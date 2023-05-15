Advanced search
Log in
Log in
Or log in with
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
Sign up
Email Registration
Or log in with
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
  1. Homepage
  2. Equities
  3. Kuwait
  4. Kuwait Stock Exchange
  5. Al Massaleh Real Estate K.S.C.P.
  6. News
  7. Summary
    MASSALEH   KW0EQ0400683

AL MASSALEH REAL ESTATE K.S.C.P.

(MASSALEH)
End-of-day quote Kuwait Stock Exchange  -  2023-05-13
0.0290 KWD    0.00%
01:17aAl Massaleh Real Estate K S C P : نتائج اجتماع مجلس الادارة
PU
04/02Al Massaleh Real Estate Company K.S.C.P. Reports Earnings Results for the Full Year Ended December 31, 2022
CI
2022Al Massaleh Real Estate Company K.S.C.P. Reports Earnings Results for the Third Quarter and Nine Months Ended September 30, 2022
CI
SummaryQuotesChartsNewsCompanyFinancialsFunds 
SummaryMost relevantAll NewsOther languagesPress ReleasesOfficial PublicationsSector news
Days
:
Hours
:
Minutes
:
Seconds

Al Massaleh Real Estate K S C P : نتائج اجتماع مجلس الادارة

05/15/2023 | 01:17am EDT
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook

Financial Results Form

ةيلاملا تانايبلا جئاتن جذومن

Kuwaiti Company (KWD)

).ك.د( ةيتيوكلا تاكرشلا

Company Name

ةكرشلا مسا

AL-MASSALEH REAL ESTATE CO. (K.S.C)

)ك.م.ش( ةيراقعلا حلاصملا ةكرش

Select from the list

2023-03-31

ةمئاقلا نم رتخا

Board of Directors Meeting Date

2023-05-14

ةرادلإا سلجم عامتجا خيرات

Required Documents

جذومنلاب اهقافرإ بجاولا تادنتسملا

Approved financial statements.

ةدمتعملا ةيلاملا تانايبلا نم ةخسن

Approved auditor's report

دمتعملا تاباسحلا بقارم ريرقت نم ةخسن

This form shall not be deemed to be complete unless the

ً

documents mentioned above are provided

تادنتسملا هذه قافرإو متي مل ام لامتكم جذومنلا اذه ربتعي لا

)%( رييغتلا

ةنراقملا رهشا ثلاثلا ةرتف

ةيلاحلا رهشا ثلاثلا ةرتف

Change (%)

Comparative Year

Current Year

نايبلا

2021-03-31

2022-03-31

Statement

ملأا ةكرشلا يمهاسمب صاخلا )ةراسخلا( حبرلا يفاص

(1988%)

(12,027)

(251,144)

Net Profit (Loss) represents the amount

attributable to the owners of the parent Company

(1938%)

(0.05)

(1.06)

ةففخملاو ةيساسلأا مهسلا )ةراسخ( ةيحبر

Basic & Diluted Earnings per Share

52%

8,332,965

12,665,712

ةلوادتملا تادوجوملا

Current Assets

(22%)

98,756,141

76,723,821

تادوجوملا يلامجإ

Total Assets

(70%)

32,221,076

9,610,575

ةلوادتملا تابولطملا

Current Liabilities

(27%)

84,449,823

61,505,531

تابولطملا يلامجإ

Total Liabilities

ملأا ةكرشلا يمهاسمب ةصاخلا ةيكلملا قوقح يلامجإ

(11%)

17,132,572

15,187,304

Total Equity attributable to the owners of the

Parent Company

3%

1,200,543

1,240,767

ةيليغشتلا تاداريلإا يلامجإ

Total Operating Revenue

(3%)

663,811

642,597

ةيليغشتلا )ةراسخلا( حبرلا يفاص

Net Operating Profit (Loss)

9%

(48%)

(53%)

عوفدملا لاملا سأر / ةمكارتملا رئاسخلا

Accumulated Loss / Paid-Up Share Capital

Financial Results Form

1

ةيلاملا تانايبلا جئاتن جذومن

Kuwaiti Company (KWD)

).ك.د( ةيتيوكلا تاكرشلل

)%( رييغتلا

نراقملا لولاا عبرلا

يلاحلا لولاا عبرلا

Fourth quarter

Fourth quarter Curre

n

نايبلا

Change (%)

Comparative Year

Year

Statement

2022-03-31

2023-03-31

ملأا ةكرشلا يمهاسمب صاخلا )ةراسخلا( حبرلا يفاص

(1988%)

(12,027)

(251,144)

Net Profit (Loss) represents the amount

attributable to the owners of the parent

Company

(1938%)

(0.05)

(1.06)

ةففخملاو ةيساسلأا مهسلا )ةراسخ( ةيحبر

Basic & Diluted Earnings per Share

3%

1,200,543

1,240,767

ةيليغشتلا تاداريلإا يلامجإ

Total Operating Revenue

(3%)

663,811

642,597

ةيليغشتلا )ةراسخلا( حبرلا يفاص

Net Operating Profit (Loss)

Not Applicable for first Quarter

لولأا عبرلا ىلع قبطني لا •

Increase/Decrease in Net Profit (Loss) is due to

)ةراسخلا( حبرلا يفاص ضافخنا/عافترا ببس

  • Impairment losses on investment in an associate
  • Net provision for expected credit losses

ةليمز ةكرش يف رامثتسا ةميق يف ضافخنلإا رئاسخ *

.ةميقلا يف ضافخنإ صصخم يفاص *

Total Revenue realized from

رفص

عم تلاماعتلا نم تاداريلإا يلامجإ غلب

dealing with related parties

Zero

).ك.د غلبملا( ةلصلا تاذ فارطلأا

(value, KWD)

Total Expenditures incurred from

708,053

عم تلاماعتلا نم تافورصملا يلامجإ غلب

dealing with related parties

).ك.د غلبملا( ةلصلا تاذ فارطلأا

(value, KWD)

Financial Results Form

2

ةيلاملا تانايبلا جئاتن جذومن

Kuwaiti Company (KWD)

).ك.د( ةيتيوكلا تاكرشلل

Auditor Opinion

تاباسحلا بقارم يأر

1.

Unqualified Opinion

ظفحتم ريغ يأر

.1

2.

Qualified Opinion

ظفحتم يأر

.2

3.

Disclaimer of Opinion

يأرلا ءادبإ مدع

.3

4.

Adverse Opinion

سكاعم يأر

.4

In the event of selecting item No. 2, 3 or 4,

ةئبعت بجي 4 وأ 3 وأ 2 مقر دنب رايتخا لاحب

the following table must be filled out, and this form is not

ً

هتئبعت متي مل ام لامتكم جذومنلا اذه ربتعي لاو ،يلاتلا لودجلا

considered complete unless it is filled.

ظفحتملا جاتنتسلاا سسأ

ةعباتلا تاكرشلل ةيلاملا تامولعملا 2023 سرام 31 يف امك ةعمجملا ةفثكملا ةيلحرملا ةيلاملا تامولعملا نمضتت - )ةعباتلا اهتاكرشو دتميل فلج حلاصملا ةكرش( و (ةعباتلا اهتاكرشو )ةلفقم( .ك.م.ش ةيراقعلا تامدخلل نوغيلوب ةكرش( اهتادوجوم يلامجإ لثمت يتلاو ،)مهسلأاب ةدودحم ةصاخ ةكرش - دتيميل جنيدلوه لانوشاترتنا سكينوف ةكرش(و

22.8 و %16.3 :2022 سرام 31 - %24.9 و %17.8 :2022 ربمسيد 31( %7.1و %3.2 اهتابولطمو تامولعملا نمض ةعباتلا تاكرشلا كلتب ةصاخلا غلابملاو ةدصرلأا جاردإ مت .ةعمجملا تايلامجلإا نم يلاوتلا ىلع )% نم نكمتن مل .ةعباتلا تاكرشلا ةرادإ لبق نم ةدعم ةيلام تامولعم ىلع ءانب ةعومجملل ةعمجملا ةفثكملا ةيلحرملا ةيلاملا مدعل ارظن ةعباتلا تاكرشلا كلتل ةيلاملا تامولعملا يف ةدراولا تاحاصفلإاو تلاماعملاو ةدصرلأا ةحص نم ققحتلا مل اننإف ،هيلعو .مهتاباسح يبقارموأ مهترادإ ةعجارموأ ةعباتلا تاكرشلا كلتل ةيلاملا تامولعملا ىلع لوصحلا نم اننكمت ةعمجملا ةفثكملا ةيلحرملا ةيلاملا تامولعملا ىلعرملأا اذهب قلعتي اميف ةيرورض نوكت دق تلايدعت يأ ديدحت نم نكمتن

.ةقفرملا

حاضيإ( يتيوك رانيد 923,630 غلبم 2023 سرام 31 يف امك ةعمجملا ةفثكملا ةيلحرملا ةيلاملا تامولعملا نمضتت - قلعتي اميف ةمئلامو ةيفاك ةعجارم ةلدأ ىلع لوصحلا نم نكمتن مل ، ةرمتسملا ريغ تايلمعلا داعبتسإ نع جتانلاو )5 ىلع ةمئاقلا تامازتللإل ضيفخت نم اهيلع بترتي امو دقاعتلا طورش ققحتو ةرمتسملا ريغ تايلمعلا داعبتسإ تاءارجإب يأ ديدحت نم نكمتن مل اننإف ،هيلعو .ةرمتسملا ريغ تايلمعلا كلت داعبتسإ نع جتانلا حبرلا باستحإ وأ ةعومجملا

.ةقفرملا ةعمجملا ةفثكملا ةيلحرملا ةيلاملا تامولعملا ىلعرملأا اذهب قلعتي اميف ةيرورض نوكت دق تلايدعت

ةكرش( ةليمزلا تاكرشلل ةيلاملا تامولعملا 2023 سرام 31 يف امك ةعمجملا ةفثكملا ةيلحرملا ةيلاملا تامولعملا نمضتت يتيوك رانيد 4,007,058 غلبمب ).س.س.م.د زروتيرغيتنإ تيارف دنآ يتيدوموك يفاك( و ).م.م.ش لانويشانرتنإ سونيف هذه جاردإ مت .)يتيوك رانيد 3,554,819 :2022 سرام 31 - يتيوك رانيد 4,007,058 :2022 ربمسيد 31( تاباسح ىلع ءانب ةعومجملل ةعمجملا ةفثكملا ةيلحرملا ةيلاملا تامولعملا يف ةيكلملا قوقح هقيرطب ةليمزلا تاكرشلا ةجردملا تاحاصفلإاو تلاماعملاو ةدصرلأا نم ققحتلا نم نكمتن مل .ةليمزلا تاكرشلا هذه ةرادإ لبق نم ةدعملا ةرادلإا وأ ةليمزلا تاكرشلا كلتل ةيلاملا تامولعملا ىلع لوصحلا نم نكمتن مل اننلأ ةليمزلا تاكرشلا هذهل ةرادلإا تاباسح يف اذهب قلعتي اميف ةيرورض نوكت دق تلايدعت يأ ديدحت نم نكمتن مل اننإف ،هيلعو .اهتاباسح يبقارم وأ اهترادإ ةعجارم

ةقفرملا ةعمجملا ةفثكملا ةيلحرملا ةيلاملا تامولعملا ىلعرملأا

بقارم يأر صن درو امك تاباسحلا ريرقتلا يف

Financial Results Form

3

ةيلاملا تانايبلا جئاتن جذومن

Kuwaiti Company (KWD)

).ك.د( ةيتيوكلا تاكرشلل

حلارصملا ةكررش( و )ةعباتلا اهتاكررشو ةيراقعلا تامدخلل نوغيلوب ةكررش( ةعباتلا تاكررشلل ةيلاملا تامولعملا

:لاوا

يليصفت حرش

)دتيميل جنيدلوه لانوشاترتنا سكينوف ةكرش( :و )ةعباتلا اهتاكرشو دتميل فلج

يتلا ةلاحلاب

ً

بقارم تعدتسا

ىلع اءانب ةعومجملل ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا نمددض ةعباتلا تاكرددشلا كتب ةددصاخلا الابملاو ةدددصرلأا جاردإ مت

رادصا نم تاكرشلا كلت تاباسح بقارم ءاهتنا مدعل كلذو ، ةعباتلا تاكرشلا ةرادإ لبق نم ةدعم ةيلام تامولعم

يأرلا تاباسحلا

.ملاا ةكرشلل ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا رادصا خيرات ىتح يئاهنلا ةعجارملا ريرقت

ءادبلإ

: ةرمتسملا ريغ تايلمعلا داعبتسإ نع تامولعملا

:ايناث

وردددش ققحتو ةرمتدددسملا ريغ تايلمعلا داعبتدددسإ تاءارجإب قلعتي اميف ةمئلامو ةيفاك ةعجارم ةلدأ دوجو مدع

كلت داعبتدسإ نع جتانلا حبرلا ادستحإ وأ ةعومجملا ىلع ةمئاقلا تامازتللإل ضيفخت نم اهيلع بترتي امو دقاعتلا

.ةرمتسملا ريغ تايلمعلا

تيارف دنآ يتيدوموك يفاك( و ).م.م.ش لانويررررشانرتنإ ونيف ةكرررررش( ةليمزلا تاكرررررشلل ةيلاملا تامولعملا

:اثلاث

:). . .م.د زروتيرغيتنإ

ً

ىلع اءانب ةعومجملل ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا نمدض ةليمزلا تاكردشلا كتب ةدصاخلا الابملاو ةددصرلأا جاردإ مت

نم تاكرددددشلا كلت تاباددددسح بقارم ءاهتنا مدعل كلذو ، ةليمزلا تاكرددددشلا ةرادإ لبق نم ةدعم ةيلام تامولعم

.ملاا ةكرشلل ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا رادصا خيرات ىتح يئاهنلا ةعجارملا ريرقت رادصا

اهتاكررررشو دتميل فلج حلارررصملا ةكررررش( و )مايرررشميجم( دتميل نوارك ايرررشميج( ةعباتلا تاكررررشلل ةيلاملا

:لاوا

يتلا تاوطخلا

:)ةعباتلا

ةكرشلا اهب موقتس

ةيلاملا تانايبلاب انديوزتب نيققدملا ىلإ تاميلعت رادددصا يلع ةعباتلا تاكرددشلا تارادا عم قيثنتلاو لمعلا يراج

يف درو ام ةجلاعمل

.بسانملا تقولا يفو ةققدملا

بقارم يأر

تاباسحلا

:ةرمتسملا ريغ تايلمعلا داعبتسإ نع تامولعملا

:ايناث

ةرمتسملا ريغ تايلمعلا داعبتساب ةصاخلا ةيتوبثلا قارولاا جارختساب قيثنتلاو لمعلا يراج

:ةليمز تاكرش يف رامثتسإ

:ايناث

ةققدملا ةيلاملا تانايبلاب انديوزتل نيققدملا ىلإ تاميلعت رادددصلإ ةليمزلا انتاكرددش ةرادإ ىلإ تاميلعت رادددصا مت

.بسانملا تقولا يفو

ينمزلا لودجلا

تاوطخلا ذيفنتل

.2023 ماعلا للاخ مظفحتملا جاتنتسلاا سسأم ةرقف يف هنيمضت مت ام ةجلاعم انترادإ عقوتت

يف درو ام ةجلاعمل

بقارم يأر

تاباسحلا

Financial Results Form

4

ةيلاملا تانايبلا جئاتن جذومن

Kuwaiti Company (KWD)

).ك.د( ةيتيوكلا تاكرشلل

This is an excerpt of the original content. To continue reading it, access the original document here.

Disclaimer

Al Massaleh Real Estate Company KSCC published this content on 15 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 15 May 2023 05:16:03 UTC.


© Publicnow 2023
All news about AL MASSALEH REAL ESTATE K.S.C.P.
01:17aAl Massaleh Real Estate K S C P : نتائج اجت..
PU
04/02Al Massaleh Real Estate Company K.S.C.P. Reports Earnings Results for the Full Year End..
CI
2022Al Massaleh Real Estate Company K.S.C.P. Reports Earnings Results for the Third Quarter..
CI
2022Al Massaleh Real Estate Company K.S.C.P. Reports Earnings Results for the Second Quarte..
CI
2022Al Massaleh Real Estate Company K.S.C.P. Reports Earnings Results for the First Quarter..
CI
2022Al Massaleh Real Estate Company K.S.C.P. Reports Earnings Results for the Full Year End..
CI
2022Al Massaleh Real Estate Company K.S.C.P. Auditor Raises 'Going Concern' Doubt
CI
2021Al Massaleh Real Estate Company K.S.C.P. Reports Earnings Results for the Third Quarter..
CI
2021Al Massaleh Real Estate Company K.S.C.P. Reports Earnings Results for the Second Quarte..
CI
2021Al Massaleh Real Estate Company K.S.C.P. Reports Earnings Results for the First Quarter..
CI
More news
Financials
Sales 2022 5,29 M 17,3 M 17,3 M
Net income 2022 -0,79 M -2,57 M -2,57 M
Net Debt 2022 48,3 M 157 M 157 M
P/E ratio 2022 -9,02x
Yield 2022 -
Capitalization 6,83 M 22,3 M 22,3 M
EV / Sales 2021 19,9x
EV / Sales 2022 10,5x
Nbr of Employees 60
Free-Float 26,4%
Chart AL MASSALEH REAL ESTATE K.S.C.P.
Duration : Period :
Al Massaleh Real Estate K.S.C.P. Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Income Statement Evolution
Managers and Directors
Mohammad Daoud Mousaed Al-Saleh Chairman & General Manager
Hassan Badruddin Chief Financial Officer
Ibrahim Sadiq Head-Engineering & Development
Mohamad Dawoud Al Saleh Chief Operating Officer
Abdul Razzaq Salah Abdul Razzaq Al-Mutawa Independent Director
Sector and Competitors
1st jan.Capi. (M$)
AL MASSALEH REAL ESTATE K.S.C.P.-3.97%22
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED-3.37%38 132
CHINA RESOURCES LAND LIMITED-5.04%30 870
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.-4.85%27 354
POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD.-6.48%24 345
CK ASSET HOLDINGS LIMITED-5.10%20 884
-40% off: Our subscriptions help you unlock hidden opportunities!
Subscribe
fermer