Al Faris National for Investment & Export P L C : Disclosure (CEBC) 2023 03 12

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To: Jordan Securities Commission,
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ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
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Amman Stock Exchange
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ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
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Company's Name: AL-FARIS NATIONAL COMPANY FOR
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ﺮﻳﺪﺼﺘﻟﺍﻭ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﺔﻴﻨﻃﻮﻟﺍ ﺱﺭﺎﻔﻟﺍ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ
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INVESTMENT & EXPORT
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AM 11:14:58 2023-03-12 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ
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Date: 12-03-2023 11:14:58 AM
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ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﻬﺳ ﺮﻌﺳ ﻉﺎﻔﺗﺭﺍ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ
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Subject: ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﻬﺳ ﺮﻌﺳ ﻉﺎﻔﺗﺭﺍ
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ﻭﺃ ﺔﻣﺎﻫ ﺙﺍﺪﺣﺍ ﻭﺃ ﺔﻳﺮﻫﻮﺟ ﺭﻮﻣﺃ ﻭﺃ ﺕﺎﻧﺎﻴﺑ ﺔﻳﺃ ﺩﻮﺟﻭ ﻡﺪﻋ
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ﺙﺍﺪﺣﺍ ﻭﺃ ﺔﻳﺮﻫﻮﺟ ﺭﻮﻣﺃ ﻭﺃ ﺕﺎﻧﺎﻴﺑ ﺔﻳﺃ ﺩﻮﺟﻭ ﻡﺪﻋ ﻢﻜﻟ ﺪﻛﺆﻧ
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ﺎﻬﻨﻋ ﺢﺼﻔﻧ ﻢﻟ ﺕﺎﻬﺟﻮﺗ ﻭﺍ ﺕﺍﺭﺍﺮﻗ.
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.ﺎﻬﻨﻋ ﺢﺼﻔﻧ ﻢﻟ ﺕﺎﻬﺟﻮﺗ ﻭﺃ ﺕﺍﺭﺍﺮﻗ ﻭﺃ ﺔﻣﺎﻫ
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(ﻖﻓﺮﻤﻟﺍ ﺐﺴﺣ)
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،ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﻬﺳ ﺮﻌﺳ ﻰﻠﻋ ﺕﺮﺛﺃ ﺪﻗ ﺓﺩﺪﺤﻣ ﻞﻣﺍﻮﻋ ﺔﻳﺃ ﺪﺟﻮﻳ ﻻﻭ
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ﺪﻗ ﺔﻴﻌﻴﺒﻃ ﻝﻭﺍﺪﺗ ﺕﺎﻛﺮﺣ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﺀﺎﺟ ﻢﻬﺴﻟﺍ ﺮﻌﺳ ﻉﺎﻔﺗﺭﺍ ﻥﺍﻭ
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،ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟﺍ ﺎﻴﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺗ ﻝﺎﺠﻣ ﻲﻓ ﻞﻤﻌﺗ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻥﺍ ﺐﺒﺴﺑ ﻥﻮﻜﻳ
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ﻊﻣ ﻰﺷﺎﻤﺘﻳﻭ ﺔﻳﺮﺼﻌﻟﺍ ﺕﺍﺭﻮﻄﺘﻟﺍ ﺐﻛﺍﻮﻳ ﻢﻬﻣ ﻉﺎﻄﻗ ﻮﻫﻭ
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.ﺔﺣﺮﻤﻟﺍ
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.(ﻖﻓﺮﻤﻟﺍ ﺐﺴﺣ)
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09-03-2023
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09-03-2023
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Please accept our sincere thanks and appreciation.
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.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ
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Chairman of Board of Directors
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ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ
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User Name: Rana AlKhouri
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Rana AlKhouri :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ
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