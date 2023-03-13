Al Kout Industrial Projects K P S C : النتائج المالية عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2022
2022 سرام 16 :خيراتلا
مرتحملا
يميصعلا دوعس دمحم / ديسلا
يذيفنتلا سيئرلا
تيوكلا ةصروب ةكرش
،دعبو ةيبط ةيحت
ةيرهوج تامولعم نع حاصفا :عوضوملا
هتلايدعتو 2010 ةنسل )7( مقر نوناقلل ةيذيفنتلا ةحئلالا نم ةيفافشلاو حاصفلإا باتك نم عبارلا لصفلا ماكحأب ًلامع
.ةيرهوجلا تامولعملا نع حاصفلإا صوصخب 2015/11/9 خيراتب لاملا قاوسأ ةئيه نع ةرداصلا
16 قفاوملا ءاعبرلأا مويلا ةيعانصلا عيراشملل توكلا ةكرشل ةرادلإا سلجم عامتجا داقعنا مت هنأب ًاملع مكطيحن نأ دون ربمسيد 31 يف ةيهتنملا ةيلاملا ةرتفلل ةققدملا ةيلاملا تانايبلا دامتعا متو ًارهظ ةدحاولا ةعاسلا مامت يف 2022 سرام
.2021
ةيرهوجلا تامولعملا نع حاصفلإا جذومن هيط قفرم
،مارتحلاا قئاف لوبقب اولضفتو
الله لام فسوي لصيف
يذيفنتلا سيئرلا
(11) مقر قحلم
ةيرھوجلا تامولعملا نع حاصفلإا جذومن
2023
سرﺎﻣ 12 8
1629
خيراتلا
ﺔﻴﻋﺎﻨﺼﻟا ﻊﻳرﺎﺸﻤﻠﻟ تﻮﻜﻟا ﺔﻛﴍ
ةجردملا ةكرشلا مسا
ً
ةردﺎﺻﻟا ﮫﺗﻼﯾدﻌﺗو
2010 ﺔﻧﺳﻟ ) 7( مﻗر نوﻧﺎﻘﻠﻟ ﺔﯾذﯾﻔﻧﺗﻟا ﺔﺣﺋﻼﻟا نﻣ ﺔﯾﻓﺎﻔﺷﻟاو حﺎﺻﻓﻹا بﺎﺗﻛ نﻣ ﻊﺑارﻟا لﺻﻔﻟا مﺎﻛﺣﺄﺑ ﻼﻣﻋ
.ﺔﯾرھوﺟﻟا تﺎﻣوﻠﻌﻣﻟا نﻋ حﺎﺻﻓﻹا صوﺻﺧﺑ 9/11/2015 ﺦﯾرﺎﺗﺑ لﺎﻣﻟا قاوﺳأ ﺔﺋﯾھ نﻋ
ً
سرﺎﻣ
12 ﻖﻓاوﻣﻟا دﺣﻷا موﯾﻟا ﺔﯾﻋﺎﻧﺻﻟا ﻊﯾرﺎﺷﻣﻠﻟ توﻛﻟا ﺔﻛرﺷﻟ ةرادﻹا سﻠﺟﻣ عﺎﻣﺗﺟا دﺎﻘﻌﻧا مﺗ ﮫﻧﺄﺑ ﺎﻣﻠﻋ مﻛطﯾﺣﻧ نأ دوﻧ
ً
ةيرھوجلا ةمولعملا
2022 رﺑﻣﺳﯾد 31 ﻲﻓ ﺔﯾﮭﺗﻧﻣﻟا ﺔﯾﻟﺎﻣﻟا ةرﺗﻔﻠﻟ ﺔﯾﻟﺎﻣﻟا تﺎﻧﺎﯾﺑﻟا دﺎﻣﺗﻋا مﺗو ارﮭظ ةدﺣاوﻟا ﺔﻋﺎﺳﻟا مﺎﻣﺗ ﻲﻓ 2023
ﺮﺛأ ﺪﺟﻮﻳ لا ﺮﺛأ لا
ةيرھوجلا ةمولعملا رثأ يلاملا زكرملا ىلع ةكرشلل
،رثلأا كلذ سايقل ةلباق ةيرھوجلا ةمولعملا تناك لاح يف يلاملا زكرملا ىلع رثلأا ركذ متي
.دوقع نم اھھبشي امو تاسرامملا و تاصقانملا نع جتانلا يلاملا رثلأا ىنثتسيو
ساكعنا اھلو اھصخت ةيرھوج ةمولعم نع حاصفلإاب ةعومجم نمض نم ةجردم ةكرش تماق اذإ يقاب ىلع حاصفلإا بجاو نإف ،ةعومجملا نمض نم ةجردملا تاكرشلا يقاب ىلع رثؤم كلت ىلع بترتملا يلاملا رثلأاو ةمولعملا ركذ ىلع رصتقي ةقلاعلا تاذ ةجردملا تاكرشلا
.اھنيعب ةكرشلا
Financial Results Form
ةيلاملا تانايبلا جئاتن جذومن
Kuwaiti Company (KWD)
).ك.د( ةيتيوكلا تاكرشلا
Company Name
Al Kout Industrial Projects
ةكرشلا مسا
ةيعانصلا عيراشملل توكلا ةكرش
Board of Directors Meeting Date
2023-03-12
ةرادلإا سلجم عامتجا خيرات
Required Documents
جذومنلاب اهقافرإ بجاولا تادنتسملا
Approved financial statements.
ةدمتعملا ةيلاملا تانايبلا نم ةخسن
Approved auditor's report
دمتعملا تاباسحلا بقارم ريرقت نم ةخسن
This form shall not be deemed to be complete unless the
ً
documents mentioned above are provided
تادنتسملا هذه قافرإو متي مل ام لامتكم جذومنلا اذه ربتعي لا
)%( رييغتلا
ةنراقملا ةنسلا
ةيلاحلا ةنسلا
Change (%)
Comparative Year
Current Year
نايبلا
2021-12-31
2022-12-31
Statement
ملأا ةكرشلا يمهاسمب صاخلا )ةراسخلا( حبرلا يفاص
100
4,981,812
9,967,511
Net Profit (Loss) represents the amount
attributable to the owners of the parent Company
100
49.37
98.79
ةففخملاو ةيساسلأا مهسلا )ةراسخ( ةيحبر
Basic & Diluted Earnings per Share
6
17,143,071
18,215,171
ةلوادتملا تادوجوملا
Current Assets
7
38,730,668
41,523,339
تادوجوملا يلامجإ
Total Assets
-33
10,039,658
6,677,704
Current Liabilities
ةلوادتملا تابولطملا
-26
12,265,970
9,067,839
تابولطملا يلامجإ
Total Liabilities
ملأا ةكرشلا يمهاسمب ةصاخلا ةيكلملا قوقح يلامجإ
23
26,464,698
32,455,500
Total Equity attributable to the owners of the
Parent Company
23
31,353,876
38,427,857
ةيليغشتلا تاداريلإا يلامجإ
Total Operating Revenue
71
6,039,446
10,352,205
ةيليغشتلا )ةراسخلا( حبرلا يفاص
Net Operating Profit (Loss)
0
-
-
عوفدملا لاملا سأر / ةمكارتملا رئاسخلا
Accumulated Loss / Paid-Up Share Capital
Financial Results Form
1
ةيلاملا تانايبلا جئاتن جذومن
Kuwaiti Company (KWD)
).ك.د( ةيتيوكلا تاكرشلل
)%( رييغتلا
نراقملا عبارلا عبرلا
يلاحلا عبارلا عبرلا
Fourth quarter
Fourth quarter Curre
n
نايبلا
Change (%)
Comparative Year
Year
Statement
2021-12-31
2022-12-31
ملأا ةكرشلا يمهاسمب صاخلا )ةراسخلا( حبرلا يفاص
210
569,355
1,763,279
Net Profit (Loss) represents the amount
attributable to the owners of the parent
Company
210
5.64
17.48
ةففخملاو ةيساسلأا مهسلا )ةراسخ( ةيحبر
Basic & Diluted Earnings per Share
16
8,712,961
10,143,974
ةيليغشتلا تاداريلإا يلامجإ
Total Operating Revenue
95
1,025,392
2,001,891
ةيليغشتلا )ةراسخلا( حبرلا يفاص
Net Operating Profit (Loss)
• Not Applicable for first Quarter
لولأا عبرلا ىلع قبطني لا •
Increase/Decrease in Net Profit (Loss) is due to
)ةراسخلا( حبرلا يفاص ضافخنا/عافترا ببس
The reason for the increase in profits is the improvement in sales volume, and prices of the products globally
عافترلا ةفاضلااب تاعيبملا ةيمك نسحت وه حابرلاا عافترا ببس ايملاع ةكرشلا تاجتنم راعسا
Total Revenue realized from
-
عم تلاماعتلا نم تاداريلإا يلامجإ غلب
dealing with related parties
).ك.د غلبملا( ةلصلا تاذ فارطلأا
(value, KWD)
Total Expenditures incurred from
عم تلاماعتلا نم تافورصملا يلامجإ غلب
dealing with related parties
375,866
).ك.د غلبملا( ةلصلا تاذ فارطلأا
(value, KWD)
Financial Results Form
2
ةيلاملا تانايبلا جئاتن جذومن
Kuwaiti Company (KWD)
).ك.د( ةيتيوكلا تاكرشلل
Auditor Opinion
تاباسحلا بقارم يأر
1.
Unqualified Opinion
☐
ظفحتم ريغ يأر
.
1
2.
Qualified Opinion
☒
ظفحتم يأر
.
2
3.
Disclaimer of Opinion
☐
يأرلا ءادبإ مدع
.
3
4.
Adverse Opinion
☐
سكاعم يأر
.
4
In the event of selecting item No. 2, 3 or 4,
ةئبعت بجي
4 وأ 3 وأ 2 مقر دنب رايتخا لاحب
the following table must be filled out, and this form is not
ً
هتئبعت متي مل ام لامتكم جذومنلا اذه ربتعي لاو ،يلاتلا لودجلا
considered complete unless it is filled.
اهنع ةبساحملا مت ةليمز ةكرش يهو ،)ةلفقم( .ك.م.ش ةيلورتبلا تامدخلل ةردلا ةكرش يف ةعومجملا رامثتسا جاردإ مت
بقارم يأر صن
،
2022 ربمسيد 31 يف امك عمجملا يلاملا زكرملا نايب يف يتيوك رانيد 2,684,419 ةميقب ،ةيكلملا قوقح ةقيرط مادختساب
درو امك تاباسحلا
عمجملا رئاسخلا وأ حابرلأا نايب نمض ةجردملا يتيوك رانيد
51,513 ةميقب ةليمز ةكرش حبر يف ةعومجملا ةصح دنتستو
ريرقتلا يف
رادصإب حيرصتلا خيرات يف امك ةليمزلا ةكرشلا هذهب قلعتي اميف ةرفوتم ريغ ةققدملا ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا نإ ثيح ،
ةيرتفدلا ةميقلا لوح ةبسانمو ةيفاك ةلدأ ىلع لوصحلا نم نكمتن مل ،كلذل ةجيتن .ةعومجملل ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا
ةلماشلا تاداريلإاو حابرلاا نم ةعومجملا ةصحو
2022 ربمسيد 31 يف امك ةليمزلا ةكرشلا يف ةعومجملا رامثتسلا
ةيرورض غلابملا هذه ىلع تلايدعت يأ تناك اذإ ام ديدحت نم نكمتن مل ،يلاتلابو .خيراتلا كلذب ةيهتنملا ةرتفلل ىرخلأا
يليصفت حرش
،ةليمزلا ةكرشلل
2022 12 31 يف ةيهتنملا ةرتفلل ةيلاملا تانايبلا دامتعا مدع ببسل هظفحت ءادبا يف تاباسحلا ققدم ماق
يتلا ةلاحلاب
بقارم تعدتسا
ةدمتعملا ةيلاملا تانايبلا رفوت متي نا ىلإ ظفحتلا ةورورضب انتكرش تاباسح ققدم ىأر كلذبو
ءادبلإ تاباسحلا
يأرلا
يتلا تاوطخلا
نم ةدمتعملا ةيلاملا تانايبلا نع ةخسن ميلستو ينمز لودج ديدحتل تارم ةدع ةليمزلا ةكرشلا ةرادإ عم لصاوتلا مت
ةكرشلا اهب موقتس
يف درو ام ةجلاعمل
ةقحلالا تارتفلل تاباسحلا بقارم
بقارم يأر
تاباسحلا
ينمزلا لودجلا
نودو ةحومسملا ةينمزلا ةرتفلا نمض ةدمتعملا ةيلاملا تانايبلا ميدقتب ةليمزلا ةكرشلا ةباجتسا ىلع دمتعي ينمزلا لودجلا
تاوطخلا ذيفنتل
يف درو ام ةجلاعمل
ةددحملا ةدملا يف ةيلاملا تانايب حاصفا ريثأت
بقارم يأر
تاباسحلا
Financial Results Form
3
ةيلاملا تانايبلا جئاتن جذومن
Kuwaiti Company (KWD)
).ك.د( ةيتيوكلا تاكرشلل
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Al Kout Industrial Projects Company KSCC published this content on 13 March 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 13 March 2023 05:35:09 UTC.
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All news about AL KOUT INDUSTRIAL PROJECTS COMPANY K.P.S.C.
Sales 2021
31,4 M
102 M
102 M
Net income 2021
4,98 M
16,2 M
16,2 M
Net Debt 2021
2,55 M
8,32 M
8,32 M
P/E ratio 2021
10,0x
Yield 2021
8,06%
Capitalization
39,4 M
128 M
128 M
EV / Sales 2020
2,62x
EV / Sales 2021
1,68x
Nbr of Employees
6 000
Free-Float
20,3%
Chart AL KOUT INDUSTRIAL PROJECTS COMPANY K.P.S.C.
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2 months
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