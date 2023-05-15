Al Massaleh Real Estate K S C P : نتائج اجتماع مجلس الادارة

ظفحتملا جاتنتسلاا سسأ

ةعباتلا تاكرشلل ةيلاملا تامولعملا 2023 سرام 31 يف امك ةعمجملا ةفثكملا ةيلحرملا ةيلاملا تامولعملا نمضتت - )ةعباتلا اهتاكرشو دتميل فلج حلاصملا ةكرش( و (ةعباتلا اهتاكرشو )ةلفقم( .ك.م.ش ةيراقعلا تامدخلل نوغيلوب ةكرش( اهتادوجوم يلامجإ لثمت يتلاو ،)مهسلأاب ةدودحم ةصاخ ةكرش - دتيميل جنيدلوه لانوشاترتنا سكينوف ةكرش(و

22.8 و %16.3 :2022 سرام 31 - %24.9 و %17.8 :2022 ربمسيد 31( %7.1و %3.2 اهتابولطمو تامولعملا نمض ةعباتلا تاكرشلا كلتب ةصاخلا غلابملاو ةدصرلأا جاردإ مت .ةعمجملا تايلامجلإا نم يلاوتلا ىلع )% نم نكمتن مل .ةعباتلا تاكرشلا ةرادإ لبق نم ةدعم ةيلام تامولعم ىلع ءانب ةعومجملل ةعمجملا ةفثكملا ةيلحرملا ةيلاملا مدعل ارظن ةعباتلا تاكرشلا كلتل ةيلاملا تامولعملا يف ةدراولا تاحاصفلإاو تلاماعملاو ةدصرلأا ةحص نم ققحتلا مل اننإف ،هيلعو .مهتاباسح يبقارموأ مهترادإ ةعجارموأ ةعباتلا تاكرشلا كلتل ةيلاملا تامولعملا ىلع لوصحلا نم اننكمت ةعمجملا ةفثكملا ةيلحرملا ةيلاملا تامولعملا ىلعرملأا اذهب قلعتي اميف ةيرورض نوكت دق تلايدعت يأ ديدحت نم نكمتن

.ةقفرملا

حاضيإ( يتيوك رانيد 923,630 غلبم 2023 سرام 31 يف امك ةعمجملا ةفثكملا ةيلحرملا ةيلاملا تامولعملا نمضتت - قلعتي اميف ةمئلامو ةيفاك ةعجارم ةلدأ ىلع لوصحلا نم نكمتن مل ، ةرمتسملا ريغ تايلمعلا داعبتسإ نع جتانلاو )5 ىلع ةمئاقلا تامازتللإل ضيفخت نم اهيلع بترتي امو دقاعتلا طورش ققحتو ةرمتسملا ريغ تايلمعلا داعبتسإ تاءارجإب يأ ديدحت نم نكمتن مل اننإف ،هيلعو .ةرمتسملا ريغ تايلمعلا كلت داعبتسإ نع جتانلا حبرلا باستحإ وأ ةعومجملا

.ةقفرملا ةعمجملا ةفثكملا ةيلحرملا ةيلاملا تامولعملا ىلعرملأا اذهب قلعتي اميف ةيرورض نوكت دق تلايدعت

ةكرش( ةليمزلا تاكرشلل ةيلاملا تامولعملا 2023 سرام 31 يف امك ةعمجملا ةفثكملا ةيلحرملا ةيلاملا تامولعملا نمضتت يتيوك رانيد 4,007,058 غلبمب ).س.س.م.د زروتيرغيتنإ تيارف دنآ يتيدوموك يفاك( و ).م.م.ش لانويشانرتنإ سونيف هذه جاردإ مت .)يتيوك رانيد 3,554,819 :2022 سرام 31 - يتيوك رانيد 4,007,058 :2022 ربمسيد 31( تاباسح ىلع ءانب ةعومجملل ةعمجملا ةفثكملا ةيلحرملا ةيلاملا تامولعملا يف ةيكلملا قوقح هقيرطب ةليمزلا تاكرشلا ةجردملا تاحاصفلإاو تلاماعملاو ةدصرلأا نم ققحتلا نم نكمتن مل .ةليمزلا تاكرشلا هذه ةرادإ لبق نم ةدعملا ةرادلإا وأ ةليمزلا تاكرشلا كلتل ةيلاملا تامولعملا ىلع لوصحلا نم نكمتن مل اننلأ ةليمزلا تاكرشلا هذهل ةرادلإا تاباسح يف اذهب قلعتي اميف ةيرورض نوكت دق تلايدعت يأ ديدحت نم نكمتن مل اننإف ،هيلعو .اهتاباسح يبقارم وأ اهترادإ ةعجارم

ةقفرملا ةعمجملا ةفثكملا ةيلحرملا ةيلاملا تامولعملا ىلعرملأا