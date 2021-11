24 November 2021

Purchase of Treasury Shares

To: Bahrain Bourse

To: Dubai Financial Market

Al Salam Bank B.S.C would like to inform the shareholders and the markets that on 24 November 2021, it bought 25,000 shares (treasury shares) on the Dubai Financial Market ("DFM") increasing the total holding of treasury shares from 138,921,090 to 138,946,090 (5.742% of issued share capital).

ةنيزخلا مهسأ ءارش

نيرحبلا ةصروب / ةداسلا يلاملا يبد قوس / ةداسلا

)ةنيزخلا مهسأ( اهمهسأ نم مهس 25,000 لداعي ام ءارشب قاوسلأاو نيمهاسملا ةداسلا ملاعإ )ب.م.ش( ملاسلا كنب دوي )ةرداصلا مهسلأا نم 5.742%) 138,946,090 ىلإ 138,921,090 نم ةنيزخلا مهسأ عفترتل يلاملا يبد قوس يف

.2021 ربمفون 24 خيراتب كلذو

Name Ali Yusuf Al Khaja ةجاخلا فسوي يلع مسلإا Title Head of Compliance and ةحفاكمو مازتللاا مسق سيئر يفيظولا ىمسملا MLRO لاوملأا ليسغ Company Seal ةكرشلا متخ Signature عيقوتلا