6.9% 5.5% 5.2% 4.4% 4.3% 4.3% Change CL/GPL (simply Ø) -0.8% -1.4% -1.6% -0.2% -1.3% -1.6% -1.6% -0.2% -1.2% -1.5% -1.5% -0.5% -1.1% -1.4% -1.2% -0.4% -0.4% -0.6% -0.2% -0.2% -1.0% -0.3% -0.0% -0.2% -1.0% -0.3% 0.0% -0.5% -0.7% -0.2% 0.2% Yield GPL (simply Ø) 7.5% 7.4% 7.4% 7.4% 7.4% 7.4% 7.3% 7.4% 7.4% 7.4% 7.3% 7.2% 7.2% 7.1% 7.1% 7.5% 7.4% 7.3% 7.3% 7.4% 7.3% 7.3% 7.2% 7.4% 7.3% 7.3% 7.2% 7.2% 7.2% 7.0% 7.0% Note: From 1Q20 full segment split of Consumer available 1) 2020 reported before reclassification of a) new P&L structure (modification losses), b) sub-segment Micro to SME (from Consumer) and c) allocation of additional Holding overhead costs from corporate center to the market segments 15.9 5.2 Addiko Bank AG &A MORTGAGE (non-focus) ADDIKO BANK - SEGMENT REPORTING Mortgage 2019 20201) 2020 (reclassified) 2021 2019 (QTD) 2020 (QTD) - before reclassification1) 2020 (QTD) - (reclassified) 2021 (QTD) in EUR mil. 1H 3Q (YTD) YE 1Q 1H 3Q (YTD) YE 1Q 1H 3Q (YTD) YE 1Q 1H 3Q (YTD) YE 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q Profit or loss statement Net interest income 12.2 18.1 22.7 5.0 9.7 14.2 19.1 5.0 9.7 14.2 19.1 4.4 8.5 12.7 16.9 6.1 6.1 5.9 4.6 5.0 4.7 4.5 5.0 5.0 4.8 4.4 5.0 4.4 4.2 4.2 4.1 o/w regular interest income 16.1 23.5 30.6 6.6 13.0 19.0 24.8 6.6 13.0 19.0 24.8 5.3 10.4 15.2 19.8 8.2 8.0 7.4 7.1 6.6 6.4 6.0 5.8 6.6 6.4 6.0 5.8 5.3 5.1 4.8 4.6 Net fee and commission income 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Operating income 12.2 18.1 22.7 5.0 9.7 14.2 19.1 5.0 9.7 14.2 19.1 4.4 8.5 12.7 16.9 6.1 6.1 5.9 4.6 5.0 4.7 4.5 5.0 5.0 4.8 4.4 5.0 4.4 4.2 4.2 4.1 Operating expenses -1.0 -1.5 -1.5 -0.3 -0.6 -1.0 -1.2 -0.7 -1.2 -1.8 -2.1 -0.7 -1.2 -1.7 -2.2 -0.5 -0.5 -0.5 0.0 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.7 -0.5 -0.6 -0.3 -0.7 -0.5 -0.5 -0.5 o/w allocation OH costs n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -0.3 -0.5 -0.8 -0.9 -0.3 -0.6 -0.7 -0.9 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -0.3 -0.2 -0.3 -0.1 -0.3 -0.2 -0.2 -0.2 Operating result 11.2 16.6 21.2 4.6 9.1 13.2 17.9 4.3 8.6 12.4 17.0 3.7 7.3 11.1 14.7 5.6 5.6 5.4 4.6 4.6 4.4 4.1 4.7 4.3 4.3 3.8 4.6 3.7 3.6 3.7 3.6 Other result (from YE 20) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -0.5 0.0 0.0 0.0 -0.5 -0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -0.5 0.0 0.0 0.0 -0.5 -0.0 0.0 0.0 0.0 Change in CL 0.8 5.7 12.8 1.8 -5.8 -5.8 -1.2 1.8 -5.8 -5.8 -1.2 1.6 5.0 6.0 7.6 3.0 -2.2 5.0 7.0 1.8 -7.6 0.1 4.6 1.8 -7.6 0.1 4.6 1.6 3.4 1.0 1.6 Operating result before tax 12.0 22.4 34.0 6.4 3.2 7.4 16.3 6.1 2.7 6.6 15.4 5.3 12.3 17.1 22.3 8.5 3.5 10.4 11.6 6.4 -3.2 4.2 8.8 6.1 -3.3 3.9 8.7 5.3 7.0 4.8 5.2 Business volume Loans and receivables 818.2 788.8 758.8 731.1 701.0 674.8 650.3 731.1 701.0 674.8 650.3 621.2 597.4 571.4 541.6 858.8 818.2 788.8 758.8 731.1 701.0 674.8 650.3 731.1 701.0 674.8 650.3 621.2 597.4 571.4 541.6 o/w gross performing loans 801.2 772.8 744.5 716.5 691.0 664.5 638.6 716.5 691.0 664.5 638.6 609.6 583.6 559.3 534.7 846.7 801.2 772.8 744.5 716.5 691.0 664.5 638.6 716.5 691.0 664.5 638.6 609.6 583.6 559.3 534.7 Gross disbursements 6.1 8.6 9.5 0.6 0.9 0.9 1.0 0.6 0.9 0.9 1.0 0.9 2.8 4.6 6.0 2.4 3.7 2.5 1.0 0.6 0.3 0.0 0.1 0.6 0.3 0.0 0.1 0.9 2.0 1.8 1.3 Financial liabilities at AC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Ratios (YTD) NIM 1.7% 1.7% 1.7% 1.6% 1.5% 1.5% 1.5% 1.6% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.4% 1.4% 1.4% 1.7% 1.8% 1.6% 1.6% 1.6% 1.5% 1.4% 1.4% 1.6% 1.5% 1.3% 1.4% 1.5% 1.4% 1.3% 1.3% Cost/income ratio 8.0% 8.1% 6.4% 6.7% 6.6% 6.9% 6.4% 13.4% 12.1% 12.7% 11.2% 15.0% 14.0% 13.0% 12.9% 8.5% 7.4% 8.3% -0.1% 6.7% 6.5% 7.4% 5.2% 13.4% 10.8% 14.1% 6.8% 15.0% 13.0% 10.8% 12.6% Cost of risk ratio 0.1% 0.6% 1.5% 0.2% -0.8% -0.8% -0.2% 0.2% -0.8% -0.8% -0.2% 0.2% 0.8% 1.0% 1.3% 0.3% -0.2% 0.6% 0.8% 0.2% -1.0% 0.0% 0.6% 0.2% -1.0% 0.0% 0.6% 0.2% 0.5% 0.2% 0.3% Loan to deposit ratio n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. NPE ratio (CRB based) 13.7% 13.2% 11.3% 10.6% 11.2% 11.4% 11.2% 10.6% 11.2% 11.4% 11.2% 11.1% 11.1% 11.2% 9.4% 14.1% 13.7% 13.2% 11.3% 10.6% 11.2% 11.4% 11.2% 10.6% 11.2% 11.4% 11.2% 11.1% 11.1% 11.2% 9.4% NPE coverage ratio 73.6% 73.5% 70.7% 68.5% 67.8% 68.2% 71.6% 68.5% 67.8% 68.2% 71.6% 71.6% 71.0% 72.6% 77.6% 74.6% 73.6% 73.5% 70.7% 68.5% 67.8% 68.2% 71.6% 68.5% 67.8% 68.2% 71.6% 71.6% 71.0% 72.6% 77.6% NPE collateral coverage 59.3% 58.9% 70.1% 72.0% 72.6% 73.0% 73.3% 72.0% 72.6% 73.0% 73.3% 73.8% 74.2% 73.9% 74.5% 59.5% 59.3% 58.9% 70.1% 72.0% 72.6% 73.0% 73.3% 72.0% 72.6% 73.0% 73.3% 73.8% 74.2% 73.9% 74.5% Change CL/GPL (simply Ø) 0.1% 0.7% 1.6% 0.2% -0.8% -0.8% -0.2% 0.2% -0.8% -0.8% -0.2% 0.3% 0.8% 1.0% 1.3% 0.3% -0.3% 0.6% 0.9% 0.2% -1.1% 0.0% 0.7% 0.2% -1.1% 0.0% 0.7% 0.3% 0.6% 0.2% 0.3% Yield GPL (simply Ø) 3.9% 3.8% 3.8% 3.6% 3.6% 3.6% 3.6% 3.6% 3.6% 3.6% 3.6% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.8% 3.9% 3.7% 3.7% 3.6% 3.6% 3.6% 3.6% 3.6% 3.6% 3.6% 3.6% 3.4% 3.4% 3.3% 3.3% Note: From 1Q20 full segment split of Mortgages available 1 2020 reported before reclassification of a) new P&L structure (modification losses), b) allocation of additional Holding overhead costs from corporate center to the market segments Addiko Bank AG &A Segment Reporting SME BUSINESS ADDIKO BANK - SEGMENT REPORTING SME Business 2017 2018 2019 20201) 2020 (reclassified) 2021 2018 (QTD) 2019 (QTD) 2020 (QTD) - before reclassification1) 2020 (QTD) - (reclassified) 2021 (QTD) in EUR mil. YE 1H 3Q (YTD) YE 1H 3Q (YTD) YE 1Q 1H 3Q (YTD) YE 1Q 1H 3Q (YTD) YE 1Q 1H 3Q (YTD) YE 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q Profit or loss statement Net interest income 24.2 11.9 17.7 23.0 11.5 17.8 23.8 6.2 12.2 18.3 25.6 7.0 13.7 20.5 28.6 6.9 14.1 22.1 30.5 5.8 6.1 5.9 5.2 5.5 6.0 6.4 6.0 6.2 6.0 6.1 7.3 7.0 6.7 6.8 8.1 6.9 7.3 7.9 8.4 o/w regular interest income 26.0 13.7 20.6 27.6 14.3 21.8 29.2 7.3 14.6 21.9 29.2 7.6 15.1 22.6 30.2 7.4 15.2 23.5 31.9 6.6 7.1 6.9 7.0 7.0 7.3 7.5 7.5 7.3 7.3 7.3 7.3 7.6 7.5 7.5 7.6 7.4 7.8 8.2 8.5 Net fee and commission income 14.3 6.6 10.9 15.1 8.5 13.1 17.9 4.2 7.9 12.0 16.3 5.8 10.9 16.5 22.3 5.6 11.9 18.5 25.2 3.3 3.4 4.2 4.2 4.0 4.5 4.7 4.8 4.2 3.7 4.1 4.3 5.8 5.0 5.6 5.8 5.6 6.3 6.6 6.7 Operating income 38.5 18.5 28.6 38.1 19.9 31.0 41.7 10.4 20.1 30.3 41.9 12.8 24.5 37.0 50.9 12.5 26.0 40.5 55.7 9.1 9.5 10.1 9.5 9.5 10.4 11.1 10.8 10.4 9.7 10.2 11.6 12.8 11.7 12.5 13.9 12.5 13.5 14.5 15.1 Operating expenses -21.8 -10.9 -16.4 -21.9 -11.6 -17.3 -22.9 -5.8 -11.7 -18.6 -24.1 -8.9 -17.5 -26.3 -35.0 -8.1 -15.9 -23.3 -30.9 -5.6 -5.3 -5.5 -5.5 -5.8 -5.8 -5.8 -5.5 -5.8 -5.9 -6.9 -5.5 -8.9 -8.6 -8.8 -8.7 -8.1 -7.8 -7.5 -7.5 o/w allocation OH costs n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -0.9 -1.9 -2.7 -3.7 -1.1 -2.1 -2.9 -4.2 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -0.9 -1.0 -0.8 -1.0 -1.1 -1.0 -0.8 -1.2 Operating result 16.7 7.6 12.2 16.2 8.4 13.6 18.9 4.6 8.4 11.7 17.8 3.9 7.0 10.7 15.8 4.4 10.2 17.2 24.8 3.5 4.1 4.6 3.9 3.7 4.6 5.3 5.3 4.6 3.8 3.3 6.1 3.9 3.1 3.7 5.2 4.4 5.7 7.1 7.6 Other result (from YE 20) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -0.3 0.0 0.0 -0.2 -0.3 -0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -0.3 0.0 0.0 -0.2 -0.1 -0.0 0.0 0.0 0.0 Change in CL -1.1 -4.0 -0.9 -7.4 3.4 -1.8 -3.2 -0.5 -7.2 -11.4 -23.3 -0.2 -7.9 -12.3 -25.1 -0.7 -2.3 -2.5 -5.4 2.2 -6.3 3.2 -6.5 2.1 1.4 -5.2 -1.4 -0.5 -6.6 -4.3 -11.9 -0.2 -7.7 -4.5 -12.8 -0.7 -1.6 -0.2 -2.9 Operating result before tax 15.5 3.5 11.4 8.8 11.8 11.9 15.7 4.1 1.2 0.2 -5.9 3.7 -0.9 -1.9 -9.6 3.8 7.9 14.7 19.4 5.7 -2.1 7.8 -2.6 5.8 6.0 0.1 3.8 4.1 -2.9 -1.0 -6.1 3.7 -4.6 -1.0 -7.7 3.8 4.1 6.9 4.7 Business volume Loans and receivables 825.0 927.2 929.9 931.3 1,059.3 1,070.5 1,065.2 1,056.4 1,068.6 1,053.7 1,037.7 1,078.9 1,089.6 1,073.8 1,054.1 1,050.7 1,088.3 1,102.7 1,061.8 853.3 927.2 929.9 931.3 994.4 1,059.3 1,070.5 1,065.2 1,056.4 1,068.6 1,053.7 1,037.7 1,078.9 1,089.6 1,073.8 1,054.1 1,050.7 1,088.3 1,102.7 1,061.8 o/w gross performing loans 791.2 901.3 910.3 928.4 1,056.5 1,066.7 1,059.0 1,053.9 1,060.6 1,047.8 1,040.3 1,074.0 1,078.8 1,064.4 1,056.1 1,054.8 1,092.0 1,103.1 1,057.1 827.1 901.3 910.3 928.4 991.5 1,056.5 1,066.7 1,059.0 1,053.9 1,060.6 1,047.8 1,040.3 1,074.0 1,078.8 1,064.4 1,056.1 1,054.8 1,092.0 1,103.1 1,057.1 Gross disbursements 285.0 397.4 557.7 308.5 471.1 626.7 121.1 220.4 326.8 457.1 122.5 223.0 330.9 462.7 122.6 263.1 404.2 565.8 113.8 171.1 112.4 160.4 144.6 163.9 162.6 155.6 121.1 99.4 106.3 130.3 122.5 100.5 108.0 131.8 122.6 140.4 141.1 161.6 Financial liabilities at AC 572.3 563.5 598.7 605.4 638.0 724.5 723.5 722.5 738.6 774.2 787.2 883.2 907.2 950.7 976.7 960.9 967.6 1,028.6 1,078.1 533.8 563.5 598.7 605.4 604.9 638.0 724.5 723.5 722.5 738.6 774.2 787.2 883.2 907.2 950.7 976.7 960.9 967.6 1,028.6 1,078.1 Ratios (YTD) NIM 3.2% 3.0% 2.9% 2.7% 2.3% 2.3% 2.3% 2.4% 2.2% 2.2% 2.1% 2.5% 2.3% 2.3% 2.2% 2.1% 2.1% 2.2% 2.2% 3.0% 2.9% 2.7% 2.3% 2.4% 2.3% 2.3% 2.2% 2.4% 2.1% 2.1% 2.1% 2.5% 2.2% 2.2% 2.2% 2.1% 2.2% 2.3% 2.5% Cost/income ratio 56.7% 59.0% 57.2% 57.6% 58.0% 56.0% 54.8% 55.4% 58.1% 61.4% 57.5% 69.4% 71.4% 71.2% 68.9% 64.5% 61.0% 57.5% 55.5% 61.7% 56.4% 54.0% 58.6% 60.6% 55.7% 52.4% 51.2% 55.4% 61.1% 68.0% 47.1% 69.4% 73.6% 70.8% 62.6% 64.5% 57.7% 51.3% 49.9% Cost of risk ratio -0.1% -0.3% -0.1% -0.5% 0.2% -0.1% -0.2% -0.0% -0.4% -0.7% -1.4% -0.0% -0.4% -0.7% -1.4% -0.0% -0.1% -0.1% -0.3% 0.2% -0.4% 0.2% -0.4% 0.1% 0.1% -0.3% -0.1% -0.0% -0.4% -0.2% -0.7% -0.0% -0.4% -0.3% -0.7% -0.0% -0.1% -0.0% -0.2% Loan to deposit ratio 144.2% 164.5% 155.3% 153.8% 166.0% 147.8% 147.2% 146.2% 144.7% 136.1% 131.8% 122.2% 120.1% 112.9% 107.9% 109.3% 112.5% 107.2% 98.5% 159.9% 164.5% 155.3% 153.8% 164.4% 166.0% 147.8% 147.2% 146.2% 144.7% 136.1% 131.8% 122.2% 120.1% 112.9% 107.9% 109.3% 112.5% 107.2% 98.5% NPE ratio (CRB based) 6.7% 5.6% 4.6% 4.5% 3.8% 3.9% 3.9% 3.9% 3.9% 4.0% 4.0% 4.5% 4.5% 4.6% 4.6% 4.0% 4.0% 3.9% 3.5% 5.7% 5.6% 4.6% 4.5% 4.5% 3.8% 3.9% 3.9% 3.9% 3.9% 4.0% 4.0% 4.5% 4.5% 4.6% 4.6% 4.0% 4.0% 3.9% 3.5% NPE coverage ratio 50.0% 56.3% 57.7% 63.7% 63.8% 67.2% 66.1% 68.4% 69.3% 70.7% 69.0% 69.4% 69.8% 70.5% 70.4% 72.0% 71.1% 65.8% 64.1% 52.7% 56.3% 57.7% 63.7% 62.1% 63.8% 67.2% 66.1% 68.4% 69.3% 70.7% 69.0% 69.4% 69.8% 70.5% 70.4% 72.0% 71.1% 65.8% 64.1% NPE collateral coverage 72.2% 70.2% 70.0% 68.3% 64.9% 65.6% 63.5% 63.3% 59.8% 57.3% 58.4% 61.3% 58.4% 56.5% 64.4% 52.8% 51.9% 51.3% 65.4% 73.4% 70.2% 70.0% 68.3% 63.6% 64.9% 65.6% 63.5% 63.3% 59.8% 57.3% 58.4% 61.3% 58.4% 56.5% 64.4% 52.8% 51.9% 51.3% 65.4% Change CL/GPL (simply Ø) -0.2% -0.5% -0.1% -0.9% 0.3% -0.2% -0.3% -0.0% -0.7% -1.1% -2.2% -0.0% -0.7% -1.1% -2.4% -0.1% -0.2% -0.2% -0.5% 0.3% -0.7% 0.4% -0.7% 0.2% 0.1% -0.5% -0.1% -0.0% -0.6% -0.4% -1.1% -0.0% -0.7% -0.4% -1.2% -0.1% -0.2% -0.0% -0.3% Yield GPL (simply Ø) 3.6% 3.3% 3.2% 3.2% 2.9% 2.9% 2.9% 2.8% 2.8% 2.8% 2.8% 2.8% 2.8% 2.8% 2.8% 2.9% 2.9% 2.9% 3.0% 3.3% 3.3% 3.0% 3.0% 2.9% 2.9% 2.8% 2.8% 2.8% 2.8% 2.7% 2.8% 2.8% 2.8% 2.8% 2.8% 2.9% 2.9% 3.0% 3.1% 1 2020 reported before reclassification of a) new P&L structure (modification losses), b) sub-segment Micro to SME (from Consumer) and c) allocation of additional Holding overhead costs from corporate center to the market segments Addiko Bank AG &A Segment Reporting LARGE CORP. ADDIKO BANK - SEGMENT REPORTING Large Corporates 2017 2018 2019 20201) 2020 (reclassified) 2021 2018 (QTD) 2019 (QTD) 2020 (QTD) - before reclassification1) 2020 (QTD) - (reclassified) 2021 (QTD) in EUR mil. YE 1H 3Q (YTD) YE 1H 3Q (YTD) YE 1Q 1H 3Q (YTD) YE 1Q 1H 3Q (YTD) YE 1Q 1H 3Q (YTD) YE 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q Profit or loss statement Net interest income 14.5 6.1 9.2 11.7 5.4 8.2 10.7 2.6 4.9 7.3 9.8 2.6 4.9 7.3 9.8 2.3 4.5 6.7 8.7 2.8 3.3 3.1 2.5 2.8 2.6 2.8 2.4 2.6 2.3 2.4 2.5 2.6 2.3 2.4 2.5 2.3 2.2 2.2 2.0 o/w regular interest income 14.7 6.6 10.4 14.2 7.3 10.8 14.3 3.4 6.7 9.9 13.1 3.4 6.7 9.9 13.1 2.9 5.5 7.9 9.8 3.2 3.4 3.7 3.8 3.7 3.6 3.5 3.5 3.4 3.2 3.2 3.2 3.4 3.2 3.2 3.2 2.9 2.6 2.4 1.9 Net fee and commission income 6.5 3.3 4.6 6.1 2.9 4.3 5.9 1.3 2.6 3.8 5.0 1.3 2.6 3.8 5.0 1.2 2.5 3.7 4.7 1.5 1.8 1.3 1.5 1.4 1.5 1.4 1.6 1.3 1.2 1.2 1.2 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.4 1.1 1.0 Operating income 23.3 9.4 13.8 17.8 8.3 12.6 16.6 3.9 7.5 11.1 14.8 3.9 7.4 11.1 14.8 3.5 7.0 10.3 13.4 4.3 5.1 4.5 3.9 4.2 4.1 4.3 4.0 3.9 3.6 3.6 3.7 3.9 3.5 3.6 3.7 3.5 3.5 3.3 3.1 Operating expenses -4.3 -2.2 -3.1 -4.1 -2.2 -3.3 -4.1 -1.0 -1.9 -3.7 -4.1 -1.4 -2.6 -3.9 -5.2 -1.6 -3.2 -4.7 -5.9 -1.2 -1.0 -0.9 -1.0 -1.1 -1.1 -1.0 -0.9 -1.0 -1.0 -1.7 -0.5 -1.4 -1.3 -1.3 -1.3 -1.6 -1.6 -1.5 -1.2 o/w allocation OH costs n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -0.3 -0.6 -0.9 -1.1 -0.3 -0.6 -0.8 -1.1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -0.3 -0.3 -0.2 -0.2 -0.3 -0.3 -0.2 -0.3 Operating result 19.0 7.2 10.7 13.7 6.1 9.3 12.4 2.9 5.5 7.4 10.7 2.6 4.8 7.2 9.6 1.9 3.8 5.7 7.5 3.1 4.1 3.5 2.9 3.1 3.0 3.2 3.1 2.9 2.6 1.9 3.3 2.6 2.2 2.4 2.5 1.9 1.9 1.8 1.8 Other result (from YE 20) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -0.1 0.0 0.0 -0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -0.1 0.0 0.0 -0.1 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Change in CL -37.0 13.7 4.0 3.6 5.2 6.0 6.9 1.5 -0.7 -0.4 -1.6 1.5 -0.7 -0.4 -1.6 1.0 -0.0 -0.0 -2.1 2.6 11.2 -9.8 -0.3 1.6 3.6 0.8 0.9 1.5 -2.2 0.4 -1.2 1.5 -2.2 0.4 -1.2 1.0 -1.0 -0.0 -2.0 Operating result before tax -18.0 21.0 14.7 17.3 11.3 15.3 19.4 4.4 4.8 7.0 9.0 4.1 4.1 6.7 8.0 2.9 3.8 5.6 5.4 5.7 15.3 -6.3 2.6 4.7 6.6 4.0 4.0 4.4 0.3 2.2 2.0 4.1 0.0 2.7 1.2 2.9 1.0 1.8 -0.2 Business volume Loans and receivables 524.1 548.0 578.0 611.6 602.1 597.0 583.6 586.7 542.4 532.0 484.5 586.7 542.4 532.0 484.5 450.2 411.1 347.5 239.4 531.4 548.0 578.0 611.6 603.9 602.1 597.0 583.6 586.7 542.4 532.0 484.5 586.7 542.4 532.0 484.5 450.2 411.1 347.5 239.4 o/w gross performing loans 469.1 519.9 562.7 588.4 578.7 578.3 570.7 575.4 542.3 531.7 485.3 575.4 542.3 531.7 485.3 452.9 407.2 343.4 239.2 481.1 519.9 562.7 588.4 580.2 578.7 578.3 570.7 575.4 542.3 531.7 485.3 575.4 542.3 531.7 485.3 452.9 407.2 343.4 239.2 Gross disbursements 100.4 213.5 291.8 157.2 220.3 280.5 80.4 99.3 141.1 179.6 80.4 99.3 141.1 179.6 23.6 51.0 63.8 78.0 39.2 61.2 113.1 78.3 55.1 102.1 63.1 60.2 80.4 18.9 41.8 38.5 80.4 18.9 41.8 38.5 23.6 27.4 12.9 14.1 Financial liabilities at AC 434.9 513.3 571.1 426.6 426.2 433.0 402.3 376.6 375.1 356.5 367.3 376.6 375.1 356.5 367.3 402.5 363.8 390.4 304.8 479.0 513.3 571.1 426.6 415.5 426.2 433.0 402.3 376.6 375.1 356.5 367.3 376.6 375.1 356.5 367.3 402.5 363.8 390.4 304.8 Ratios (YTD) NIM 2.2% 1.4% 1.5% 1.4% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.4% 1.4% 1.4% 1.5% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.3% 1.3% 1.3% 1.4% 1.4% 1.5% 1.3% 1.5% 1.5% 1.3% 1.4% 1.5% 1.3% 1.4% 1.6% 1.5% 1.2% 1.3% 1.5% 1.4% 1.2% 1.1% 1.2% Cost/income ratio 20.2% 23.3% 22.4% 23.2% 26.7% 25.9% 24.9% 25.0% 26.0% 33.1% 27.9% 34.5% 35.3% 35.2% 35.0% 45.5% 45.5% 45.2% 43.9% 27.5% 19.7% 20.6% 25.7% 26.0% 27.5% 24.4% 21.9% 25.0% 27.2% 47.9% 12.2% 34.5% 36.3% 34.8% 34.4% 45.5% 45.4% 44.5% 39.8% Cost of risk ratio -4.7% 1.6% 0.4% 0.4% 0.6% 0.7% 0.9% 0.2% -0.1% -0.0% -0.2% 0.2% -0.1% -0.0% -0.2% 0.1% -0.0% -0.0% -0.5% 0.3% 1.3% -1.1% -0.0% 0.2% 0.4% 0.1% 0.1% 0.2% -0.3% 0.0% -0.2% 0.2% -0.3% 0.0% -0.2% 0.1% -0.2% -0.0% -0.5% Loan to deposit ratio 120.5% 106.8% 101.2% 143.4% 141.3% 137.9% 145.1% 155.8% 144.6% 149.2% 131.9% 155.8% 144.6% 149.2% 131.9% 111.9% 113.0% 89.0% 78.5% 110.9% 106.8% 101.2% 143.4% 145.3% 141.3% 137.9% 145.1% 155.8% 144.6% 149.2% 131.9% 155.8% 144.6% 149.2% 131.9% 111.9% 113.0% 89.0% 78.5% NPE ratio (CRB based) 19.0% 14.5% 10.7% 8.9% 4.2% 3.3% 2.8% 2.1% 2.1% 2.1% 2.1% 2.1% 2.1% 2.1% 2.1% 1.6% 2.5% 3.0% 2.6% 18.9% 14.5% 10.7% 8.9% 8.0% 4.2% 3.3% 2.8% 2.1% 2.1% 2.1% 2.1% 2.1% 2.1% 2.1% 2.1% 1.6% 2.5% 3.0% 2.6% NPE coverage ratio 53.3% 54.0% 68.7% 70.1% 44.4% 48.8% 47.5% 55.3% 54.7% 56.0% 53.4% 55.3% 54.7% 56.0% 53.4% 71.1% 41.5% 45.5% 53.5% 54.0% 54.0% 68.7% 70.1% 70.1% 44.4% 48.8% 47.5% 55.3% 54.7% 56.0% 53.4% 55.3% 54.7% 56.0% 53.4% 71.1% 41.5% 45.5% 53.5% NPE collateral coverage 44.9% 39.8% 29.5% 34.5% 61.9% 66.5% 65.1% 62.0% 61.3% 59.5% 66.7% 62.0% 61.3% 59.5% 66.7% 55.9% 81.2% 71.4% 83.3% 42.5% 39.8% 29.5% 34.5% 34.4% 61.9% 66.5% 65.1% 62.0% 61.3% 59.5% 66.7% 62.0% 61.3% 59.5% 66.7% 55.9% 81.2% 71.4% 83.3% Change CL/GPL (simply Ø) -8.0% 2.8% 0.8% 0.7% 0.9% 1.0% 1.2% 0.3% -0.1% -0.1% -0.3% 0.3% -0.1% -0.1% -0.3% 0.2% -0.0% -0.0% -0.6% 0.5% 2.2% -1.8% -0.1% 0.3% 0.6% 0.1% 0.2% 0.3% -0.4% 0.1% -0.2% 0.3% -0.4% 0.1% -0.2% 0.2% -0.2% -0.0% -0.7% Yield GPL (simply Ø) 3.2% 2.7% 2.7% 2.7% 2.5% 2.5% 2.5% 2.4% 2.4% 2.4% 2.5% 2.4% 2.4% 2.4% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.7% 2.8% 2.7% 2.7% 2.6% 2.6% 2.5% 2.4% 2.4% 2.4% 2.3% 2.4% 2.5% 2.4% 2.3% 2.4% 2.5% 2.5% 2.4% 2.5% 2.6% 1 2020 reported before reclassification of a) new P&L structure (modification losses), b) allocation of additional Holding overhead costs from corporate center to the market segments Addiko Bank AG &A Segment Reporting PUBLIC FIN. ADDIKO BANK - SEGMENT REPORTING "NEW" reflects P&L logic from YE20/4Q20 "OLD" reflects P&L logic until 3Q20 Public Finance 2017 2018 2019 20201) 2020 (reclassified) 2021 2018 (QTD) 2019 (QTD) 2020 (QTD) - before reclassification1) 2020 (QTD) - (reclassified) 2021 (QTD) in EUR mil. YE 1H 3Q (YTD) YE 1H 3Q (YTD) YE 1Q 1H 3Q (YTD) YE 1Q 1H 3Q (YTD) YE 1Q 1H 3Q (YTD) YE 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q Profit or loss statement Net interest income 15.4 4.8 6.8 8.6 3.3 5.0 6.6 1.5 2.9 4.2 5.4 1.5 2.8 4.2 5.4 1.2 2.4 3.5 4.5 2.7 2.1 2.0 1.8 1.7 1.6 1.7 1.5 1.5 1.4 1.3 1.2 1.5 1.4 1.4 1.3 1.2 1.2 1.1 1.0 o/w regular interest income 15.1 3.4 4.9 6.3 2.6 3.7 4.7 1.0 1.9 2.9 3.8 1.0 1.9 2.9 3.8 0.9 1.7 2.4 3.1 1.8 1.6 1.5 1.4 1.4 1.2 1.1 1.1 1.0 1.0 0.9 0.9 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.8 0.7 0.6 Net fee and commission income 1.2 0.5 0.8 1.1 0.7 1.0 1.4 0.3 0.5 0.8 1.1 0.3 0.5 0.8 1.1 0.2 0.5 0.8 1.2 0.2 0.3 0.2 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 Operating income 16.6 5.4 7.6 9.7 4.0 6.1 7.9 1.7 3.4 5.0 6.5 1.7 3.4 5.0 6.5 1.4 2.9 4.3 5.7 2.9 2.4 2.2 2.1 2.1 1.9 2.1 1.9 1.7 1.6 1.6 1.5 1.7 1.6 1.6 1.5 1.4 1.5 1.4 1.4 Operating expenses -2.7 -1.2 -1.8 -2.3 -1.1 -1.6 -2.1 -0.5 -1.0 -1.6 -1.8 -0.6 -1.2 -1.6 -2.1 -0.6 -1.2 -1.8 -2.2 -0.7 -0.5 -0.6 -0.5 -0.6 -0.5 -0.5 -0.4 -0.5 -0.5 -0.5 -0.3 -0.6 -0.6 -0.5 -0.5 -0.6 -0.6 -0.6 -0.4 o/w allocation OH costs n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -0.1 -0.2 -0.3 -0.3 -0.1 -0.2 -0.3 -0.4 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -0.1 -0.1 -0.1 -0.0 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 Operating result 13.9 4.1 5.7 7.3 2.9 4.4 5.9 1.2 2.3 3.4 4.7 1.2 2.2 3.3 4.4 0.9 1.7 2.6 3.5 2.2 1.9 1.6 1.6 1.5 1.4 1.6 1.5 1.2 1.1 1.1 1.2 1.2 1.0 1.1 1.1 0.9 0.9 0.8 0.9 Other result (from YE 20) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Change in CL 1.5 2.1 2.6 2.4 0.5 1.2 1.3 0.5 0.2 0.2 -0.2 0.5 0.2 0.2 -0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 1.3 0.8 0.5 -0.2 0.2 0.3 0.8 0.0 0.5 -0.3 -0.0 -0.4 0.5 -0.3 -0.0 -0.4 0.3 0.0 0.0 0.2 Operating result before tax 15.4 6.2 8.3 9.7 3.3 5.6 7.1 1.7 2.5 3.6 4.5 1.7 2.4 3.6 4.2 1.2 2.1 2.9 4.0 3.5 2.6 2.2 1.4 1.6 1.7 2.3 1.5 1.7 0.8 1.1 0.8 1.7 0.7 1.1 0.6 1.2 0.9 0.9 1.1 Business volume Loans and receivables 276.1 237.3 205.7 189.6 173.0 166.8 154.8 151.6 141.7 139.8 126.7 151.6 141.7 139.8 126.7 132.9 115.5 106.6 68.1 253.7 237.3 205.7 189.6 195.4 173.0 166.8 154.8 151.6 141.7 139.8 126.7 151.6 141.7 139.8 126.7 132.9 115.5 106.6 68.1 o/w gross performing loans 275.1 237.0 204.9 188.8 171.6 165.3 153.6 151.4 142.2 140.2 127.7 151.4 142.2 140.2 127.7 133.4 114.5 105.4 67.4 253.2 237.0 204.9 188.8 193.9 171.6 165.3 153.6 151.4 142.2 140.2 127.7 151.4 142.2 140.2 127.7 133.4 114.5 105.4 67.4 Gross disbursements 9.6 13.9 19.8 1.8 3.0 5.9 0.5 1.0 3.8 4.4 0.5 1.0 3.8 4.4 0.8 1.1 1.3 4.7 2.4 7.2 4.3 6.0 0.4 1.3 1.2 2.9 0.5 0.5 2.8 0.6 0.5 0.5 2.8 0.6 0.8 0.3 0.2 3.4 Financial liabilities at AC 703.1 644.9 634.7 616.0 567.4 558.5 538.5 541.1 483.7 429.1 391.5 541.1 483.7 429.1 391.5 375.2 382.1 401.8 398.2 654.7 644.9 634.7 616.0 579.7 567.4 558.5 538.5 541.1 483.7 429.1 391.5 541.1 483.7 429.1 391.5 375.2 382.1 401.8 398.2 Ratios (YTD) NIM 2.6% 2.0% 1.8% 1.7% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.3% 1.2% 1.2% 1.2% 1.3% 1.4% 1.4% 1.4% 1.3% 2.4% 1.6% 1.4% 1.5% 1.4% 1.1% 1.1% 1.4% 1.2% 1.2% 1.3% 1.4% 1.2% 1.1% 1.2% 1.2% 1.4% 1.4% 1.3% 1.1% Cost/income ratio 16.0% 23.2% 24.2% 24.1% 28.5% 27.2% 26.1% 31.2% 31.0% 31.1% 28.2% 33.0% 34.4% 32.8% 32.4% 40.4% 40.5% 41.0% 38.7% 23.7% 22.7% 26.4% 23.9% 28.6% 28.4% 24.7% 22.4% 31.2% 30.9% 31.2% 18.5% 33.0% 35.8% 29.6% 31.1% 40.4% 40.6% 42.2% 31.3% Cost of risk ratio 0.5% 0.8% 1.1% 1.1% 0.2% 0.6% 0.7% 0.3% 0.1% 0.1% -0.1% 0.3% 0.1% 0.1% -0.1% 0.2% 0.2% 0.3% 0.5% 0.4% 0.3% 0.2% -0.1% 0.1% 0.1% 0.4% 0.0% 0.3% -0.2% -0.0% -0.2% 0.3% -0.2% -0.0% -0.2% 0.2% 0.0% 0.0% 0.2% Loan to deposit ratio 39.3% 36.8% 32.4% 30.8% 30.5% 29.9% 28.7% 28.0% 29.3% 32.6% 32.4% 28.0% 29.3% 32.6% 32.4% 35.4% 30.2% 26.5% 17.1% 38.7% 36.8% 32.4% 30.8% 33.7% 30.5% 29.9% 28.7% 28.0% 29.3% 32.6% 32.4% 28.0% 29.3% 32.6% 32.4% 35.4% 30.2% 26.5% 17.1% NPE ratio (CRB based) 1.4% 1.3% 1.5% 1.5% 4.4% 5.5% 2.9% 1.2% 1.2% 0.6% 0.6% 1.2% 1.2% 0.6% 0.6% 0.5% 1.9% 2.0% 2.3% 1.3% 1.3% 1.5% 1.5% 4.2% 4.4% 5.5% 2.9% 1.2% 1.2% 0.6% 0.6% 1.2% 1.2% 0.6% 0.6% 0.5% 1.9% 2.0% 2.3% NPE coverage ratio 48.4% 43.1% 42.8% 42.0% 74.1% 70.5% 54.2% 72.6% 72.3% 46.3% 49.6% 72.6% 72.3% 46.3% 49.6% 48.7% 24.8% 34.4% 40.6% 42.7% 43.1% 42.8% 42.0% 75.3% 74.1% 70.5% 54.2% 72.6% 72.3% 46.3% 49.6% 72.6% 72.3% 46.3% 49.6% 48.7% 24.8% 34.4% 40.6% NPE collateral coverage 64% 63.8% 64.6% 66.4% 50.9% 61.4% 84.2% 24.7% 25.2% 51.6% 51.0% 24.7% 25.2% 51.6% 51.0% 50.3% 85.0% 85.6% 95.8% 62.9% 63.8% 64.6% 66.4% 51.3% 50.9% 61.4% 84.2% 24.7% 25.2% 51.6% 51.0% 24.7% 25.2% 51.6% 51.0% 50.3% 85.0% 85.6% 95.8% Change CL/GPL (simply Ø) 0.4% 0.8% 1.1% 1.0% 0.3% 0.7% 0.7% 0.3% 0.1% 0.1% -0.1% 0.3% 0.1% 0.1% -0.1% 0.2% 0.3% 0.3% 0.5% 0.5% 0.3% 0.2% -0.1% 0.1% 0.2% 0.5% 0.0% 0.3% -0.2% -0.0% -0.3% 0.3% -0.2% -0.0% -0.3% 0.2% 0.0% 0.0% 0.2% Yield GPL (simply Ø) 3.9% 2.7% 2.7% 2.7% 2.9% 2.8% 2.8% 2.6% 2.6% 2.6% 2.7% 2.6% 2.6% 2.6% 2.7% 2.7% 2.8% 2.8% 3.1% 2.7% 2.7% 2.6% 2.8% 2.9% 2.7% 2.6% 2.6% 2.6% 2.6% 2.6% 2.7% 2.6% 2.6% 2.6% 2.7% 2.7% 2.7% 2.7% 2.9% 1 2020 reported before reclassification of a) new P&L structure (modification losses), b) allocation of additional Holding overhead costs from corporate center to the market segments Addiko Bank AG &A Segment Reporting CORP. CENTER ADDIKO BANK - SEGMENT REPORTING "NEW" reflects P&L logic from YE20/4Q20 "OLD" reflects P&L logic until 3Q20 Corporate Center 2017 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2018 (QTD) 2019 (QTD) 2020 (QTD) 2021 (QTD) in EUR mil. YE 1H 3Q (YTD) YE 1H 3Q (YTD) YE OLD Reconciliation YE NEW 1Q OLD 1Q NEW2) 1H OLD 1H NEW2) 3Q (YTD) OLD 3Q (YTD) NEW2) YE OLD Reconciliation YE NEW2) 1Q 1H 3Q (YTD) YE 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q OLD 1Q NEW 2Q OLD 2Q NEW 3Q OLD 3Q NEW 4Q OLD 4Q NEW 1Q 2Q 3Q 4Q Profit or loss statement Net interest income -0.2 1.3 4.2 11.3 7.2 8.9 14.4 14.4 3.2 3.2 5.6 5.6 8.5 8.5 11.2 11.3 2.7 5.1 7.0 8.7 -0.4 1.7 2.9 7.1 3.6 3.6 1.7 5.5 3.2 3.2 2.5 2.4 2.9 2.9 2.7 2.7 2.7 2.4 1.9 1.7 o/w regular interest income 26.1 12.4 18.3 24.3 11.0 16.1 21.3 21.3 4.7 4.7 8.9 8.9 12.9 12.9 16.8 16.8 3.7 7.3 10.9 14.3 5.0 7.3 5.9 6.0 5.6 5.4 5.2 5.2 4.7 4.7 4.2 4.2 4.0 4.0 3.9 3.9 3.7 3.6 3.6 3.4 Net fee and commission income -1.6 -0.9 -0.7 -1.0 -0.2 -0.2 -0.3 -0.3 -0.1 -0.1 -0.2 -0.2 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.1 -0.2 -0.2 -0.3 -0.6 -0.2 0.1 -0.2 -0.4 0.2 -0.0 -0.0 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 Operating income 7.4 65.0 64.9 63.8 3.8 -6.9 -11.7 19.3 7.6 -0.8 0.3 -1.2 -1.3 -0.2 4.6 3.4 5.5 8.9 1.7 4.1 1.4 -1.9 63.1 1.9 -0.1 -1.1 1.1 2.7 -10.7 -4.8 -0.8 0.3 -0.4 -1.7 1.0 5.9 3.6 4.3 1.7 2.4 -2.7 -3.3 Operating expenses -71.9 -34.0 -51.9 -72.9 -36.4 -53.6 -72.6 1 0.1 -72.6 -15.8 -12.2 -28.7 -21.8 -40.0 -32.4 -59.0 13.5 -45.4 -12.4 -24.1 -35.2 -48.8 -17.0 -17.0 -17.8 -21.0 -18.7 -17.6 -17.3 -19.0 -15.8 -12.2 -12.8 -9.6 -11.4 -10.6 -19.0 -13.0 -12.4 -11.7 -11.1 -13.6 Operating result -64.5 31.0 13.0 -9.0 -32.6 -60.5 -84.4 19.4 -65.0 -16.6 -11.8 -29.9 -23.1 -40.3 -27.8 -55.6 5.5 -36.5 -10.7 -20.0 -33.8 -50.7 46.1 -15.1 -18.0 -22.1 -17.6 -15.0 -27.9 -23.8 -16.6 -11.8 -13.2 -11.3 -10.4 -4.7 -15.4 -8.7 -10.7 -9.3 -13.8 -16.9 Other result (from YE 20) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -19.4 -19.4 n.a. -1.2 n.a. 0.1 n.a. -4.6 n.a. -5.5 -5.5 -0.5 -9.0 -15.9 -20.9 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -1.2 n.a. 1.2 n.a. -4.7 n.a. -0.9 -0.5 -8.5 -6.9 -5.0 Change in CL 0.0 -0.4 -1.3 4.1 1.3 6.4 5.3 5.3 -14.7 -14.7 1.2 1.2 0.4 0.4 -0.6 -0.6 -0.3 1.8 1.7 2.0 0.5 -0.8 -0.9 5.4 1.3 -0.0 5.1 -1.1 -14.7 -14.7 15.9 15.9 -0.8 -0.8 -1.0 -1.0 -0.3 2.1 -0.1 0.3 Operating result before tax -64.5 30.6 11.8 -4.9 -31.3 -54.1 -79.0 -79.0 -31.3 -27.7 -28.7 -21.8 -39.9 -32.0 -56.2 13.5 -42.7 -11.5 -27.2 -47.9 -69.6 46.6 -16.0 -18.9 -16.7 -16.3 -15.0 -22.9 -24.9 -31.3 -27.7 2.7 5.9 -11.2 -10.2 -16.4 -10.7 -11.5 -15.7 -20.8 -21.6 Business volume Loans and receivables 53.8 25.0 71.7 12.2 12.9 14.7 19.3 19.3 51.1 51.1 57.1 57.4 34.3 34.9 58.3 58.3 22.5 7.1 68.1 9.1 115.2 25.0 71.7 12.2 27.8 12.9 14.7 19.3 51.1 51.1 57.1 57.4 34.3 34.9 58.3 58.3 22.5 7.1 68.1 9.1 o/w gross performing loans 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Gross disbursements 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Financial liabilities at AC 1,040.1 830.5 738.7 797.7 865.4 759.7 765.8 765.8 898.9 898.9 758.1 758.1 737.1 737.1 759.7 759.7 805.0 793.0 753.6 690.9 846.8 830.5 738.7 797.7 828.7 865.4 759.7 765.8 898.9 898.9 758.1 758.1 737.1 737.1 759.7 759.7 805.0 793.0 753.6 690.9 Note: Regular interest income is related to booked interests excluding interest like income, interest income on NPE and funds transfer pricing 1 YE19: Reclassification depreciation from investment properties to other operating expenses 2 Allocation of additional Overhead costs to market segments starting with 1Q21 Addiko Bank AG &A Segment Reporting TOTAL ADDIKO BANK - SEGMENT REPORTING "NEW" reflects P&L logic from YE20/4Q20 "OLD" reflects P&L logic until 3Q20 Total 2017 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2018 (QTD) 2019 (QTD) 2020 (QTD) 2021 (QTD) in EUR mil. YE 1H 3Q (YTD) YE 1H 3Q (YTD) YE OLD Reconciliation YE NEW 1Q OLD 1Q NEW 1H OLD 1H NEW 3Q (YTD) OLD 3Q (YTD) NEW YE OLD Reconciliation YE NEW 1Q 1H 3Q (YTD) YE 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q OLD 1Q NEW 2Q OLD 2Q NEW 3Q OLD 3Q NEW 4Q OLD 4Q NEW 1Q 2Q 3Q 4Q Profit or loss statement Net interest income 157.0 83.0 127.6 173.2 91.0 136.7 183.0 183.0 45.3 45.3 88.6 88.6 131.7 131.7 174.7 174.7 41.9 84.2 126.8 169.5 38.6 44.4 44.6 45.5 44.9 46.1 45.7 46.3 45.3 45.3 43.3 43.3 43.1 43.1 43.0 43.0 41.9 42.2 42.6 42.7 o/w regular interest income 172.1 96.0 144.4 193.7 96.9 145.4 194.2 194.2 47.7 47.7 93.9 93.9 139.5 139.5 184.4 184.4 43.5 87.0 130.7 174.0 46.3 49.6 48.5 49.3 48.3 48.6 48.5 48.8 47.7 47.7 46.3 46.3 45.5 45.5 44.9 44.9 43.5 43.5 43.7 43.3 Net fee and commission income 58.5 29.4 46.0 62.4 32.0 49.6 67.2 67.2 15.3 15.3 28.9 28.9 44.3 44.3 59.8 59.8 14.8 31.6 49.5 66.8 13.5 15.9 16.6 16.4 15.6 16.4 17.6 17.6 15.3 15.3 13.7 13.7 15.3 15.3 15.5 15.5 14.8 16.8 17.9 17.3 Operating income 226.9 176.9 235.1 289.0 119.7 170.7 224.3 19.3 243.7 56.7 57.8 110.9 110.8 167.5 172.3 224.4 8.1 232.5 55.8 114.9 170.9 226.0 116.2 60.7 58.2 53.9 58.3 61.4 51.0 53.6 56.7 57.8 54.2 53.0 56.6 61.5 56.9 60.1 55.8 59.2 56.0 55.1 Operating expenses -190.1 -92.9 -139.9 -188.1 -95.6 -142.1 -189.2 1 0.1 -189.1 -43.5 -43.5 -83.3 -83.3 -125.1 -125.0 -169.7 -169.7 -44.4 -86.8 -127.5 -171.1 -46.3 -46.6 -47.0 -48.2 -48.3 -47.3 -46.5 -47.1 -43.5 -43.5 -39.8 -39.7 -41.8 -41.8 -44.6 -44.7 -44.4 -42.4 -40.7 -43.6 Operating result 36.9 84.0 95.2 100.9 24.1 28.6 35.2 19.4 54.6 13.2 14.3 27.6 27.5 42.4 47.3 54.7 8.1 62.8 11.4 28.1 43.5 54.9 69.9 14.1 11.2 5.7 10.0 14.1 4.5 6.5 13.2 14.3 14.4 13.2 14.8 19.8 12.3 15.5 11.4 16.8 15.4 11.4 Other result (from YE 20) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -19.4 -19.4 n.a. -1.2 n.a. 0.1 n.a. -4.9 n.a. -8.1 -8.1 -0.5 -9.0 -15.9 -20.9 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -1.2 n.a. 1.2 n.a. -5.0 n.a. -3.2 -0.5 -8.5 -6.9 -5.0 Change in CL -15.1 12.7 4.6 2.8 1.9 0.5 2.9 2.9 -14.4 -14.4 -29.2 -29.2 -37.8 -37.8 -48.4 -48.4 -4.1 -10.2 -12.9 -13.2 10.9 1.8 -8.1 -1.8 3.7 -1.8 -1.3 2.3 -14.4 -14.4 -14.8 -14.9 -8.6 -8.6 -10.6 -10.6 -4.1 -6.1 -2.6 -0.4 Operating result before tax 21.8 96.7 99.8 103.7 26.0 29.2 38.0 38.0 -1.2 -1.2 -1.6 -1.6 4.6 4.6 6.3 6.3 6.8 8.9 14.8 20.8 80.8 15.9 3.1 3.9 13.7 12.3 3.2 8.9 -1.2 -1.2 -0.4 -0.4 6.2 6.2 1.7 1.7 6.8 2.2 5.8 6.0 Business volume Loans and receivables 3,757.2 3,786.4 3,836.8 3,792.9 3,906.1 3,913.7 3,885.9 3,885.9 3,888.2 3,888.2 3,789.6 3,789.6 3,704.1 3,704.1 3,641.2 3,641.2 3,554.1 3,520.0 3,536.4 3,284.4 3,799.6 3,786.4 3,836.8 3,792.9 3,879.2 3,906.1 3,913.7 3,885.9 3,888.2 3,888.2 3,789.6 3,789.6 3,704.1 3,704.1 3,641.2 3,641.2 3,554.1 3,520.0 3,536.4 3,284.4 o/w gross performing loans 3,562.0 3,705.0 3,734.2 3,766.1 3,875.1 3,896.3 3,869.5 3,869.5 3,845.0 3,845.0 3,757.7 3,757.7 3,691.9 3,691.9 3,603.6 3,603.6 3,556.3 3,529.8 3,481.4 3,287.3 3,593.8 3,705.0 3,734.2 3,766.1 3,841.4 3,875.1 3,896.3 3,869.5 3,845.0 3,845.0 3,757.7 3,757.7 3,691.9 3,691.9 3,603.6 3,603.6 3,556.3 3,529.8 3,481.4 3,287.3 Gross disbursements 698.5 1,069.2 1,458.9 795.7 1,182.9 1,559.2 1,559.2 319.1 319.1 474.3 474.3 690.7 690.7 981.7 981.7 254.6 552.6 847.0 1,155.1 307.8 390.7 370.7 389.7 357.9 437.8 387.2 376.3 319.1 319.1 155.3 155.3 216.4 216.4 291.0 291.0 254.6 298.0 294.3 308.1 Financial liabilities at AC 5,521.2 5,274.1 5,287.4 5,202.5 5,246.5 5,218.8 5,121.6 5,121.6 5,204.3 5,204.3 5,019.6 5,019.6 4,934.5 4,934.5 4,973.4 4,973.4 5,014.2 4,986.5 5,040.6 4,933.6 5,251.8 5,274.1 5,287.4 5,202.5 5,187.9 5,246.5 5,218.8 5,121.6 5,204.3 5,204.3 5,019.6 5,019.6 4,934.5 4,934.5 4,973.4 4,973.4 5,014.2 4,986.5 5,040.6 4,933.6 Ratios (YTD) NIM 2.3% 2.6% 2.7% 2.7% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 2.9% 2.9% 2.9% 2.9% 2.9% 2.9% 2.8% 2.9% 2.5% 2.9% 2.8% 2.9% 3.0% 3.0% 2.9% 3.0% 3.0% 3.0% 2.9% 2.9% 2.9% 2.9% 2.9% 2.9% 2.9% 2.9% 2.8% 2.9% Cost/income ratio 88.2% 82.7% 80.6% 79.9% 77.8% 76.3% 75.6% 75.6% 71.9% 71.8% 70.9% 70.8% 71.1% 71.1% 72.4% 72.4% 78.2% 75.0% 72.3% 72.4% 88.9% 77.4% 76.7% 77.9% 80.0% 75.6% 73.4% 73.7% 71.9% 71.8% 69.8% 69.8% 71.5% 71.5% 76.3% 76.3% 78.2% 71.8% 67.2% 72.6% Cost of risk ratio -0.3% 0.2% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% -0.3% -0.3% -0.6% -0.6% -0.7% -0.7% -1.0% -1.0% -0.1% -0.2% -0.3% -0.3% 0.2% 0.0% -0.2% -0.0% 0.1% -0.0% -0.0% 0.0% -0.3% -0.3% -0.3% -0.3% -0.2% -0.2% -0.2% -0.2% -0.1% -0.1% -0.1% -0.0% Loan to deposit ratio 68.1% 77.0% 76.1% 78.3% 80.1% 79.5% 80.1% 80.1% 80.4% 80.4% 78.9% 78.9% 78.6% 78.6% 75.8% 75.8% 74.5% 74.1% 72.7% 69.6% 75.2% 77.0% 76.1% 78.3% 79.6% 80.1% 79.5% 80.1% 80.4% 80.4% 78.9% 78.9% 78.6% 78.6% 75.8% 75.8% 74.5% 74.1% 72.7% 69.6% NPE ratio (CRB based) 11.6% 10.2% 9.1% 7.7% 6.1% 6.0% 5.3% 5.3% 4.6% 4.6% 4.8% 4.8% 4.9% 4.9% 4.9% 4.9% 4.7% 4.9% 4.8% 4.2% 11.0% 10.2% 9.1% 7.7% 7.4% 6.1% 6.0% 5.3% 4.6% 4.6% 4.8% 4.8% 4.9% 4.9% 4.9% 4.9% 4.7% 4.9% 4.8% 4.2% NPE coverage ratio 67.0% 70.7% 76.2% 75.4% 73.2% 75.3% 73.8% 73.8% 73.3% 73.3% 73.2% 73.2% 73.7% 73.7% 73.6% 73.6% 75.6% 71.7% 71.2% 71.9% 69.8% 70.7% 76.2% 75.4% 75.8% 73.2% 75.3% 73.8% 73.3% 73.3% 73.2% 73.2% 73.7% 73.7% 73.6% 73.6% 75.6% 71.7% 71.2% 71.9% NPE collateral coverage 47.8% 47.0% 43.8% 45.5% 48.9% 48.7% 51.2% 51.2% 52.3% 52.3% 50.9% 50.9% 49.8% 49.8% 49.0% 49.0% 45.1% 46.2% 44.5% 49.5% 47.8% 47.0% 43.8% 45.5% 44.7% 48.9% 48.7% 51.2% 52.3% 52.3% 50.9% 50.9% 49.8% 49.8% 49.0% 49.0% 45.1% 46.2% 44.5% 49.5% Change CL/GPL (simply Ø) -0.4% 0.3% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% -0.4% -0.4% -0.8% -0.8% -1.0% -1.0% -1.3% -1.3% -0.1% -0.3% -0.4% -0.4% 0.3% 0.0% -0.2% -0.0% 0.1% -0.0% -0.0% 0.1% -0.4% -0.4% -0.4% -0.4% -0.2% -0.2% -0.3% -0.3% -0.1% -0.2% -0.1% -0.0% Yield GPL (simply Ø) 4.8% 4.6% 4.6% 4.6% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.6% 4.7% 4.6% 4.5% 4.6% 4.6% 4.5% 4.4% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.4% 4.4% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.7% 1 YE19: Reclassification depreciation from investment properties to other operating expenses Addiko Bank AG &A GEOGRAPHIES >> ADDIKO GROUP - KEY FINANCIAL DATA Last update: 8 March 2022 Quarterly data - YE21 Results Geographies >> Croatia Slovenia BiH-Banja Luka BiH-Sarajevo Serbia Montenegro Austria (HQ) Recon. Group File optimised for data processing, not for printing. For fields that contain zero values or null, data is not available. Figures could be slightly different from financial report and presentation due to roundings. Addiko Bank AG &A Croatia ADDIKO BANK - GEOGRAPHICAL SEGMENTATION "NEW" reflects P&L logic from YE20/4Q20 "OLD" reflects P&L logic until 3Q20 ADDIKO BANK CROATIA (ABC) 2017 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2018 (QTD) 2019 (QTD) 2020 (QTD) 2021 (QTD) in EUR mil. YE 1H 3Q (YTD) YE 1H 3Q (YTD) YE OLD Reconciliation YE NEW 1Q OLD 1Q NEW 1H OLD 1H NEW 3Q (YTD) OLD 3Q (YTD) NEW YE OLD Reconciliation YE NEW 1Q 1H 3Q (YTD) YE 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q OLD 1Q NEW 2Q OLD 2Q NEW 3Q OLD 3Q NEW 4Q OLD 4Q NEW 1Q 2Q 3Q 4Q Net banking income 97.0 42.8 67.2 90.3 47.1 71.5 95.4 95.4 22.7 22.7 43.3 43.3 64.3 64.3 84.9 84.9 19.3 39.1 60.0 80.5 20.2 22.6 24.5 23.0 23.3 23.8 24.4 23.9 22.7 22.7 20.6 20.6 21.0 21.0 20.5 20.5 19.3 19.9 20.8 20.5 Net interest income 70.4 29.4 45.7 62.3 32.6 48.7 64.7 64.7 15.7 15.7 30.4 30.4 44.7 44.7 58.6 58.6 13.3 26.6 40.6 54.6 14.2 15.2 16.3 16.6 16.3 16.3 16.1 16.0 15.7 15.7 14.7 14.7 14.3 14.3 13.9 13.9 13.3 13.3 14.0 14.0 o/w regular interest income 78.0 38.2 57.2 76.0 36.4 54.2 71.8 71.8 17.1 17.1 33.3 33.3 49.1 49.1 64.3 64.3 14.5 28.8 42.9 56.6 18.9 19.2 19.1 18.7 18.3 18.1 17.8 17.6 17.1 17.1 16.3 16.3 15.8 15.8 15.2 15.2 14.5 14.4 14.0 13.7 Net fee and commission income 26.6 13.4 21.5 28.0 14.5 22.8 30.6 30.6 7.0 7.0 12.9 12.9 19.6 19.6 26.3 26.3 6.0 12.5 19.3 25.8 5.9 7.5 8.1 6.4 7.1 7.5 8.3 7.8 7.0 7.0 5.9 5.9 6.7 6.7 6.6 6.6 6.0 6.5 6.8 6.5 Other operating result -1.5 0.4 -0.8 -4.7 -2.5 -6.2 -14.5 21.4 6.9 -1.8 -1.5 -3.0 -2.5 -1.5 -0.7 -2.0 3.1 1.1 0.3 1.2 0.7 -1.5 1.0 -0.7 -1.2 -3.9 0.1 -2.6 -3.7 -8.3 -1.8 -1.5 -1.2 -0.9 1.5 1.7 -0.5 1.8 0.3 0.9 -0.4 -2.2 Operating income 95.4 43.2 66.4 85.5 44.6 65.3 80.9 21.4 102.3 20.9 21.2 40.3 40.9 62.8 63.6 82.9 3.1 86.0 19.6 40.3 60.7 79.0 21.2 22.0 23.3 19.1 23.4 21.2 20.7 15.6 20.9 21.2 19.4 19.7 22.5 22.8 20.0 22.4 19.6 20.7 20.4 18.3 Operating expenses -56.3 -27.4 -41.6 -54.5 -27.8 -41.2 -54.8 1 0.0 -54.7 -12.1 -12.1 -23.2 -23.2 -34.8 -34.8 -47.6 -47.6 -11.7 -22.9 -34.2 -45.3 -13.5 -13.9 -14.1 -13.0 -13.6 -14.2 -13.4 -13.5 -12.1 -12.1 -11.1 -11.1 -11.6 -11.5 -12.8 -12.8 -11.7 -11.2 -11.3 -11.1 Operating result (from YE20) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 47.6 n.a. 9.0 n.a. 17.6 n.a. 28.9 n.a. 38.4 7.8 17.3 26.5 33.7 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 9.0 n.a. 8.6 n.a. 11.2 n.a. 9.5 7.8 9.5 9.1 7.3 Other result (from YE20) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -21.5 -21.5 n.a. -0.3 n.a. -0.5 n.a. -0.8 n.a. -3.1 -3.1 -3.2 -3.8 -14.4 -19.3 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -0.3 n.a. -0.3 n.a. -0.3 n.a. -2.3 -3.2 -0.6 -10.7 -4.8 Operating result before change in credit loss expense (until 3Q20) 39.1 15.7 24.9 31.0 16.8 24.1 26.1 0.0 26.1 8.8 8.8 17.1 17.1 28.0 28.0 35.3 0.0 35.3 4.6 13.6 12.1 14.5 7.7 8.0 9.1 6.1 9.8 7.0 7.3 2.1 8.8 8.8 8.3 8.3 10.9 10.9 7.3 7.3 4.6 8.9 -1.5 2.4 Change in CL -19.8 3.1 -4.7 -4.1 2.7 -2.8 -0.9 -0.9 2.2 2.2 -10.3 -10.3 -10.5 -10.5 -18.3 -18.3 -0.7 -2.7 -2.7 -4.6 4.3 -1.3 -7.8 0.6 1.8 0.9 -5.4 1.8 2.2 2.2 -12.5 -12.5 -0.2 -0.2 -7.7 -7.7 -0.7 -2.0 0.0 -1.9 Operating result before tax 19.3 18.8 20.2 26.9 19.5 21.3 25.2 25.2 10.9 10.9 6.8 6.8 17.5 17.5 17.0 17.0 3.9 10.9 9.4 9.9 12.0 6.8 1.4 6.7 11.6 7.9 1.8 3.9 10.9 10.9 -4.1 -4.1 10.7 10.7 -0.5 -0.5 3.9 6.9 -1.5 0.5 Total assets 2,842.5 2,714.1 2,696.8 2,470.6 2,459.2 2,505.0 2,412.8 2,412.8 2,429.9 2,429.9 2,292.2 2,292.2 2,314.3 2,314.3 2,342.7 2,342.7 2,367.0 2,319.9 2,410.5 2,248.8 2,790.4 2,714.1 2,696.8 2,470.6 2,421.3 2,459.2 2,505.0 2,412.8 2,429.9 2,429.9 2,292.2 2,292.2 2,314.3 2,314.3 2,342.7 2,342.7 2,367.0 2,319.9 2,410.5 2,248.8 Business volume Loans and receivables 1,476.0 1,445.9 1,462.6 1,363.6 1,412.3 1,405.4 1,382.0 1,382.0 1,401.6 1,401.6 1,336.8 1,336.8 1,284.7 1,284.7 1,252.1 1,252.1 1,210.8 1,191.7 1,217.0 1,051.9 1,535.9 1,445.9 1,462.6 1,363.6 1,406.0 1,412.3 1,405.4 1,382.0 1,401.6 1,401.6 1,336.8 1,336.8 1,284.7 1,284.7 1,252.1 1,252.1 1,210.8 1,191.7 1,217.0 1,051.9 o/w gross performing loans 1,319.3 1,339.7 1,328.1 1,312.9 1,361.4 1,359.2 1,340.4 1,340.4 1,308.8 1,308.8 1,259.9 1,259.9 1,227.2 1,227.2 1,174.1 1,174.1 1,172.1 1,165.1 1,142.5 1,036.1 1,325.6 1,339.7 1,328.1 1,312.9 1,340.6 1,361.4 1,359.2 1,340.4 1,308.8 1,308.8 1,259.9 1,259.9 1,227.2 1,227.2 1,174.1 1,174.1 1,172.1 1,165.1 1,142.5 1,036.1 Gross disbursements 265.5 409.0 523.4 280.9 409.4 547.7 547.7 146.8 146.8 199.1 199.1 271.4 271.4 361.6 361.6 103.5 209.5 315.2 419.6 131.5 134.0 143.5 114.4 134.1 146.8 128.5 138.3 146.8 146.8 52.3 52.3 72.3 72.3 90.2 90.2 103.5 106.0 105.7 104.4 Financial liabilities at AC 2,433.5 2,305.6 2,284.5 2,064.0 2,027.7 2,062.1 1,965.7 1,965.7 2,027.4 2,027.4 1,884.4 1,884.4 1,891.0 1,891.0 1,921.4 1,921.4 1,943.8 1,847.0 1,918.4 1,784.1 2,387.5 2,305.6 2,284.5 2,064.0 2,009.9 2,027.7 2,062.1 1,965.7 2,027.4 2,027.4 1,884.4 1,884.4 1,891.0 1,891.0 1,921.4 1,921.4 1,943.8 1,847.0 1,918.4 1,784.1 RWA 1,429.3 1,424.0 1,411.4 1,374.4 1,437.8 1,467.0 1,383.0 1,383.0 1,412.9 1,412.9 1,250.8 1,250.8 1,221.1 1,221.1 1,144.4 1,144.4 1,168.7 1,169.9 1,168.6 1,002.9 1,409.8 1,424.0 1,411.4 1,374.4 1,429.4 1,437.8 1,467.0 1,383.0 1,412.9 1,412.9 1,250.8 1,250.8 1,221.1 1,221.1 1,144.4 1,144.4 1,168.7 1,169.9 1,168.6 1,002.9 Key ratios Net interest margin (NIM) 2.5% 2.1% 2.2% 2.3% 2.7% 2.6% 2.7% 2.7% 2.6% 2.6% 2.6% 2.6% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.3% 2.3% 2.3% 2.4% 2.0% 2.2% 2.4% 2.5% 2.7% 2.7% 2.6% 2.6% 2.6% 2.6% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.4% 2.4% 2.3% 2.3% 2.3% 2.4% Cost/income ratio 58.1% 64.1% 61.8% 60.4% 59.1% 57.7% 57.4% 57.4% 53.5% 53.4% 53.6% 53.6% 54.1% 54.1% 56.0% 56.0% 60.9% 58.6% 57.0% 56.2% 67.0% 61.6% 57.8% 56.3% 58.3% 59.9% 54.9% 56.6% 53.5% 53.4% 53.9% 53.9% 55.0% 55.0% 62.2% 62.2% 60.9% 56.4% 54.1% 53.9% Cost of risk ratio -1.0% 0.2% -0.2% -0.2% 0.1% -0.2% -0.1% -0.1% 0.1% 0.1% -0.6% -0.6% -0.6% -0.6% -1.1% -1.1% -0.0% -0.2% -0.2% -0.3% 0.2% -0.1% -0.4% 0.0% 0.1% 0.0% -0.3% 0.1% 0.1% 0.1% -0.7% -0.7% -0.0% -0.0% -0.5% -0.5% -0.0% -0.1% 0.0% -0.1% Loan to deposit ratio 60.7% 68.2% 64.0% 72.3% 76.5% 68.2% 76.7% 76.7% 76.3% 76.3% 75.3% 75.3% 73.6% 73.6% 68.2% 68.2% 67.5% 66.7% 63.5% 61.1% 67.1% 68.2% 64.0% 72.3% 76.5% 76.5% 68.2% 76.7% 76.3% 76.3% 75.3% 75.3% 73.6% 73.6% 68.2% 68.2% 67.5% 66.7% 63.5% 61.1% NPE ratio (CRB based) 12.9% 12.0% 10.8% 10.1% 7.6% 7.5% 6.4% 6.4% 6.1% 6.1% 6.6% 6.6% 7.1% 7.1% 7.1% 7.1% 7.0% 7.4% 6.7% 5.6% 11.8% 12.0% 10.8% 10.1% 9.7% 7.6% 7.5% 6.4% 6.1% 6.1% 6.6% 6.6% 7.1% 7.1% 7.1% 7.1% 7.0% 7.4% 6.7% 5.6% NPE coverage ratio 61.2% 64.5% 72.0% 73.0% 68.8% 70.5% 67.7% 67.7% 69.3% 69.3% 69.1% 69.1% 69.9% 69.9% 72.5% 72.5% 73.5% 70.5% 70.5% 75.3% 63.7% 64.5% 72.0% 73.0% 73.7% 68.8% 70.5% 67.7% 69.3% 69.3% 69.1% 69.1% 69.9% 69.9% 72.5% 72.5% 73.5% 70.5% 70.5% 75.3% NPE collateral coverage 45.8% 41.9% 40.6% 42.9% 53.5% 55.4% 55.6% 55.6% 53.9% 53.9% 53.7% 53.7% 52.8% 52.8% 51.0% 51.0% 47.2% 49.8% 50.0% 58.2% 43.2% 41.9% 40.6% 42.9% 43.8% 53.5% 55.4% 55.6% 53.9% 53.9% 53.7% 53.7% 52.8% 52.8% 51.0% 51.0% 47.2% 49.8% 50.0% 58.2% Change CL/GPL (simply Ø) -1.4% 0.2% -0.4% -0.3% 0.2% -0.2% -0.1% -0.1% 0.2% 0.2% -0.8% -0.8% -0.8% -0.8% -1.5% -1.5% -0.1% -0.2% -0.2% -0.4% 0.3% -0.1% -0.6% 0.0% 0.1% 0.1% -0.4% 0.1% 0.2% 0.2% -1.0% -1.0% -0.0% -0.0% -0.6% -0.6% -0.1% -0.2% 0.0% -0.2% Yield GPL (simply Ø) 5.4% 5.1% 5.1% 5.0% 4.7% 4.7% 4.7% 4.7% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.4% 4.4% 4.6% 5.2% 5.8% 5.7% 5.6% 4.8% 5.4% 5.2% 5.2% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.4% 4.4% 4.5% Note: Regular interest income YE 2017 related to market segment excluding Corporate center 1 YE19: Reclassification depreciation from investment properties to other operating expenses Addiko Bank AG &A Slovenia ADDIKO BANK - GEOGRAPHICAL SEGMENTATION "NEW" reflects P&L logic from YE20/4Q20 "OLD" reflects P&L logic until 3Q20 ADDIKO BANK SLOVENIA (ABS) 2017 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2018 (QTD) 2019 (QTD) 2020 (QTD) 2021 (QTD) in EUR mil. YE 1H 3Q (YTD) YE 1H 3Q (YTD) YE OLD Reconciliation YE NEW 1Q OLD 1Q NEW 1H OLD 1H NEW 3Q (YTD) OLD 3Q (YTD) NEW YE OLD Reconciliation YE NEW 1Q 1H 3Q (YTD) YE 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q OLD 1Q NEW 2Q OLD 2Q NEW 3Q OLD 3Q NEW 4Q OLD 4Q NEW 1Q 2Q 3Q 4Q Net banking income 43.1 24.1 36.0 48.9 25.4 38.6 51.9 51.9 12.8 12.8 25.3 25.3 37.9 37.9 50.9 50.9 12.5 25.5 38.6 52.0 11.1 13.0 12.0 12.8 12.6 12.8 13.1 13.4 12.8 12.8 12.4 12.4 12.6 12.6 13.0 13.0 12.5 13.1 13.1 13.3 Net interest income 33.8 19.3 28.8 39.0 20.0 30.4 41.1 41.1 10.5 10.5 20.6 20.6 30.6 30.6 40.8 40.8 9.7 19.3 29.0 38.6 8.7 10.6 9.6 10.1 9.9 10.1 10.5 10.6 10.5 10.5 10.1 10.1 10.0 10.0 10.2 10.2 9.7 9.6 9.7 9.7 o/w regular interest income 32.0 18.8 28.7 38.9 20.1 30.6 41.2 41.2 10.4 10.4 20.6 20.6 30.7 30.7 40.8 40.8 9.4 18.8 28.1 37.3 9.2 9.7 9.8 10.2 10.0 10.1 10.5 10.6 10.4 10.4 10.2 10.2 10.1 10.1 10.1 10.1 9.4 9.3 9.3 9.3 Net fee and commission income 9.4 4.8 7.2 9.9 5.4 8.1 10.9 10.9 2.4 2.4 4.7 4.7 7.3 7.3 10.1 10.1 2.8 6.2 9.7 13.3 2.4 2.4 2.4 2.7 2.7 2.7 2.7 2.8 2.4 2.4 2.3 2.3 2.6 2.6 2.8 2.8 2.8 3.4 3.4 3.6 Other operating result -0.2 3.9 3.7 3.1 -0.7 -0.8 -2.0 0.5 -1.6 -0.6 -0.5 -0.7 -0.6 -0.7 -0.2 -1.0 0.6 -0.4 -0.9 -0.7 -0.7 -0.4 3.9 -0.0 -0.1 -0.6 -0.4 -0.2 -0.2 -1.2 -0.6 -0.5 -0.1 -0.1 0.0 0.4 -0.3 -0.2 -0.9 0.2 -0.1 0.3 Operating income 43.0 27.9 39.8 52.0 24.8 37.7 49.9 0.5 50.4 12.3 12.3 24.6 24.7 37.2 37.7 49.9 0.6 50.5 11.6 24.9 37.9 51.6 15.0 13.0 11.8 12.3 12.2 12.6 13.0 12.2 12.3 12.3 12.3 12.4 12.6 13.0 12.7 12.8 11.6 13.3 13.0 13.7 Operating expenses -25.2 -12.7 -19.0 -25.1 -13.5 -20.1 -26.7 1 0.0 -26.7 -6.4 -6.4 -12.5 -12.5 -18.9 -18.9 -25.4 -25.4 -6.4 -12.7 -19.0 -25.5 -6.3 -6.4 -6.3 -6.1 -6.7 -6.8 -6.7 -6.6 -6.4 -6.4 -6.2 -6.2 -6.4 -6.4 -6.5 -6.5 -6.4 -6.3 -6.4 -6.5 Operating result (from YE20) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 23.7 n.a. 6.0 n.a. 12.2 n.a. 18.8 n.a. 25.1 5.2 12.2 18.8 26.1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 6.0 n.a. 6.2 n.a. 6.7 n.a. 6.2 5.2 7.0 6.7 7.2 Other result (from YE20) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -0.4 -0.4 n.a. -0.1 n.a. -0.1 n.a. -0.5 n.a. -0.6 -0.6 -0.1 -0.0 -0.3 -0.3 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -0.1 n.a. -0.1 n.a. -0.4 n.a. -0.1 -0.1 0.0 -0.2 -0.0 Operating result before change in credit loss expense (until 3Q20) 17.8 15.2 20.8 26.9 11.3 17.6 23.2 0.0 23.2 5.9 5.9 12.1 12.1 18.3 18.3 24.5 0.0 24.5 5.1 12.1 18.6 25.7 8.7 6.6 5.5 6.2 5.5 5.8 6.3 5.6 5.9 5.9 6.1 6.1 6.3 6.3 6.1 6.1 5.1 7.0 6.4 7.2 Change in CL 1.6 4.3 3.1 2.4 1.5 1.1 2.0 2.0 -1.8 -1.8 -9.3 -9.3 -8.9 -8.9 -11.2 -11.2 -0.1 -1.1 -1.6 1.6 0.6 3.7 -1.2 -0.8 0.1 1.4 -0.4 0.9 -1.8 -1.8 -7.6 -7.6 0.5 0.5 -2.4 -2.4 -0.1 -1.0 -0.6 3.3 Operating result before tax 19.4 19.6 23.9 29.3 12.8 18.7 25.2 25.2 4.1 4.1 2.7 2.7 9.5 9.5 13.2 13.2 5.0 11.1 16.9 27.4 9.2 10.3 4.3 5.4 5.6 7.2 5.9 6.5 4.1 4.1 -1.4 -1.4 6.7 6.7 3.8 3.8 5.0 6.0 5.9 10.4 Total assets 1,535.6 1,515.6 1,574.1 1,603.7 1,626.9 1,564.8 1,606.7 1,606.7 1,626.9 1,626.9 1,557.0 1,557.0 1,489.7 1,489.7 1,448.8 1,448.8 1,463.0 1,407.3 1,371.7 1,370.4 1,498.7 1,515.6 1,574.1 1,603.7 1,636.0 1,626.9 1,564.8 1,606.7 1,626.9 1,626.9 1,557.0 1,557.0 1,489.7 1,489.7 1,448.8 1,448.8 1,463.0 1,407.3 1,371.7 1,370.4 Business volume Loans and receivables 1,186.1 1,226.5 1,231.1 1,240.2 1,302.3 1,323.3 1,311.3 1,311.3 1,319.5 1,319.5 1,267.1 1,267.1 1,210.9 1,210.9 1,145.1 1,145.1 1,093.1 1,050.7 1,033.3 981.7 1,221.5 1,226.5 1,231.1 1,240.2 1,267.6 1,302.3 1,323.3 1,311.3 1,319.5 1,319.5 1,267.1 1,267.1 1,210.9 1,210.9 1,145.1 1,145.1 1,093.1 1,050.7 1,033.3 981.7 o/w gross performing loans 1,064.0 1,110.4 1,123.5 1,128.8 1,195.4 1,209.0 1,196.5 1,196.5 1,194.9 1,194.9 1,158.2 1,158.2 1,130.5 1,130.5 1,086.8 1,086.8 1,063.6 1,019.6 999.9 941.7 1,086.0 1,110.4 1,123.5 1,128.8 1,167.2 1,195.4 1,209.0 1,196.5 1,194.9 1,194.9 1,158.2 1,158.2 1,130.5 1,130.5 1,086.8 1,086.8 1,063.6 1,019.6 999.9 941.7 Gross disbursements 155.7 221.7 315.8 172.5 257.5 336.1 336.1 37.2 37.2 61.3 61.3 85.2 85.2 127.0 127.0 35.1 85.9 137.5 192.5 70.2 85.5 66.0 94.1 82.9 89.7 85.0 78.6 37.2 37.2 24.1 24.1 24.0 24.0 41.7 41.7 35.1 50.8 51.6 55.0 Financial liabilities at AC 1,384.0 1,351.7 1,408.0 1,431.9 1,453.9 1,386.9 1,424.6 1,424.6 1,442.6 1,442.6 1,374.1 1,374.1 1,300.9 1,300.9 1,246.2 1,246.2 1,256.3 1,196.9 1,156.0 1,172.4 1,336.2 1,351.7 1,408.0 1,431.9 1,468.5 1,453.9 1,386.9 1,424.6 1,442.6 1,442.6 1,374.1 1,374.1 1,300.9 1,300.9 1,246.2 1,246.2 1,256.3 1,196.9 1,156.0 1,172.4 RWA 884.2 901.3 912.0 920.2 959.5 942.0 925.6 925.6 938.6 938.6 882.5 882.5 866.8 866.8 811.4 811.4 807.7 778.3 786.2 771.7 901.7 901.3 912.0 920.2 971.4 959.5 942.0 925.6 938.6 938.6 882.5 882.5 866.8 866.8 811.4 811.4 807.7 778.3 786.2 771.7 Key ratios Net interest margin (NIM) 2.3% 2.6% 2.5% 2.5% 2.5% 2.6% 2.6% 2.6% 2.6% 2.6% 2.6% 2.6% 2.6% 2.6% 2.7% 2.7% 2.7% 2.7% 2.7% 2.7% 2.3% 2.8% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.6% 2.7% 2.6% 2.6% 2.6% 2.6% 2.6% 2.6% 2.8% 2.8% 2.7% 2.7% 2.8% 2.8% Cost/income ratio 58.4% 52.8% 52.7% 51.3% 52.9% 52.2% 51.4% 51.4% 49.5% 49.5% 49.6% 49.6% 49.9% 49.9% 50.0% 50.0% 51.3% 49.6% 49.3% 49.1% 57.0% 49.2% 52.7% 47.4% 53.1% 52.7% 50.9% 49.1% 49.5% 49.5% 49.7% 49.7% 50.4% 50.4% 50.4% 50.4% 51.3% 48.1% 48.7% 48.4% Cost of risk ratio 0.1% 0.3% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% -0.1% -0.1% -0.6% -0.6% -0.6% -0.6% -0.8% -0.8% -0.0% -0.1% -0.1% 0.1% 0.0% 0.3% -0.1% -0.1% 0.0% 0.1% -0.0% 0.1% -0.1% -0.1% -0.5% -0.5% 0.0% 0.0% -0.2% -0.2% -0.0% -0.1% -0.0% 0.2% Loan to deposit ratio 85.7% 103.9% 99.1% 95.0% 99.4% 101.1% 96.5% 96.5% 96.6% 96.6% 96.8% 96.8% 99.0% 99.0% 98.9% 98.9% 97.2% 98.4% 98.5% 91.1% 103.1% 103.9% 99.1% 95.0% 95.3% 99.4% 101.1% 96.5% 96.6% 96.6% 96.8% 96.8% 99.0% 99.0% 98.9% 98.9% 97.2% 98.4% 98.5% 91.1% NPE ratio (CRB based) 4.1% 2.6% 2.4% 2.4% 2.2% 2.1% 1.9% 1.9% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 1.7% 1.7% 1.5% 1.8% 1.9% 2.1% 4.2% 2.6% 2.4% 2.4% 2.3% 2.2% 2.1% 1.9% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 1.7% 1.7% 1.5% 1.8% 1.9% 2.1% NPE coverage ratio 65.0% 65.5% 67.7% 70.4% 71.6% 71.7% 64.3% 64.3% 67.1% 67.1% 68.2% 68.2% 68.5% 68.5% 66.0% 66.0% 71.0% 64.2% 65.5% 61.4% 67.5% 65.5% 67.7% 70.4% 70.7% 71.6% 71.7% 64.3% 67.1% 67.1% 68.2% 68.2% 68.5% 68.5% 66.0% 66.0% 71.0% 64.2% 65.5% 61.4% NPE collateral coverage 76.4% 58.1% 57.0% 58.6% 52.9% 51.8% 60.0% 60.0% 55.3% 55.3% 50.9% 50.9% 48.7% 48.7% 57.6% 57.6% 57.5% 54.0% 54.7% 59.6% 74.5% 58.1% 57.0% 58.6% 57.8% 52.9% 51.8% 60.0% 55.3% 55.3% 50.9% 50.9% 48.7% 48.7% 57.6% 57.6% 57.5% 54.0% 54.7% 59.6% Change CL/GPL (simply Ø) 0.2% 0.4% 0.3% 0.2% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% -0.1% -0.1% -0.8% -0.8% -0.8% -0.8% -1.0% -1.0% -0.0% -0.1% -0.2% 0.2% 0.1% 0.3% -0.1% -0.1% 0.0% 0.1% -0.0% 0.1% -0.1% -0.1% -0.6% -0.6% 0.0% 0.0% -0.2% -0.2% -0.0% -0.1% -0.1% 0.3% Yield GPL (simply Ø) 3.1% 3.2% 3.2% 3.2% 3.3% 3.3% 3.3% 3.3% 3.3% 3.3% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.5% 3.5% 3.5% 3.6% 3.1% 3.5% 3.5% 3.6% 3.3% 3.4% 3.5% 3.5% 3.3% 3.3% 3.3% 3.3% 3.4% 3.4% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.6% 3.7% Note: Regular interest income YE 2017 related to market segment excluding Corporate center 1 YE19: Reclassification depreciation from investment properties to other operating expenses Addiko Bank AG &A BiH-Banja Luka ADDIKO BANK - GEOGRAPHICAL SEGMENTATION "NEW" reflects P&L logic from YE20/4Q20 "OLD" reflects P&L logic until 3Q20 ADDIKO BANK BANJA LUKA (ABBL) 2017 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2018 (QTD) 2019 (QTD) 2020 (QTD) 2021 (QTD) in EUR mil. YE 1H 3Q (YTD) YE 1H 3Q (YTD) YE OLD Reconciliation YE NEW 1Q OLD 1Q NEW 1H OLD 1H NEW 3Q (YTD) OLD 3Q (YTD) NEW YE OLD Reconciliation YE NEW 1Q 1H 3Q (YTD) YE 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q OLD 1Q NEW 2Q OLD 2Q NEW 3Q OLD 3Q NEW 4Q OLD 4Q NEW 1Q 2Q 3Q 4Q Net banking income 19.7 9.7 14.5 19.2 9.2 14.0 19.2 19.2 4.9 4.9 9.7 9.7 14.7 14.7 19.7 19.7 4.9 10.3 16.0 21.5 4.7 5.0 4.8 4.7 4.4 4.8 4.8 5.2 4.9 4.9 4.8 4.8 4.9 4.9 5.0 5.0 4.9 5.4 5.7 5.5 Net interest income 13.6 6.5 9.8 12.9 6.2 9.4 12.8 12.8 3.3 3.3 6.7 6.7 9.9 9.9 13.2 13.2 3.3 6.8 10.3 13.9 3.2 3.3 3.3 3.1 3.0 3.3 3.1 3.4 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.5 3.5 3.6 o/w regular interest income