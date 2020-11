AirAsia : Changes In Sub. S-hldr's Int (Section 138 Of CA 2016) - Datuk Kamarudin Bin Meranun

Direct Interest:- 1) HSBC Nominees (Tempatan) Sdn. Bhd. - Pledged Securities Account - Credit Suisse AG, Singapore for Kamarudin bin Meranun - 2,000,000 Indirect Interest:- 1) HSBC Nominees (Tempatan) Sdn. Bhd. - Pledged Securities Account - Credit Suisse AG, Singapore for Tune Air Sdn. Bhd. - 516,485,082 2) HSBC Nominees (Tempatan) Sdn. Bhd. - Pledged Securities Account - Credit Suisse AG, Singapore for Tune Live Sdn. Bhd. - 248,530,290 3) RHB Capital Nominees (Tempatan) Sdn. Bhd. - RHB Islamic Bank Berhad - Pledged Securities Account for Tune Live Sdn. Bhd. - 260,469,710 This announcement is based on the information in the Notice of Change in the Interests of Substantial Shareholder pursuant to Section 138 of the Companies Act, 2016 dated 30 October 2020 from Datuk Kamarudin bin Meranun received by the registered office of AirAsia Group Berhad on 30 October 2020.