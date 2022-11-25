Adobe Says Consumers Spent$7.28 Bln Up Through 6:00 PM Eastern For Black Friday

Nov 25 (Reuters) - Adobe Inc:
* ADOBE SAYS CONSUMERS SPENT$7.28 BILLIONUP THROUGH 6:00
PM
EASTERN FOR BLACK FRIDAY
* ADOBE - EXPECTS WHEN THE FINAL TALLY IS IN, CONSUMERS WILL
SPEND
BETWEEN $9 BILLION AND $9.2 BILLION FOR THE DAY, A NEW RECORD
FOR ONLINE SALES ON BLACK FRIDAY
* FOR THE WEEKEND, CONSUMERS ARE EXPECTED TO SPEND $4.52
BILLION
ON NOV. 26 (UP SLIGHTLY BY 1% YOY) AND $4.99 BILLION ON NOV. 27
* MOBILE SHOPPING HIT A RECORD HIGH ON THANKSGIVING DAY,
WITH
SMARTPHONES ACCOUNTING FOR 55% OF ONLINE SALES, UP FROM 51% LAST
YEAR
* ADOBE - AVERAGE ORDER VALUE: ENTICED BY STRONG DISCOUNTS,
CONSUMERS HITTING BUY ON INCREASINGLY LARGER CARTS. AOV GROWN
12% THROUGHOUT THE SEASON
* BLACK FRIDAY IS ALSO EXPECTED TO SEE STRONG MOBILE USE,
WITH 53%
OF ONLINE SALES SET TO COME FROM SMARTPHONES
* ADOBE EXPECTS CYBER WEEK TO GENERATE $34.8 BILLION IN
ONLINE
SPEND, UP 2.8% YOY
* ADOBE - CURBSIDE PICKUP HAS BEEN USED IN 19% OF ALL ONLINE
ORDERS SO FAR THIS MONTH (NOV 1 24), COMPARED TO 21% DURING
THE SAME PERIOD LAST YEAR
* ADOBE - ACROSS MAJOR MARKETING CHANNELS, PAID SEARCH
REMAINS THE
BIGGEST DRIVER OF SALES FOR RETAILERS (28% OF ONLINE SALES FROM
NOV. 21 TO NOV. 24)
* ADOBE - REVENUE DIRECTLY ATTRIBUTABLE TO SOCIAL MEDIA
REMAINS
LESS THAN 5% OF TOTAL SALES, BUT THAT SHARE HAS GROWN 6% YOY
* CYBER MONDAY WILL REMAIN THE SEASONS AND YEARS BIGGEST
ONLINE
SHOPPING DAY AT $11.2 BILLION, UP 5.1% YOY
* ADOBE - BLACK FRIDAY IS EXPECTED TO BRING IN BETWEEN $9
BILLION
AND $9.2 BILLION
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