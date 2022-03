ةظفحتملا ةجيتنلا ساسأ كيروك ةكرش يف ةعومجملا رامثتسا جاردإ مت ،ةعمجملا ةفثكملا ةيلحرملا ةيلاملا تامولعملا لوح 11 مقر حاضيا يف نيبم وه امك ،)يتيوك رانيد فلأ 110,078 :2020 ربمسيد 31( يتيوك رانيد فلأ 109,293 غلبمب اهل مدقملا ضرقلا يفو )"كيروك"( موكيليت عمجملا يلاملا زكرملا نايب يف ،يلاوتلا ىلع ،)يتيوك رانيد فلأ 35,464 :2020 ربمسيد 31( يتيوك رانيد فلأ 35,169 غلبمو دادرتسا ةيناكمإو كيروك يف رامثتسا لوح ةبسانمو ةيفاك قيقدت ةلدأ ىلع لوصحلا نم نكمتن ملو .2021ربمسيد 31 يف امك نم ناك اذإ ام ديدحت نم نكمتن مل ،هيلع ءانبو .ميكحتلا ةجيتنو هب قلعتملا يرهوجلا دكأتلا مدعو رامثتسا ةعيبطل ًارظن ضرقلا .كيروك ىلإ مدقملا ضرقلاو رامثتسل ةيرتفدلا ةميقلا ىلع تيدعت ةيأ ءارجإ يرورضلا

Basis for Qualified Conclusion

As stated in Note 11 to the interim condensed consolidated financial statements, the group's investment in and loan to Korek Telecom ("Korek") is carried at KD 109,293 thousand (31

December2020: KD 110,078 thousand) and KD 35,169 thousand (31 December 2020: KD 35,464 thousand ) respectively, in the consolidated statement of financial position as at 31 December 2021. We were unable to obtain sufficient appropriate audit evidence about the investment in Korek and the recoverability of the loan due to the nature and significant uncertainty around the investment and outcome of the arbitrations. Consequently, we were unable to determine whether any adjustments to the carrying value of the investment and loan to Korek was necessary.