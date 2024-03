Ref. : 18/2024 Date : 28/3/2024 To/ Jordan Securities Commission We would like to inform you that the Board of Directors of Al-Sharq Investment Projects Company, in its meeting held today, thursday, 28/3/2024, decided to invite the company's shareholders to the ordinary general assembly meeting, and the request to hold the meeting was sent to the Companies Control Department to approve the date of the proposed meeting on saturday 27/4/2024 at twelf (12: 00) o'clock by remote meeting technology (ZOOM), We will provide you with the agenda of the Ordinary General Assembly Disclosure (XBRL) as soon as the Companies Control Department approves the date and agenda. Yours sincerely,,, Al Sharq Investment Projects Company Ayman Saleh Alhourani

2024/18 : ﻢﻗﺮﻟﺍ 2024/3/28: ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ . ﻦﻴﻣﺮـــﺘﺤﻤﻟﺍ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻷﺍ ﺔﺌﻴﻫ / ﺓﺩﺎـــﺴﻟﺍ ﻦﻴﻣﺮﺘﺤﻤﻟﺍ ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ/ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ ،ﺪﻌﺑﻭ ﻪﻴﺤﺗ ﻊﻳﺭﺎﺸﻤﻠﻟ ﻕﺮﺸﻟﺍ ﺔﻛﺮﺷ ﺓﺭﺍﺩﺇ ﺲﻠﺠﻣ ﻥﺎﺑ ﻢﻜﻣﻼﻋﺍ ﺩﻮﻧ ﻖﻓﺍﻮﻤﻟﺍ ﺲﻴﻤﺨﻟﺍ ﻡﻮﻴﻟﺍ ﺕﺪﻘﻋ ﻲﺘﻟﺍ ﻪﺘﺴﻠﺟ ﻲﻓﻭ ﺔﻳﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﻻ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻲﻤﻫﺎﺴﻣ ﺓﻮﻋﺩ ﺭﺮﻗ 2024/3/28 ﺔﺒﻗﺍﺮﻣ ﺓﺮﺋﺍﺩ ﻰﻟﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﺪﻘﻋ ﺐﻠﻃ ﻝﺎﺳﺭﺍ ﻢﺗﻭ ﺔﻳﺩﺎﻌﻟﺍ ﻡﻮﻳ ﺡﺮﺘﻘﻤﻟﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﺪﻋﻮﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﻘﻓﺍﻮﻤﻟﺍ ﺬﺧﻻ ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﺮﻬﻈﻟﺍ ﻞﺒﻗ ( 12:00) ﺮﺸﻋ ﺔﻴﻧﺎﺜﻟﺍ ﻪﻋﺎﺴﻟﺍ 2024/4/27 ﺖﺒﺴﻟﺍ ﻢﻛﺩﻭﺰﻧ ﻑﻮﺳﻭ ,( ZOOM ) ﺪﻌﺑ ﻦﻋ ﻉﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﺔﻴﻨﻘﺗ ﺔﻄﺳﺍﻮﺑ ﺭﻮﻓ ( XBRL ) ﺡﺎﺼﻓﻻﺎﺑ ﺔﻳﺩﺎﻌﻟﺍ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﻝﺎﻤﻋﺍ ﻝﻭﺪﺠﺑ .ﻝﺎﻤﻋﻻﺍ ﻝﻭﺪﺟﻭ ﺪﻋﻮﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﺔﺒﻗﺍﺮﻣ ﺓﺮﺋﺍﺩ ﺔﻘﻓﺍﻮﻣ ،،،ﻡﺍﺮـﺘﺣﻻﺍ ﻖـﺋﺎﻓ ﻝﻮـﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠـﻀﻔﺗﻭ ﺔﻳﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ ﻊﻳﺭﺎﺸﻤﻠﻟ ﻕﺮﺸﻟﺍ ﺔﻛﺮﺷ ﻲﻧﺍﺭﻮﺤﻟﺍ ﺢﻟﺎﺻ ﻦﻤﻳﺍ