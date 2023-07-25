AL-AMAL FINANCIAL INVESTMENTS CO.
To: Jordan Securities Commission,
ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
Amman Stock Exchange
ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
Company's Name: AL-AMAL FINANCIAL INVESTMENTS
ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﻞﻣﻷﺍ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ
CO.
PM 03:04:54 2023-07-24 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ
Date: 24-07-2023 03:04:54 PM
ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﻦﻋ ﺔﻘﺜﺒﻨﻤﻟﺍ ﻥﺎﺠﻠﻟﺍ ﻞﻴﻜﺸﺗ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ
Subject: Forming committees emanating from the Board
of Directors
Kindly be informed that the Board of Directors of AL-
ﺕﺍﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﻞﻣﻷﺍ ﺔﻛﺮﺷ ﺓﺭﺍﺩﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﻥﺄﺑ ﻢﻜﻣﻼﻋﺇ ﻮﺟﺭﺃ
AMAL FINANCIAL INVESTMENTS CO. on the meeting
ﻞﻴﻜﺸﺘﺑ 2023-07-04 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﺪﻘﻌﻨﻤﻟﺍ ﻪﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﻲﻓ ﺭﺮﻗ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ
held on 04-07-2023 decided the formation of the
.ﺲﻠﺠﻤﻟﺍ ﻦﻋ ﺔﻘﺜﺒﻨﻤﻟﺍﻭ ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﻥﺎﺠﻠﻟﺍ
following committees emanating from the Board.
Date of Committee's formation: 04-07-2023
2023-07-04 :ﺔﻨﺠﻠﻟﺍ ﻞﻴﻜﺸﺗ ﺦﻳﺭﺎﺗ
The committee
ﺔﻨﺠﻠﻟﺍ
Audit Committee
:ﻢﻫﺀﺎﻤﺳﺍ ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﻖﻴﻗﺪﺘﻟﺍ ﺔﻨﺠﻟ
Name
Designation
ﻦﻴﻴﻌﺗ
ﻢﺳﺍ
ﺭﻮﻟﺍ ﺪﻳﺎﻋ ﻰﺴﻴﻋ ﺖﺑﺎﺛ
Chairman of the
ﻪﻨﺠﻠﻟﺍ ﺲﻴﺋﺭ
ﺭﻮﻟﺍ ﺪﻳﺎﻋ ﻰﺴﻴﻋ ﺖﺑﺎﺛ
Committee
ﻮﻀﻋ
ﺕﺎﻛﺮﺑ ﻉﺍﺰﻫ ﻦﻴﺴﺣ
HUSSEIN HAZZA
member
ﻲﻟﺎﺠﻤﻟﺍ
BARAKAT MAJALI
ﻮﻀﻋ
ﺡﺎﺘﻔﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﻥﻭﺪﻠﺧ ﺭﺎﻤﻋ
ﺡﺎﺘﻔﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﻥﻭﺪﻠﺧ ﺭﺎﻤﻋ
member
ﺲﺤﻠﻣ
ﺲﺤﻠﻣ
Nomination and Remuneration Committee
:ﻢﻫﺀﺎﻤﺳﺍ ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﺕﺂﻓﺎﻜﻤﻟﺍ ﻭ ﺕﺎﺤﻴﺷﺮﺘﻟﺍ ﺔﻨﺠﻟ
Name
Designation
ﻦﻴﻴﻌﺗ
ﻢﺳﺍ
ﺮﺻﺎﻧ ﺩﻮﻤﺤﻣ ﺪﻤﺣﺍ ﺀﺎﻴﺿ
Chairman of the
ﻪﻨﺠﻠﻟﺍ ﺲﻴﺋﺭ
ﺮﺻﺎﻧ ﺩﻮﻤﺤﻣ ﺪﻤﺣﺍ ﺀﺎﻴﺿ
Committee
ﻮﻀﻋ
ﺡﺎﺘﻔﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﺮﻴﻫﺯ ﺮﻤﻋ
ﺡﺎﺘﻔﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﺮﻴﻫﺯ ﺮﻤﻋ
member
ﺲﺤﻠﻣ
ﺲﺤﻠﻣ
ﻮﻀﻋ
ﻥﺎﻤﻴﻠﺳ ﺮﻤﻋ ﻦﻌﻣ
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AL-AMAL FINANCIAL INVESTMENTS CO.
ﻱﺮﺼﻤﻟﺍ ﻥﺎﻤﻴﻠﺳ ﺮﻤﻋ ﻦﻌﻣ
member
ﻱﺮﺼﻤﻟﺍ
Corporate Governance Committee
:ﻢﻫﺀﺎﻤﺳﺍ ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻤﻛﻮﺤﻟﺍ ﺔﻨﺠﻟ
Name
Designation
ﻦﻴﻴﻌﺗ
ﻢﺳﺍ
ﻱﺮﺼﻤﻟﺍ ﻥﺎﻤﻴﻠﺳ ﺮﻤﻋ ﻦﻌﻣ
Chairman of the
ﻪﻨﺠﻠﻟﺍ ﺲﻴﺋﺭ
ﻱﺮﺼﻤﻟﺍ ﻥﺎﻤﻴﻠﺳ ﺮﻤﻋ ﻦﻌﻣ
Committee
ﻮﻀﻋ
ﻩﺩﺎﺴﻟﺍ ﻲﻠﻋ ﻦﻴﺴﺣ ﻲﻠﻋ ﺭﺪﺑ
BADER ALI H A AL SADA
member
ﻮﻀﻋ
ﻦﺑ ﻢﻴﻫﺍﺮﺑﺍ ﻦﺑ ﺪﻤﺣﺍ
ALSAYEDALHASHEM
member
ﻢﺷﺎﻬﻟﺍ ﺪﻴﺴﻟﺍ ﻦﻤﺣﺮﻟﺍﺪﺒﻋ
AHMAD IBRAHIM A
Risk Management Committee
:ﻢﻫﺀﺎﻤﺳﺍ ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﺮﻃﺎﺨﻤﻟﺍ ﺓﺭﺍﺩﺍ ﺔﻨﺠﻟ
Name
Designation
ﻦﻴﻴﻌﺗ
ﻢﺳﺍ
ﺡﺎﺘﻔﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﻥﻭﺪﻠﺧ ﺭﺎﻤﻋ
Chairman of the
ﻪﻨﺠﻠﻟﺍ ﺲﻴﺋﺭ
ﺡﺎﺘﻔﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﻥﻭﺪﻠﺧ ﺭﺎﻤﻋ
ﺲﺤﻠﻣ
Committee
ﺲﺤﻠﻣ
HUSSEIN HAZZA
member
ﻮﻀﻋ
ﺕﺎﻛﺮﺑ ﻉﺍﺰﻫ ﻦﻴﺴﺣ
BARAKAT MAJALI
ﻲﻟﺎﺠﻤﻟﺍ
ﺭﻮﻟﺍ ﺪﻳﺎﻋ ﻰﺴﻴﻋ ﺖﺑﺎﺛ
member
ﻮﻀﻋ
ﺭﻮﻟﺍ ﺪﻳﺎﻋ ﻰﺴﻴﻋ ﺖﺑﺎﺛ
BADER ALI H A AL SADA
member
ﻮﻀﻋ
ﻩﺩﺎﺴﻟﺍ ﻲﻠﻋ ﻦﻴﺴﺣ ﻲﻠﻋ ﺭﺪﺑ
ALSAYEDALHASHEM
member
ﻮﻀﻋ
ﻦﺑ ﻢﻴﻫﺍﺮﺑﺍ ﻦﺑ ﺪﻤﺣﺍ
AHMAD IBRAHIM A
ﻢﺷﺎﻬﻟﺍ ﺪﻴﺴﻟﺍ ﻦﻤﺣﺮﻟﺍﺪﺒﻋ
Other Committee: Investment Committee
ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ ﺔﻨﺠﻟ :ﻯﺮﺧﻻﺍ ﻥﺎﺠﻠﻟﺍ
Name
Designation
ﻦﻴﻴﻌﺗ
ﻢﺳﺍ
ﺮﺻﺎﻧ ﺩﻮﻤﺤﻣ ﺪﻤﺣﺍ ﺀﺎﻴﺿ
Chairman of the
ﻪﻨﺠﻠﻟﺍ ﺲﻴﺋﺭ
ﺮﺻﺎﻧ ﺩﻮﻤﺤﻣ ﺪﻤﺣﺍ ﺀﺎﻴﺿ
Committee
ﻮﻀﻋ
ﻩﺩﺎﺴﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻦﻴﺴﺣ ﻰﻠﻋ
ﻩﺩﺎﺴﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻦﻴﺴﺣ ﻰﻠﻋ
member
ﻮﻀﻋ
ﺡﺎﺘﻔﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﻥﻭﺪﻠﺧ ﺭﺎﻤﻋ
ﺡﺎﺘﻔﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﻥﻭﺪﻠﺧ ﺭﺎﻤﻋ
member
ﺲﺤﻠﻣ
ﺲﺤﻠﻣ
ﻮﻀﻋ
ﺡﺎﺘﻔﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﺮﻴﻫﺯ ﺮﻤﻋ
ﺡﺎﺘﻔﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﺮﻴﻫﺯ ﺮﻤﻋ
member
ﺲﺤﻠﻣ
ﺲﺤﻠﻣ
ﻮﻀﻋ
ﻩﺩﺎﺴﻟﺍ ﻲﻠﻋ ﻦﻴﺴﺣ ﻲﻠﻋ ﺭﺪﺑ
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AL-AMAL FINANCIAL INVESTMENTS CO.
BADER ALI H A AL SADA
member
Please accept our sincere thanks and appreciation.
.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ
Chairman of Board of Directors
ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ
User Name: madeha bani saeed
madeha bani saeed :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ
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Al-Amal Financial Investment Company PSC published this content on 25 July 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 25 July 2023 05:45:03 UTC.