Financials EUR USD Sales 2021 505 M 616 M 616 M Net income 2021 477 M 582 M 582 M Net Debt 2021 6 486 M 7 911 M 7 911 M P/E ratio 2021 6,38x Yield 2021 2,28% Capitalization 2 622 M 3 195 M 3 198 M EV / Sales 2021 18,0x EV / Sales 2022 17,2x Nbr of Employees 1 787 Free-Float 65,5% Chart ADLER GROUP S.A. Duration : Auto. 2 months 3 months 6 months 9 months 1 year 2 years 5 years 10 years Max. Period : Day Week Technical analysis trends ADLER GROUP S.A. Short Term Mid-Term Long Term Trends Bullish Neutral Neutral Consensus Sell Buy Mean consensus OUTPERFORM Number of Analysts 7 Average target price 27,29 € Last Close Price 26,00 € Spread / Highest target 23,1% Spread / Average Target 4,95% Spread / Lowest Target -19,2% Managers and Directors Name Title Thierry Beaudemoulin Co-Chief Executive Officer & Director Maximilian Gerd Jean Rienecker Co-Chief Executive Officer & Director Peter Maser Chairman Michael Bütter Independent Director Arzu Akkemik Independent Director Sector and Competitors 1st jan. Capitalization (M$) ADLER GROUP S.A. -10.34% 3 260 CHINA VANKE CO., LTD. -6.10% 47 929 VONOVIA SE -14.26% 35 361 DEUTSCHE WOHNEN SE 19.62% 21 909 CHINA EVERGRANDE GROUP -18.79% 21 468 VINGROUP 10.72% 16 837