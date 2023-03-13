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    ALKOUT   KW0EQ0501001

AL KOUT INDUSTRIAL PROJECTS COMPANY K.P.S.C.

(ALKOUT)
  Report
End-of-day quote Kuwait Stock Exchange  -  2023-03-11
0.3900 KWD    0.00%
2022Al Kout Industrial Projects Company K.P.S.C. Reports Earnings Results for the Third Quarter and Nine Months Ended September 30, 2022
CI
2022Al Kout Industrial Projects Company K.P.S.C. Reports Earnings Results for the Second Quarter and Six Months Ended June 30, 2022
CI
2022Al Kout Industrial Projects K P S C : افصاح تصحيحي نتائج اجتماع مجلس الادارة
PU
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SummaryMost relevantAll NewsOther languagesPress ReleasesOfficial PublicationsSector news

Al Kout Industrial Projects K P S C : النتائج المالية عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2022

03/13/2023 | 01:36am EDT
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2022 سرام 16 :خيراتلا

مرتحملا

يميصعلا دوعس دمحم / ديسلا

يذيفنتلا سيئرلا

تيوكلا ةصروب ةكرش

،دعبو ةيبط ةيحت

ةيرهوج تامولعم نع حاصفا :عوضوملا

هتلايدعتو 2010 ةنسل )7( مقر نوناقلل ةيذيفنتلا ةحئلالا نم ةيفافشلاو حاصفلإا باتك نم عبارلا لصفلا ماكحأب ًلامع

.ةيرهوجلا تامولعملا نع حاصفلإا صوصخب 2015/11/9 خيراتب لاملا قاوسأ ةئيه نع ةرداصلا

16 قفاوملا ءاعبرلأا مويلا ةيعانصلا عيراشملل توكلا ةكرشل ةرادلإا سلجم عامتجا داقعنا مت هنأب ًاملع مكطيحن نأ دون ربمسيد 31 يف ةيهتنملا ةيلاملا ةرتفلل ةققدملا ةيلاملا تانايبلا دامتعا متو ًارهظ ةدحاولا ةعاسلا مامت يف 2022 سرام

.2021

ةيرهوجلا تامولعملا نع حاصفلإا جذومن هيط قفرم

،مارتحلاا قئاف لوبقب اولضفتو

الله لام فسوي لصيف

يذيفنتلا سيئرلا

(11) مقر قحلم

ةيرھوجلا تامولعملا نع حاصفلإا جذومن

2023 سرﺎﻣ 12 8

1629

خيراتلا

ﺔﻴﻋﺎﻨﺼﻟا ﻊﻳرﺎﺸﻤﻠﻟ تﻮﻜﻟا ﺔﻛﴍ

ةجردملا ةكرشلا مسا

ً

ةردﺎﺻﻟا ﮫﺗﻼﯾدﻌﺗو 2010 ﺔﻧﺳﻟ )7( مﻗر نوﻧﺎﻘﻠﻟ ﺔﯾذﯾﻔﻧﺗﻟا ﺔﺣﺋﻼﻟا نﻣ ﺔﯾﻓﺎﻔﺷﻟاو حﺎﺻﻓﻹا بﺎﺗﻛ نﻣ ﻊﺑارﻟا لﺻﻔﻟا مﺎﻛﺣﺄﺑ ﻼﻣﻋ

.ﺔﯾرھوﺟﻟا تﺎﻣوﻠﻌﻣﻟا نﻋ حﺎﺻﻓﻹا صوﺻﺧﺑ 9/11/2015 ﺦﯾرﺎﺗﺑ لﺎﻣﻟا قاوﺳأ ﺔﺋﯾھ نﻋ

ً

سرﺎﻣ 12 ﻖﻓاوﻣﻟا دﺣﻷا موﯾﻟا ﺔﯾﻋﺎﻧﺻﻟا ﻊﯾرﺎﺷﻣﻠﻟ توﻛﻟا ﺔﻛرﺷﻟ ةرادﻹا سﻠﺟﻣ عﺎﻣﺗﺟا دﺎﻘﻌﻧا مﺗ ﮫﻧﺄﺑ ﺎﻣﻠﻋ مﻛطﯾﺣﻧ نأ دوﻧ

ً

ةيرھوجلا ةمولعملا

2022 رﺑﻣﺳﯾد 31 ﻲﻓ ﺔﯾﮭﺗﻧﻣﻟا ﺔﯾﻟﺎﻣﻟا ةرﺗﻔﻠﻟ ﺔﯾﻟﺎﻣﻟا تﺎﻧﺎﯾﺑﻟا دﺎﻣﺗﻋا مﺗو ارﮭظ ةدﺣاوﻟا ﺔﻋﺎﺳﻟا مﺎﻣﺗ ﻲﻓ 2023

ﺮﺛأ ﺪﺟﻮﻳ لا ﺮﺛأ لا

ةيرھوجلا ةمولعملا رثأ يلاملا زكرملا ىلع ةكرشلل

،رثلأا كلذ سايقل ةلباق ةيرھوجلا ةمولعملا تناك لاح يف يلاملا زكرملا ىلع رثلأا ركذ متي

.دوقع نم اھھبشي امو تاسرامملا و تاصقانملا نع جتانلا يلاملا رثلأا ىنثتسيو

ساكعنا اھلو اھصخت ةيرھوج ةمولعم نع حاصفلإاب ةعومجم نمض نم ةجردم ةكرش تماق اذإ يقاب ىلع حاصفلإا بجاو نإف ،ةعومجملا نمض نم ةجردملا تاكرشلا يقاب ىلع رثؤم كلت ىلع بترتملا يلاملا رثلأاو ةمولعملا ركذ ىلع رصتقي ةقلاعلا تاذ ةجردملا تاكرشلا

.اھنيعب ةكرشلا

Financial Results Form

ةيلاملا تانايبلا جئاتن جذومن

Kuwaiti Company (KWD)

).ك.د( ةيتيوكلا تاكرشلا

Company Name

Al Kout Industrial Projects

ةكرشلا مسا

ةيعانصلا عيراشملل توكلا ةكرش

Select from the list

2022-12-31

ةمئاقلا نم رتخا

Board of Directors Meeting Date

2023-03-12

ةرادلإا سلجم عامتجا خيرات

Required Documents

جذومنلاب اهقافرإ بجاولا تادنتسملا

Approved financial statements.

ةدمتعملا ةيلاملا تانايبلا نم ةخسن

Approved auditor's report

دمتعملا تاباسحلا بقارم ريرقت نم ةخسن

This form shall not be deemed to be complete unless the

ً

documents mentioned above are provided

تادنتسملا هذه قافرإو متي مل ام لامتكم جذومنلا اذه ربتعي لا

)%( رييغتلا

ةنراقملا ةنسلا

ةيلاحلا ةنسلا

Change (%)

Comparative Year

Current Year

نايبلا

2021-12-31

2022-12-31

Statement

ملأا ةكرشلا يمهاسمب صاخلا )ةراسخلا( حبرلا يفاص

100

4,981,812

9,967,511

Net Profit (Loss) represents the amount

attributable to the owners of the parent Company

100

49.37

98.79

ةففخملاو ةيساسلأا مهسلا )ةراسخ( ةيحبر

Basic & Diluted Earnings per Share

6

17,143,071

18,215,171

ةلوادتملا تادوجوملا

Current Assets

7

38,730,668

41,523,339

تادوجوملا يلامجإ

Total Assets

-33

10,039,658

6,677,704

Current Liabilities

ةلوادتملا تابولطملا

-26

12,265,970

9,067,839

تابولطملا يلامجإ

Total Liabilities

ملأا ةكرشلا يمهاسمب ةصاخلا ةيكلملا قوقح يلامجإ

23

26,464,698

32,455,500

Total Equity attributable to the owners of the

Parent Company

23

31,353,876

38,427,857

ةيليغشتلا تاداريلإا يلامجإ

Total Operating Revenue

71

6,039,446

10,352,205

ةيليغشتلا )ةراسخلا( حبرلا يفاص

Net Operating Profit (Loss)

0

-

-

عوفدملا لاملا سأر / ةمكارتملا رئاسخلا

Accumulated Loss / Paid-Up Share Capital

Financial Results Form

1

ةيلاملا تانايبلا جئاتن جذومن

Kuwaiti Company (KWD)

).ك.د( ةيتيوكلا تاكرشلل

)%( رييغتلا

نراقملا عبارلا عبرلا

يلاحلا عبارلا عبرلا

Fourth quarter

Fourth quarter Curre

n

نايبلا

Change (%)

Comparative Year

Year

Statement

2021-12-31

2022-12-31

ملأا ةكرشلا يمهاسمب صاخلا )ةراسخلا( حبرلا يفاص

210

569,355

1,763,279

Net Profit (Loss) represents the amount

attributable to the owners of the parent

Company

210

5.64

17.48

ةففخملاو ةيساسلأا مهسلا )ةراسخ( ةيحبر

Basic & Diluted Earnings per Share

16

8,712,961

10,143,974

ةيليغشتلا تاداريلإا يلامجإ

Total Operating Revenue

95

1,025,392

2,001,891

ةيليغشتلا )ةراسخلا( حبرلا يفاص

Net Operating Profit (Loss)

Not Applicable for first Quarter

لولأا عبرلا ىلع قبطني لا •

Increase/Decrease in Net Profit (Loss) is due to

)ةراسخلا( حبرلا يفاص ضافخنا/عافترا ببس

The reason for the increase in profits is the improvement in sales volume, and prices of the products globally

عافترلا ةفاضلااب تاعيبملا ةيمك نسحت وه حابرلاا عافترا ببس ايملاع ةكرشلا تاجتنم راعسا

Total Revenue realized from

-

عم تلاماعتلا نم تاداريلإا يلامجإ غلب

dealing with related parties

).ك.د غلبملا( ةلصلا تاذ فارطلأا

(value, KWD)

Total Expenditures incurred from

عم تلاماعتلا نم تافورصملا يلامجإ غلب

dealing with related parties

375,866

).ك.د غلبملا( ةلصلا تاذ فارطلأا

(value, KWD)

Financial Results Form

2

ةيلاملا تانايبلا جئاتن جذومن

Kuwaiti Company (KWD)

).ك.د( ةيتيوكلا تاكرشلل

Auditor Opinion

تاباسحلا بقارم يأر

1.

Unqualified Opinion

ظفحتم ريغ يأر

.1

2.

Qualified Opinion

ظفحتم يأر

.2

3.

Disclaimer of Opinion

يأرلا ءادبإ مدع

.3

4.

Adverse Opinion

سكاعم يأر

.4

In the event of selecting item No. 2, 3 or 4,

ةئبعت بجي 4 وأ 3 وأ 2 مقر دنب رايتخا لاحب

the following table must be filled out, and this form is not

ً

هتئبعت متي مل ام لامتكم جذومنلا اذه ربتعي لاو ،يلاتلا لودجلا

considered complete unless it is filled.

اهنع ةبساحملا مت ةليمز ةكرش يهو ،)ةلفقم( .ك.م.ش ةيلورتبلا تامدخلل ةردلا ةكرش يف ةعومجملا رامثتسا جاردإ مت

بقارم يأر صن

،2022 ربمسيد 31 يف امك عمجملا يلاملا زكرملا نايب يف يتيوك رانيد 2,684,419 ةميقب ،ةيكلملا قوقح ةقيرط مادختساب

درو امك تاباسحلا

عمجملا رئاسخلا وأ حابرلأا نايب نمض ةجردملا يتيوك رانيد 51,513 ةميقب ةليمز ةكرش حبر يف ةعومجملا ةصح دنتستو

ريرقتلا يف

رادصإب حيرصتلا خيرات يف امك ةليمزلا ةكرشلا هذهب قلعتي اميف ةرفوتم ريغ ةققدملا ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا نإ ثيح ،

ةيرتفدلا ةميقلا لوح ةبسانمو ةيفاك ةلدأ ىلع لوصحلا نم نكمتن مل ،كلذل ةجيتن .ةعومجملل ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا

ةلماشلا تاداريلإاو حابرلاا نم ةعومجملا ةصحو 2022 ربمسيد 31 يف امك ةليمزلا ةكرشلا يف ةعومجملا رامثتسلا

ةيرورض غلابملا هذه ىلع تلايدعت يأ تناك اذإ ام ديدحت نم نكمتن مل ،يلاتلابو .خيراتلا كلذب ةيهتنملا ةرتفلل ىرخلأا

يليصفت حرش

،ةليمزلا ةكرشلل 2022 12 31 يف ةيهتنملا ةرتفلل ةيلاملا تانايبلا دامتعا مدع ببسل هظفحت ءادبا يف تاباسحلا ققدم ماق

يتلا ةلاحلاب

بقارم تعدتسا

ةدمتعملا ةيلاملا تانايبلا رفوت متي نا ىلإ ظفحتلا ةورورضب انتكرش تاباسح ققدم ىأر كلذبو

ءادبلإ تاباسحلا

يأرلا

يتلا تاوطخلا

نم ةدمتعملا ةيلاملا تانايبلا نع ةخسن ميلستو ينمز لودج ديدحتل تارم ةدع ةليمزلا ةكرشلا ةرادإ عم لصاوتلا مت

ةكرشلا اهب موقتس

يف درو ام ةجلاعمل

ةقحلالا تارتفلل تاباسحلا بقارم

بقارم يأر

تاباسحلا

ينمزلا لودجلا

نودو ةحومسملا ةينمزلا ةرتفلا نمض ةدمتعملا ةيلاملا تانايبلا ميدقتب ةليمزلا ةكرشلا ةباجتسا ىلع دمتعي ينمزلا لودجلا

تاوطخلا ذيفنتل

يف درو ام ةجلاعمل

ةددحملا ةدملا يف ةيلاملا تانايب حاصفا ريثأت

بقارم يأر

تاباسحلا

Financial Results Form

3

ةيلاملا تانايبلا جئاتن جذومن

Kuwaiti Company (KWD)

).ك.د( ةيتيوكلا تاكرشلل

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Disclaimer

Al Kout Industrial Projects Company KSCC published this content on 13 March 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 13 March 2023 05:35:09 UTC.


© Publicnow 2023
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Financials
Sales 2021 31,4 M 102 M 102 M
Net income 2021 4,98 M 16,2 M 16,2 M
Net Debt 2021 2,55 M 8,32 M 8,32 M
P/E ratio 2021 10,0x
Yield 2021 8,06%
Capitalization 39,4 M 128 M 128 M
EV / Sales 2020 2,62x
EV / Sales 2021 1,68x
Nbr of Employees 6 000
Free-Float 20,3%
Chart AL KOUT INDUSTRIAL PROJECTS COMPANY K.P.S.C.
Duration : Period :
Al Kout Industrial Projects Company K.P.S.C. Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Income Statement Evolution
Managers and Directors
Faisal Youssef Malallah Chief Executive Officer
Ghadah Eissa Khalaf Chief Financial Officer
Essa Khaled Al-Essa Al-Saleh Chairman
George Mathew Senior Manager-Information Technology
Noor Hussain Bojbarah Vice President-Technical Services
Sector and Competitors
1st jan.Capi. (M$)
AL KOUT INDUSTRIAL PROJECTS COMPANY K.P.S.C.0.00%128
AIR LIQUIDE12.43%82 914
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION1.79%72 239
WANHUA CHEMICAL GROUP CO., LTD.6.03%44 554
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N.V.7.11%28 990
NAN YA PLASTICS CORPORATION4.23%19 121