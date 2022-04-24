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    AAIN   JO2100311015

AL-NISR AL-ARABI INSURANCE COMPANY

(AAIN)
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03:49aAL NISR AL ARABI INSURANCE : Disclosure (AAIN) 2022 04 24
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Al Nisr Al Arabi Insurance : Disclosure (AAIN) 2022 04 24

04/24/2022 | 03:49am EDT
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AL-NISR AL-ARABI INSURANCE

To: Jordan Securities Commission,

Amman Stock Exchange

Company's Name: AL-NISR AL-ARABI INSURANCE Date: 21-04-2022 03:09:53 PM

Subject: ﺔﻣﺎﻋ ﺔﺌﻴﻫ ﺕﺍﺭﺍﺮﻗ

ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻠﻟ ﻲﺑﺮﻌﻟﺍ ﺮﺴﻨﻟﺍ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ

PM 03:09:53 2022-04-21 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ

ﺔﻣﺎﻋ ﺔﺌﻴﻫ ﺕﺍﺭﺍﺮﻗ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ

ﺔﻛﺮﺸﻠﻟ ﻱﻮﻨﺴﻟﺍ ﻱﺩﺎﻌﻟﺍ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﺇ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ

ﺎﻬﻋﺎﻤﺘﺟﺇ ﻲﻓ ﺕﺭﺮﻗ ﺔﻛﺮﺸﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﻥﺄﺑ ﻢﻜﻣﻼﻋﺇ ﺩﻮﻧ ﻰﻠﻋ ﺔﻗﺩﺎﺼﻤﻟﺍ 2022 /4/ 21 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﺪﻘﻌﻨﻤﻟﺍ ﻱﻮﻨﺴﻟﺍ ﻱﺩﺎﻌﻟﺍ ﺔﺛﻼﺛ ﻊﻳﺯﻮﺗﻭ 2021 /12/31 ﻲﻓ ﺎﻤﻛ ﺔﻛﺮﺸﻠﻟ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﺕﺎﻧﺎﻴﺒﻟﺍ %30 ﻊﻳﺯﻮﺗ ﺔﺒﺴﻨﺑ ﻱﺃ ﻦﻴﻤﻫﺎﺴﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻳﺪﻘﻧ ﺡﺎﺑﺭﺃ ﺭﺎﻨﻳﺩ ﻦﻴﻳﻼﻣ ﺪﻧﺍ ﺖﺴﻧﺭﺍ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ ﺏﺎﺨﺘﻧﺍﻭ ﺪﺣﺍﻮﻟﺍ ﻢﻬﺴﻠﻟ ﺔﻴﻤﺳﻹﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﻦﻣ ﻢﺗﻭ 2022 ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﺔﻨﺴﻠﻟ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﺕﺎﺑﺎﺴﺣ ﻲﻘﻗﺪﻤﻛ ﻎﻧﻮﻳ ﺀﺎﻀﻋﺃ ﺏﺎﺨﺘﻧﺍ ﻢﺗ ﺎﻤﻛ ،ﻢﻬﺑﺎﻌﺗﺍ ﺪﻳﺪﺤﺘﺑ ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺾﻳﻮﻔﺗ ﻲﺗﻵﺍ ﺐﺴﺣ ﺔﻣﺩﺎﻘﻟﺍ ﺓﺮﺘﻔﻠﻟ ﺲﻠﺠﻤﻟﺍ ﺔﻳﻮﻀﻌﻟ ﺓﺭﺍﺩﺍ ﺲﻠﺠﻣ - ﺪﻋﺎﻘﻣ ﺔﺛﻼﺛ /ﻲﺑﺮﻌﻟﺍ ﻚﻨﺒﻟﺍ ﺔﻛﺮﺷ

- ﺔﻛﺮﺷ ALLIANZ MENA HOLDING BERMUDA

LIMITED /ﺪﺣﺍﻭ ﺪﻌﻘﻣ

- ﻞﻘﺘﺴﻣ ﺪﻌﻘﻣ/ ﺪﻣﺎﺣ ﻰﻔﻄﺼﻣ ﺭﺎﺒﺠﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﻪﻧﺎﻤﺟ ﺓﺪﻴﺴﻟﺍ

- ﻞﻘﺘﺴﻣ ﺪﻌﻘﻣ/ ﻲﻟﺎﺠﻤﻟﺍ ﻥﺍﻮﻴﻟﺩ ﺕﺄﺸﻧ ﺔﺒﻫ ﺓﺪﻴﺴﻟﺍ

- ﻞﻘﺘﺴﻣ ﺪﻌﻘﻣ/ ﻱﺭﺩﺎﻨﺟ ﺍﻮﺴﻧﺮﻓ ﺪﻴﻟﻭ ﺪﻴﺴﻟﺍ - ﻞﻘﺘﺴﻣ ﺪﻌﻘﻣ/ ﺮﻜﺳ ﺩﻮﻤﺤﻣ "ﻞﻴﻠﺧ ﺪﻤﺤﻣ"ﺮﻴﻤﺳ ﺪﻴﺴﻟﺍ

ﺔﻛﺮﺸﻠﻟ ﻱﻮﻨﺴﻟﺍ ﻱﺩﺎﻌﻟﺍ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﺇ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ

ﺎﻬﻋﺎﻤﺘﺟﺇ ﻲﻓ ﺕﺭﺮﻗ ﺔﻛﺮﺸﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﻥﺄﺑ ﻢﻜﻣﻼﻋﺇ ﺩﻮﻧ ﻰﻠﻋ ﺔﻗﺩﺎﺼﻤﻟﺍ 2022 /4/ 21 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﺪﻘﻌﻨﻤﻟﺍ ﻱﻮﻨﺴﻟﺍ ﻱﺩﺎﻌﻟﺍ ﺔﺛﻼﺛ ﻊﻳﺯﻮﺗﻭ 2021 /12/31 ﻲﻓ ﺎﻤﻛ ﺔﻛﺮﺸﻠﻟ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﺕﺎﻧﺎﻴﺒﻟﺍ %30 ﻊﻳﺯﻮﺗ ﺔﺒﺴﻨﺑ ﻱﺃ ﻦﻴﻤﻫﺎﺴﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻳﺪﻘﻧ ﺡﺎﺑﺭﺃ ﺭﺎﻨﻳﺩ ﻦﻴﻳﻼﻣ ﺪﻧﺍ ﺖﺴﻧﺭﺍ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ ﺏﺎﺨﺘﻧﺍﻭ ﺪﺣﺍﻮﻟﺍ ﻢﻬﺴﻠﻟ ﺔﻴﻤﺳﻹﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﻦﻣ ﻢﺗﻭ 2022 ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﺔﻨﺴﻠﻟ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﺕﺎﺑﺎﺴﺣ ﻲﻘﻗﺪﻤﻛ ﻎﻧﻮﻳ ﺀﺎﻀﻋﺃ ﺏﺎﺨﺘﻧﺍ ﻢﺗ ﺎﻤﻛ ،ﻢﻬﺑﺎﻌﺗﺍ ﺪﻳﺪﺤﺘﺑ ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺾﻳﻮﻔﺗ ﻲﺗﻵﺍ ﺐﺴﺣ ﺔﻣﺩﺎﻘﻟﺍ ﺓﺮﺘﻔﻠﻟ ﺲﻠﺠﻤﻟﺍ ﺔﻳﻮﻀﻌﻟ ﺓﺭﺍﺩﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺪﻋﺎﻘﻣ ﺔﺛﻼﺛ /ﻲﺑﺮﻌﻟﺍ ﻚﻨﺒﻟﺍ ﺔﻛﺮﺷ

ALLIANZ MENA HOLDING BERMUDA ﺔﻛﺮﺷ ﺪﺣﺍﻭ ﺪﻌﻘﻣ/ LIMITED

  • ﻞﻘﺘﺴﻣ ﺪﻌﻘﻣ/ ﺪﻣﺎﺣ ﻰﻔﻄﺼﻣ ﺭﺎﺒﺠﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﻪﻧﺎﻤﺟ ﺓﺪﻴﺴﻟﺍ - ﻞﻘﺘﺴﻣ ﺪﻌﻘﻣ/ ﻲﻟﺎﺠﻤﻟﺍ ﻥﺍﻮﻴﻟﺩ ﺕﺄﺸﻧ ﺔﺒﻫ ﺓﺪﻴﺴﻟﺍ ﻞﻘﺘﺴﻣ ﺪﻌﻘﻣ/ ﻱﺭﺩﺎﻨﺟ ﺍﻮﺴﻧﺮﻓ ﺪﻴﻟﻭ ﺪﻴﺴﻟﺍ

  • ﻞﻘﺘﺴﻣ ﺪﻌﻘﻣ/ ﺮﻜﺳ ﺩﻮﻤﺤﻣ "ﻞﻴﻠﺧ ﺪﻤﺤﻣ"ﺮﻴﻤﺳ ﺪﻴﺴﻟﺍ -

Please accept our sincere thanks and appreciation. Chairman of Board of Directors

User Name: Rania sudani

.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ

Rania sudani :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ

-

-

Page 1 of 1

Disclaimer

Al-Nisr Al-Arabi Insurance Co. PSC published this content on 24 April 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 24 April 2022 07:48:04 UTC.


© Publicnow 2022
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Net income 2021 2,93 M 4,13 M 4,13 M
Net cash 2021 12,8 M 18,1 M 18,1 M
P/E ratio 2021 14,5x
Yield 2021 7,09%
Capitalization 41,8 M 59,0 M 59,0 M
EV / Sales 2020 0,91x
EV / Sales 2021 0,91x
Nbr of Employees 262
Free-Float 7,82%
Chart AL-NISR AL-ARABI INSURANCE COMPANY
Duration : Period :
Al-Nisr Al-Arabi Insurance Company Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Income Statement Evolution
Managers and Directors
Yacoub Manuel Yacoub Sabella Vice Chairman & General Manager
Ruba Bassam Al-Shahed Chief Financial Officer
Ziad Anwar Abdulrahman Aqrooq Chairman
Lana Al-Turjman Manager-Information Technology
Daoud Abdul Razak Mustafa Al-Daoud Director
Sector and Competitors
1st jan.Capi. (M$)
AL-NISR AL-ARABI INSURANCE COMPANY-1.18%59
ALLIANZ SE5.56%96 044
CHUBB LIMITED6.62%87 311
MARSH & MCLENNAN COMPANIES2.81%85 742
ZURICH INSURANCE GROUP LTD11.66%69 197
BAJAJ FINSERV LIMITED-5.80%32 146