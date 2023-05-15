Al Massaleh Real Estate K S C P : نتائج اجتماع مجلس الادارة
Financial Results Form
ةيلاملا تانايبلا جئاتن جذومن
Kuwaiti Company (KWD)
).ك.د( ةيتيوكلا تاكرشلا
Company Name
ةكرشلا مسا
AL-MASSALEH REAL ESTATE CO. (K.S.C)
)ك.م.ش( ةيراقعلا حلاصملا ةكرش
Board of Directors Meeting Date
2023-05-14
ةرادلإا سلجم عامتجا خيرات
Required Documents
جذومنلاب اهقافرإ بجاولا تادنتسملا
Approved financial statements.
ةدمتعملا ةيلاملا تانايبلا نم ةخسن
Approved auditor's report
دمتعملا تاباسحلا بقارم ريرقت نم ةخسن
This form shall not be deemed to be complete unless the
ً
documents mentioned above are provided
تادنتسملا هذه قافرإو متي مل ام لامتكم جذومنلا اذه ربتعي لا
)%( رييغتلا
ةنراقملا رهشا ثلاثلا ةرتف
ةيلاحلا رهشا ثلاثلا ةرتف
Change (%)
Comparative Year
Current Year
نايبلا
2021-03-31
2022-03-31
Statement
ملأا ةكرشلا يمهاسمب صاخلا )ةراسخلا( حبرلا يفاص
(1988%)
(12,027)
(251,144)
Net Profit (Loss) represents the amount
attributable to the owners of the parent Company
(1938%)
(0.05)
(1.06)
ةففخملاو ةيساسلأا مهسلا )ةراسخ( ةيحبر
Basic & Diluted Earnings per Share
52%
8,332,965
12,665,712
ةلوادتملا تادوجوملا
Current Assets
(22%)
98,756,141
76,723,821
تادوجوملا يلامجإ
Total Assets
(70%)
32,221,076
9,610,575
ةلوادتملا تابولطملا
Current Liabilities
(27%)
84,449,823
61,505,531
تابولطملا يلامجإ
Total Liabilities
ملأا ةكرشلا يمهاسمب ةصاخلا ةيكلملا قوقح يلامجإ
(11%)
17,132,572
15,187,304
Total Equity attributable to the owners of the
Parent Company
3%
1,200,543
1,240,767
ةيليغشتلا تاداريلإا يلامجإ
Total Operating Revenue
(3%)
663,811
642,597
ةيليغشتلا )ةراسخلا( حبرلا يفاص
Net Operating Profit (Loss)
9%
(48%)
(53%)
عوفدملا لاملا سأر / ةمكارتملا رئاسخلا
Accumulated Loss / Paid-Up Share Capital
Financial Results Form
1
ةيلاملا تانايبلا جئاتن جذومن
Kuwaiti Company (KWD)
).ك.د( ةيتيوكلا تاكرشلل
)%( رييغتلا
نراقملا لولاا عبرلا
يلاحلا لولاا عبرلا
Fourth quarter
Fourth quarter Curre
n
نايبلا
Change (%)
Comparative Year
Year
Statement
2022-03-31
2023-03-31
ملأا ةكرشلا يمهاسمب صاخلا )ةراسخلا( حبرلا يفاص
(1988%)
(12,027)
(251,144)
Net Profit (Loss) represents the amount
attributable to the owners of the parent
Company
(1938%)
(0.05)
(1.06)
ةففخملاو ةيساسلأا مهسلا )ةراسخ( ةيحبر
Basic & Diluted Earnings per Share
3%
1,200,543
1,240,767
ةيليغشتلا تاداريلإا يلامجإ
Total Operating Revenue
(3%)
663,811
642,597
ةيليغشتلا )ةراسخلا( حبرلا يفاص
Net Operating Profit (Loss)
• Not Applicable for first Quarter
لولأا عبرلا ىلع قبطني لا •
Increase/Decrease in Net Profit (Loss) is due to
)ةراسخلا( حبرلا يفاص ضافخنا/عافترا ببس
Impairment losses on investment in an associate
Net provision for expected credit losses
ةليمز ةكرش يف رامثتسا ةميق يف ضافخنلإا رئاسخ *
.ةميقلا يف ضافخنإ صصخم يفاص *
Total Revenue realized from
رفص
عم تلاماعتلا نم تاداريلإا يلامجإ غلب
dealing with related parties
Zero
).ك.د غلبملا( ةلصلا تاذ فارطلأا
(value, KWD)
Total Expenditures incurred from
708,053
عم تلاماعتلا نم تافورصملا يلامجإ غلب
dealing with related parties
).ك.د غلبملا( ةلصلا تاذ فارطلأا
(value, KWD)
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ةيلاملا تانايبلا جئاتن جذومن
Kuwaiti Company (KWD)
).ك.د( ةيتيوكلا تاكرشلل
Auditor Opinion
تاباسحلا بقارم يأر
1.
Unqualified Opinion
☐
ظفحتم ريغ يأر
.
1
2.
Qualified Opinion
☒
ظفحتم يأر
.
2
3.
Disclaimer of Opinion
☐
يأرلا ءادبإ مدع
.
3
4.
Adverse Opinion
☐
سكاعم يأر
.
4
In the event of selecting item No. 2, 3 or 4,
ةئبعت بجي
4 وأ 3 وأ 2 مقر دنب رايتخا لاحب
the following table must be filled out, and this form is not
ً
هتئبعت متي مل ام لامتكم جذومنلا اذه ربتعي لاو ،يلاتلا لودجلا
considered complete unless it is filled.
ظفحتملا جاتنتسلاا سسأ
ةعباتلا تاكرشلل ةيلاملا تامولعملا 2023 سرام 31 يف امك ةعمجملا ةفثكملا ةيلحرملا ةيلاملا تامولعملا نمضتت - )ةعباتلا اهتاكرشو دتميل فلج حلاصملا ةكرش( و (ةعباتلا اهتاكرشو )ةلفقم( .ك.م.ش ةيراقعلا تامدخلل نوغيلوب ةكرش( اهتادوجوم يلامجإ لثمت يتلاو ،)مهسلأاب ةدودحم ةصاخ ةكرش - دتيميل جنيدلوه لانوشاترتنا سكينوف ةكرش(و
22.8 و %16.3 :2022 سرام 31 - %24.9 و %17.8 :2022 ربمسيد 31( %7.1و %3.2 اهتابولطمو تامولعملا نمض ةعباتلا تاكرشلا كلتب ةصاخلا غلابملاو ةدصرلأا جاردإ مت .ةعمجملا تايلامجلإا نم يلاوتلا ىلع )% نم نكمتن مل .ةعباتلا تاكرشلا ةرادإ لبق نم ةدعم ةيلام تامولعم ىلع ءانب ةعومجملل ةعمجملا ةفثكملا ةيلحرملا ةيلاملا مدعل ارظن ةعباتلا تاكرشلا كلتل ةيلاملا تامولعملا يف ةدراولا تاحاصفلإاو تلاماعملاو ةدصرلأا ةحص نم ققحتلا مل اننإف ،هيلعو .مهتاباسح يبقارموأ مهترادإ ةعجارموأ ةعباتلا تاكرشلا كلتل ةيلاملا تامولعملا ىلع لوصحلا نم اننكمت ةعمجملا ةفثكملا ةيلحرملا ةيلاملا تامولعملا ىلعرملأا اذهب قلعتي اميف ةيرورض نوكت دق تلايدعت يأ ديدحت نم نكمتن
.ةقفرملا
حاضيإ( يتيوك رانيد 923,630 غلبم 2023 سرام 31 يف امك ةعمجملا ةفثكملا ةيلحرملا ةيلاملا تامولعملا نمضتت - قلعتي اميف ةمئلامو ةيفاك ةعجارم ةلدأ ىلع لوصحلا نم نكمتن مل ، ةرمتسملا ريغ تايلمعلا داعبتسإ نع جتانلاو )5 ىلع ةمئاقلا تامازتللإل ضيفخت نم اهيلع بترتي امو دقاعتلا طورش ققحتو ةرمتسملا ريغ تايلمعلا داعبتسإ تاءارجإب يأ ديدحت نم نكمتن مل اننإف ،هيلعو .ةرمتسملا ريغ تايلمعلا كلت داعبتسإ نع جتانلا حبرلا باستحإ وأ ةعومجملا
.ةقفرملا ةعمجملا ةفثكملا ةيلحرملا ةيلاملا تامولعملا ىلعرملأا اذهب قلعتي اميف ةيرورض نوكت دق تلايدعت
ةكرش( ةليمزلا تاكرشلل ةيلاملا تامولعملا 2023 سرام 31 يف امك ةعمجملا ةفثكملا ةيلحرملا ةيلاملا تامولعملا نمضتت يتيوك رانيد 4,007,058 غلبمب ).س.س.م.د زروتيرغيتنإ تيارف دنآ يتيدوموك يفاك( و ).م.م.ش لانويشانرتنإ سونيف هذه جاردإ مت .)يتيوك رانيد 3,554,819 :2022 سرام 31 - يتيوك رانيد 4,007,058 :2022 ربمسيد 31( تاباسح ىلع ءانب ةعومجملل ةعمجملا ةفثكملا ةيلحرملا ةيلاملا تامولعملا يف ةيكلملا قوقح هقيرطب ةليمزلا تاكرشلا ةجردملا تاحاصفلإاو تلاماعملاو ةدصرلأا نم ققحتلا نم نكمتن مل .ةليمزلا تاكرشلا هذه ةرادإ لبق نم ةدعملا ةرادلإا وأ ةليمزلا تاكرشلا كلتل ةيلاملا تامولعملا ىلع لوصحلا نم نكمتن مل اننلأ ةليمزلا تاكرشلا هذهل ةرادلإا تاباسح يف اذهب قلعتي اميف ةيرورض نوكت دق تلايدعت يأ ديدحت نم نكمتن مل اننإف ،هيلعو .اهتاباسح يبقارم وأ اهترادإ ةعجارم
ةقفرملا ةعمجملا ةفثكملا ةيلحرملا ةيلاملا تامولعملا ىلعرملأا
بقارم يأر صن درو امك تاباسحلا ريرقتلا يف
Financial Results Form
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ةيلاملا تانايبلا جئاتن جذومن
Kuwaiti Company (KWD)
).ك.د( ةيتيوكلا تاكرشلل
حلارصملا ةكررش( و )ةعباتلا اهتاكررشو ةيراقعلا تامدخلل نوغيلوب ةكررش( ةعباتلا تاكررشلل ةيلاملا تامولعملا
:لاوا
يليصفت حرش
)دتيميل جنيدلوه لانوشاترتنا سكينوف ةكرش( :و )ةعباتلا اهتاكرشو دتميل فلج
يتلا ةلاحلاب
ً
بقارم تعدتسا
ىلع اءانب ةعومجملل ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا نمددض ةعباتلا تاكرددشلا كتب ةددصاخلا الابملاو ةدددصرلأا جاردإ مت
رادصا نم تاكرشلا كلت تاباسح بقارم ءاهتنا مدعل كلذو ، ةعباتلا تاكرشلا ةرادإ لبق نم ةدعم ةيلام تامولعم
يأرلا تاباسحلا
.ملاا ةكرشلل ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا رادصا خيرات ىتح يئاهنلا ةعجارملا ريرقت
ءادبلإ
: ةرمتسملا ريغ تايلمعلا داعبتسإ نع تامولعملا
:ايناث
وردددش ققحتو ةرمتدددسملا ريغ تايلمعلا داعبتدددسإ تاءارجإب قلعتي اميف ةمئلامو ةيفاك ةعجارم ةلدأ دوجو مدع
كلت داعبتدسإ نع جتانلا حبرلا ادستحإ وأ ةعومجملا ىلع ةمئاقلا تامازتللإل ضيفخت نم اهيلع بترتي امو دقاعتلا
.ةرمتسملا ريغ تايلمعلا
تيارف دنآ يتيدوموك يفاك( و ).م.م.ش لانويررررشانرتنإ ونيف ةكرررررش( ةليمزلا تاكرررررشلل ةيلاملا تامولعملا
:اثلاث
:). . .م.د زروتيرغيتنإ
ً
ىلع اءانب ةعومجملل ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا نمدض ةليمزلا تاكردشلا كتب ةدصاخلا الابملاو ةددصرلأا جاردإ مت
نم تاكرددددشلا كلت تاباددددسح بقارم ءاهتنا مدعل كلذو ، ةليمزلا تاكرددددشلا ةرادإ لبق نم ةدعم ةيلام تامولعم
.ملاا ةكرشلل ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا رادصا خيرات ىتح يئاهنلا ةعجارملا ريرقت رادصا
اهتاكررررشو دتميل فلج حلارررصملا ةكررررش( و )مايرررشميجم( دتميل نوارك ايرررشميج( ةعباتلا تاكررررشلل ةيلاملا
:لاوا
يتلا تاوطخلا
:)ةعباتلا
ةكرشلا اهب موقتس
ةيلاملا تانايبلاب انديوزتب نيققدملا ىلإ تاميلعت رادددصا يلع ةعباتلا تاكرددشلا تارادا عم قيثنتلاو لمعلا يراج
يف درو ام ةجلاعمل
.بسانملا تقولا يفو ةققدملا
بقارم يأر
تاباسحلا
:ةرمتسملا ريغ تايلمعلا داعبتسإ نع تامولعملا
:ايناث
ةرمتسملا ريغ تايلمعلا داعبتساب ةصاخلا ةيتوبثلا قارولاا جارختساب قيثنتلاو لمعلا يراج
:ةليمز تاكرش يف رامثتسإ
:ايناث
ةققدملا ةيلاملا تانايبلاب انديوزتل نيققدملا ىلإ تاميلعت رادددصلإ ةليمزلا انتاكرددش ةرادإ ىلإ تاميلعت رادددصا مت
.بسانملا تقولا يفو
ينمزلا لودجلا
تاوطخلا ذيفنتل
.
2023 ماعلا للاخ مظفحتملا جاتنتسلاا سسأم ةرقف يف هنيمضت مت ام ةجلاعم انترادإ عقوتت
يف درو ام ةجلاعمل
بقارم يأر
تاباسحلا
Financial Results Form
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ةيلاملا تانايبلا جئاتن جذومن
Kuwaiti Company (KWD)
).ك.د( ةيتيوكلا تاكرشلل
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Al Massaleh Real Estate Company KSCC published this content on 15 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 15 May 2023 05:16:03 UTC.
© Publicnow 2023
All news about AL MASSALEH REAL ESTATE K.S.C.P.
Sales 2022
5,29 M
17,3 M
17,3 M
Net income 2022
-0,79 M
-2,57 M
-2,57 M
Net Debt 2022
48,3 M
157 M
157 M
P/E ratio 2022
-9,02x
Yield 2022
-
Capitalization
6,83 M
22,3 M
22,3 M
EV / Sales 2021
19,9x
EV / Sales 2022
10,5x
Nbr of Employees
60
Free-Float
26,4%
Chart AL MASSALEH REAL ESTATE K.S.C.P.
Duration :
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2 months
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