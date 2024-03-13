AFAQ HOLDING FOR INVESTMENT & REAL ESTATE DEVELOPMENT CO. P.L.C
To: Jordan Securities Commission,
ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
Amman Stock Exchange
ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
Company's Name: AFAQ HOLDING FOR INVESTMENT &
ﺔﻀﺑﺎﻘﻟﺍ ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺮﻳﻮﻄﺘﻟﺍﻭ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﻕﺎﻓﺁ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ
REAL ESTATE DEVELOPMENT CO. P.L.C
PM 01:15:33 2024-03-13 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ
Date: 13-03-2024 01:15:33 PM
ﻲﺟﺭﺎﺧ ﻖﻗﺪﻣ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ
Subject: External Auditor
ﻦﻋ ﺭﺍﺬﺘﻋﻻﺍ ﻢﺗ ﺪﻌﺑ ﻭ ﺔﻴﺒﻃ ﺔﻴﺤﺗ ﻞﺿﺎﻓﻻﺍ ﻦﻴﻤﻫﺎﺴﻤﻟﺍ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
ﻦﻋ ﺭﺍﺬﺘﻋﻻﺍ ﻢﺗ ﺪﻌﺑ ﻭ ﺔﻴﺒﻃ ﺔﻴﺤﺗ ﻞﺿﺎﻓﻻﺍ ﻦﻴﻤﻫﺎﺴﻤﻟﺍ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
ﻝﺎﻤﻋﻻﺍ ﻖﻴﻗﺪﺘﻟ ﻥﺩﺭﻻﺍ/ﻎﻧﻮﻳﻭ ﺖﺴﻧﺭﺍ ﺔﻛﺮﺷ ﻊﻣ ﻡﺮﺒﻤﻟﺍ ﺪﻘﻌﻟﺍ
ﻝﺎﻤﻋﻻﺍ ﻖﻴﻗﺪﺘﻟ ﻥﺩﺭﻻﺍ/ﻎﻧﻮﻳﻭ ﺖﺴﻧﺭﺍ ﺔﻛﺮﺷ ﻊﻣ ﻡﺮﺒﻤﻟﺍ ﺪﻘﻌﻟﺍ
ﻭ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﻕﺎﻓﺍ ﺔﻛﺮﺸﻠﻟ 2023/12/31 ﺔﻴﻬﺘﻨﻤﻟﺍ ﻪﻨﺴﻠﻟ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ
ﻭ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﻕﺎﻓﺍ ﺔﻛﺮﺸﻠﻟ 2023/12/31 ﺔﻴﻬﺘﻨﻤﻟﺍ ﻪﻨﺴﻠﻟ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ
ﻩﺬﻫ ﻥﻮﻜﻟ ﻚﻟﺍﺫﻭ ﺎﻬﻟ ﻪﻌﺑﺎﺘﻟﺍ ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﻭ ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺮﻳﻮﻄﺘﻟﺍ
ﻩﺬﻫ ﻥﻮﻜﻟ ﻚﻟﺍﺫﻭ ﺎﻬﻟ ﻪﻌﺑﺎﺘﻟﺍ ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﻭ ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺮﻳﻮﻄﺘﻟﺍ
ﺮﻴﺻﺎﻨﻤﻟﺍ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﺔﻴﻧﺍﺰﻴﻣ ﻦﻣ ﺎﻤﻬﻣ ﺀﺰﺟ ﻞﻜﺸﺗ ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ
ﺮﻴﺻﺎﻨﻤﻟﺍ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﺔﻴﻧﺍﺰﻴﻣ ﻦﻣ ﺎﻤﻬﻣ ﺀﺰﺟ ﻞﻜﺸﺗ ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ
ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟﺍ ﺔﻴﻧﺍﺰﻴﻣ ﻝﺎﻤﻋﺍ ﻖﻴﻗﺪﺘﻟ ﺮﺧﺍ ﻖﻗﺪﻣ ﺎﻬﺑﺎﺨﺘﻧﻻ
ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟﺍ ﺔﻴﻧﺍﺰﻴﻣ ﻝﺎﻤﻋﺍ ﻖﻴﻗﺪﺘﻟ ﺮﺧﺍ ﻖﻗﺪﻣ ﺎﻬﺑﺎﺨﺘﻧﻻ
07-03-2024
07-03-2024
Please accept our sincere thanks and appreciation.
.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ
Chairman of Board of Directors
ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ
User Name: ﺏﺎﻴﺸﻟﺍ ﻲﺋﺎﺟﺭ
ﺏﺎﻴﺸﻟﺍ ﻲﺋﺎﺟﺭ :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ
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Afaq Holding for Investment and Real Estate Development Co. PSC published this content on 13 March 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 13 March 2024 12:07:37 UTC.