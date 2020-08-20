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MarketScreener Homepage  >  Equities  >  ISTANBUL STOCK EXCHANGE  >  Akis Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS    AKSGY   TREAIGY00017

AKIS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI AS

(AKSGY)
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Akis Gayrimenkul Yatirim Ortakligi : 20.08.2020 - Kredi sözleşmesi Hk.

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08/20/2020 | 11:20am EDT

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Kredi sözleşmesi hk.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler

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İlgili Fonlar

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

-

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzca,

Şirketimizin, HSBC Bank A.Ş'den ("Banka") kullanmış olduğu 2023-2024 vadeli ve vade tarihinde balon ödemeler de içeren 88.691.095 USD anapara tutarlı kredilerinin; Şirketimiz ve Banka'nın mutabakatı ile 1 yılı anapara ödemesiz 5 yıl vadeli, vade sonunda % 30 balon ödeme içerecek ve kalan tutar aylık eşit taksitli olacak şekilde yenilenmesine ve ilgili şartları düzenleyecek tadil sözleşmesi imzalanmasına,

Ayrıca HSBC Londra'dan kullanılmış kredilerin bir kısmını kapatmak üzere Banka'dan yukarıda belirtilen şartlarda 11.000.000 USD tutarında bir kredi kullanılmasına karar verilmiştir.

Bu işlem sonrasında Şirketimizin toplam borç stoğunda bir artış olmayacak, ortalama borç vadesi ise Şirket hedefleri paralelinde nakit akışını olumlu etkileyecek şekilde uzayacaktır.

Saygılarımızla,

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Disclaimer

Akis Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS published this content on 20 August 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 20 August 2020 15:19:23 UTC
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Financials
Sales 2019 436 M 59,3 M 59,3 M
Net income 2019 549 M 74,8 M 74,8 M
Net Debt 2019 1 937 M 264 M 264 M
P/E ratio 2019 3,16x
Yield 2019 7,17%
Capitalization 1 525 M 209 M 208 M
EV / Sales 2018 6,94x
EV / Sales 2019 8,44x
Nbr of Employees 268
Free-Float 33,5%
Income Statement Evolution
Managers
NameTitle
Ihsan Göksin Durusoy General Manager & Director
Raif Ali Dinçkök Chairman
Naile Banuhan Yürükoglu Assistant General Manager-Financial Affairs
Ahmet Cemal Dördüncü Deputy Chairman
Mehmet Emin Çiftçi Director
Sector and Competitors
1st jan.Capitalization (M$)
AKIS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI AS209
GECINA-30.64%9 682
MIRVAC GROUP-35.53%5 832
GPT GROUP-32.68%5 310
ICADE-43.89%4 790
CHARTER HALL GROUP1.53%3 789
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