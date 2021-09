Affluent Medical : Résultats financiers du -2

ses travaux en urologie dont le prestigieux « EAU Crystal Matula Award » en 2021.

Le Pr. Roxana Mehran, MD, FACC, FACP, FCCP, FESC, FAHA, MSCAI est une cardiologue interventionnelle de renommée internationale spécialisée en recherche clinique et en politique de la santé à l'École de médecine Icahn de l'hôpital du Mont Sinaï, New York - USA. Le Pr. Mehran a créé un centre de recherche universitaire mondialement reconnu et a conduit en tant qu'investigatrice principale de nombreuses études à l'échelle mondiale.

Elle est actuellement membre du Conseil d'administration de l'American College of Cardiology (ACC) et est l'une des fondatrices et directrices scientifiques de la Cardiovascular Research Foundation (CRF). Elle a été nommée pendant trois années consécutives dans Clarivate Analytics : « Most Cited Researchers - Top 1% » ainsi que dans « The World's Most Influential Scientific Minds » (ThomsonReuters).

Le Pr. Mehran dirige actuellement la Commission du Lancet sur les maladies cardiovasculaires des femmes, qui réunit des chercheuses de premier plan dans le monde entier ayant une expertise clinique en médecine cardiovasculaire.

Le Pr. Mehran a reçu plusieurs prix, dont le prix Bernadine Healy Leadership in Cardiovascular disease 2016 de l'American College of Cardiology, le prix Nanette Wenger 2018 du Women's Heart pour l'excellence en recherche et en éducation, la médaille d'honneur d'Ellis Island 2019, la médaille d'argent ESC 2019 ainsi que la plaque de la conférence Andreas Grüntzig.

Nomination de Jean-Dominique Béhéty au poste de Directeur de programme Kalios

Jean-Dominique Béhéty a consacré l'ensemble de sa carrière à l'industrie des dispositifs médicaux. Il débute comme technicien qualification à Ela Medical au début des années 1990. Puis, il rejoint la SAIME qui deviendra ResMed Paris, acteur majeur dans le domaine de l'assistance respiratoire à domicile et à l'hôpital. Il y occupera successivement plusieurs postes pour finalement diriger le dernier site industriel européen du Groupe. Dans ce cadre, il opère plusieurs changements stratégiques avec notamment la refonte des processus, le développement des activités de service. A partir de 2018, il élargit son champ d'expertise en s'engageant dans différents projets entrepreneuriaux puis rejoint Affluent Medical.

NYHA : La classification NYHA constitue une échelle de sévérité clinique de l'insuffisance cardiaque présentant un intérêt diagnostique, pronostique et thérapeutique.

