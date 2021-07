ALTHEORA ALTHEORA: Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont 06-Juil-2021 / 18:00 CET/CEST Information réglementaire transmise par EQS Group. Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur. =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- communiqué de presse Mauves, le 6 juillet 2021 à 18h00 Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont Au titre du contrat de liquidité confié par la société ALTHEORA à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : ? Nombre d'actions : 48 071 ? Solde en espèces : 39 958,06 EUR Au cours du 1er semestre 2021, il a été négocié un total de : ACHAT 124 883 titres 231 775,06 EUR 689 transactions VENTE 104 884 titres 197 961,56 EUR 688 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : ? Nombre d'actions : 28 072 ? Solde en espèces : 73 771,56 EUR

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition : ? Nombre d'actions : 17 836 ? Solde en espèces : 50 000,00 EUR

ALTHEORA est le leader français de la transformation de matériaux composites. Connu depuis 1934 pour ses développements d'outillage spécifiques dans le BTP (coffret d'électricité, gaz, télécoms, eau, .), le Groupe a également développé une expertise et des technologies de pointe pour des secteurs aussi variés et exigeants que l'industrie ferroviaire, l'aéronautique, l'automobile, le médical, les loisirs ou encore le mobilier urbain, ... Il intègre également un laboratoire d'innovations pour co-développer avec ses clients de nouveaux produits répondant aux problématiques d'avenir telles que les nouvelles mobilités ou encore la smart city.

ALTHEORA propose des solutions 100% intégrées, de la R&D à la production. Le Groupe est fort du savoir-faire de ses collaborateurs répartis sur 4 sites en région Auvergne-Rhône-Alpes et 1 site en Roumanie. Il accompagne aujourd'hui plus de 500 clients à l'international, et a reçu en 2020 le prix du lauréat de la meilleure innovation dans la catégorie Design et Mobilier des JEC Innovation Awards.

La société est cotée sur EURONEXT GROWTH - Code ISIN : FR0000061244 - ALORA

Contact / Relations investisseurs

Aelium Finance

+33 1 75 77 54 65

altheora@aelium.fr

ANNEXE

Achats Ventes Nombre de Nombre de Capitaux en Nombre de Nombre de Capitaux en transactions titres EUR transactions titres EUR TOTAL 689 124 883 231 775,06 688 104 884 197 961,56 04/01/2021 3 422 813,24 10 1819 3610,72 05/01/2021 9 1046 2025,47 6 750 1494,23 06/01/2021 0 0 0 16 2169 4475,73 07/01/2021 2 2625 5551,09 2 505 1070,55 08/01/2021 15 3821 7849,1 0 0 0 11/01/2021 4 576 1116,17 2 200 395 12/01/2021 4 915 1745,55 7 905 1737,6 13/01/2021 1 3 5,93 7 1641 3240,98 14/01/2021 9 1305 2563,93 3 700 1382,01 15/01/2021 0 0 0 11 2527 5039,34 18/01/2021 0 0 0 4 850 1709,01 19/01/2021 10 1569 3168,6 6 500 1017,2 20/01/2021 10 2365 4681,99 6 900 1809,99 21/01/2021 5 1000 1997 5 535 1077,06 22/01/2021 9 850 1694,99 6 570 1151,12 25/01/2021 12 2764 5366,03 1 1 2 26/01/2021 1 50 94,5 6 465 893,31 27/01/2021 4 916 1740,95 2 200 385,76 28/01/2021 13 2164 3989,77 5 1655 3075,65 29/01/2021 0 0 0 9 1276 2428,48 01/02/2021 6 1932 3696,3 11 1500 2908,65 02/02/2021 10 2050 3864,46 1 233 442,7 03/02/2021 1 61 114,68 7 1147 2181,71 04/02/2021 3 390 736,71 1 20 38 05/02/2021 4 1520 2878,58 2 367 698,4 08/02/2021 2 100 191 1 150 288 09/02/2021 6 614 1166,17 3 270 514,4 10/02/2021 6 1115 2093,75 8 1620 3069,9 11/02/2021 0 0 0 5 361 682,4 12/02/2021 3 400 755 0 0 0 15/02/2021 0 0 0 6 980 1856,61 16/02/2021 3 411 778,27 1 100 190 17/02/2021 0 0 0 3 310 587,45 18/02/2021 1 50 94,5 3 1690 3207,62 19/02/2021 5 1213 2299,12 0 0 0 22/02/2021 13 2536 4734,97 3 559 1060,09 23/02/2021 6 850 1584,74 1 300 561 24/02/2021 2 50 93 4 359 669,82 25/02/2021 0 0 0 3 518 973,84 26/02/2021 6 555 1032,36 3 113 210,78 01/03/2021 0 0 0 6 1276 2418,79 02/03/2021 0 0 0 3 666 1272,06 03/03/2021 8 1300 2455,96 0 0 0 04/03/2021 5 383 721,96 1 7 13,23 05/03/2021 4 779 1471,69 6 1115 2129,54 08/03/2021 4 526 988,88 0 0 0 09/03/2021 0 0 0 5 735 1390,62 10/03/2021 1 150 282,75 8 1541 2922,97 11/03/2021 13 2447 4521,32 10 1877 3503,8 12/03/2021 3 897 1659,45 4 750 1401,53 15/03/2021 2 533 1012,01 14 3256 6283,1 16/03/2021 15 2149 4043,99 7 1179 2258,26 17/03/2021 0 0 0 14 3280 6261,52 18/03/2021 10 2388 4589,74 22 3583 7087,17 19/03/2021 14 2659 5072,57 8 1264 2458,99 22/03/2021 10 4127 7677,05 19 2710 5113,77 23/03/2021 0 194 361,85 0 2118 3966,59 24/03/2021 9 1487 2738,61 4 325 607,75 25/03/2021 8 1533 2791,29 1 40 73,6 26/03/2021 2 937 1695,97 4 600 1098,72

