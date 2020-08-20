Akis Gayrimenkul Yatirim Ortakligi : 20.08.2020 - Kredi sözleşmesi Hk.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Özel Durum Açıklaması (Genel) Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No) Bildirim İçeriği Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzca,

Şirketimizin, HSBC Bank A.Ş'den ("Banka") kullanmış olduğu 2023-2024 vadeli ve vade tarihinde balon ödemeler de içeren 88.691.095 USD anapara tutarlı kredilerinin; Şirketimiz ve Banka'nın mutabakatı ile 1 yılı anapara ödemesiz 5 yıl vadeli, vade sonunda % 30 balon ödeme içerecek ve kalan tutar aylık eşit taksitli olacak şekilde yenilenmesine ve ilgili şartları düzenleyecek tadil sözleşmesi imzalanmasına,

Ayrıca HSBC Londra'dan kullanılmış kredilerin bir kısmını kapatmak üzere Banka'dan yukarıda belirtilen şartlarda 11.000.000 USD tutarında bir kredi kullanılmasına karar verilmiştir.

Bu işlem sonrasında Şirketimizin toplam borç stoğunda bir artış olmayacak, ortalama borç vadesi ise Şirket hedefleri paralelinde nakit akışını olumlu etkileyecek şekilde uzayacaktır.

Saygılarımızla,

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.