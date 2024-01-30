Jan 30 (Reuters) - Alphabet Inc:
* ALPHABET CEO SUNDAR PICHAI SAYS CLOUD SAW ACCELERATED GROWTH DRIVEN BY GENERATIVE AI AND PRODUCT LEADERSHIP - CONF CALL
* ALPHABET CEO PICHAI SAYS COMPANY IS EXPERIMENTING WITH GEMINI AI IN SEARCH
* ALPHABET CEO PICHAI SAYS GOOGLE ONE IS ABOUT TO CROSS 100 MILLION SUBSCRIBERS
* ALPHABET CEO PICHAI SAYS CO'S CLOUD WON AND EXPANDED RELATIONSHIPS WITH LEADING COMPANIES IN Q4 SUCH AS MCDONALD'S
* ALPHABET CEO PICHAI SAYS COMPANY HAS WOUND DOWN NON PRIORITY PROJECTS
* GOOGLE EXECUTIVE SAYS COMPANY SAW AD STRENGTH IN RETAIL
* GOOGLE EXECUTIVE SAYS EFFORTS INCLUDING AI-GENERATED GIFTING RECOMMENDATIONS DROVE INCREMENTAL GROWTH IN KEY Q4 HOLIDAY SHOPPING MOMENTS
* ALPHABET CFO SAYS SEARCH REMAINED BIGGEST CONTRIBUTOR TO REVENUE GROWTH
* ALPHABET CFO SAYS OPERATING COST INCREASE PRIMARILY REFLECTED GROWING RESEARCH AND DEVELOPMENT EXPENSES
* ALPHABET CFO SAYS AI IS INCREASING CONTRIBUTIONS TO GOOGLE CLOUD
* ALPHABET CFO SAYS Q4 CAPEX WAS DRIVEN BY INVESTMENT IN TECHNICAL INFRASTRUCTURE SUCH AS SERVERS AND DATA CENTERS SUPPORTING AI
* ALPHABET CFO SAYS 2024 CAPEX WILL BE NOTABLY LARGER
* ALPHABET CFO SAYS PRODUCT PRIORITIZATION AND ORGANIZATIONAL DESIGN WORK HAVE RESULTED IN SLOWER PACE OF HIRING
* ALPHABET CFO SAYS SEVERANCE-RELATED EXPENSE ESTIMATED TO BE ROUGHLY $700 MILLION IN Q1
* ALPHABET CEO SAYS ITS ADVANCED AI OVER TIME WILL BE ABLE TO ACT MORE LIKE AN AGENT AND HANDLE MORE FOLLOW-UP ACTIONS FOR USERS
* ALPHABET CFO SAYS Q4 CAPEX REFLECTED TECHNICAL INFRASTRUCTURE INVESTMENT RATHER THAN ONE-TIME ITEMS
* ALPHABET CEO SAYS CLOUD COST OPTIMIZATIONS ARE SOMETHING COMPANY HAS MOSTLY WORKED THROUGH Further company coverage: