Affluent Medical Affluent Medical : Résultats financiers du premier semestre 2021 et principales avancées cliniques. 22-Sep-2021 / 17:45 CET/CEST Information réglementaire transmise par EQS Group. Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur.

COMMUNIQUE DE PRESSE

Aix-en-Provence, le 22 septembre 2021 - 17:45

Résultats financiers du premier semestre 2021

et principales avancées cliniques

Affluent Medical (code ISIN : FR0013333077 - mnémonique : AFME), medtech française spécialisée dans le développement international et l'industrialisation de prothèses médicales innovantes, à un stade clinique, pour traiter l'incontinence urinaire et la pathologie de la valve mitrale cardiaque, publie aujourd'hui ses résultats financiers pour le 1er semestre 2021 et fait un point d'avancement sur le développement de ses différentes études cliniques.

INFORMATION FINANCIÈRE SYNTHÉTIQUE

Les principaux éléments financiers aux normes IFRS sont présentés dans le tableau ci-dessous et ont été arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 20 septembre 2021. Les travaux d'audit ainsi que la revue limitée des comptes semestriels ont été effectués par les commissaires aux comptes.

Les états financiers complets sont accessibles sur notre site internet : www.affluentmedical.com.

Affluent Medical S.A. Exercice 06.2021 Exercice 06.2020 6 mois 6 mois Autres produits 596 357 d'exploitation Achats consommés (1 (1 351) 509) Charges externes (3 (1 111) 687) Charges de personnel (2 (2 573) 233) Impôts et taxes (31) (26) Dotations aux provisions nette des 153 (50) reprises Autres produits et charges opérationnels 134 (49) courants Dotations aux (1 amortissements 176) (742) RESULTAT OPERATIONNEL (7 (5 COURANT 359) 939) RESULTAT OPERATIONNEL après quote-part du (7 (6 résultat net des 373) 214) entreprises mises en équivalence Résultat financier (339) (952) Impôts sur le 103 115 résultat RESULTAT NET TOTAL (7 (7 610) 052) Flux de trésorerie (5 (5 générés par 203) 542) l'exploitation Flux de trésorerie liés aux opérations (218) (214) d'investissement Flux de trésorerie liés aux opérations de 19 918 6 105 financement Augmentation (Diminution) de la 14 497 349 trésorerie Trésorerie et équivalents de 20 145 2 475 trésorerie

Les charges opérationnelles s'élèvent à 7 955 KEUR au 30 juin 2021 contre 6 296 KEUR au 30 juin 2020, soit une hausse de 1 660 KEUR. Cette évolution s'explique essentiellement par les frais liés à l'introduction en bourse de la Société sur le premier semestre 2021, comptabilisés à hauteur de 1 181 KEUR en charges ainsi que par le renforcement des équipes de recherche et développement et des affaires réglementaires du Groupe.

Au cours du premier semestre 2021, les achats consommés ont diminué de 158 KEUR par rapport au premier semestre 2020. Cette diminution s'explique essentiellement par la baisse des dépenses d'études externes compensée par la hausse des achats de fournitures de laboratoire.

La progression des charges de personnel (hors effet IFRS 2 - paiement fondés sur des actions) à hauteur de 538 KEUR s'explique par le renfort progressif de l'effectif du Groupe intervenant dans les activités de recherche et de développement et les affaires réglementaires.

Le résultat financier s'améliore par le remboursement anticipé d'obligations convertibles, à la suite de l'introduction en bourse.

L'augmentation de la consommation de trésorerie liée aux activités de financement est principalement liée à l'augmentation de capital réalisée le 14 juin 2021, à l'occasion de l'introduction en bourse de la Société pour 25 000 KEUR en valeur brute en incluant la compensation de créances de Kreos Capital.

PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS DEPUIS LE 1er JANVIER 2021

-- Succès de l'introduction en bourse sur Euronext Paris

Le 9 juin 2021, Affluent Medical a annoncé le succès de son introduction en bourse sur le marché réglementé d'Euronext Paris. Dans ce cadre, la Société réalise une augmentation de capital de 25 MEUR, avec l'émission de 2 906 978 actions ordinaires nouvelles.

-- Nouvelles avancées cliniques pour les 3 dispositifs médicaux mini-invasifs de nouvelle génération dansl'urologie et la cardiologie fonctionnelle

De nouveaux patients ont été inclus dans l'étude pivotale sur l'anneau de valve mitrale Kalios, le seul anneau pouvant être réajusté plusieurs fois après son implantation, sans réintervention chirurgicale. Afin de poursuivre l'inclusion de l'ensemble des patients de l'étude, et malgré la situation sanitaire en Europe, de nouveaux centres seront ajoutés aux 9 centres cliniques actuels.

Un ajustement de l'anneau mitral Kalios a été réalisé le 12 juillet 2021 par le Pr. A. Albertini dans le centre hospitalier de Cotignola en Italie, après 11 mois d'implantation. La fuite mitrale était de grade 4+. Les fuites mitrales apparaissent dans 40% des cas après la pose d'un anneau. Les résultats post-opératoires sont en ligne avec les attentes et ont permis une réduction de la fuite mitrale au grade 1+. Le chirurgien a reconnu la facilité et la rapidité de l'ajustement par voie transcathéter.

Le patient, sous suivi médical programmé, est actuellement classifié NYHA I[1] et n'a donc pas de limitation de ses activités ordinaires.

Les Comités d'éthique tchèque et espagnol ont rendu un avis favorable à l'initiation d'une étude pivotale sur le dispositif médical Artus, pour le traitement de l'incontinence urinaire modérée à sévère. Les dossiers de demande d'approbation auprès des Autorités de santé des deux pays ont également été soumis. La Société répond actuellement aux Autorités de santé espagnoles et tchèques dans le cadre de l'instruction du dossier de soumission. En Espagne, faisant suite à des retards imputables à la COVID, cette revue a été étendue de 3 mois à la demande des Autorités espagnoles de santé.

Le recrutement de patients dans le cadre de l'étude pilote pour procéder à l'implantation de la bioprothèse valvulaire Epygon, capable d'imiter la valve mitrale native et restaurer le flux sanguin physiologique dans le cour, est en cours en Autriche, Italie et Espagne. Dans le cadre de notre accord avec un distributeur en Espagne, de nouveaux centres d'investigation sont en cours d'ouverture. L'ensemble des chirurgiens des 4 centres cliniques participant à cette étude clinique a reçu une formation sur le dispositif Epygon et les retours d'expérience sont à ce jour très positifs.

-- Nomination de deux Professeures de renommée internationale au Conseil scientifique et renforcement del'organisation

Nomination de Véronique Phé et Roxana Mehran au Comité scientifique d'Affluent Medical

Le Pr. Véronique Phé, est docteur en médecine, spécialisée en chirurgie urologique. Elle est la première femme à avoir été nommée Professeure des Universités en urologie et enseigne à La Sorbonne. Sa pratique clinique, se concentre sur l'urologie fonctionnelle et la neuro-urologie et notamment sur l'incontinence urinaire pour les femmes et les hommes. Elle a développé des compétences en chirurgie reconstructive et en chirurgie mini-invasive avec des procédures laparoscopiques assistées par robot, appliquées aux patients neuro-urologiques et incontinents. Elle occupe différentes fonctions au sein des sociétés savantes en urologie (Association Française d'Urologie, Collège Français des Urologues.). En outre, elle a publié plus de 140 articles dans des revues scientifiques de renom (European Urology, Nature reviews Urology, BJU International, Journal of Urology.) et a reçu différents prix nationaux ou internationaux pour

