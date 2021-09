EQS Group-Ad-hoc: AEVIS VICTORIA SA / Mot-clé(s) : Résultat semestriel AEVIS VICTORIA SA - Résultats semestriels 2021 - AEVIS renoue avec les chiffres noirs au 1er semestre 2021 - Chiffre d'affaires et EBITDA en croissance par rapport à 2020 2021-09-01 / 07:00 CET/CEST Publication d'un communiqué ad hoc en vertu de l'article 53 du RC Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Communiqué ad hoc en vertu de l'art. 53 RC

Fribourg, le 1^er septembre 2021

AEVIS VICTORIA SA - Résultats semestriels 2021 - AEVIS renoue avec les chiffres noirs au 1^er semestre 2021 - Chiffre d'affaires et EBITDA en croissance par rapport à 2020

AEVIS VICTORIA SA (AEVIS) a réalisé des résultats encourageants au 1^er semestre 2021 malgré un environnement difficile et des restrictions liées à la pandémie qui affectent toujours les activités hôtelières. Le chiffre d'affaires total a augmenté de 18.2% pour atteindre CHF 409.8 millions (2020: CHF 346.6m). L'EBITDAR s'est amélioré substantiellement de CHF 38.3 millions à CHF 84.0 millions. La société a réalisé un bénéfice de CHF 14.3 millions contre une perte de la même ampleur au 1er semestre 2020 (CHF 14.1m). AEVIS a fortement renforcé son bilan avec une augmentation des fonds propres de plus de CHF 100 millions et une baisse de la dette nette de près de CHF 70 millions.

L'activité de Swiss Medical Network s'est progressivement normalisée après l'interruption de 45 jours des interventions électives en mars 2020. Le chiffre d'affaires du 1^er semestre 2021 de Swiss Medical Network a progressé de 17.0% par rapport à l'année dernière, dont 15.9% de croissance organique, et a dépassé de 10.1% les niveaux pre-Covid (2019), dont 6.4% de croissance organique.

L'activité hôtelière, en voie de stabilisation, a continué d'être fortement affectée au 1^er semestre 2021, en raison de la fermeture des restaurants et des restrictions de voyage. Les embauches de personnel ont toutefois repris avec la réouverture et l'augmentation progressive de l'activité. AEVIS publiera son Rapport Semestriel 2021 et ses résultats détaillés le 16 septembre 2021. Pour plus d'informations: AEVIS VICTORIA SA Media and Investor Relations: c/o Dynamics Group, Zurich Philippe R. Blangey, prb@dynamicsgroup.ch, +41 79 785 46 32 Séverine Van der Schueren, svanderschueren@aevis.com, +41 79 635 04 10 AEVIS VICTORIA SA - Investing for a better life AEVIS VICTORIA SA investit dans les services à la personne, le healthcare, l'hôtellerie, les sciences de la vie et le lifestyle. Les principales participations d'AEVIS sont Swiss Medical Network SA (90%), le seul réseau privé suisse d'hôpitaux présent dans les trois principales régions linguistiques du pays; Victoria-Jungfrau AG, chaîne hôtelière exploitant neuf palaces en Suisse ; Infracore SA (30%), filiale dédiée à l'infrastructure médicale, un segment immobilier dédié aux hôtels ; Medgate, le leader incontesté dans le domaine de la télémédecine en Suisse, et NESCENS SA, une marque dédiée à la prévention et au better aging. AEVIS est coté sur le segment Swiss Reporting de SIX Swiss Exchange (AEVS.SW). www.aevis.com.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fin du communiqué ad hoc

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1230272 2021-09-01 CET/CEST

Bildlink: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1230272&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

September 01, 2021 01:00 ET (05:00 GMT)