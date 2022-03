Al Bilad Securities and Investment : Disclosure (BLAD) 2022 03 29

Please note that the Board of Directors of Al Bilad Securities & Investment Co decided in its meeting held on 27/03/2022 that the date of the Ordinary General Assembly meeting will be on Sunday 24/04/2022 , through visual and electronic communication,as per the procedures for organizing the General Assembly Meetings .

ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻼﻟ ﺩﻼﺒﻟﺍ ﺔﻛﺮﺷ ﺓﺭﺍﺩﺇ ﺲﻠﺠﻣ ﻥﺄﺑ ﻢﻜﻣﻼﻋﺇ ﻮﺟﺮﻧ ﻥﺃ 2022/03/27 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﺪﻘﻋ ﻱﺬﻟﺍ ﻪﻋﺎﻤﺘﺟﺇ ﻲﻓ ﺭﺮﻗ ﺪﻗ ، ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍﻭ ، ﺔﻛﺮﺸﻠﻟ ﺮﺸﻋ ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﺔﻳﺩﺎﻌﻟﺍ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﺍ ﺪﻋﻮﻣ ﻥﻮﻜﻳ ﻲﺋﺮﻤﻟﺍ ﻝﺎﺼﺗﻹﺍ ﺔﻠﻴﺳﻭ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ 2022/04/24 ﻖﻓﺍﻮﻤﻟﺍ ﺪﺣﻻﺍ ﻡﻮﻳ ﺮﻳﺯﻭ ﻲﻟﺎﻌﻣ ﻦﻋ ﺓﺭﺩﺎﺼﻟﺍ ﺕﺍﺀﺍﺮﺟﻺﻟ ﺎﻘﻓﻭ (ZOOM) ﻲﻧﻭﺮﺘﻜﻟﻹﺍﻭ ﻢﺘﻴﺳﻭ ، ﻩﻼﻋﺃ ﻉﺎﻓﺪﻟﺍ ﺮﻣﺃ ﺐﺟﻮﻤﺑ ﻦﻳﻮﻤﺘﻟﺍﻭ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍﻭ ﺔﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﺔﺒﻗﺍﺮﻣ ﺓﺮﺋﺍﺩ ﺔﻘﻓﺍﻮﻣ ﻰﻠﻋ ﻝﻮﺼﺤﻟﺍ ﺪﻌﺑ ﻝﻮﺻﻻﺍ ﺐﺴﺣ ﺡﺎﺼﻓﻻﺍ . ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ