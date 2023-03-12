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    CEBC   JO3123211018

AL-FARIS NATIONAL COMPANY FOR INVESTMENT & EXPORT P.L.C.

(CEBC)
  Report
End-of-day quote Amman Stock Exchange  -  2023-03-08
0.6600 JOD   -2.94%
04:46aAl Faris National For Investment & Export P L C : Disclosure (CEBC) 2023 03 12
PU
02/21Al Nameer Investments Company acquired an unknown minority stake in Al-Faris National Company for Investment & Export P.L.C..
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Al Faris National for Investment & Export P L C : Disclosure (CEBC) 2023 03 12

03/12/2023 | 04:46am EDT
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AL-FARIS NATIONAL COMPANY FOR INVESTMENT & EXPORT

To: Jordan Securities Commission,

ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ

Amman Stock Exchange

ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ

Company's Name: AL-FARIS NATIONAL COMPANY FOR

ﺮﻳﺪﺼﺘﻟﺍﻭ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﺔﻴﻨﻃﻮﻟﺍ ﺱﺭﺎﻔﻟﺍ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ

INVESTMENT & EXPORT

AM 11:14:58 2023-03-12 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ

Date: 12-03-2023 11:14:58 AM

ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﻬﺳ ﺮﻌﺳ ﻉﺎﻔﺗﺭﺍ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ

Subject: ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﻬﺳ ﺮﻌﺳ ﻉﺎﻔﺗﺭﺍ

ﻭﺃ ﺔﻣﺎﻫ ﺙﺍﺪﺣﺍ ﻭﺃ ﺔﻳﺮﻫﻮﺟ ﺭﻮﻣﺃ ﻭﺃ ﺕﺎﻧﺎﻴﺑ ﺔﻳﺃ ﺩﻮﺟﻭ ﻡﺪﻋ

ﺙﺍﺪﺣﺍ ﻭﺃ ﺔﻳﺮﻫﻮﺟ ﺭﻮﻣﺃ ﻭﺃ ﺕﺎﻧﺎﻴﺑ ﺔﻳﺃ ﺩﻮﺟﻭ ﻡﺪﻋ ﻢﻜﻟ ﺪﻛﺆﻧ

ﺎﻬﻨﻋ ﺢﺼﻔﻧ ﻢﻟ ﺕﺎﻬﺟﻮﺗ ﻭﺍ ﺕﺍﺭﺍﺮﻗ.

.ﺎﻬﻨﻋ ﺢﺼﻔﻧ ﻢﻟ ﺕﺎﻬﺟﻮﺗ ﻭﺃ ﺕﺍﺭﺍﺮﻗ ﻭﺃ ﺔﻣﺎﻫ

(ﻖﻓﺮﻤﻟﺍ ﺐﺴﺣ)

،ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﻬﺳ ﺮﻌﺳ ﻰﻠﻋ ﺕﺮﺛﺃ ﺪﻗ ﺓﺩﺪﺤﻣ ﻞﻣﺍﻮﻋ ﺔﻳﺃ ﺪﺟﻮﻳ ﻻﻭ

ﺪﻗ ﺔﻴﻌﻴﺒﻃ ﻝﻭﺍﺪﺗ ﺕﺎﻛﺮﺣ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﺀﺎﺟ ﻢﻬﺴﻟﺍ ﺮﻌﺳ ﻉﺎﻔﺗﺭﺍ ﻥﺍﻭ

،ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟﺍ ﺎﻴﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺗ ﻝﺎﺠﻣ ﻲﻓ ﻞﻤﻌﺗ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻥﺍ ﺐﺒﺴﺑ ﻥﻮﻜﻳ

ﻊﻣ ﻰﺷﺎﻤﺘﻳﻭ ﺔﻳﺮﺼﻌﻟﺍ ﺕﺍﺭﻮﻄﺘﻟﺍ ﺐﻛﺍﻮﻳ ﻢﻬﻣ ﻉﺎﻄﻗ ﻮﻫﻭ

.ﺔﺣﺮﻤﻟﺍ

.(ﻖﻓﺮﻤﻟﺍ ﺐﺴﺣ)

09-03-2023

09-03-2023

Please accept our sincere thanks and appreciation.

.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ

Chairman of Board of Directors

ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ

User Name: Rana AlKhouri

Rana AlKhouri :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ

Page 1 of 1

Disclaimer

Al-Faris National Company for Investment and Export PSC published this content on 12 March 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 12 March 2023 08:45:08 UTC.


© Publicnow 2023
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Net Debt 2021 4,81 M 6,77 M 6,77 M
P/E ratio 2021 27,0x
Yield 2021 -
Capitalization 10,6 M 14,9 M 14,9 M
EV / Sales 2020 1,94x
EV / Sales 2021 1,14x
Nbr of Employees 262
Free-Float 15,6%
Chart AL-FARIS NATIONAL COMPANY FOR INVESTMENT & EXPORT P.L.C.
Duration : Period :
Al-Faris National Company for Investment & Export P.L.C. Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Income Statement Evolution
Managers and Directors
Majed Qastandy Sifri Chief Executive Officer
Shibli Kamal Yonis Younis Chief Financial Officer
Radeen Tawfiq Amin Kawar Chairman
Omar Zaki Khalil Halaseh Chief Technology Officer
Saif Jihad Ayyoub Khouri Chief Operations Officer
Sector and Competitors
1st jan.Capi. (M$)
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ACCENTURE PLC-5.21%159 293
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD.2.28%148 706
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION-10.96%113 796
AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC.-8.32%88 489
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