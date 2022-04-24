Al Nisr Al Arabi Insurance : Disclosure (AAIN) 2022 04 24

AL-NISR AL-ARABI INSURANCE
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To: Jordan Securities Commission,
Amman Stock Exchange
Company's Name: AL-NISR AL-ARABI INSURANCE Date: 21-04-2022 03:09:53 PM
Subject: ﺔﻣﺎﻋ ﺔﺌﻴﻫ ﺕﺍﺭﺍﺮﻗ
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ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻠﻟ ﻲﺑﺮﻌﻟﺍ ﺮﺴﻨﻟﺍ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ
PM 03:09:53 2022-04-21 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ
ﺔﻣﺎﻋ ﺔﺌﻴﻫ ﺕﺍﺭﺍﺮﻗ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ
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ﺔﻛﺮﺸﻠﻟ ﻱﻮﻨﺴﻟﺍ ﻱﺩﺎﻌﻟﺍ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﺇ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ
ﺎﻬﻋﺎﻤﺘﺟﺇ ﻲﻓ ﺕﺭﺮﻗ ﺔﻛﺮﺸﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﻥﺄﺑ ﻢﻜﻣﻼﻋﺇ ﺩﻮﻧ ﻰﻠﻋ ﺔﻗﺩﺎﺼﻤﻟﺍ 2022 /4/ 21 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﺪﻘﻌﻨﻤﻟﺍ ﻱﻮﻨﺴﻟﺍ ﻱﺩﺎﻌﻟﺍ ﺔﺛﻼﺛ ﻊﻳﺯﻮﺗﻭ 2021 /12/31 ﻲﻓ ﺎﻤﻛ ﺔﻛﺮﺸﻠﻟ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﺕﺎﻧﺎﻴﺒﻟﺍ %30 ﻊﻳﺯﻮﺗ ﺔﺒﺴﻨﺑ ﻱﺃ ﻦﻴﻤﻫﺎﺴﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻳﺪﻘﻧ ﺡﺎﺑﺭﺃ ﺭﺎﻨﻳﺩ ﻦﻴﻳﻼﻣ ﺪﻧﺍ ﺖﺴﻧﺭﺍ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ ﺏﺎﺨﺘﻧﺍﻭ ﺪﺣﺍﻮﻟﺍ ﻢﻬﺴﻠﻟ ﺔﻴﻤﺳﻹﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﻦﻣ ﻢﺗﻭ 2022 ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﺔﻨﺴﻠﻟ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﺕﺎﺑﺎﺴﺣ ﻲﻘﻗﺪﻤﻛ ﻎﻧﻮﻳ ﺀﺎﻀﻋﺃ ﺏﺎﺨﺘﻧﺍ ﻢﺗ ﺎﻤﻛ ،ﻢﻬﺑﺎﻌﺗﺍ ﺪﻳﺪﺤﺘﺑ ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺾﻳﻮﻔﺗ ﻲﺗﻵﺍ ﺐﺴﺣ ﺔﻣﺩﺎﻘﻟﺍ ﺓﺮﺘﻔﻠﻟ ﺲﻠﺠﻤﻟﺍ ﺔﻳﻮﻀﻌﻟ ﺓﺭﺍﺩﺍ ﺲﻠﺠﻣ - ﺪﻋﺎﻘﻣ ﺔﺛﻼﺛ /ﻲﺑﺮﻌﻟﺍ ﻚﻨﺒﻟﺍ ﺔﻛﺮﺷ
- ﺔﻛﺮﺷ ALLIANZ MENA HOLDING BERMUDA
LIMITED /ﺪﺣﺍﻭ ﺪﻌﻘﻣ
- ﻞﻘﺘﺴﻣ ﺪﻌﻘﻣ/ ﺪﻣﺎﺣ ﻰﻔﻄﺼﻣ ﺭﺎﺒﺠﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﻪﻧﺎﻤﺟ ﺓﺪﻴﺴﻟﺍ
- ﻞﻘﺘﺴﻣ ﺪﻌﻘﻣ/ ﻲﻟﺎﺠﻤﻟﺍ ﻥﺍﻮﻴﻟﺩ ﺕﺄﺸﻧ ﺔﺒﻫ ﺓﺪﻴﺴﻟﺍ
- ﻞﻘﺘﺴﻣ ﺪﻌﻘﻣ/ ﻱﺭﺩﺎﻨﺟ ﺍﻮﺴﻧﺮﻓ ﺪﻴﻟﻭ ﺪﻴﺴﻟﺍ - ﻞﻘﺘﺴﻣ ﺪﻌﻘﻣ/ ﺮﻜﺳ ﺩﻮﻤﺤﻣ "ﻞﻴﻠﺧ ﺪﻤﺤﻣ"ﺮﻴﻤﺳ ﺪﻴﺴﻟﺍ
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ﺔﻛﺮﺸﻠﻟ ﻱﻮﻨﺴﻟﺍ ﻱﺩﺎﻌﻟﺍ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﺇ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ
ﺎﻬﻋﺎﻤﺘﺟﺇ ﻲﻓ ﺕﺭﺮﻗ ﺔﻛﺮﺸﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﻥﺄﺑ ﻢﻜﻣﻼﻋﺇ ﺩﻮﻧ ﻰﻠﻋ ﺔﻗﺩﺎﺼﻤﻟﺍ 2022 /4/ 21 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﺪﻘﻌﻨﻤﻟﺍ ﻱﻮﻨﺴﻟﺍ ﻱﺩﺎﻌﻟﺍ ﺔﺛﻼﺛ ﻊﻳﺯﻮﺗﻭ 2021 /12/31 ﻲﻓ ﺎﻤﻛ ﺔﻛﺮﺸﻠﻟ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﺕﺎﻧﺎﻴﺒﻟﺍ %30 ﻊﻳﺯﻮﺗ ﺔﺒﺴﻨﺑ ﻱﺃ ﻦﻴﻤﻫﺎﺴﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻳﺪﻘﻧ ﺡﺎﺑﺭﺃ ﺭﺎﻨﻳﺩ ﻦﻴﻳﻼﻣ ﺪﻧﺍ ﺖﺴﻧﺭﺍ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ ﺏﺎﺨﺘﻧﺍﻭ ﺪﺣﺍﻮﻟﺍ ﻢﻬﺴﻠﻟ ﺔﻴﻤﺳﻹﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﻦﻣ ﻢﺗﻭ 2022 ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﺔﻨﺴﻠﻟ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﺕﺎﺑﺎﺴﺣ ﻲﻘﻗﺪﻤﻛ ﻎﻧﻮﻳ ﺀﺎﻀﻋﺃ ﺏﺎﺨﺘﻧﺍ ﻢﺗ ﺎﻤﻛ ،ﻢﻬﺑﺎﻌﺗﺍ ﺪﻳﺪﺤﺘﺑ ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺾﻳﻮﻔﺗ ﻲﺗﻵﺍ ﺐﺴﺣ ﺔﻣﺩﺎﻘﻟﺍ ﺓﺮﺘﻔﻠﻟ ﺲﻠﺠﻤﻟﺍ ﺔﻳﻮﻀﻌﻟ ﺓﺭﺍﺩﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺪﻋﺎﻘﻣ ﺔﺛﻼﺛ /ﻲﺑﺮﻌﻟﺍ ﻚﻨﺒﻟﺍ ﺔﻛﺮﺷ
ALLIANZ MENA HOLDING BERMUDA ﺔﻛﺮﺷ ﺪﺣﺍﻭ ﺪﻌﻘﻣ/ LIMITED
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Please accept our sincere thanks and appreciation. Chairman of Board of Directors
User Name: Rania sudani
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.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ
Rania sudani :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ
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Disclaimer
Al-Nisr Al-Arabi Insurance Co. PSC published this content on 24 April 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 24 April 2022 07:48:04 UTC.