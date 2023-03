Al Amal Financial Investments P L C : Disclosure (AMAL) 2023 03 26

The Board of Directors of Al-Amal Financial Investment Company decided on the public shareholding on 26/3/2023 to invite the eighteenth ordinary public authority meeting on Sunday, 4/30/2023 at eleven o'clock, and the assets will be disclosed after obtaining the approval of the Companies Control Department.

ﺔﻤﻫﺎﺴﻤﻟﺍ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﻞﻣﻻﺍ ﺔﻛﺮﺷ ﺓﺭﺍﺩﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺭﺮﻗ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﺍ ﻰﻟﺍ ﺓﻮﻋﺪﻟﺍ 2023-3-26 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﻋﺎﺴﻟﺍ 2023-4-30 ﻖﻓﺍﻮﻤﻟﺍ ﺪﺣﻻﺍ ﻡﻮﻳ ﺮﺸﻋ ﻦﻣﺎﺜﻟﺍ ﻱﺩﺎﻌﻟﺍ ﺪﻌﺑ ﻝﻮﺻﻻﺍ ﺐﺴﺣ ﺡﺎﺼﻓﻻﺍ ﻢﺘﻴﺳﻭ ، ﺎﺣﺎﺒﺻ ﺮﺸﻋ ﺔﻳﺩﺎﺤﻟﺍ .ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﺔﺒﻗﺍﺮﻣ ﺓﺮﺋﺍﺩ ﺔﻘﻓﺍﻮﻣ ﻰﻠﻋ ﻝﻮﺼﺤﻟﺍ