AL-AMAL FINANCIAL INVESTMENTS CO.

To: Jordan Securities Commission,

ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ

Amman Stock Exchange

ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ

Company's Name: AL-AMAL FINANCIAL INVESTMENTS

ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﻞﻣﻷﺍ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ

CO.

PM 03:04:54 2023-07-24 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ

Date: 24-07-2023 03:04:54 PM

ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﻦﻋ ﺔﻘﺜﺒﻨﻤﻟﺍ ﻥﺎﺠﻠﻟﺍ ﻞﻴﻜﺸﺗ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ

Subject: Forming committees emanating from the Board

of Directors

Kindly be informed that the Board of Directors of AL-

ﺕﺍﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﻞﻣﻷﺍ ﺔﻛﺮﺷ ﺓﺭﺍﺩﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﻥﺄﺑ ﻢﻜﻣﻼﻋﺇ ﻮﺟﺭﺃ

AMAL FINANCIAL INVESTMENTS CO. on the meeting

ﻞﻴﻜﺸﺘﺑ 2023-07-04 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﺪﻘﻌﻨﻤﻟﺍ ﻪﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﻲﻓ ﺭﺮﻗ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ

held on 04-07-2023 decided the formation of the

.ﺲﻠﺠﻤﻟﺍ ﻦﻋ ﺔﻘﺜﺒﻨﻤﻟﺍﻭ ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﻥﺎﺠﻠﻟﺍ

following committees emanating from the Board.

Date of Committee's formation: 04-07-2023

2023-07-04 :ﺔﻨﺠﻠﻟﺍ ﻞﻴﻜﺸﺗ ﺦﻳﺭﺎﺗ

The committee

ﺔﻨﺠﻠﻟﺍ

Audit Committee

:ﻢﻫﺀﺎﻤﺳﺍ ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﻖﻴﻗﺪﺘﻟﺍ ﺔﻨﺠﻟ

Name

Designation

ﻦﻴﻴﻌﺗ

ﻢﺳﺍ

ﺭﻮﻟﺍ ﺪﻳﺎﻋ ﻰﺴﻴﻋ ﺖﺑﺎﺛ

Chairman of the

ﻪﻨﺠﻠﻟﺍ ﺲﻴﺋﺭ

ﺭﻮﻟﺍ ﺪﻳﺎﻋ ﻰﺴﻴﻋ ﺖﺑﺎﺛ

Committee

ﻮﻀﻋ

ﺕﺎﻛﺮﺑ ﻉﺍﺰﻫ ﻦﻴﺴﺣ

HUSSEIN HAZZA

member

ﻲﻟﺎﺠﻤﻟﺍ

BARAKAT MAJALI

ﻮﻀﻋ

ﺡﺎﺘﻔﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﻥﻭﺪﻠﺧ ﺭﺎﻤﻋ

ﺡﺎﺘﻔﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﻥﻭﺪﻠﺧ ﺭﺎﻤﻋ

member

ﺲﺤﻠﻣ

ﺲﺤﻠﻣ

Nomination and Remuneration Committee

:ﻢﻫﺀﺎﻤﺳﺍ ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﺕﺂﻓﺎﻜﻤﻟﺍ ﻭ ﺕﺎﺤﻴﺷﺮﺘﻟﺍ ﺔﻨﺠﻟ

Name

Designation

ﻦﻴﻴﻌﺗ

ﻢﺳﺍ

ﺮﺻﺎﻧ ﺩﻮﻤﺤﻣ ﺪﻤﺣﺍ ﺀﺎﻴﺿ

Chairman of the

ﻪﻨﺠﻠﻟﺍ ﺲﻴﺋﺭ

ﺮﺻﺎﻧ ﺩﻮﻤﺤﻣ ﺪﻤﺣﺍ ﺀﺎﻴﺿ

Committee

ﻮﻀﻋ

ﺡﺎﺘﻔﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﺮﻴﻫﺯ ﺮﻤﻋ

ﺡﺎﺘﻔﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﺮﻴﻫﺯ ﺮﻤﻋ

member

ﺲﺤﻠﻣ

ﺲﺤﻠﻣ

ﻮﻀﻋ

ﻥﺎﻤﻴﻠﺳ ﺮﻤﻋ ﻦﻌﻣ

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AL-AMAL FINANCIAL INVESTMENTS CO.

ﻱﺮﺼﻤﻟﺍ ﻥﺎﻤﻴﻠﺳ ﺮﻤﻋ ﻦﻌﻣ

member

ﻱﺮﺼﻤﻟﺍ

Corporate Governance Committee

:ﻢﻫﺀﺎﻤﺳﺍ ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻤﻛﻮﺤﻟﺍ ﺔﻨﺠﻟ

Name

Designation

ﻦﻴﻴﻌﺗ

ﻢﺳﺍ

ﻱﺮﺼﻤﻟﺍ ﻥﺎﻤﻴﻠﺳ ﺮﻤﻋ ﻦﻌﻣ

Chairman of the

ﻪﻨﺠﻠﻟﺍ ﺲﻴﺋﺭ

ﻱﺮﺼﻤﻟﺍ ﻥﺎﻤﻴﻠﺳ ﺮﻤﻋ ﻦﻌﻣ

Committee

ﻮﻀﻋ

ﻩﺩﺎﺴﻟﺍ ﻲﻠﻋ ﻦﻴﺴﺣ ﻲﻠﻋ ﺭﺪﺑ

BADER ALI H A AL SADA

member

ﻮﻀﻋ

ﻦﺑ ﻢﻴﻫﺍﺮﺑﺍ ﻦﺑ ﺪﻤﺣﺍ

ALSAYEDALHASHEM

member

ﻢﺷﺎﻬﻟﺍ ﺪﻴﺴﻟﺍ ﻦﻤﺣﺮﻟﺍﺪﺒﻋ

AHMAD IBRAHIM A

Risk Management Committee

:ﻢﻫﺀﺎﻤﺳﺍ ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﺮﻃﺎﺨﻤﻟﺍ ﺓﺭﺍﺩﺍ ﺔﻨﺠﻟ

Name

Designation

ﻦﻴﻴﻌﺗ

ﻢﺳﺍ

ﺡﺎﺘﻔﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﻥﻭﺪﻠﺧ ﺭﺎﻤﻋ

Chairman of the

ﻪﻨﺠﻠﻟﺍ ﺲﻴﺋﺭ

ﺡﺎﺘﻔﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﻥﻭﺪﻠﺧ ﺭﺎﻤﻋ

ﺲﺤﻠﻣ

Committee

ﺲﺤﻠﻣ

HUSSEIN HAZZA

member

ﻮﻀﻋ

ﺕﺎﻛﺮﺑ ﻉﺍﺰﻫ ﻦﻴﺴﺣ

BARAKAT MAJALI

ﻲﻟﺎﺠﻤﻟﺍ

ﺭﻮﻟﺍ ﺪﻳﺎﻋ ﻰﺴﻴﻋ ﺖﺑﺎﺛ

member

ﻮﻀﻋ

ﺭﻮﻟﺍ ﺪﻳﺎﻋ ﻰﺴﻴﻋ ﺖﺑﺎﺛ

BADER ALI H A AL SADA

member

ﻮﻀﻋ

ﻩﺩﺎﺴﻟﺍ ﻲﻠﻋ ﻦﻴﺴﺣ ﻲﻠﻋ ﺭﺪﺑ

ALSAYEDALHASHEM

member

ﻮﻀﻋ

ﻦﺑ ﻢﻴﻫﺍﺮﺑﺍ ﻦﺑ ﺪﻤﺣﺍ

AHMAD IBRAHIM A

ﻢﺷﺎﻬﻟﺍ ﺪﻴﺴﻟﺍ ﻦﻤﺣﺮﻟﺍﺪﺒﻋ

Other Committee: Investment Committee

ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ ﺔﻨﺠﻟ :ﻯﺮﺧﻻﺍ ﻥﺎﺠﻠﻟﺍ

Name

Designation

ﻦﻴﻴﻌﺗ

ﻢﺳﺍ

ﺮﺻﺎﻧ ﺩﻮﻤﺤﻣ ﺪﻤﺣﺍ ﺀﺎﻴﺿ

Chairman of the

ﻪﻨﺠﻠﻟﺍ ﺲﻴﺋﺭ

ﺮﺻﺎﻧ ﺩﻮﻤﺤﻣ ﺪﻤﺣﺍ ﺀﺎﻴﺿ

Committee

ﻮﻀﻋ

ﻩﺩﺎﺴﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻦﻴﺴﺣ ﻰﻠﻋ

ﻩﺩﺎﺴﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻦﻴﺴﺣ ﻰﻠﻋ

member

ﻮﻀﻋ

ﺡﺎﺘﻔﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﻥﻭﺪﻠﺧ ﺭﺎﻤﻋ

ﺡﺎﺘﻔﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﻥﻭﺪﻠﺧ ﺭﺎﻤﻋ

member

ﺲﺤﻠﻣ

ﺲﺤﻠﻣ

ﻮﻀﻋ

ﺡﺎﺘﻔﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﺮﻴﻫﺯ ﺮﻤﻋ

ﺡﺎﺘﻔﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﺮﻴﻫﺯ ﺮﻤﻋ

member

ﺲﺤﻠﻣ

ﺲﺤﻠﻣ

ﻮﻀﻋ

ﻩﺩﺎﺴﻟﺍ ﻲﻠﻋ ﻦﻴﺴﺣ ﻲﻠﻋ ﺭﺪﺑ

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AL-AMAL FINANCIAL INVESTMENTS CO.

BADER ALI H A AL SADA

member

Please accept our sincere thanks and appreciation.

.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ

Chairman of Board of Directors

ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ

User Name: madeha bani saeed

madeha bani saeed :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ

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Al-Amal Financial Investment Company PSC published this content on 25 July 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 25 July 2023 05:45:03 UTC.