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    ADBE   US00724F1012

ADOBE INC.

(ADBE)
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11/25Adobe Says Consumers Spent$7.28 Bln Up Through 6:00 PM Eastern For Black Friday
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Adobe Says Consumers Spent$7.28 Bln Up Through 6:00 PM Eastern For Black Friday

11/25/2022 | 06:50pm EST
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Nov 25 (Reuters) - Adobe Inc:

* ADOBE SAYS CONSUMERS SPENT$7.28 BILLIONUP THROUGH 6:00 PM EASTERN FOR BLACK FRIDAY

* ADOBE - EXPECTS WHEN THE FINAL TALLY IS IN, CONSUMERS WILL SPEND BETWEEN $9 BILLION AND $9.2 BILLION FOR THE DAY, A NEW RECORD FOR ONLINE SALES ON BLACK FRIDAY

* FOR THE WEEKEND, CONSUMERS ARE EXPECTED TO SPEND $4.52 BILLION ON NOV. 26 (UP SLIGHTLY BY 1% YOY) AND $4.99 BILLION ON NOV. 27

* MOBILE SHOPPING HIT A RECORD HIGH ON THANKSGIVING DAY, WITH SMARTPHONES ACCOUNTING FOR 55% OF ONLINE SALES, UP FROM 51% LAST YEAR

* ADOBE - AVERAGE ORDER VALUE: ENTICED BY STRONG DISCOUNTS, CONSUMERS HITTING BUY ON INCREASINGLY LARGER CARTS. AOV GROWN 12% THROUGHOUT THE SEASON

* BLACK FRIDAY IS ALSO EXPECTED TO SEE STRONG MOBILE USE, WITH 53% OF ONLINE SALES SET TO COME FROM SMARTPHONES

* ADOBE EXPECTS CYBER WEEK TO GENERATE $34.8 BILLION IN ONLINE SPEND, UP 2.8% YOY

* ADOBE - CURBSIDE PICKUP HAS BEEN USED IN 19% OF ALL ONLINE ORDERS SO FAR THIS MONTH (NOV 1 24), COMPARED TO 21% DURING THE SAME PERIOD LAST YEAR

* ADOBE - ACROSS MAJOR MARKETING CHANNELS, PAID SEARCH REMAINS THE BIGGEST DRIVER OF SALES FOR RETAILERS (28% OF ONLINE SALES FROM NOV. 21 TO NOV. 24)

* ADOBE - REVENUE DIRECTLY ATTRIBUTABLE TO SOCIAL MEDIA REMAINS LESS THAN 5% OF TOTAL SALES, BUT THAT SHARE HAS GROWN 6% YOY

* CYBER MONDAY WILL REMAIN THE SEASONS AND YEARS BIGGEST ONLINE SHOPPING DAY AT $11.2 BILLION, UP 5.1% YOY

* ADOBE - BLACK FRIDAY IS EXPECTED TO BRING IN BETWEEN $9 BILLION AND $9.2 BILLION Source text for Eikon: Further company coverage:


© Reuters 2022
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Financials (USD)
Sales 2022 17 612 M - -
Net income 2022 4 731 M - -
Net cash 2022 2 483 M - -
P/E ratio 2022 33,2x
Yield 2022 -
Capitalization 155 B 155 B -
EV / Sales 2022 8,68x
EV / Sales 2023 7,84x
Nbr of Employees 25 988
Free-Float 77,4%
Chart ADOBE INC.
Duration : Period :
Adobe Inc. Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Technical analysis trends ADOBE INC.
Short TermMid-TermLong Term
TrendsBullishBearishBearish
Income Statement Evolution
Consensus
Sell
Buy
Mean consensus OUTPERFORM
Number of Analysts 32
Last Close Price 334,30 $
Average target price 371,18 $
Spread / Average Target 11,0%
EPS Revisions
Managers and Directors
Shantanu Narayen Chairman, President & Chief Executive Officer
Daniel J. Durn CFO, EVP-Finance, Technology Services & Operations
Cynthia A. Stoddard Chief Information Officer & Senior Vice President
Mark S. Garfield Chief Accounting Officer, Controller & SVP
John E. Warnock Chief Executive Officer
Sector and Competitors
1st jan.Capi. (M$)
ADOBE INC.-40.79%155 416
ROPER TECHNOLOGIES, INC.-11.84%46 279
AUTODESK, INC.-28.64%43 314
WORKDAY INC.-45.46%38 141
ELECTRONIC ARTS INC.-1.82%35 752
DATADOG, INC.-57.98%23 766