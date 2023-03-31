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AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A.

(PARAMOC1)
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Agro Industrial Paramonga A : CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS. POLÍTICA DE DIVIDENDOS. DISTRIBUCIÓN O APLICACIÓN DE UTILIDADES. CAMBIOS EN EL DIRECTORIO Y GERENCIA GENERAL Y/O SUS ÓRGANOS EQUIVALENTES.

03/31/2023 | 09:39pm EDT
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POLITICA DE DIVIDENDOS

AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA SAA, PODRA DISTRIBUIR DIVIDENDOS UNA (01) VEZ AL AÑO, EN FUNCION DE LAS NECESIDADES DE INVERSION Y A LA SITUACION FINANCIERA DE LA EMPRESA, CONSIDERANDO LOS RATIOS FINANCIEROS COMPROMETIDOS.

LA POLITICA DE DIVIDENDOS SERA SOMETIDA A APROBACION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CADA TRES (03) AÑOS E INFORMADA POR LO MENOS TREINTA (30) DÍAS ANTES DE SU APLICACIÓN.

EL REPARTO DE DIVIDENDOS LO APRUEBA LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

LOS DIVIDENDOS A DISTRIBUIR SERAN NO MENORES AL DIEZ POR CIENTO (10%) DE LAS UTILIDADES DEL ÚLTIMO EJERCICIO, SE PAGA EN EFECTIVO, MEDIANTE CHEQUE O DEPOSITO A CUENTA DEL ACCIONISTA. LA JUNTA PODRA DEFINIR O DELEGAR AL DIRECTORIO LA FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA.

Disclaimer

Agro Industrial Paramonga SAA published this content on 31 March 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 01 April 2023 01:38:07 UTC.


© Publicnow 2023
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Capitalization 399 M 106 M 106 M
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