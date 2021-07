Affluent Medical Affluent Medical : Nombre d'actions composant le capital social et nombre total de droits de vote au 30.06.21. 09-Juil-2021 / 17:45 CET/CEST Information réglementaire transmise par EQS Group. Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur. =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- COMMUNIQUE DE PRESSE Aix-en-Provence, le 9 juillet 2021 - 17:45 Nombre d'actions composant le capital social et nombre total de droits de vote Affluent Medical (Euronext Paris : : FR0013333077 - AFME) Société anonyme à Conseil d'Administration au capital social de 18.163.802 euros Siège social : 320, avenue Archimède Les Pléiades III - Bâtiment B 13100 Aix-en-Provence 837 722 560 RCS Aix-en-Provence Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par l'article L. 233-8 II du code de commerce et l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers. Date Nombre d'actions Nombre total de droits de vote Nombre de droits de vote théoriques (1) : 27 077 160 30/06/2021 18 163 802 Nombre de droits de vote exerçables (2) : 27 053 269

(1) Le nombre de droits de vote théoriques (ou droits de vote « bruts ») sert de base de calcul pour les franchissements de seuils. Conformément à l'article 223-11 du Règlement Général de l'AMF, ce nombre est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote y compris les actions privées de droit de vote.

(2) Le nombre de droits de vote exerçables (ou droits de vote « nets ») est calculé en ne tenant pas compte des actions privées de droits de vote. Il est communiqué pour la bonne information du public, conformément à la recommandation de l'AMF du 17 juillet 2007.

À propos d'Affluent Medical

Affluent Medical est un acteur français de la MedTech, fondé par Truffle Capital, ayant pour ambition de devenir un leader mondial dans le traitement des maladies cardiaques et vasculaires, qui sont la première cause de mortalité dans le monde, et de l'incontinence urinaire qui touche aujourd'hui un adulte sur quatre. Affluent Medical développe des implants innovants mini-invasifs de nouvelle génération pour restaurer des fonctions physiologiques essentielles dans ces domaines. Les quatre grandes technologies développées par la société sont actuellement au stade des études précliniques et cliniques. Un premier dispositif médical devrait être commercialisé d'ici 2023 avec Kalios en Europe.

Pour en savoir plus : www.affluentmedical.com

