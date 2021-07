Affluent Medical Affluent Medical : Bilan semestriel du contrat de liquidité avec Kepler Cheuvreux. 09-Juil-2021 / 17:45 CET/CEST Information réglementaire transmise par EQS Group. Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur. =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- COMMUNIQUE DE PRESSE Aix-en-Provence, le 9 juillet 2021 - 17:45 Bilan semestriel du contrat de liquidité avec Kepler Cheuvreux A la date du 30 juin 2021, le bilan semestriel de la mise en ouvre du Contrat de liquidité conclu entre Affluent Medical et Kepler Cheuvreux le 10 juin 2021, est le suivant : i. Moyens figurant au compte de liquidité : ? 23 891 titres ? 220 888,97 EUR en espèces Il est rappelé que lors de la mise en place du Contrat de liquidité, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 0 titres et 400 000 EUR en espèces ii. Nombre de transactions exécutées sur le semestre : ? à l'achat : 130 ? à la vente : 0 iii. Volume échangé sur le semestre : ? à l'achat : 23 891 titres pour 179 111,03 EUR ? à la vente : 0 titres pour 0 EUR =-------- La mise en ouvre du contrat de liquidité est réalisée conformément à la Décision de l'AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021, applicable à compter du 1er juillet 2021, relative au renouvellement de l'instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise. Annexes Achats Nombre de Nombre de Capitaux en transactions titres EUR Total 130 23 891 179 111.03 14/06/2021 35 8 000 62 320.00 16/06/2021 3 385 3 080.00 17/06/2021 1 115 920.00 18/06/2021 10 2 000 16 140.00 21/06/2021 16 2 400 18 384.00 22/06/2021 9 1 500 11 400.00 23/06/2021 10 661 4 812.08 24/06/2021 16 2 639 19 027.19 25/06/2021 2 620 4 358.60 28/06/2021 6 1 500 10 635.00 29/06/2021 11 1 071 7 454.16 30/06/2021 11 3 000 20 580.00

À propos d'Affluent Medical

Affluent Medical est un acteur français de la MedTech, fondé par Truffle Capital, ayant pour ambition de devenir un leader mondial dans le traitement des maladies cardiaques et vasculaires, qui sont la première cause de mortalité dans le monde, et de l'incontinence urinaire qui touche aujourd'hui un adulte sur quatre. Affluent Medical développe des implants innovants mini-invasifs de nouvelle génération pour restaurer des fonctions physiologiques essentielles dans ces domaines. Les quatre grandes technologies développées par la société sont actuellement au stade des études précliniques et cliniques. Un premier dispositif médical devrait être commercialisé d'ici 2023 avec Kalios en Europe.

Pour en savoir plus : www.affluentmedical.com

Contacts :

AFFLUENT MEDICAL ACTIFIN, communication financière Jérôme GEOFFROY Ghislaine GASPARETTO Directeur Administratif et Financier +33 (0)6 21 10 49 24 investor@affluentmedical.com affluentmedical@actifin.fr ACTIFIN, relations presse financière DGM, relations presse corporate Jennifer JULLIA Thomas ROBOREL de CLIMENS +33 (0)6 47 97 54 87 +33 (0)6 14 50 15 84 jjullia@actifin.fr thomasdeclimens@dgm-conseil.fr ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fichier PDF dépôt réglementaire Document : Affluent Medical - Contrat de liquidité =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Langue : Français Entreprise : Affluent Medical 320 avenue Archimède, Les pléiades III Bâtiment B 13100 Aix en Provence France France Téléphone : +33 4 42 95 12 20 E-mail : jerome.geoffroy@affluentmedical.com Internet : https://www.affluentmedical.com/ ISIN : FR0013333077 Ticker Euronext : AFME Catégorie AMF : Acquisition ou cession des actions de l'émetteur / Information relative au contrat de liquidité EQS News ID : 1217421 Fin du communiqué EQS News-Service =------------------------------------------------------------------------------------

1217421 09-Juil-2021 CET/CEST

(END) Dow Jones Newswires

July 09, 2021 11:45 ET (15:45 GMT)