Al Sanabel International for Islamic Investment : Disclosure (SANA) 2022 04 05

AL SANABEL INTERNATIONAL FOR ISLAMIC INVESTMENTS(HOLDING) PLC. CO.
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ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ ﺔﻴﻣﻼﺳﻻﺍ ﺕﺍﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﻞﺑﺎﻨﺴﻟﺍ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ (ﺔﻀﺑﺎﻘﻟﺍ)
AM 10:48:17 2022-04-05 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ
ﺕﺎﺑﺎﺴﺤﻟﺍ ﻖﻗﺪﻣ ﺮﻳﺮﻘﺗ ﻝﻮﺣ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻱﺍﺭ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ
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To: Jordan Securities Commission,
Amman Stock Exchange
Company's Name: AL SANABEL INTERNATIONAL FOR ISLAMIC INVESTMENTS(HOLDING) PLC. CO.
Date: 05-04-2022 10:48:17 AM
Subject: Company's opinion on the aforementioned auditor's report
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ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﺕﺎﺑﺎﺴﺣ ﻖﻗﺪﻣ ﺮﻳﺮﻘﺗ ﻝﻮﺣ ﺎﻨﻳﺍﺮﺑ ﻢﻜﻣﻼﻋﺍ ﺩﻮﻧ
-:ﻲﻠﻳ ﺎﻤﻛ Talal Abu-Ghazaleh & Co. International
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Kindly be informed that our opinion regarding our Auditor's report Messrs.' Talal Abu-Ghazaleh & Co. International as follows:-
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ﻆﻔﺤﺗ :ﺮﻳﺮﻘﺘﻟﺍ ﻉﻮﻧ
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Type of Report: Qualified
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:ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻱﺃﺭ
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Company's opinion:
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ﻦﻴﻣﺮﺘﺤﻤﻟﺍ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻷﺍ ﺔﺌﻴﻫ / ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
،،، ﺪﻌﺑ ﻭ ﺔﺒﻴﻃ ﺔﻴﺤﺗ
2021 ﻡﺎﻌﻟ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﺕ ﺎﺑﺎﺴﺣ ﻖﻗﺪﻣ ﻆﻔﺤﺗ : ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ
ﺪﻘﻓ ﺡﺎﺼﻓﻻﺍ ﺕﺎﻤﻴﻠﻌﺗ ﻦﻣ (19) ﻩﺩﺎﻤﻟﺍ ﻡﺎﻜﺣﻻ ًﺍﺪﻨﺳ ﻲﻓ ًﺎﻈﻔﺤﺘﻣ ًﺎﻳﺃﺭ ﺎﻨﺗﺎﺑﺎﺴﺣ ﻖﻗﺪﻣ ﺮﻳﺮﻘﺗ ﻦﻤﺿ ﺩﺭﻭ . 2021 ﻡﺎﻌﻟ ﺎﻨﺘﻛﺮﺸﻟ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﺕﺎﻧﺎﻴﺒﻟﺍ
ﺕﺍﺪﻨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻲﻗﺎﺑ ﻝﺎﻤﻜﺘﺳﺍ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﻧ ﺎﻨﻧﺎﺑ ﻢﻜﻣﻼﻋﺍ ﺩﻮﻧ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺎﻬﺑ ﺎﻧﺪﻳﻭﺰﺗ ﻝﺎﺣ ﻚﻟﺫﻭ ﻖﻗﺪﻤﻠﻟ ﺎﻫﺪﻳﻭﺰﺗﻭ ﺔﺑﻮﻠﻄﻤﻟﺍ ﻞﺟﺍ ﻦﻣ ( ﻱﺪﻴﻓ) ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻭ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﺔﻴﻧﺎﻤﺘﺋﻻﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ . ﻩﻼﻋﺍ ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﺩﺭﺍﻮﻟﺍ ﻆﻔﺤﺘﻟﺍ ﺔﻟﺍﺯﺇ
ﻢﻴﻴﻘﺗ ﺓﺩﺎﻋﺈﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﻆﻔﺤﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﻲﻧﺎﺜﻟﺍ ﺪﻨﺒﻟﺍ ﻦﻋ ﺎﻣﺍ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﻥﺄﺑ ﻢﻜﻤﻠﻌﻧ ( ﻲﺿﺍﺭﻻﺍ ) ﺔﻳﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻ ﺕﺎﻜﻠﺘﻤﻤﻟﺍ ﻖﻗﺪﻤﻠﻟ ﺎﻫﺪﻳﻭﺰﺘﺑ ﻡﻮﻘﻨﺳﻭ ﺀﺍﺮﺟﻻﺍ ﺪﻴﻗ ﻲﺿﺍﺭﻼﻟ ﻢﻴﻴﻘﺘﻟﺍ . ﺎﻬﻨﻣ ﺀﺎﻬﺘﻧﻻﺍ ﺭﻮﻓ
ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ
ﻡﺎﻌﻟﺍﺮﻳﺪﻤﻟﺍ ﻱﻭﺎﻜﻠﻣ ﺩﻮﻠﺧ
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ﻦﻴﻣﺮﺘﺤﻤﻟﺍ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻷﺍ ﺔﺌﻴﻫ / ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ ﺪﻌﺑ ﻭ ﺔﺒﻴﻃ ﺔﻴﺤﺗ ،،،
2021 ﻡﺎﻌﻟ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﺕ ﺎﺑﺎﺴﺣ ﻖﻗﺪﻣ ﻆﻔﺤﺗ : ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ
ﺪﻘﻓ ﺡﺎﺼﻓﻻﺍ ﺕﺎﻤﻴﻠﻌﺗ ﻦﻣ (19) ﻩﺩﺎﻤﻟﺍ ﻡﺎﻜﺣﻻ ًﺍﺪﻨﺳ ﻲﻓ ًﺎﻈﻔﺤﺘﻣ ًﺎﻳﺃﺭ ﺎﻨﺗﺎﺑﺎﺴﺣ ﻖﻗﺪﻣ ﺮﻳﺮﻘﺗ ﻦﻤﺿ ﺩﺭﻭ 2021 ﻡﺎﻌﻟ ﺎﻨﺘﻛﺮﺸﻟ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﺕﺎﻧﺎﻴﺒﻟﺍ .
ﺕﺍﺪﻨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻲﻗﺎﺑ ﻝﺎﻤﻜﺘﺳﺍ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﻧ ﺎﻨﻧﺎﺑ ﻢﻜﻣﻼﻋﺍ ﺩﻮﻧ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺎﻬﺑ ﺎﻧﺪﻳﻭﺰﺗ ﻝﺎﺣ ﻚﻟﺫﻭ ﻖﻗﺪﻤﻠﻟ ﺎﻫﺪﻳﻭﺰﺗﻭ ﺔﺑﻮﻠﻄﻤﻟﺍ ﻞﺟﺍ ﻦﻣ ( ﻱﺪﻴﻓ) ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻭ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﺔﻴﻧﺎﻤﺘﺋﻻﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻩﻼﻋﺍ ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﺩﺭﺍﻮﻟﺍ ﻆﻔﺤﺘﻟﺍ ﺔﻟﺍﺯﺇ . ﻢﻴﻴﻘﺗ ﺓﺩﺎﻋﺈﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﻆﻔﺤﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﻲﻧﺎﺜﻟﺍ ﺪﻨﺒﻟﺍ ﻦﻋ ﺎﻣﺍ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﻥﺄﺑ ﻢﻜﻤﻠﻌﻧ ( ﻲﺿﺍﺭﻻﺍ ) ﺔﻳﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻ ﺕﺎﻜﻠﺘﻤﻤﻟﺍ ﻖﻗﺪﻤﻠﻟ ﺎﻫﺪﻳﻭﺰﺘﺑ ﻡﻮﻘﻨﺳﻭ ﺀﺍﺮﺟﻻﺍ ﺪﻴﻗ ﻲﺿﺍﺭﻼﻟ ﻢﻴﻴﻘﺘﻟﺍ ﺎﻬﻨﻣ ﺀﺎﻬﺘﻧﻻﺍ ﺭﻮﻓ .
ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ
ﻡﺎﻌﻟﺍﺮﻳﺪﻤﻟﺍ ﻱﻭﺎﻜﻠﻣ ﺩﻮﻠﺧ
AL SANABEL INTERNATIONAL FOR ISLAMIC INVESTMENTS(HOLDING) PLC. CO.
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Date of auditor's report: 30-03-2022
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2022-03-30 :ﻖﻗﺪﻤﻟﺍ ﺮﻳﺮﻘﺗ ﺦﻳﺭﺎﺗ
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Please accept our sincere thanks and appreciation. Chairman of Board of Directors
User Name: huda malkawi
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.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ
huda malkawi :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ
Disclaimer
Al Sanabel International for Islamic Investments (Holding) PSC published this content on 05 April 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 05 April 2022 08:17:02 UTC.