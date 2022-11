UK dividends calendar - next 7 days

<table style="width: 544px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col width="377" /> <col width="167" /> </colgroup><tbody><tr><td class="xl68" width="377" height="21"><strong>Tuesday 22 November</strong></td><td class="xl66" width="167"> </td></tr><tr><td class="xl70" height="21">Close Brothers Group PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl67" height="21">Wednesday 23 November</td><td class="xl66"> </td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Henderson EuroTrust PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">JPMorgan Asia Growth & Income PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl68" height="21"><strong>Thursday 24 November</strong></td><td class="xl66"> </td></tr><tr><td class="xl66" height="21">abrdn Asia Focus PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Atlantis Japan Growth Fund Ltd</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Atrato Onsite Energy PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Blackrock Sustainable American Income Trust PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Braemar PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">British Land Co PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Castings PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Craneware PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Crystal Amber Fund Ltd</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Diversified Energy Co PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Dunedin Enterprise Investment Trust PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">FRP Advisory Group PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Great Portland Estates PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">HICL Infrastructure PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">iEnergizer Ltd</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Imperial Brands PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Invesco Asia Trust PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">JPMorgan Global Growth & Income PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Kainos Group PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Land Securities Group PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Momentum Multi-Asset Value Trust PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">National Grid PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Norcros PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">RS Group PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Schroder Real Estate Investment Trust Ltd</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Scottish Mortgage Investment Trust PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Tate & Lyle PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">TheWorks.co.uk PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Urban Logistics REIT PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Vodafone Group PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Volution Group PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Witan Investment Trust PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Worldwide Healthcare Trust PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl68" height="21"><strong>Friday 25 November</strong></td><td class="xl66"> </td></tr><tr><td class="xl66" height="21">abrdn Property Income Trust Ltd</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Alternative Income REIT PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Axiom European Financial Debt Fund Ltd</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">ContourGlobal PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">CQS Natural Resources Growth & Income PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">CQS New City High Yield Fund Ltd</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Dunedin Income Growth Investment Trust PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Edinburgh Investment Trust PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Empiric Student Property PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">FW Thorpe PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Games Workshop Group PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Greencoat UK Wind PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Henderson Far East Income Ltd</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Impact Healthcare REIT PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Lookers PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">M&G Credit Income Investment Trust PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Manchester & London Investment Trust PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">MJ Gleeson PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Mulberry Group PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Next Fifteen Communications Group PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Octopus Renewables Infrastructure Trust PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Primary Health Properties PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Ricardo PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">S&U PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">SME Credit Realisation Fund Ltd</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Starwood European Real Estate Finance Ltd</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Target Healthcare REIT PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Taylor Maritime Investments Ltd</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Tesco PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl67" height="21"><strong>Monday 28 November</strong></td><td class="xl66"> </td></tr><tr><td class="xl66" height="21">AEW UK REIT PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Ecofin US Renewables Infrastructure Trust PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">European Opportunities Trust PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Headlam Group PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">ITV PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Wilmington PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21"> </td><td class="xl66"> </td></tr><tr><td class="xl69" height="21">Copyright 2022 Alliance News Limited. All Rights Reserved.</td><td class="xl66"> </td></tr></tbody></table>