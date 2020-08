MarketScreener Homepage > Equities > Warsaw Stock Exchange > ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ALI PLATTFI00018 ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. (ALI) Add to my list Report Report End-of-day quote Warsaw Stock Exchange - 08/28 1.05 PLN 0.00% 02:30p ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S A : Skonsolidowany raport póŁroczny za i póŁrocze 2020 roku PU 08/25 ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S A : Raport bieŻĄcy nr 38/2020 PU 08/14 ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S A : Raport bieŻĄcy nr 36/2020 z dnia 14 sierpnia 2020 r. PU Summary Charts News Calendar Company Financials Summary All News Press Releases Official Publications Sector news ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S A : SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU 0 08/31/2020 | 02:30pm EDT Send by mail :

Last Name : First name : From * : To * : (You can enter multiple email addresses separated by commas) Message : * Required fields GRUPA KAPITAŁOWA ALTUS S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU Warszawa, 26 sierpnia 2020 r. GRUPA KAPITAŁOWA ALTUS S.A. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku (w tysiącach PLN) Spis treści Wybrane dane finansowe skonsolidowane za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku ...................... 3 Wybrane dane finansowe jednostkowe za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku ........................... 4 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU ZAKOŃCZONE 30 CZERWCA 2020 ROKU ..................................................................................................................... 5 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku.............................................................................................................. 6 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30 czerwca 2020 roku..................... 7 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku .................................................................................................................................................... 9 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku .................................................................................................................................................. 11 Śródroczna skrócona skonsolidowana informacja dodatkowa.......................................................................................... 14 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU ZAKOŃCZONE 30 CZERWCA 2020 ROKU ................................................................................................................... 41 Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku............................................................................................................ 42 Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30 czerwca 2020 roku........................ 43 Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku .................................................................................................................................................. 45 Skrócone jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku .................................................................................................................................................. 47 Zmiany jednostkowego kapitału własnego za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku .......................... 47 Zmiany jednostkowego kapitału własnego za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku ........................... 48 Zmiany jednostkowego kapitału własnego za okres od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku .......................... 49 Śródroczna skrócona jednostkowa informacja dodatkowa............................................................................................... 50 Oświadczenia Emitenta............................................................................................................................................ 58 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego stanowi jego integralną część 2 GRUPA KAPITAŁOWA ALTUS S.A. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku (w tysiącach PLN) Wybrane dane finansowe skonsolidowane za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku w tys. zł w tys. WYBRANE DANE FINANSOWE 6 miesięcy 6 miesięcy 6 miesięcy 6 miesięcy zakończonych zakończonych zakończonych zakończonych 30.06.2020 30.06.2019 30.06.2020 30.06.2019 Przychody ze sprzedaży 32 734 81 345 7 370 18 970 Koszty działalności operacyjnej 27 816 71 268 6 263 16 620 Zysk (strata) na sprzedaży 4 918 10 077 1 107 2 350 Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 421 7 578 1 221 1 767 Zysk (strata) przed opodatkowaniem 5 890 8 372 1 326 1 952 Zysk (strata) netto 4 116 6 253 927 1 458 Zysk (strata) netto przypadająca 3 181 4 369 716 1 019 akcjonariuszom spółki dominującej Średnia ważona liczba akcji 46 120 000 46 120 000 46 120 000 46 120 000 Zysk (strata) netto na jedną akcję (w 0,07 0,09 0,02 0,02 zł/EUR) Przepływy pieniężne netto z działalności -5 571 17 148 -1 254 3 999 operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności 43 145 -17 414 9 714 -4 061 inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności -52 356 -3 860 -11 788 -900 finansowej 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019 Aktywa trwałe 3 398 3 541 761 832 Aktywa obrotowe 119 321 169 792 26 718 39 871 Aktywa razem 122 719 173 333 27 479 40 703 Kapitał własny 104 389 152 383 23 374 35 783 Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 1 105 1 402 247 329 Zobowiązania i rezerwy 17 225 19 548 3 857 4 590 krótkoterminowe Pasywa razem 122 719 173 333 27 479 40 703 Liczba akcji 46 120 000 46 120 000 46 120 000 46 120 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w 2,26 3,30 0,51 0,78 zł/EUR)

30 czerwca 2020 r. przez Narodowy Bank Polski (4,4660 zł / EURO),

30 czerwca 2020 r. przez Narodowy Bank Polski (4,4660 zł / EURO), poszczególne pozycje sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego (4,4413 zł / EURO) w I półroczu 2020 r.,

poszczególne pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu ogłoszonego na dzień

31 grudnia 2019 r. przez Narodowy Bank Polski (4,2585 zł / EURO),

31 grudnia 2019 r. przez Narodowy Bank Polski (4,2585 zł / EURO), poszczególne pozycje sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego (4,2880 zł / EURO) w I półroczu 2019 r. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego stanowi jego integralną część 3 GRUPA KAPITAŁOWA ALTUS S.A. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku (w tysiącach PLN) Wybrane dane finansowe jednostkowe za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku w tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 6 miesięcy 6 miesięcy 6 miesięcy 6 miesięcy zakończonych zakończonych zakończonych zakończonych 30.06.2020 30.06.2019 30.06.2020 30.06.2019 Przychody ze sprzedaży 668 43 631 150 10 175 Koszty działalności operacyjnej 3 589 46 988 808 10 958 Zysk (strata) na sprzedaży -2 921 -3 357 -658 -783 Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 992 -5 841 -674 -1 362 Zysk (strata) przed opodatkowaniem -3 101 -5 242 -698 -1 222 Zysk (strata) netto -3 142 -5 437 -707 -1 268 Średnia ważona liczba akcji 46 120 000 46 120 000 46 120 000 46 120 000 Zysk (strata) netto na jedną akcję (w -0,07 -0,12 -0,02 0,03 zł/EUR) Przepływy pieniężne netto z działalności -10 676 3 242 -2 404 756 operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności 46 088 7 687 10 377 1 793 inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności -52 000 -404 -11 708 -94 finansowej 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019 Aktywa trwałe 23 506 23 397 5 263 5 494 Aktywa obrotowe 27 749 84 753 6 213 19 902 Aktywa razem 51 255 108 150 11 477 25 396 Kapitał własny 42 770 98 022 9 577 23 018 Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 0 0 0 0 Zobowiązania i rezerwy 8 485 10 128 1 900 2 378 krótkoterminowe Pasywa razem 51 255 108 150 11 477 25 396 Liczba akcji 46 120 000 46 120 000 46 120 000 46 120 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w 0,93 2,13 0,21 0,50 zł/EUR) Wybrane dane finansowe zawarte w niniejszym raporcie zostały przeliczone na EURO według następujących zasad: poszczególne pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu ogłoszonego na dzień

30 czerwca 2020 r. przez Narodowy Bank Polski (4,4660 zł / EURO),

30 czerwca 2020 r. przez Narodowy Bank Polski (4,4660 zł / EURO), poszczególne pozycje sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego (4,4413 zł / EURO) w I półroczu 2020 r.,

poszczególne pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu ogłoszonego na dzień

31 grudnia 2019 r. przez Narodowy Bank Polski (4,2585 zł / EURO),

31 grudnia 2019 r. przez Narodowy Bank Polski (4,2585 zł / EURO), poszczególne pozycje sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego (4,2880 zł / EURO) w I półroczu 2019 r. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego stanowi jego integralną część 4 GRUPA KAPITAŁOWA ALTUS S.A. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku (w tysiącach PLN) ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU ZAKOŃCZONE 30 CZERWCA 2020 ROKU Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego stanowi jego integralną część 5 GRUPA KAPITAŁOWA ALTUS S.A. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku (w tysiącach PLN) Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku Skonsolidowane sprawozdanie 6 miesięcy 3 miesiące 6 miesięcy 3 miesiące NOTA zakończonych zakończone zakończonych zakończone z całkowitych dochodów 30.06.2020 30.06.2020 30.06.2019 30.06.2019 Przychody ze sprzedaży 21 32 734 16 760 81 345 35 528 Przychody ze sprzedaży produktów i usług 32 734 16 760 81 345 35 528 Przychody ze sprzedaży towarów i 0 0 0 0 materiałów Koszty działalności operacyjnej 21 27 816 13 935 71 268 29 760 Amortyzacja 493 242 522 269 Zużycie materiałów i energii 78 34 200 80 Usługi obce 17 712 8 277 59 517 24 774 Podatki i opłaty 297 149 355 141 Wynagrodzenia 7 838 4 563 7 593 2 677 Ubezpieczenia społeczne i inne 944 434 946 326 świadczenia Pozostałe koszty rodzajowe 454 236 2 135 1 493 Wartość sprzedanych towarów i 0 0 0 0 materiałów Zysk (strata) na sprzedaży 4 918 2 825 10 077 5 768 Pozostałe przychody operacyjne 22 619 597 316 35 Pozostałe koszty operacyjne 22 116 76 2 815 2 743 Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 421 3 346 7 578 3 060 Przychody finansowe 23 1 832 1 139 1 683 1 018 Koszty finansowe 23 1 363 83 889 597 Wycena metodą praw własności udziałów w jednostkach stowarzyszonych i 0 0 0 0 współzależnych Wynik na sprzedaży udziałów w 0 0 0 0 jednostkach zależnych Zysk (strata) przed opodatkowaniem 5 890 4 402 8 372 3 481 Podatek dochodowy 1 774 1 181 2 119 756 − bieżący podatek dochodowy 2 107 1 105 765 726 − odroczony podatek dochodowy -333 76 1 354 30 Zysk (strata) netto z działalności 4 116 3 221 6 253 2 725 kontynuowanej Zysk (strata) z działalności zaniechanej 0 0 0 0 Zysk (strata) netto 4 116 3 221 6 253 2 725 Zysk (strata) przypisana akcjonariuszom 935 598 1 884 840 niesprawującym kontroli Zysk (strata) netto przypadająca 24 3 181 2 623 4 369 1 885 akcjonariuszom podmiotu dominującego Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i 6 miesięcy 3 miesiące 6 miesięcy 3 miesiące zakończonych zakończone zakończonych zakończone innych całkowitych dochodów 30.06.2020 30.06.2020 30.06.2019 30.06.2019 Pozostałe całkowite dochody: 0 0 -336 -43 Pozycje, które nie będą reklasyfikowane do 0 0 0 0 wyniku Pozycje, które będą reklasyfikowane do wyniku 0 0 -336 -43 w późniejszych okresach: Zysk/strata netto z tytułu wyceny aktywów 0 0 -415 -53 finansowych dostępnych do sprzedaży Podatek dochodowy odnoszący się do składników 0 0 -79 -10 pozostałych całkowitych dochodów Całkowite dochody przypadające na akcjonariuszy 3 181 2 623 4 033 1 842 jednostki dominującej Całkowite dochody przypadające 935 598 1 884 840 na akcjonariuszy/udziałowców niekontrolujących Suma całkowitych dochodów netto 4 116 3 221 5 917 2 682 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego stanowi jego integralną część 6 GRUPA KAPITAŁOWA ALTUS S.A. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku (w tysiącach PLN) Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30 czerwca 2020 roku Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej NOTA 30.06.2020 31.03.2020 31.12.2019 30.06.2019 (AKTYWA) Aktywa trwałe 3 398 3 715 3 541 47 500 Rzeczowe aktywa trwałe 500 583 680 876 Wartość firmy 25 0 0 0 1 932 Inne wartości niematerialne 37 42 48 64 Aktywa z tytułu praw do użytkowania 26 1 580 1 728 1 875 2 170 Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej 33 0 0 0 40 694 przez wynik finansowy Inwestycje w jednostkach zależnych wyceniane w cenie 31 0 0 0 0 nabycia Aktywa finansowe wyc. w wart. godziwej przez pozost. 32 0 0 0 0 całkowite dochody* Pożyczki udzielone 30 0 0 0 0 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 37 1 067 1 143 734 1 560 Pozostałe aktywa trwałe 34 214 219 204 204 Aktywa obrotowe 119 321 116 224 169 792 131 544 Zapasy 36 0 0 0 0 Należności handlowe 35 8 567 7 248 8 867 11 471 Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 35 1 1 1 133 (PDOP) Pozostałe należności 35 7 040 24 77 493 Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej 33 63 001 67 305 105 474 77 455 przez wynik finansowy Aktywa finansowe wyc. w wart. godziwej przez pozost. 32 0 0 0 949 całkowite dochody* Pożyczki udzielone 30 0 0 0 0 Rozliczenia międzyokresowe 37 539 368 418 650 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 38 40 173 41 278 54 955 40 393 Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do 39 0 0 0 0 sprzedaży AKTYWA RAZEM 122 719 119 939 173 333 179 044 Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody stanowią aktywa finansowe prezentowane w poprzednich sprawozdaniach finansowych (przed wdrożeniem MSSF 9) jako aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego stanowi jego integralną część 7 GRUPA KAPITAŁOWA ALTUS S.A. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku (w tysiącach PLN) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji NOTA 30.06.2020 31.03.2020 31.12.2019 30.06.2019 finansowej (PASYWA) Kapitały własne 104 389 101 238 152 383 157 439 Kapitały własne akcjonariuszy jednostki 94 439 91 886 143 368 146 922 dominującej Kapitał zakładowy 4 612 4 612 4 612 4 612 Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej 16 199 33 583 33 583 33 583 ceny nominalnej Akcje własne (wielkość ujemna) -52 000 -52 000 0 0 Pozostałe kapitały 85 416 77 411 77 451 77 742 Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 61 Różnice kursowe 0 0 0 0 Niepodzielony wynik finansowy 37 031 27 722 26 555 26 555 Wynik finansowy bieżącego okresu 3 181 558 1 167 4 369 Kapitał akcjonariuszy niesprawujących kontroli 9 950 9 352 9 015 10 517 Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 1 105 1 255 1 402 1 686 Kredyty i pożyczki 40 0 0 0 0 Zobowiązania z tytułu leasingu 26 1 105 1 255 1 402 1 686 Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 58 0 0 0 0 dochodowego Rezerwa na świadczenia pracownicze 57 0 0 0 0 Pozostałe rezerwy 57 0 0 0 0 Rozliczenia międzyokresowe przychodów 37 0 0 0 0 Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 17 225 17 446 19 548 19 919 Kredyty i pożyczki 40 0 0 0 0 Zobowiązania z tytułu leasingu 26 582 568 556 531 Zobowiązania handlowe 41 4 217 4 707 5 661 10 779 Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku 41 644 16 323 653 dochodowego Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 41 1 346 2 101 2 491 2 102 Rezerwa na świadczenia pracownicze 57 3 436 3 054 3 517 3 354 Pozostałe rezerwy 57 7 000 7 000 7 000 2 500 Rozliczenia międzyokresowe przychodów 37 0 0 0 0 Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami klasyfikowanymi jako przeznaczone do 39 0 0 0 0 sprzedaży PASYWA RAZEM 122 719 119 939 173 333 179 044 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego stanowi jego integralną część 8 GRUPA KAPITAŁOWA ALTUS S.A. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku (w tysiącach PLN) Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku 6 miesięcy 3 miesiące 6 miesięcy 3 miesiące Sprawozdanie z przepływów pieniężnych zakończonych zakończone zakończonych zakończone 30.06.2020 30.06.2020 30.06.2019 30.06.2019 DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA Zysk / strata przed opodatkowaniem 5 890 4 402 8 372 3 481 Korekty razem -9 675 -9 848 8 387 8 546 Amortyzacja 493 242 522 269 Odpisy wartości firmy / zysk z tytułu okazyjnego 0 0 0 0 nabycia Metoda praw własności dla jednostek 0 0 0 0 podporządkowanych Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -1 253 -286 -863 -596 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 564 -603 -76 62 Zmiana stanu rezerw -81 382 2 304 3 553 Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 Zmiana stanu należności -6 723 -8 330 13 230 11 451 Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i -2 589 -1 245 -7 450 -8 402 kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych i -454 -95 1 526 1 246 pozostałych aktywów Inne korekty 368 87 -806 963 Gotówka z działalności operacyjnej -3 785 -5 446 16 759 12 027 Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony -1 786 -477 389 464 A. Przepływy pieniężne netto z działalności -5 571 -5 923 17 148 12 491 operacyjnej DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA 0 0 0 Wpływy 118 845 4 996 137 275 43 396 Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych 9 0 4 4 aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości 0 0 0 0 Zbycie aktywów finansowych 117 535 4 704 136 406 42 897 Otrzymane odsetki 1 295 286 865 495 Otrzymane dywidendy 6 6 0 0 Spłata udzielonych pożyczek 0 0 0 0 Wpływy netto z tytułu objęcia kontroli nad Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 0 0 0 0 S.A. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0 Wydatki 75 700 0 154 689 60 624 Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych 13 0 441 -128 aktywów trwałych Nabycie inwestycji w nieruchomości 0 0 0 0 Wydatki na aktywa finansowe 75 687 0 154 248 60 752 Udzielenie pożyczek 0 0 0 0 Wydatki netto z tytułu objęcia kontroli nad ALTUS 0 0 0 0 Agent Transferowy Sp. z o.o. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0 B. Przepływy pieniężne netto z działalności 43 145 4 996 -17 414 -17 228 inwestycyjnej Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego stanowi jego integralną część 9 GRUPA KAPITAŁOWA ALTUS S.A. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku (w tysiącach PLN) DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA Wpływy 0 0 0 0 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do 0 0 0 0 kapitału Kredyty i pożyczki 0 0 0 0 Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0 Inne wpływy finansowe 0 0 0 0 Wydatki 52 356 178 3 860 3 560 Nabycie udziałów (akcji) własnych 52 000 0 3 100 3 100 Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0 Inne niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z 0 0 402 280 tytułu podziału zysku Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0 Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 271 137 248 126 finansowego Odsetki 85 41 110 54 Inne wydatki finansowe 0 0 0 0 C. Przepływy pieniężne netto z działalności -52 356 -178 -3 860 -3 560 finansowej D. Przepływy pieniężne netto razem -14 782 -1 105 -4 126 -8 297 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, -14 782 -1 105 -4 126 -8 297 w tym − zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu 0 0 0 0 różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu 54 955 41 278 44 519 48 690 G. Środki pieniężne na koniec okresu 40 173 40 173 40 393 40 393 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego stanowi jego integralną część 10 GRUPA KAPITAŁOWA ALTUS S.A. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku (w tysiącach PLN) Skrócone skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku Zmiany skonsolidowanego kapitału własnego za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku Zestawienie zmian skonsolidowanym Kapitał Kapitał Akcje własne Pozostałe Kapitał z Niepodzielony Wynik Kapitał Kapitał Razem kapitale własnym zakładowy ze sprzedaży kapitały aktualizacji wynik finansowy własny akcjonariuszy kapitały akcji powyżej wyceny finansowy bieżącego akcjonariuszy niesprawując własne ceny okresu jednostki ych kontroli nominalnej dominującej Kapitał własny na dzień 01.01.2020 r. 4 612 33 583 0 77 451 0 27 722 0 143 368 9 015 152 383 Zmiany zasad (polityki) rachunkowości Korekty z tyt. błędów podstawowych Kapitał własny po korektach 4 612 33 583 0 77 451 0 27 722 0 143 368 9 015 152 383 Umorzenie akcji 0 0 Emisja akcji 0 0 Koszt emisji akcji 0 0 Płatności w formie akcji własnych 0 0 Podział zysku netto -17 384 8 075 9 309 0 0 Wypłata dywidendy 0 0 Pozostałe zmiany -52 000 -110 -52 110 -52 110 Suma dochodów całkowitych 0 3 181 3 181 935 4 116 Kapitał własny na dzień 30.06.2020 r. 4 612 16 199 -52 000 85 416 0 37 031 3 181 94 439 9 950 104 389 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego stanowi jego integralną część 11 GRUPA KAPITAŁOWA ALTUS S.A. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku (w tysiącach PLN) Zmiany skonsolidowanego kapitału własnego za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku Zestawienie zmian skonsolidowanym Kapitał Kapitał Akcje własne Pozostałe Kapitał z Niepodzielon Wynik Kapitał Kapitał Razem kapitale własnym zakładowy ze sprzedaży kapitały aktualizacji y wynik finansowy własny akcjonariuszy kapitały akcji powyżej wyceny finansowy bieżącego akcjonariuszy niesprawując własne ceny okresu jednostki ych kontroli nominalnej dominującej Kapitał własny na dzień 01.01.2019 r. 4 612 33 583 0 38 207 397 66 493 0 143 292 11 733 155 025 Zmiany zasad (polityki) rachunkowości Korekty z tyt. błędów podstawowych Kapitał własny po korektach 4 612 33 583 0 38 207 397 66 493 0 143 292 11 733 155 025 Umorzenie akcji 0 0 Emisja akcji 0 0 Koszt emisji akcji 0 0 Płatności w formie akcji własnych 0 0 Podział zysku netto 39 938 -39 938 0 0 Wypłata dywidendy 0 0 Pozostałe zmiany -694 -694 -5 500 -6 194 Suma dochodów całkowitych -397 1 167 770 2 782 3 552 Kapitał własny na dzień 31.12.2019 r. 4 612 33 583 0 77 451 0 26 555 1 167 143 368 9 015 152 383 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego stanowi jego integralną część 12 GRUPA KAPITAŁOWA ALTUS S.A. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku (w tysiącach PLN) Zmiany skonsolidowanego kapitału własnego za okres od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku Zestawienie zmian skonsolidowanym Kapitał Kapitał Akcje własne Pozostałe Kapitał z Niepodzielon Wynik Kapitał Kapitał Razem kapitale własnym zakładowy ze sprzedaży kapitały aktualizacji y wynik finansowy własny akcjonariuszy kapitały akcji powyżej wyceny finansowy bieżącego akcjonariuszy niesprawując własne ceny okresu jednostki ych kontroli nominalnej dominującej Kapitał własny na dzień 01.01.2019 r. 4 612 33 583 0 38 207 397 66 493 0 143 292 11 733 155 025 Zmiany zasad (polityki) rachunkowości Korekty z tyt. błędów podstawowych Kapitał własny po korektach 4 612 33 583 0 38 207 397 66 493 0 143 292 11 733 155 025 Umorzenie akcji 0 0 Emisja akcji 0 0 Koszt emisji akcji 0 0 Płatności w formie akcji własnych 0 0 Podział zysku netto 39 938 -39 938 0 0 Wypłata dywidendy 0 0 Podział niepodzielonego wyniku finansowego 0 0 Pozostałe zmiany -403 -403 -3 100 -3 503 Suma dochodów całkowitych -336 4 369 4 033 1 884 5 917 Kapitał własny na dzień 30.06.2019 r. 4 612 33 583 0 77 742 61 26 555 4 369 146 922 10 517 157 439 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego stanowi jego integralną część 13 Śródroczna skrócona skonsolidowana informacja dodatkowa 1. Informacje ogólne Grupa Kapitałowa ALTUS S.A. (dalej też "Grupa" lub "Grupa kapitałowa") składa się ze spółki dominującej ALTUS S.A. (dalej "ALTUS", "jednostka dominująca" lub "Emitent") oraz spółek zależnych. ALTUS S.A. (dalej "ALTUS", "Spółka", "spółka dominująca", lub "Emitent") z siedzibą w Warszawie, ul. Pankiewicza 3, została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290831. ALTUS nadano numer statystyczny REGON 141158275. Czas trwania ALTUS S.A. oraz spółek zależnych jest nieoznaczony. Podstawą prawną działania ALTUS S.A. jest statut sporządzony w formie aktu notarialnego z dnia 20 sierpnia 2007 r. z późniejszymi zmianami. Do dnia cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności (do 5 lutego 2020 r.) Spółka dominująca prowadziła działalność w zakresie tworzenia funduszy inwestycyjnych lub funduszy zagranicznych i zarządzania nimi, w tym pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowania ich wobec osób trzecich oraz zarządzania zbiorczymi portfelami papierów wartościowych. Spółki zależne nieprzerwanie prowadzą działalność w wyżej wymienionym zakresie. 2. Skład Grupy Kapitałowej Skład Grupy Kapitałowej ALTUS S.A. na dzień 30 czerwca 2020 roku Jednostka dominująca: ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Pankiewicza 3 Spółki zależne (bezpośrednio lub pośrednio) od ALTUS S.A. objęte metodą pełną poprzez kontrolę bezpośredniąna dzień 30 czerwca 2020 roku : Nazwa Segment Siedziba ALTUS Agent Transferowy Sp. z o.o. Usługi finansowe ul. Pankiewicza 3, 00-696 Warszawa Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Tworzenie funduszy Marszałkowska 142, 00-061 S.A. inwestycyjnych i zarządzanie nimi Warszawa Na dzień sporządzenia niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego struktura Grupy Kapitałowej przedstawia się następująco: GRUPA KAPITAŁOWA ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku (w tysiącach PLN) 3. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej spółki dominującej Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta na dzień 30 czerwca 2020 r. przedstawiał się następująco: Skład Zarządu Piotr Góralewski Prezes Zarządu Wioletta Błaszkowska Członek Zarządu Skład Rady Nadzorczej Piotr Kamiński Przewodniczący Rady Nadzorczej Łukasz Adamczyk Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Sylwia Zarzycka Sekretarz Rady Nadzorczej Mirosław Staruch Członek Rady Nadzorczej Dariusz Daniluk Członek Rady Nadzorczej W I półroczu 2020 roku i do dnia sporządzenia niniejszego śródrocznego skrócone skonsolidowanego sprawozdania finansowego wystąpiły zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej spółki dominującej. Zmiany w składzie osobowym Zarządu: Andrzej Ladko Prezes Zarządu do 29 lutego 2020 r. (z dniem 29 lutego 2020 r. skuteczna stała się rezygnacja z pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki) Bogusław Galewski Członek Zarządu do 29 lutego 2020 r. (z dniem 29 lutego 2020 r. skuteczna stała się rezygnacja z pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki) Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego stanowi jego integralną część 15 GRUPA KAPITAŁOWA ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku (w tysiącach PLN) Wioletta Błaszkowska Członek Zarządu od 24 lutego 2020 r. Piotr Góralewski Prezes Zarządu od 1 marca 2020 r. Zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej: Michał Kowalczewski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej do 27 lutego 2020 r. 4. Podstawa sporządzenia śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz oświadczenie o zgodności Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej ("MSSF") przyjętymi przez Unię Europejską, opublikowanymi i obowiązującymi na dzień 1 stycznia 2020 roku , w szczególności zgodnie Międzynarodowym Standardem Rachunkowości MSR 34 "Śródroczna sprawozdawczość finansowa". Na dzień zatwierdzenia niniejszego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, biorąc pod uwagę toczący się w UE proces zatwierdzania standardów MSSF oraz charakter prowadzonej działalności, nie ma różnic między standardami MSSF stosowanymi przez Grupę, a standardami MSSF zatwierdzonymi przez UE. MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości ("RMSR") oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej ("KIMSF"). Przy sporządzaniu niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego pewne informacje oraz ujawnienia, które zgodnie z MSSF przyjętymi przez UE są zazwyczaj umieszczane w pełnym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, zostały podane w formie skróconej lub pominięte zgodnie z treścią MSR 34. 5. Dane porównawcze Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie Grupy za I półrocze 2020 roku zakończone 30 czerwca 2020 roku zawiera dane porównawcze, którymi są dane za I półrocze 2019 roku oraz na dni 31 marca 2020 roku, 31 grudnia 2019 roku i 30 czerwca 2019 roku. Dane porównawcze prezentowane są zgodnie z § 66 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 6. Istotne zasady rachunkowości Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane do sporządzenia śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego są zgodne z MSR 34 i pozostałymi wymagającymi zastosowania MSR/MSSF. Przestrzegane były te same zasady (polityka) rachunkowości i metody obliczeniowe co w ostatnim rocznym skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu finansowym. Od 1 stycznia 2019 roku, Grupa zastosowała wymogi nowego Standardu dotyczące ujmowania, wyceny i prezentacji umów leasingu. Zastosowanie nowego Standardu zostało dokonane zgodnie z przepisami przejściowymi zawartymi w MSSF 16. Grupa dokonała wdrożenia MSSF 16 przy zastosowaniu zmodyfikowanego podejścia retrospektywnego, dlatego też, dane porównawcze za 2018 rok nie zostały przekształcone, a skumulowane skutki zastosowania MSSF 16 po raz pierwszy przedstawia się jako korektę bilansu otwarcia zysków zatrzymanych. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego stanowi jego integralną część 16 GRUPA KAPITAŁOWA ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku (w tysiącach PLN) W odniesieniu do umów sklasyfikowanych pod MSR 17 jako umowy leasingu operacyjnego Grupa dokonała rozpoznania: zobowiązania z tytułu leasingu na dzień pierwszego zastosowania MSSF 16 i jego wyceny według wartości bieżącej pozostałych jeszcze płatności leasingowych dyskontując je stopą krańcową leasingobiorcy na dzień 01.01.2019.

prawa do użytkowania składnika aktywów na dzień pierwszego zastosowania MSSF 16 według kwoty równej wartości zobowiązania skorygowanej o ewentualne kwoty przedpłaconych lub naliczonych opłat leasingowych dotyczących danej umowy, a ujętych w bilansie tuż przed dniem pierwszego zastosowania. Na dzień 1 stycznia 2019 roku Grupa rozpoznała aktywa z tytułu praw do użytkowania oraz zobowiązania z tytułu leasingu w kwocie 2 465 tys. PLN. MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości ("RMSR") oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej ("KIMSF"). MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie różnią się obecnie w znaczący sposób od regulacji przyjętych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR), z wyjątkiem poniższych pozycji, które oczekują na zatwierdzenie przez Unię Europejską: Zmiany do MSR 1 oraz MSR 8 definicja terminu "istotny" - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE, mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2020 roku lub później, Zmiany do MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE, mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2021 roku lub później. Grupa zamierza przyjąć wymienione powyżej nowe standardy MSSF opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, lecz nieobowiązujące do dnia zatwierdzenia do publikacji niniejszego sprawozdania finansowego, zgodnie z datą ich wejścia w życie. Zarząd nie przewiduje, aby wprowadzenie powyższych standardów oraz interpretacji miało istotny wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy i prezentowaną w nim sytuację finansową Grupy oraz jej wyniki finansowe. 7. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Grupy w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń dotyczących Grupy Najważniejszym wydarzeniem dotyczącym Emitenta jest cofnięcie Spółce przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 5 lutego 2020 r. zezwolenia na prowadzenie działalności opisanej w punkcie 1 "Informacje ogólne". W dniu 16 września 2019 r. Komisja Nadzoru Finansowego postanowiła rozszerzyć przedmiot postępowania administracyjnego wszczętego na podstawie postanowienia z dnia 26 lipca 2018 r. w oparciu o art. 48 ust. 2a pkt 2 oraz art. 228 ust. 1 c ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, w związku z potencjalnym naruszeniem przez Spółkę obowiązków w zakresie bieżącego nadzoru nad wykonywaniem przez GetBack S.A. zarządzania portfelami wierzytelności sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, których zarządzanie zostało powierzone GetBack S.A. przez Spółkę. Po rozszerzeniu zakresu postępowanie to prowadzone było w przedmiocie nałożenia sankcji administracyjnej na ALTUS

TFI S.A. (obecnie ALTUS S.A.) na podstawie art. 228 ust. 1c oraz art. 228 ust. 1c w zw. z art. 228 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego stanowi jego integralną część 17 GRUPA KAPITAŁOWA ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku (w tysiącach PLN) funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355, z późn. zm.; dalej "UFI") w związku z podejrzeniem naruszenia: przez Spółkę art. 48 ust. 2a pkt 2) UFI, poprzez zarządzanie funduszami inwestycyjnymi: Altus Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Wierzytelności, Altus Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Wierzytelności 2, Altus Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Wierzytelności 3, EGB Wierzytelności 2 Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, OMEGA Wierzytelności Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, PROTEGAT 1 Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, Universe 2 Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, Universe Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym i GetBack Windykacji Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym (obecnie Grom Windykacji Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty), w sposób nierzetelny i nieprofesjonalny, niezapewniający zachowania należytej staranności i niezgodny z zasadami uczciwego obrotu, a także nieuwzględniający najlepiej pojętego interesu zarządzanych funduszy oraz uczestników tych funduszy oraz w sposób niezapewniający stabilności i bezpieczeństwa rynku finansowego oraz art. 45a ust. 4a UFI, poprzez nieprawidłowe wykonywanie bieżącego nadzoru nad podmiotem (GetBack S.A.), któremu Spółka powierzyła zarządzanie portfelami inwestycyjnymi wyżej wymienionych funduszy. przez Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności, Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 2 (obecnie w likwidacji), Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 3, EGB Wierzytelności 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Universe Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, i Universe 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty § 23 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2007 r. Nr 249 poz. 1859) oraz postanowień statutu w zakresie wyceny aktywów wyżej wymienionych funduszy. W dniu 5 lutego 2020 r. Zarząd Spółki poinformował o otrzymaniu w dniu 5 lutego 2020 r. decyzji Komisji Nadzoru Finansowego (dalej "KNF") z dnia 4 lutego 2020 r. o sygn. DFF-FIZ.456.4.2018.WZ, na podstawie której KNF nałożyła na ALTUS TFI następujące sankcje administracyjne: Karę pieniężną w wysokości 5 000 000 złotych za:

naruszenie art. 48 ust. 2a pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi - dalej: "ustawa" (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1355, ze zm.) poprzez zarządzanie funduszami inwestycyjnymi: Altus Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Wierzytelności, Altus Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Wierzytelności 2 (obecnie: Altus Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Wierzytelności 2 w likwidacji), Altus Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Wierzytelności 3, EGB Wierzytelności 2 Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, OMEGA Wierzytelności Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, PROTEGAT 1 Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, Universe 2 Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, Universe

Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym i GetBack Windykacji

Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym (obecnie Grom Windykacji Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty), w sposób Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego stanowi jego integralną część 18 GRUPA KAPITAŁOWA ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku (w tysiącach PLN) nierzetelny i nieprofesjonalny, niezapewniający zachowania należytej staranności i niezgodny z zasadami uczciwego obrotu, a także nieuwzględniający najlepiej pojętego interesu zarządzanych funduszy oraz uczestników tych funduszy oraz w sposób niezapewniający stabilności i bezpieczeństwa rynku finansowego. naruszenie art. 45a ust. 4a ustawy w związku z nieprawidłowym wykonywaniem przez Towarzystwo bieżącego nadzoru nad podmiotem (GetBack S.A.), któremu Towarzystwo powierzyło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych.

Karę pieniężną w wysokości 2 000 000 złotych za:

naruszenie przez Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności, Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 2 (obecnie: Altus Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Wierzytelności 2 w likwidacji), Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 3, EGB Wierzytelności 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Universe Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, i Universe 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty § 23 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2007 r. Nr 249 poz. 1859) oraz postanowień statutu w zakresie wyceny aktywów wyżej wymienionych funduszy.

Sankcję administracyjną w postaci cofnięcia Towarzystwu zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych - w związku z ustaleniem, że opisane powyżej naruszenia przepisów ustawy są rażące.

Sankcji administracyjnej opisanej w pkt. III powyżej KNF nadała rygor natychmiastowej wykonalności. W związku z powyższym, ALTUS TFI S.A. przestał być towarzystwem funduszy inwestycyjnych w rozumieniu art. 38 ust. 1 Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, a tym samym stracił umocowanie do reprezentowania funduszy inwestycyjnych oraz prowadzenia ich spraw. W dniu 19 lutego 2020 r. Spółka złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją administracyjną Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 lutego 2020 r., doręczonej Spółce w dniu 5 lutego 2020 r. w zakresie nałożenia na Spółkę wyżej wymienionych kar. We wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy Spółka kwestionuje całość stawianych przez Komisję Nadzoru Finansowego zarzutów, w szczególności z uwag na fakt, że podstawą wydanej decyzji jest uczynienie Altus odpowiedzialnym administracyjnie za nieprawidłowe w ocenie Komisji Nadzoru Finansowego działania GetBack S.A., i wniosła o uchylenie decyzji w całości i wydanie przez KNF decyzji uchylającej zaskarżoną Decyzję w całości i umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie. Do dnia publikacji niniejszego sprawozdania Spółka nie otrzymała informacji w sprawie ponownego rozpatrzenia sprawy. W dniu 4 maja 2020 r. Emitent poinformował o otrzymaniu Wyroku Wojewódzkiego Sądu

Administracyjnego o sygn. akt VI SA/Wa 105/20 z dnia 28 kwietnia 2020 r. oddalającego skargę Spółki wniesioną za pośrednictwem Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 19 grudnia 2019 roku w zakresie nałożenia na Spółkę kary finansowej związanej z wyceną akcji spółki Centrum Finansowe S.A. Oddalenie skargi nastąpiło w trybie uproszczonym na posiedzeniu niejawnym. Po zapoznaniu się z uzasadnieniem wyroku Spółka w dniu 11 sierpnia 2020 roku złożyła do Naczelnego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę kasacyjną, w której zaskarżyła w całości wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o sygn. akt VI SA/Wa 105/20 z dnia 28 kwietnia 2020 r., oddalający skargę Altus na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 19 listopada 2019 r. oraz poprzedzającą ją decyzję administracyjną Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 25 czerwca 2019 r. ALTUS wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego stanowi jego integralną część 19 GRUPA KAPITAŁOWA ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku (w tysiącach PLN) Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w całości oraz poprzedzających wyrok decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z uwagi na oczywistą zasadność podniesionych zarzutów zarówno prawa procesowego, jak i materialnego. W dniu 15 stycznia 2020 roku Spółka poinformowała że weszły w życie zmiany statutu funduszu OMEGA Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dalej "Fundusz"), zgodnie z którymi towarzystwem zarządzającym Funduszem jest Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej "Rockbridge TFI"). Tym samym spełnione zostały przesłanki określone w umowie o przejęcie zarządzania Funduszem zawartej pomiędzy Spółka a Rockbridge TFI oraz zaistniał skutek w postaci przejęcia zarządzania Funduszami.

W dniu 31 stycznia 2020 r. Emitent poinformował o zwołaniu, na wniosek akcjonariuszy - tj. funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej "Akcjonariusze") Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 27 lutego 2020 r., z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych. Mając na uwadze stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego wyrażane w komunikatach w sprawie polityki dywidendowej domów maklerskich, towarzystw funduszy inwestycyjnych i powszechnych towarzystw emerytalnych oraz wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. oraz 31 grudnia 2018 r., wraz ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zarząd Spółki wyraził negatywną opinię odnośnie do zaproponowanego przez Akcjonariuszy projektu uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych. Negatywna opinia Zarządu wynikała z faktu, iż Spółka nie spełniała jednego z kryteriów pozwalających towarzystwu funduszy inwestycyjnych na dystrybucję zysku osiągniętego w 2018 r. pomiędzy Akcjonariuszy Spółki, które to kryteria zostały określone w stanowisku Komisji Nadzoru Finansowego, wyrażonym w komunikacie dotyczącym założeń polityki dywidendowej stosowanej m. in. w towarzystwach funduszy inwestycyjnych z dnia 15 stycznia 2019 r., co zostało następnie podtrzymane w komunikacie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2019 r. ALTUS, posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności towarzystwa funduszy inwestycyjnych, nie spełniał bowiem kryterium odpowiedniej oceny BION, stanowiącej jedno z kryteriów, których spełnienie było niezbędne do dokonania podziału zysku Spółki w oczekiwany przez Akcjonariuszy sposób. Wskazane stanowisko Zarządu, stało się jednak nieaktualne, w związku z cofnięciem Emitentowi przez KNF zezwolenia na prowadzenie działalności jako towarzystwo funduszy inwestycyjnych, co nastąpiło na podstawie decyzji z dnia 5 lutego 2020 r.

W dniu 27 lutego 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta na podstawie uchwały nr 3, podjęło decyzję w sprawie upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych. Zarząd Emitenta zobowiązany został do nabycia nie więcej niż 5,2 mln akcji własnych wyemitowanych przez Spółkę. Akcje własne miały zostać nabyte w celu umorzenia, w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Emitent ogłosił skup akcji własnych w dniu 4 marca 2020 r. a rozliczenie nastąpiło w dniu 16 marca 2020 r. W wyniku rozliczenia skupu akcji własnych Emitent nabył akcje własne w ilości 5,2 mln akcji na okaziciela po jednolitej dla wszystkich akcjonariuszy cenie 10 zł za akcję. Nabyte akcje stanowiły 11,27% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 9,70% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

W dniu 15 maja 2020 r. Emitent poinformował o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 12 czerwca 2020 roku z porządkiem obrad obejmującym m. in: Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2019 Emitenta oraz Grupy Kapitałowej, podjęcia uchwały w zakresie pokrycia straty za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, podjęcia uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych serii D i F, obniżenia kapitału zakładowego oraz związanej z tym zmiany statutu. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego stanowi jego integralną część 20 GRUPA KAPITAŁOWA ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku (w tysiącach PLN) - W dniu 12 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta, na podstawie uchwały nr 7, podjęło decyzję o pokryciu straty netto Emitenta za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w wysokości 17.384.218,47 zł (słownie: siedemnaście milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemnaście złotych 47/100) z kapitału zapasowego powstałego z agio oraz na podstawie uchwały nr 26 w sprawie umorzenia akcji serii D i F, obniżenia kapitału zakładowego i związanej z tym zmiany statutu Spółki podjęło decyzję o treści: 1. Umorzyć łącznie 5.200.000 (słownie: pięć milionów dwieście tysięcy) akcji Spółki, które zostały w całości pokryte, w tym: 2.230.000 (dwa miliony dwieście trzydzieści tysięcy) akcji serii D owartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) każda, 2.970.000 (dwa milion dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii F o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda,

nabytych od akcjonariuszy celem umorzenia za wynagrodzeniem na warunkach określonych w Uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27 lutego 2020 r., za cenę 10,00 złotych za jedną akcję, tj. za łączną kwotę 52.000.000,00 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony 00/100) złotych pochodzącą z kapitału rezerwowego Spółki, utworzonego ze środków które zgodnie z art. 348 § 1 KSH mogą być przeznaczone do podziału. Umorzenie akcji o których mowa w ust. 1 dokonywane jest na podstawie art. 359 § 2 i art. 360 § 2 pkt 2 KSH oraz art. 6 ust. 4 statutu Spółki jako umorzenie dobrowolne, ze środków które zgodnie z art. § 1 KSH mogą być przeznaczone do podziału. Umorzenie akcji, o których mowa w ust. 1 nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego, zgodnie z § 2 niniejszej uchwały. Umorzenie akcji jest uzasadnione przeprowadzonym w Spółce skupem akcji własnych, dokonanym na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27 lutego

2020 r. oraz Obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 520.000 (słownie: pięćset dwadzieścia tysięcy 00/100) złotych w drodze umorzenia akcji własnych wskazanych w § 1 niniejszej uchwały. Obniżenia kapitału zakładowego Spółki dokonuje się celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego do łącznej wartości nominalnej akcji Spółki, pozostałych po umorzeniu akcji wskazanych w § 1 niniejszej uchwały. Obniżenia kapitału zakładowego Spółki dokonuje się w drodze zmiany statutu Spółki, poprzez umorzenie akcji wskazanych w § 1 niniejszej uchwały oraz zmniejszenie liczby akcji Spółki, stosownie do postanowień§ 3 niniejszej uchwały. Kwoty uzyskane z obniżenia kapitału zakładowego, w związku z umorzeniem akcji serii D i F Spółki wskazanych w § 1. ust. 1 powyżej przelewa się na osobny kapitał rezerwowy. W dniu 10 sierpnia 2020 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego dokonał zmian w KRS w zakresie obniżenia kapitału zakładowego Spółki. W związku z powyższym kapitał zakładowy Spółki wynosi obecnie 4.092.000 zł. W dniu 24 lutego 2020 r. Spółka otrzymała oświadczenia o rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki przez Pana Andrzeja Ladko oraz Członka Zarządu przez Pana Bogusława Galewskiego. Datą zaprzestania pełnienia przez Pana Andrzeja Ladko funkcji Prezesa Zarządu Spółki oraz przez Pana Bogusława Galewskiego funkcji Członka Zarządu Spółki jest dzień 29 lutego 2020 roku. W związku z rezygnacją złożoną przez Pana Andrzeja Ladko oraz Pana Bogusława Galewskiego, Rada Nadzorcza Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego stanowi jego integralną część 21 GRUPA KAPITAŁOWA ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku (w tysiącach PLN) Spółki podjęła w dniu 24 lutego 2020 r. uchwałę w sprawie powołania z dniem 24 lutego 2020 r. Pani Wioletty Błaszkowskiej do pełnienia funkcji Członka Zarządu oraz powołania z dniem 1 marca 2020 r. Pana Piotra Góralewskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki w ramach obowiązującej kadencji. W dniu 27 lutego 2020 r. Spółka poinformowała o otrzymaniu oświadczenia o rezygnacji z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Altus TFI Pana Michała Kowalczewskiego.

W dniu 12 czerwca 2020 roku w związku z upływem kadencji oraz w związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej Spółki z dniem 12 czerwca 2020 r., tj. z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019, Emitent poinformował że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, podjęło w dniu 12 czerwca 2020 r. uchwały w przedmiocie powołania p. Piotra Kamińskiego, p. Sylwii Zarzyckiej, p. Dariusza Daniluka, p. Łukasza Adamczyka oraz p. Mirosława Starucha (dalej "Członkowie Rady Nadzorczej") do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki w ramach kolejnej kadencji. W spółkach zależnych od Emitenta wystąpiły poniższe zdarzenia: Rockbridge TFI SA W dniu 18 marca 2020 roku Rada Nadzorcza Rockbridge TFI powołała na następną kadencję Pana Krzysztofa Mazurka do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Rockbridge TFI oraz Pana Witolda Chuścia do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Rockbridge TFI.

W dniu 14 kwietnia 2020 roku Pan Tomasz Stadnik złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady

Nadzorczej w Rockbridge TFI S.A.

Nadzorczej w Rockbridge TFI S.A. W dniu 18 czerwca 2020 roku Rada Nadzorcza Rockbridge TFI powołała do składu Rady Nadzorczej Pana Łukasza Adamczyka. W I półroczu 2020 roku Rockbridge TFI utrzymał bardzo dobre wyniki na funduszach dłużnych oraz nastąpiła bardzo duża poprawa po stronie funduszy akcyjnych co pozwoliło, pomimo minimalnego udziału dystrybutorów zewnętrznych, pozyskiwać nowe aktywa bezpośrednio poprzez Rockbridge TFI zarówno kanałami zdalnymi jak i stacjonarnymi. Nastąpiła również dalsza poprawa struktury portfeli funduszy inwestycyjnych zamkniętych zarówno funduszy Alter jak i funduszy Rokcbridge, dzięki czemu kolejne fundusze zapewniły pełną obsługę zleceń Certyfikatariuszy. Rockbridge TFI rozwija systematycznie dział sprzedaży własnej, którego celem jest zapewnienie pełnej obsługi Certyfikatariuszy (Inwestorów), którzy byli wcześniej serwisowani przez Banki, przed rozwiązaniem umów dystrybucyjnych. W 2020 roku oraz do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania Rockbridge TFI zostały doręczone kolejne pozwy byłych uczestników funduszu BPH FIZ Sektora Nieruchomości, w których dochodzą oni roszczeń za szkodę związaną z potencjalnie nienależytym zarządzaniem funduszem. Rockbridge TFI jest w przeważającej części przypadków pozwane solidarnie z depozytariuszem. Łączna wartość roszczeń byłych uczestników BPH FIZ SN ujawnionych do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania wynosi 4,7 mln zł. Altus AT W spółce Altus AT nie wystąpiły istotne zdarzenia mające wpływ na działalność Grupy. Poza wyżej wymienionymi informacjami nie wystąpiły w Grupie istotne wydarzenia w okresie sprawozdawczym. Istotne zdarzenia, które nastąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone sprawozdanie finansowe, zostały opisane w pkt. 43 raportu. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego stanowi jego integralną część 22 GRUPA KAPITAŁOWA ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku (w tysiącach PLN) 8. Komentarz do osiągniętych wyników finansowych oraz podstawowe wskaźniki finansowe Skonsolidowany zysk netto Grupy na koniec I półrocza 2020 roku zakończonego 30 czerwca 2020 r. wyniósł 4 116 tys. zł i był niższy od porównywalnego okresu 2019 roku o 34,2%. Skonsolidowane przychody z podstawowej działalności operacyjnej w I półroczu 2020 roku wyniosły 32 734 tys. zł i były niższe od przychodów osiągniętych w porównywalnym okresie 2019 roku o 59,8%. Skonsolidowane koszty podstawowej działalności operacyjnej w I półroczu 2020 roku wyniosły 27 816 tys. zł i były niższe od kosztów poniesionych w porównywalnym okresie 2019 roku o 61%. Na wyniki Grupy Kapitałowej w I półroczu 2020 roku wpływ duży miała utrata przez Spółkę zezwolenia na prowadzenie działalności. Ponadto Spółka w I półroczu 2020 r. poniosła koszty związane ze zwolnieniami pracowników spowodowane utratą zezwolenia oraz ponoszeniem kosztów stałych z uwagi na długoterminowe umowy i długi okres wypowiedzenia tych umów. Dodatkowym elementem, który wpłynął na uzyskane przez Grupę Kapitałową wyniki finansowe jest utrzymująca się pandemia koronawirusa COVID-19. Rosnąca liczba zachorowań na świecie spowodowała reakcję uczestników rynków finansowych, efektem których była wyprzedaż instrumentów finansowych na niespotykaną do tej pory skalę po znacznie niższych cenach. To wpłynęło również na wyniki końcowe oraz spadek wartości aktywów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Rockbridge TFI. 9. Wskazanie czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających istotny wpływ na skrócone śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe; kwoty i rodzaje pozycji wpływających na aktywa, zobowiązania, kapitał własny, wynik netto lub przepływy pieniężne, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wartość lub częstotliwość Poza zdarzeniami opisanymi w niniejszym sprawozdaniu w tym w szczególności utratą przez Spółkę w dniu 5 lutego 2020 r. zezwolenia na prowadzenie działalności na mocy decyzji wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, nie wystąpiły zdarzenia o nietypowym charakterze mające istotny wpływ na skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2020 r. 10. Opis zmian organizacji grupy kapitałowej emitenta, w tym w wyniku połączenia jednostek, uzyskania lub utraty kontroli nad jednostkami zależnymi oraz inwestycjami długoterminowymi, a także podziału, restrukturyzacji lub zaniechania działalności oraz wskazanie jednostek podlegających konsolidacji, a w przypadku emitenta będącego jednostką dominującą, który na podstawie obowiązujących go przepisów nie ma obowiązku lub może nie sporządzać skonsolidowanych sprawozdań finansowych - dodatkowo wskazanie przyczyny i podstawy prawnej braku konsolidacji W dniu 18 października 2019 r., spółka Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., która jest spółką zależną wobec ALTUS S.A., zawarła umowę nabycia akcji własnych w celu umorzenia, na mocy której nabyła od akcjonariusza tej spółki 18.831 akcji własnych, stanowiących 3,00% udziału w kapitale zakładowym Rockbridge TFI, za łączną kwotę 2 400 199,26 złotych. Na dzień 18 października 2019 r., ALTUS Agent Transferowy sp. z o.o., w której 100 % udziałów posiada ALTUS S.A., posiada 79,51 % akcji w kapitale zakładowym Rockbridge TFI oraz tyle samo głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Rockbridge TFI. Po nabyciu w/w 18.831 akcji Rockbridge TFI będzie posiadał łącznie 47.861 akcji własnych. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego stanowi jego integralną część 23 GRUPA KAPITAŁOWA ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku (w tysiącach PLN) W wyniku umorzenia 47.861 akcji własnych Rockbridge TFI, ALTUS Agent Transferowy sp. z o.o. posiadał będzie 86,07% akcji w kapitale zakładowym Rockbridge TFI oraz tyle samo głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Rockbridge TFI. Na dzień sporządzania sprawozdania Grupa Kapitałowa składa się z Altus S.A. jako podmiotu dominującego, Rockbridge TFI jako podmiotu zależnego i Altus Agent Transferowy Sp. z o.o. jako podmiotu zależnego. 11. Cykliczność, sezonowość Grupy w prezentowanym okresie W działalności Grupy nie występują istotne zjawiska podlegające wahaniom sezonowym lub mające charakter cykliczny, zatem przedstawione wyniki Spółki i Grupy nie odnotowują istotnych wahań w trakcie roku. 12. Informacje dotyczące segmentów działalności W działalności Grupy nie występują segmenty operacyjne wymagające odrębnego ujawnienia zgodnie z MSSF 8. 13. Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych Nie dotyczy. 14. Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych Nie dotyczy. 15. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych Nie dotyczy. 16. Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów Nie dotyczy. 17. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki, niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy w skorygowanej cenie nabycia (koszcie zamortyzowanym) Nie dotyczy. 18. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego Nie dotyczy. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego stanowi jego integralną część 24 GRUPA KAPITAŁOWA ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku (w tysiącach PLN) 19. W przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej - informacje o zmianie sposobu (metody) jej ustalenia Nie wystąpiła zmiana sposobu ustalenia wartości godziwej dla instrumentów finansowych. 20. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane. W I półroczu 2020 roku spółka dominująca nie wypłacała dywidendy. 21. Przychody i koszty działalności operacyjnej 6 miesięcy 3 miesiące 6 miesięcy 3 miesiące Przychody ze sprzedaży zakończonych zakończone zakończonych zakończone 30.06.2020 30.06.2020 30.06.2019 30.06.2019 Opłata za zarządzanie funduszami 26 736 13 682 42 053 19 352 Opłata za zarządzanie portfelami 0 0 421 43 Opłata manipulacyjna za wydanie certyfikatów 0 0 2 1 Opłata dystrybucyjna 0 0 0 0 Wynagrodzenie z odzysku 5 882 2 968 38 078 16 015 Wynagrodzenie likwidatora 0 0 665 60 Opłaty od wykupu 11 5 31 10 Przychody agenta transferowego 105 105 95 47 Przychody ze sprzedaży, razem 32 734 16 760 81 345 35 528 6 miesięcy 3 miesiące 6 miesięcy 3 miesiące Koszty działalności operacyjnej zakończonych zakończone zakończonych zakończone 30.06.2020 30.06.2020 30.06.2019 30.06.2019 Amortyzacja 493 242 522 269 Zużycie materiałów i energii 78 34 200 80 Usługi obce 17 712 8 277 59 517 24 774 Podatki i opłaty 297 149 355 141 Wynagrodzenia 7 838 4 563 7 593 2 677 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 944 434 946 326 Pozostałe koszty rodzajowe 454 236 2 135 1 493 Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0 0 Razem 27 816 13 935 71 268 29 760 22. Pozostałe przychody i koszty operacyjne 6 miesięcy 3 miesiące 6 miesięcy 3 miesiące Pozostałe przychody operacyjne zakończonych zakończone zakończonych zakończone 30.06.2020 30.06.2020 30.06.2019 30.06.2019 Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów 0 0 13 0 trwałych Rozwiązane rezerwy 0 0 238 0 Refaktury 44 27 0 0 Pozostałe 575 570 65 35 Razem 619 597 316 35 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego stanowi jego integralną część 25 GRUPA KAPITAŁOWA ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku (w tysiącach PLN) 6 miesięcy 3 miesiące 6 miesięcy 3 miesiące Pozostałe koszty operacyjne zakończonych zakończone zakończonych zakończone 30.06.2020 30.06.2020 30.06.2019 30.06.2019 Strata ze zbycia niefinansowych aktywów 5 0 0 0 trwałych Utworzenie odpisów aktualizujących wartość 0 0 2 500 2 500 należności Utworzenie rezerw 34 18 0 0 Koszty refakturowane 0 0 0 0 Pozostałe 77 58 315 243 Razem 116 76 2 815 2 743 23. Przychody i koszty finansowe 6 miesięcy 3 miesiące 6 miesięcy 3 miesiące Przychody finansowe zakończonych zakończone zakończonych zakończone 30.06.2020 30.06.2020 30.06.2019 30.06.2019 Odsetki od lokat bankowych 160 46 359 117 Pozostałe odsetki 1 093 240 506 378 Zysk ze zbycia akcji, udziałów i innych papierów 461 697 111 111 wartościowych Dodatnie różnice kursowe 18 6 0 0 Aktualizacja wartości aktywów finansowych 92 142 707 411 Pozostałe 8 8 0 0 Razem 1 832 1 139 1 683 1 017 6 miesięcy 3 miesiące 6 miesięcy 3 miesiące Koszty finansowe zakończonych zakończone zakończonych zakończone 30.06.2020 30.06.2020 30.06.2019 30.06.2019 Odsetki naliczone 85 41 110 54 Strata ze zbycia akcji, udziałów i innych 176 0 568 344 papierów wartościowych Ujemne różnice kursowe 43 42 24 12 Aktualizacja wartości aktywów finansowych 936 0 187 187 Pozostałe 123 0 0 -1 Razem 1 363 83 889 596 24. Zysk przypadający na jedną akcję 6 miesięcy 3 miesiące 6 miesięcy 3 miesiące Wyszczególnienie zakończonych zakończone zakończonych zakończone 30.06.2020 30.06.2020 30.06.2019 30.06.2019 Zysk (strata) netto przypadająca 3 181 2 623 4 369 1 885 akcjonariuszom spółki dominującej Średnia ważona liczba akcji 46 120 000 46 120 000 46 120 000 46 120 000 Zysk (strata) netto za okres na jedną akcję 0,07 0,06 0,09 0,04 zwykłą (w zł) 6 miesięcy 3 miesiące 6 miesięcy 3 miesiące Wyszczególnienie zakończonych zakończone zakończonych zakończone 30.06.2020 30.06.2020 30.06.2019 30.06.2019 Zysk (strata) netto przypadająca 3 181 2 623 4 369 1 885 akcjonariuszom spółki dominującej Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 46 120 000 46 120 000 46 120 000 46 120 000 Rozwodniony zysk (strata) netto za okres na 0,07 0,06 0,09 0,04 jedną akcję zwykłą (w zł) Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego stanowi jego integralną część 26 GRUPA KAPITAŁOWA ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku (w tysiącach PLN) 25. Wartość firmy Wartość firmy 30.06.2020 31.03.2020 31.12.2019 30.06.2019 Połączenie Spółki z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych 0 0 0 1 932 Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie Razem 0 0 0 1 932 Tabela zmian wartości firmy 01.01.2020 - 01.01.2020 - 01.01.2019 - 01.01.2019 - 30.06.2020 31.03.2020 31.12.2019 30.06.2019 Wartość początkowa 7 832 7 832 7 832 7 832 Odpisy z tytułu utraty wartości 7 832 7 832 5 900 5 900 Wartość księgowa netto na początek 0 0 1 932 1 932 okresu Zwiększenia 0 0 0 0 Zmniejszenia 0 0 0 0 - utrata kontroli/ sprzedaż 0 0 0 0 Odpisy z tytułu utraty wartości 0 0 1 932 0 Wartość księgowa netto na koniec okresu 0 0 0 1 932 Stan na koniec okresu Wartość początkowa 7 832 7 832 7 832 7 832 Odpisy z tytułu utraty wartości 7 832 7 832 7 832 5 900 Wartość księgowa netto na koniec okresu 0 0 0 1 932 26. Leasing Zmiana stanu aktywów z tytułu prawa do użytkowania Zmiana stanu aktywów z tytułu prawa do użytkowania Środki Budynki Razem transportu i budowle Wartość księgowa netto na 01.01.2019 - wpływ wdrożenia MSSF 16 Wartość księgowa brutto na 01.01.2019 158 2 307 2 465 Odpisy aktualizujące 0 0 0 Umorzenie na 30.06.2019 29 266 295 Wartość księgowa netto na 30.06.2020 129 2041 2 170 Wartość księgowa brutto na 01.01.2019 158 2 307 2 465 Odpisy aktualizujące 0 0 0 Umorzenie na 31.12.2019 57 533 590 Wartość księgowa netto na 31.12.2019 101 1774 1 875 Wartość księgowa brutto na 01.01.2020 158 2 307 2 465 Odpisy aktualizujące 0 0 0 Umorzenie na 31.03.2020 71 666 737 Wartość księgowa netto na 31.03.2020 87 1641 1 728 Zwiększenia/(zmniejszenia) netto w okresie 01.04.2020 - 30.06.2020 Amortyzacja 14 133 147 Wartość księgowa netto na 30.06.2020 Wartość księgowa brutto 158 2 307 2 465 Skumulowane umorzenie 86 799 885 Odpisy aktualizujące 0 0 0 72 1508 1580 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego stanowi jego integralną część 27 GRUPA KAPITAŁOWA ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku (w tysiącach PLN) Kwoty z tytułu umów leasingu ujęte w sprawozdaniu z zysku lub strat i innych całkowitych dochodów Koszty z tytułu: 30.06.2020 31.03.2020 30.06.2019 31.12.2019 Odsetek z tytułu leasingu (koszty finansowe) 85 44 108 205 Leasingu krótkoterminowego (usługi obce) 92 46 114 229 Leasingu aktywów o niskiej wartości (usługi obce) 0 0 0 0 Zmiennych opłat leasingowych nieujętych w wycenie 0 0 0 0 zobowiązań leasingowych (usługi obce) Uzgodnienie przyszłych minimalnych opłat z tytułu leasingu wykazanych na dzień 31 grudnia 2019 z zobowiązaniami z tytułu leasingu ujętymi w sprawozdaniu z sytuacji finansowej na dzień 1 stycznia 2020 roku Zobowiązanie z tytułu leasingu Kwota Wartość przyszłych minimalnych opłat leasingowych w leasingu operacyjnym 2 984 Zobowiązania umowne z tytułu leasingu na 31 grudnia 2019 r. 2 984 Dyskonto -519 Wartość zobowiązań umownych z tytułu leasingu - wpływ wdrożenia MSSF 16 na 1 stycznia 2020 r. 2 465 27. Nieruchomości inwestycyjne Nie dotyczy. 28. Inwestycje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych Nie dotyczy. Fundusze inwestycyjne, w których spółka dominująca bezpośrednio lub pośrednio posiada certyfikaty lub jednostki uczestnictwa nie są traktowane jako jednostki współzależne (wspólne przedsięwzięcia) lub stowarzyszone. 29. Wybrane dane skonsolidowane spółek zależnych Jednostki zależne na dzień 30.06.2020 Kapitały własne Aktywa trwałe i Zobowiązania i (wg skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek) obrotowe rezerwy Altus Agent Transferowy Sp. z o.o. 22 958 22 965 7 Rockbridge TFI S.A. 80 656 90 508 9 852 Razem 103 614 113 473 9 859 30. Istotne pożyczki udzielone Nie dotyczy. 31. Inwestycje w jednostkach zależnych wyceniane w cenie nabycia Nie dotyczy. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego stanowi jego integralną część 28 GRUPA KAPITAŁOWA ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku (w tysiącach PLN) 32. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody* Wyszczególnienie 30.06.2020 31.03.2020 31.12.2019 30.06.2019 Aktywa finansowe długoterminowe - Certyfikaty 0 0 0 0 inwestycyjne funduszy inwestycyjnych Aktywa finansowe krótkoterminowe - Certyfikaty inwestycyjne funduszy 0 0 0 949 inwestycyjnych Razem 0 0 0 949 Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody stanowią aktywa finansowe prezentowane w poprzednich sprawozdaniach finansowych (przed wdrożeniem MSSF 9) jako aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. Wartość godziwa certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych została oszacowana na podstawie wartości aktywów netto przypadającej na certyfikat inwestycyjnych ustalonej na podstawie oficjalnych wycen wartości aktywów netto publikowanych przez te fundusze. 33. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy Wyszczególnienie 30.06.2020 31.03.2020 31.12.2019 30.06.2019 Aktywa finansowe krótkoterminowe - Certyfikaty inwestycyjne funduszy 3 797 3 486 4 201 5 798 inwestycyjnych Aktywa finansowe krótkoterminowe - Jednostki 0 4 743 4 740 5 575 uczestnictwa funduszy inwestycyjnych Obligacje skarbowe 59 204 59 076 96 533 106 776 Pozostałe aktywa wyceniane w wartości 0 0 0 0 godziwej Razem 63 001 67 305 105 474 118 149 Wartość godziwa jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych ustalana jest na podstawie wyceny jednostek uczestnictwa, po których dokonywane są ich zbycia i odkupienia. Wartość godziwa certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych została oszacowana na podstawie wartości aktywów netto przypadającej na certyfikat inwestycyjnych ustalonej na podstawie oficjalnych wycen wartości aktywów netto publikowanych przez te fundusze. Wartość godziwa obligacji Skarbu Państwa posiadanych przez Spółkę na dzień 30 czerwca 2020 roku została ustalona na podstawie ich cen rynkowych z rynku równoległego GPW. Wartość godziwa środków pieniężnych, należności nie odbiega istotnie, w ocenie jednostki, od ich wartości bilansowej ze względu na krótki okres ich realizacji. 34. Pozostałe aktywa trwałe Wyszczególnienie 30.06.2020 31.03.2020 31.12.2019 30.06.2019 Kaucje 214 219 204 204 Razem pozostałe aktywa trwałe brutto 214 219 204 204 Odpis aktualizujący 0 0 0 0 Razem 214 219 204 204 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego stanowi jego integralną część 29 GRUPA KAPITAŁOWA ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku (w tysiącach PLN) 35. Należności krótkoterminowe Wyszczególnienie 30.06.2020 31.03.2020 31.12.2019 30.06.2019 Należności handlowe 8 722 7 403 9 022 11 507 Należności z tytułu bieżącego podatku 1 1 1 133 dochodowego (PDOP) Pozostałe należności, w tym: 7 040 24 77 493 - środki pieniężne zabezpieczone przez 7 000 0 0 0 komornika na poczet kary finansowej KNF - kaucje 0 0 0 61 Razem należności brutto 15 763 7 428 9 100 12 133 Odpisy aktualizujące 155 155 155 36 Razem 15 608 7 273 8 945 12 097 36. Zapasy; informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu Nie dotyczy. 37. Rozliczenia międzyokresowe Wyszczególnienie (Aktywa) 30.06.2020 31.03.2020 31.12.2019 30.06.2019 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa z tytułu odroczonego podatku 1 067 1 143 734 1 560 dochodowego) Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 539 368 418 650 Razem 1 606 1 511 1 152 2 210 Wyszczególnienie (Pasywa) 30.06.2020 31.03.2020 31.12.2019 30.06.2019 Rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0 Razem 0 0 0 0 38. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 30.06.2020 31.03.2020 31.12.2019 30.06.2019 a) środki pieniężne na rachunkach bankowych 40 172 41 277 54 954 40 392 - na rachunkach bieżących 3 878 10 921 3 983 4 118 - lokaty bankowe, w tym overnight 36 294 30 356 50 971 36 274 b) środki pieniężne na rachunkach 0 0 0 0 inwestycyjnych c) środki pieniężne w kasie 1 1 1 1 d) weksle i inne środki pieniężne 0 0 0 0 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, 40 173 41 278 54 955 40 393 razem 39. Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży, zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży Nie dotyczy. 40. Kredyty i pożyczki Nie dotyczy. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego stanowi jego integralną część 30 GRUPA KAPITAŁOWA ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku (w tysiącach PLN) 41. Zobowiązania handlowe, zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego, pozostałe zobowiązania Wyszczególnienie 30.06.2020 31.03.2020 31.12.2019 30.06.2019 Zobowiązania handlowe 4 217 4 707 5 661 10 779 Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku 644 16 323 653 dochodowego (PDOP) Pozostałe zobowiązania, w tym: 1 346 2 101 2 491 2 102 - publicznoprawne 588 848 531 385 - z tytułu wynagrodzeń 135 106 72 128 - z tytułu wykupu akcji w celu umorzenia 0 0 0 0 - inne 623 1 145 1 887 1 589 Razem 6 207 6 824 8 475 13 534 42. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych w I półroczu 2020 roku W dniu 27 lutego 2020 roku NWZA Altus TFI podjęło uchwałę nr 3 w sprawie nabycia przez Spółkę akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, zgodnie z którą maksymalna łączna liczba akcji własnych nabywanych w celu umorzenia nie mogła przekroczyć 5.200.000 (słownie: pięć milionów dwieście tysięcy) w pełni pokrytych akcji własnych wyemitowanych przez Spółkę. Przyjmowanie ofert rozpoczęło się w dniu 9 marca 2020 roku i zakończyło w dniu 16 marca 2020 roku. W wyniku skupu akcji własnych przeprowadzonego na podstawie wskazanej powyżej uchwały NWZA Emitenta Spółka nabyła 5.200.000 akcji po jednolitej cenie 10 zł za jedną akcję. Nabyte akcje własne stanowiły 11,27% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do 9,7% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Informacje dotyczące zakończonego skupu akcji własnych Spółka przekazała raportem bieżącym nr 16/2020 z dnia 16 marca 2020 r. W dniu 10 sierpnia 2020 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował obniżenie kapitału zakładowego Spółki. Na dzień publikacji sprawozdania finansowego kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.092.000 zł. 43. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki W dniu 22 lipca 2020 r. Emitent poinformował, iż w dniu 21 lipca 2020 roku powziął informację, o doręczeniu zawiadomień o zajęciu praw majątkowych z wniosku GetBack S.A. dokonanych na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie XXVI Wydział Gospodarczy z dnia 10 marca 2020 roku. Zajęcia praw majątkowych zostały dokonane przeciwko Spółce oraz dwunastu funduszom zarządzanym w przeszłości przez Spółkę ("Fundusze"). Zajęcia praw majątkowych zostały doręczone podmiotom trzecim względem Spółki oraz Funduszy, w tym podmiotom zależnym Spółki oraz kontrahentom Spółki i Funduszom i noszą znamiona rażącego naruszenia prawa. Poszczególne zajęcia praw majątkowych, o których wiedzę powzięła Spółka w dniu 22 lipca 2020 r., zostały dokonane do wysokości 134 715 017,00 zł każde. W powyższym zakresie, w odniesieniu do majątku Spółki, Spółka powzięła informację od podmiotu zależnego - Altus Agent Transferowy Sp. z o.o. o zajęciu udziałów należących do Spółki w tym podmiocie. Spółka powzięła również informację o zajęciu certyfikatów inwestycyjnych należących do Spółki w funduszach inwestycyjnych. W dniu 23 lipca 2020 r. Spółka powzięła informację o uzupełnieniu zajęć praw majątkowych Spółki w postaci zajęcia wierzytelności z rachunków bankowych do wysokości 134 715 017,00 zł każde tj. do analogicznej kwoty Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego stanowi jego integralną część 31 GRUPA KAPITAŁOWA ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku (w tysiącach PLN) 134 715 017,00 zł. Wskazane powyżej zajęcia praw majątkowych, związane są z roszczeniami podniesionymi przez GetBack S.A. w pozwie, o którym GetBack S.A. informował w raporcie bieżącym z dnia 12 marca 2020 roku nr 13/2020, złożonym przeciwko Spółce i dwunastu funduszom inwestycyjnym w związku z transakcją sprzedaży akcji EGB Investments S.A. Łączna wartość dochodzonych przez GetBack S.A. roszczeń od Spółki i pozwanych Funduszy solidarnie wynosi 134.640.000,00 zł wraz z odsetkami. Spółce do dnia dzisiejszego nie został doręczony wskazany pozew, w związku z czym Spółka nie może odnieść się do jego istoty. Spółka jednak kwestionuje wszelkie roszczenia wskazane w raporcie bieżącym GetBack S.A. dnia 12 marca 2020 roku nr 13/2020, zarówno co do zasady, jak i co do wysokości, jak również zasadność zabezpieczenia wskazanych roszczeń. Uzyskanie przez GetBack S.A. i sposób podjęcia działań zmierzających do wykonania wskazanego postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie, względem trzynastu podmiotów, każdorazowo do wysokości 134 715 017,00 zł, wskazuje nie tylko na próbę niedopuszczalnego zaspokojenia nieuzasadnionego roszczenia w postepowaniu zabezpieczającym, ale i wyrządzenie szkód wielkich rozmiarów, przewyższających łącznie kilkunastokrotnie wartość dochodzonego przez GetBack S.A. roszczenia, w wyniku przyjętego sposobu wykonania wskazanych zajęć praw majątkowych względem wszystkich solidarnie pozwanych przez GetBack S.A. podmiotów. W wyniku dokonanych zajęć Spółka poniosła rażącą szkodę, w szczególności mając na uwadze fakt, iż GetBack S.A. nie przysługują względem Spółki jakiekolwiek uzasadnione roszczenia, w tym w szczególności w związku ze zbyciem akcji EGB Investments S.A. przez podmioty trzecie względem Spółki na warunkach rynkowych, wynegocjowanych z GetBack S.A., w tym przy czynnym udziale i akceptacji również aktualnych Członków organów GetBack S.A. W dniu 7 sierpnia 2020 roku wpłynęło do Spółki uchylenie wskazanych powyżej zajęć praw majątkowych, które zostały dokonane przeciwko Spółce oraz dwunastu funduszom zarządzanym w przeszłości przez Spółkę z wniosku GetBack S.A., w związku z wykonaniem w całości wskazanego powyżej postanowienia Sadu Okręgowego w Warszawie XXVI Wydział Gospodarczy z dnia 10 marca 2020 roku o zabezpieczeniu roszczenia. W powyższym zakresie, w odniesieniu do majątku Spółki, Spółka powzięła informację od podmiotu zależnego - Altus Agent Transferowy Sp. z o.o. o uchyleniu z dniem 7 sierpnia 2020 roku zajęcia udziałów należących do Spółki w tym podmiocie. Spółka powzięła również informację o uchyleniu zajęcia certyfikatów inwestycyjnych należących do Spółki w funduszach inwestycyjnych, jak również uchyleniu zajęcia wierzytelności z rachunków bankowych Spółki. Łączna wartość środków pieniężnych Spółki objętych wskazanym zabezpieczeniem na podstawie postanowienia Sadu Okręgowego w Warszawie XXVI Wydział Gospodarczy z dnia 10 marca 2020 roku wynosi 18.272.492,76 zł. Na podstawie posiadanych na dzień sporządzenia sprawozdania informacji, pełnomocnicy Spółki powzięli uzasadnione podejrzenie iż wniosek GetBack S.A. o zabezpieczenie roszczenia, podpisany przez Członków Zarządu GetBack S.A. wypełnia znamiona czynu zabronionego, w szczególności art. 272 Kodeksu karnego albowiem wskazane orzeczenie Sądu Okręgowego zostało uzyskane przez wprowadzenie Sądu w błąd i zatajenie faktu zabezpieczenia już na jesieni 2018 roku podnoszonych rzekomych roszczeń GetBack S.A., w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie sygnatura akt RP 1 Ds. 11/2018. Spółka oraz podmioty zależne od Spółki podejmą wszelkie kroki prawne zmierzające do ochrony Spółki, podmiotów zależnych od Spółki oraz Funduszy przed bezpodstawnie i bezprawnie dochodzonymi przez GetBack S.A. roszczeniami, jak również ich nieuprawnionym zabezpieczeniem i wyrządzeniem rażącej szkody z tego tytułu. Spółka oraz podmioty zależne od Spółki dochodzić będą również wszelkich roszczeń odszkodowawczych od GetBack S.A., w związku z zastosowaniem środków wykraczających w sposób rażący poza prawnie umotywowany cel zabezpieczenia. W powyższym zakresie Spółka oraz podmioty Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego stanowi jego integralną część 32 GRUPA KAPITAŁOWA ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku (w tysiącach PLN) zależne od Spółki skierują ponadto stosowne zawiadomienia do właściwej jednostki prokuratury celem ścigania sprawców czynów popełnionych na szkodę Spółki, jej akcjonariuszy oraz Funduszy. 44. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia roku obrotowego Spółce zostały zajęte prawa majątkowe w postaci środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bankowym na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie XXVI Wydział Gospodarczy z dnia 10 marca 2020 r. z wniosku GetBack S.A. Zajęcie jest związane z transakcją sprzedaży akcji spółki EGB Investment S.A. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie skutków finansowych. Należy podkreślić, iż Spółka nie była stroną tej transakcji a ponadto transakcja sprzedaży akcji EGB Investement nie została podważona żadnym prawomocnym wyrokiem Sądu. 45. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez Grupę wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego Emitent oczekuje ponownego rozpatrzenia sprawy zakończonej decyzją administracyjną Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 lutego 2020 r. o sygn. DFF- FIZ.456.4.2018.WZ. doręczonej Spółce w dniu 5 lutego 2020 r. w zakresie nałożenia na Spółkę kar pieniężnych w wysokości 7 000 000 zł i sankcji administracyjnej w postaci cofnięcia Spółce zezwolenia na wykonywanie działalności określonej w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. We wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy Spółka kwestionuje całość stawianych przez Komisję Nadzoru Finansowego zarzutów i wniosła o jej uchylenie w całości i wydanie przez Komisję Nadzoru Finansowego tzw. decyzji reformatoryjnej na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego tj. decyzji uchylającej zaskarżoną Decyzję w całości i umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie. Dodatkowo Spółka oczekuje rozpatrzenia skargi kasacyjnej, w której zaskarżyła w całości wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o sygn. akt VI SA/Wa 105/20 z dnia 28 kwietnia 2020 r., oddalający skargę Altus na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 19 listopada 2019 r. oraz poprzedzającą ją decyzję administracyjną Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyceny spółki Centrum Finansowe S.A. Rozstrzygnięcie ostateczne tych dwóch spraw ma fundamentalne znaczenie dla dalszej działalności Emitenta oraz jego przedmiotu działalności. Poza w/w czynnikami na perspektywy całej Grupy Kapitałowej znaczący wpływ mogą mieć również standardowe, biznesowe czynniki związane z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi (i przychodami oraz wynikami finansowymi osiąganymi z tego tytułu) a są nimi m.in.: sytuacja na GPW w Warszawie i innych giełdach, co ma wpływ na zainteresowanie klientów inwestowaniem w fundusze inwestycyjne, wielkość aktywów pod zarządzaniem Grupy Kapitałowej, a w konsekwencji przychody i wyniki finansowe osiągane przez Grupę Kapitałową;

osiągane wyniki inwestycyjne, nominalnie i na tle konkurencji, które mają wpływ na dokonywanie przez klientów wyboru lub rezygnacji z funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Grupę, wielkość aktywów pod zarządzaniem, a w konsekwencji przychody i wyniki finansowe osiągane przez samą Grupę. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego stanowi jego integralną część 33 GRUPA KAPITAŁOWA ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku (w tysiącach PLN) Należy podkreślić, że na koniec I półrocza 2020 roku wartość aktywów którymi zarządzała Grupa znacznie zmalała z uwagi na utratę przez Emitenta zezwolenia na zarządzanie funduszami inwestycyjnymi. Wartość aktywów netto na koniec czerwca 2020 roku jakimi zarządzał Rockbridge TFI wynosiła 2 675 439 tys. zł wdrożenie dyrektywy MiFiD II nakładającej dodatkowe obowiązki na dystrybutorów oraz towarzystwa funduszy inwestycyjnych w zakresie dystrybucji certyfikatów inwestycyjnych i jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. W związku z trwającą pandemią koronawirusa COVID-19 przeprowadzono analizę całej infrastruktury informatyczno-technologicznej w celu umożliwienia pracownikom pracy zdalnej i zminimalizowania ryzyka z tym związanego zachowując jednocześnie ciągłość procesów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania Grupy Kapitałowej. Sprzęt komputerowy został przeinstalowany w celu pracy zdalnej przy zachowaniu istniejącego poziomu zabezpieczeń, ochrony tajemnicy zawodowej i regulacjami obowiązującymi Grupę Kapitałową. Spółki zależne prowadzą działalność operacyjną i na tą chwilę nie odnotowano przerw w realizacji kluczowych procesów. W obecnej sytuacji nie odnotowano wzmożonej skali odkupienia jednostek uczestnictwa ani żądań wykupu certyfikatów inwestycyjnych w spółce zależnej. Na chwilę obecną zlecenia są realizowane terminowo. W mniejszym stopniu dotyczy to samego Emitenta z uwagi na cofnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności w lutym 2020 r. Pomimo to Emitent również przygotował się do pracy zdalnej minimalizując wszelkie możliwe zagrożenia związane z pandemią koronawirusa. Obecnie Emitent skupia się na działalności holdingowej. Z uwagi na to, iż sytuacja związana z koronawirusem COVID-19 zmienia się w szybkim tempie, zarówno w Polsce jak i na świecie, na chwilę obecną nie da się szczegółowo oszacować wpływu pandemii na funkcjonowanie, wyniki finansowe i perspektywy rozwoju Emitenta i całej Grupy Kapitałowej. W dłuższej perspektywie czasu przy nadal pogarszających się wynikach spółek i całej gospodarki światowej należy spodziewać się mniejszych przychodów z działalności podstawowej a za tym również wyników finansowych w ramach całej Grupy Kapitałowej. Emitent i spółki zależne na bieżąco monitorują dostępne dane rynkowe oraz informacje dotyczące otoczenia w którym funkcjonują i są gotowe do podjęcia dalszych kroków niezbędnych w celu ograniczenia ryzyk. W przyszłości mogą wystąpić dalsze ograniczenia nakładane na przedsiębiorców w związku z rozszerzającą się obecnie pandemią. W czarnym scenariuszu Grupa Kapitałowa może osiągnąć ujemne wyniki finansowej w całej Grupie Kapitałowej. Na aktualną działalność całej Grupy Kapitałowej jak również najbliższe lata działalności wpływ będzie miało wyjaśnienie zarzutów stawianych byłym członkom Zarządu ALTUS S.A. co wpłynęło niewątpliwie na dotychczasową reputacje Emitenta jak również całej Grupy Kapitałowej. Grupa Kapitałowa planuje tworzyć nowe strategie inwestycyjne w ramach usługi zarządzania portfelami inwestycyjnymi a także nowe fundusze inwestycyjne odpowiadając na zapotrzebowanie inwestorów zarówno indywidualnych jak również instytucjonalnych. Planujemy utworzyć nowy parasol funduszy otwartych z ekspozycją na rynki zagraniczne. Ponadto Grupa planuje zbudować przed wszystkim własną sieć sprzedaży oraz poszukiwać nowych kanałów dystrybucyjnych i skierować ofertę do nowego segmentu Klientów. Elementem, który może także wpłynąć na działalność Grupy Kapitałowej, są ewentualnie zmiany w polskim prawodawstwie, w tym zakresie emisji obligacji i wyceny tych obligacji, ograniczeń związanych z funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi czy też zmiany prawne w zakresie samego rynku wierzytelności. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego stanowi jego integralną część 34 GRUPA KAPITAŁOWA ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku (w tysiącach PLN) 46. Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie półrocznym w stosunku do wyników prognozowanych; Decyzją Zarządu podmiot dominujący nie publikował prognoz wyników finansowych na I półrocze 2020 roku. 47. Informacje dotycząca zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania W okresie bieżącym Grupa nie dokonywała zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania. 48. Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich odpisów Dane o stanie odpisów aktualizujących wartość należności przedstawiono w nocie nr 35. Dane o odpisach aktualizujących wartość firmy przedstawiono w nocie nr 25. Nie wystąpiły odpisy aktualizujące wartość innych aktywów. W I półroczu 2020 roku nie wystąpiły zmiany stanów odpisów aktualizujących. 49. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji jest znacząca W okresie bieżącym podmiot dominujący ani jednostki zależne nie udzieliły poręczeń kredytu lub pożyczki bądź gwarancji spłat kredytu lub pożyczki łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu. 50. Informacje o zawarciu przez Spółkę lub jednostki zależnej jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe W okresie sprawozdawczym Emitent ani jednostki zależne nie zawarły transakcji z podmiotami powiązanymi, które byłyby pojedynczo lub łącznie transakcjami istotnymi i zawartymi na warunkach innych niż rynkowe. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego stanowi jego integralną część 35 GRUPA KAPITAŁOWA ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku (w tysiącach PLN) 51. Wskazanie Akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu półrocznego wraz ze wskazaniem liczby akcji posiadanych przez te podmioty, procentowego udziału tych akcji w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających oraz procentowego udziału tych akcji w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu, a także wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od dnia przekazania poprzedniego raportu okresowego Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania następujące osoby posiadały powyżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki: Liczba Udział Liczba Udział Dane akcjonariusza posiadanych w kapitale w ogólnej głosów akcji zakładowym liczbie głosów Piotr Osiecki bezpośrednio i 15 409 258 37,66% 22 909 258 47,31% pośrednio przez Osiecki Inwestycje sp. z o.o. * Fram Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 5 267 711 11,42% 5 267 711 9,82% bezpośrednio i pośrednio ** Quercus TFI S.A. *** 3 295 589 5,71% 3 295 589 5,06% FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 2 745 187 5,95% 2 745 187 5,12% Aktywów Niepublicznych zarządzany przez Fundusze Inwestycji Polskich TFI S.A. **** Powyższe zestawienie uwzględnia zawiadomienia przekazane Spółce przez akcjonariuszy na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1639 z późn. zm.) do dnia publikacji niniejszego sprawozdania. Prezentowane dane uwzględniają zawiadomienia otrzymane przez Spółkę zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 r, Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) *od Piotra Osieckiego z dnia 14.08.2020 **od FRAM FIZ z dnia 04.06.2020 ***od FIP 11 FIZAN z dnia 2.08.2018 ****od Quercus TFI z dnia 12.03.2015 52. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu półrocznego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od dnia przekazania poprzedniego raportu okresowego, odrębnie dla każdej z tych osób Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania osoby wchodzące w skład Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta nie posiadają akcji Emitenta. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego stanowi jego integralną część 36 GRUPA KAPITAŁOWA ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku (w tysiącach PLN) 53. Wskazanie istotnych postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności emitenta lub jego jednostki zależnej, ze wskazaniem przedmiotu postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania, stron wszczętego postępowania oraz stanowiska emitenta Spółka w wyniku doręczenia w dniu 23 lipca 2020 roku postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie o udzieleniu zabezpieczenia rzekomego roszczenia GetBack S.A. na łączną kwotę 134 715 017,00 zł, stała się uczestnikiem postępowania o udzieleniu zabezpieczenia solidarnie przeciwko Spółce oraz dwunastu funduszom zarządzanym w przeszłości przez Spółkę. Spółce do dnia dzisiejszego nie został doręczony pozew w zakresie rzekomego roszczenia GetBack S.A., w związku z czym Spółka nie może odnieść się do jego istoty. Spółka jednak kwestionuje wszelkie roszczenia GetBack S.A., zarówno co do zasady, jak i co do wysokości, jak również zasadność zabezpieczenia jakichkolwiek roszczeń. W szczególności, GetBack S.A. nie przysługują względem Spółki jakiekolwiek uzasadnione roszczenia, w tym w szczególności w związku ze zbyciem akcji EGB Investments S.A. przez podmioty trzecie względem Spółki na warunkach rynkowych, wynegocjowanych z GetBack S.A., w tym przy czynnym udziale i akceptacji również aktualnych Członków organów GetBack S.A. Spółka poodejmuje wszelkie działania zmierzające do upadku zabezpieczenia. Spółce Rockbridge TFI zostało doręczone na dzień sporządzenia raportu łącznie dwadzieścia cztery pozwy byłych uczestników BPH FIZ Sektora Nieruchomości, w których dochodzą roszczeń odszkodowawczych związanych z potencjalnie nienależytym zarządzaniem funduszem przez Towarzystwo. Rockbridge TFI jest pozwane solidarnie z depozytariuszem. Łączna wartość roszczeń byłych uczestników BPH FIZ SN na dzień sporządzenia sprawozdania wynosi ok. 4,7 mln zł. Rockbridge TFI kwestionuje żądania pozwów zarówno co do zasady, jak i co do wysokości, w szczególności opierając się na braku wykazania przez powodów rzekomo poniesionej przez nich szkody i przedstawia szereg okoliczności wskazujących na brak winy za niesatysfakcjonujące wyniki funduszu. 54. Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym wraz ze wskazaniem podstawowych zagrożeń Głównymi składnikami aktywów Grupy są lokaty bankowe, obligacje a także jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy zarządzanych głównie przez Grupę. Oznacza to, że Emitent jak i spółki zależne już w trakcie procesu doboru składników lokat dokonują ograniczania ryzyka, koncentrując się na aktywach o niskim poziomie ryzyka finansowego. Z uwagi na taką politykę inwestycyjną Spółka nie stosuje strategii zabezpieczających składniki aktywów. Ponadto ALTUS S.A. posiada udziały w spółce zależnej. Z uwagi na specyfikę działalności Grupy w całej Grupie nie jest stosowana strategia zabezpieczająca składniki lokat. 55. Transakcje z jednostkami powiązanymi W I półroczu 2020 roku nie wystąpiły istotne transakcje z jednostkami powiązanymi. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego stanowi jego integralną część 37 GRUPA KAPITAŁOWA ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku (w tysiącach PLN) 56. Założenie kontynuacji działalności gospodarczej Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Grupę w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym, czyli po 30 czerwca 2020 roku. Zarząd Spółki nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuowania działalności przez Grupę w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia dotychczasowej działalności. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego Emitent oczekuje na ostateczne rozstrzygnięcie kwestii związanych z postępowaniem administracyjnym toczącym się przed Komisją Nadzoru Finansowego w zakresie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności. Zakończenie tego postępowania może istotnie wpłynąć na przyszłą działalność Emitenta zarówno zakresie samego przedmiotu działalności jak również w zakresie finansowym. O wynikach postępowania Emitent będzie informował Inwestorów w komunikatach bieżących. W przypadku ostatecznego rozstrzygnięcia kwestii związanej z utratą zezwolenia i podtrzymania przez organy decyzji w zakresie niemożliwości prowadzenia działalności w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi Emitent przedstawi akcjonariuszom propozycję nowego przedmiotu działalności na NWZA Altus S.A. Zmiana przedmiotu działalności wymaga zgody akcjonariuszy, o którą Emitent wystąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Obecnie Zarząd Emitenta analizuje możliwe scenariusze prowadzenia działalności w przypadku podtrzymania decyzji wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego w zakresie utraty zezwolenia na prowadzenie działalności. Niezależnie od ostatecznego rozstrzygnięcia postępowania administracyjnego toczącego się przed Komisją Nadzoru Finansowego, Spółka zależna Emitenta - Rockbridge TFI S.A. będzie kontynuować działalność w zakresie tworzenia funduszy inwestycyjnych lub funduszy zagranicznych i zarządzania nimi, w tym pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowania ich wobec osób trzecich oraz zarządzania zbiorczymi portfelami papierów wartościowych. 57. Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw Zgodnie z MSR 37 Grupa tworzy rezerwy na zobowiązania w momencie wystąpienia wystarczających przesłanek do ich utworzenia. Stan rezerw według tytułów prezentuje się następująco: Rezerwy 01.01.2020 - 01.01.2020 - 01.01.2019 - 01.01.2019 - 31.06.2020 31.03.2020 31.12.2019 31.06.2019 Stan na początek okresu 10 517 10 517 3 550 3 550 Rozwiązanie rezerw 0 0 1 279 238 Wykorzystanie rezerw 1 546 615 3 766 1 549 Utworzenie rezerw 1 465 152 12 012 4 091 Stan na koniec okresu, w tym: 10 436 10 054 10 517 5 854 -długoterminowe, w tym: 0 0 0 0 - rezerwy na świadczenia pracownicze 0 0 0 0 - pozostałe rezerwy 0 0 0 0 -krótkoterminowe, w tym: 10 436 10 054 10 517 5 854 - rezerwy na świadczenia pracownicze 3 436 3 054 3 517 3 354 - pozostałe rezerwy 7000 7 000 7 000 2500 58. Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego Stany aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego przedstawiają się w sposób zaprezentowany w tabeli poniżej. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego stanowi jego integralną część 38 GRUPA KAPITAŁOWA ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku (w tysiącach PLN) Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Wyszczególnienie 30.06.2020 31.03.2020 31.12.2019 30.06.2019 Rezerwa na plan motywacyjny 0 0 0 0 Rezerwa - koszty funduszy 238 330 173 957 Rezerwa - Audyt 18 1 18 7 Rezerwa - wynagrodzenia 453 381 469 415 Rezerwa - pozostałe koszty 191 207 191 282 Rezerwa - świadczenia emerytalne 1 1 1 1 Rezerwa - urlopy 86 86 86 101 Wycena aktywów finansowych 407 353 430 341 Różnice kursowe ujemne 0 0 0 0 Niewypłacone wynagrodzenia, ZUS 35 56 22 16 Odpisy aktualizujące należności 0 0 0 0 Razem 1 429 1 415 1 390 2 120 Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego Wyszczególnienie 30.06.2020 31.03.2020 31.12.2019 30.06.2019 Wycena instrumentów finansowych 332 251 625 410 Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 29 Przychody przyszłych okresów 7 0 0 24 Naliczone odsetki od lokat 13 9 23 17 Różnice kursowe dodatnie 10 12 8 10 Różnice przejściowe wynikające z amortyzacji 0 0 0 70 wartości firmy dla celów podatkowych Razem 362 272 656 560 Aktywa i rezerwy po kompensatach wymaganych zgodnie z MSR 12 Wyszczególnienie 30.06.2020 31.03.2020 31.12.2019 30.06.2019 Aktywa z tytułu odroczonego podatku 1 067 1 143 734 1 560 dochodowego Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 0 0 0 0 dochodowego 59. Aktywa i zobowiązania wyceniane w wartości godziwej; w tym hierarchia wartości godziwej 30.06.2020 31.03.2020 31.12.2019 30.06.2019 Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy Poziom 1 Obligacje skarbowe 59 204 59 076 96 533 106 776 Poziom 2 Certyfikaty inwestycyjne funduszy 3 797 3 486 4 201 5 798 inwestycyjnych Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych 0 4 743 4 740 5 575 Obligacje skarbowe 0 0 0 0 Razem 63 001 67 305 105 474 118 149 Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody* Poziom 2 Certyfikaty inwestycyjne funduszy 0 0 0 949 inwestycyjnych Razem 0 0 0 949 Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody stanowią aktywa finansowe prezentowane w poprzednich sprawozdaniach finansowych (przed wdrożeniem MSSF 9) jako aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego stanowi jego integralną część 39 GRUPA KAPITAŁOWA ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku (w tysiącach PLN) W poprzednich raportach, w tym w raporcie za I kwartał 2020 roku oraz w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku, wartość obligacji skarbowych została błędnie zaprezentowana w tabeli w poziomie 2 hierarchii wartości godziwej. Powyższa tabela uwzględnia prawidłową prezentację danych porównawczych, przyporządkowując obligacje skarbowe do poziomu 1 hierarchii wartości godziwej. Grupa stosuje techniki wyceny, które są odpowiednie do okoliczności i w przypadku których są dostępne dostateczne dane do wyceny wartości godziwej, przy maksymalnym wykorzystaniu odpowiednich obserwowalnych danych wejściowych i minimalnym wykorzystaniu nieobserwowalnych danych wejściowych. Wszystkie aktywa oraz zobowiązania, które są wyceniane do wartości godziwej lub ich wartość godziwa jest ujawniana w sprawozdaniu finansowym są klasyfikowane w hierarchii wartości godziwej w sposób opisany poniżej na podstawie najniższego poziomu danych wejściowych który jest istotny dla wyceny do wartości godziwej traktowanej jako całość: Poziom 1 - notowane (nieskorygowane) ceny rynkowe na aktywnym rynku dla identycznych aktywów lub zobowiązań,

Poziom 2 - techniki wyceny dla których najniższy poziom danych wejściowych, który jest istotny dla wyceny do wartości godziwej jako całości jest bezpośrednio bądź pośrednio obserwowalny,

Poziom 3 - techniki wyceny dla których najniższy poziom danych wejściowych, który jest istotny dla wyceny do wartości godziwej jako całości jest nieobserwowalny. Wartość godziwa obligacji Skarbu Państwa posiadanych przez Grupę na dzień 30 czerwca 2020 roku została ustalona na podstawie ich cen rynkowych z rynku równoległego GPW. Wartość godziwa jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych ustalana jest na podstawie wyceny jednostek uczestnictwa, po których dokonywane są ich zbycia i odkupienia. Wartość godziwa certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych została oszacowana na podstawie wartości aktywów netto przypadającej na certyfikat inwestycyjnych ustalonej na podstawie oficjalnych wycen wartości aktywów netto publikowanych przez te fundusze. Wartość godziwa środków pieniężnych, należności i zobowiązań finansowych nie odbiega istotnie, w ocenie jednostki, od ich wartości bilansowej ze względu na krótki okres ich realizacji. 60. Wartość godziwa instrumentów finansowych innych niż udziały w jednostkach zależnych wycenianych w cenie nabycia Nie dotyczy. 61. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego Grupy i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Grupę Poza wymienionymi informacjami w niniejszym sprawozdaniu Emitent nie posiada innych istotnych informacji mogących w sposób znaczący wpłynąć na ocenę jego sytuacji kadrowej, majątkowej, wyniku finansowego i ich zmian a także na ocenę możliwości realizacji zobowiązań przez Grupę. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego stanowi jego integralną część 40 GRUPA KAPITAŁOWA ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku (w tysiącach PLN) ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU ZAKOŃCZONE 30 CZERWCA 2020 ROKU Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego stanowi jego integralną część 41 GRUPA KAPITAŁOWA ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku (w tysiącach PLN) Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku Jednostkowe sprawozdanie 6 miesięcy 3 miesiące 6 miesięcy 3 miesiące NOTA zakończonych zakończone zakończonych zakończone z całkowitych dochodów 30.06.2020 30.06.2020 30.06.2019 30.06.2019 Przychody ze sprzedaży 10 668 0 43 631 17 818 Przychody ze sprzedaży produktów i usług 668 0 43 631 17 818 Przychody ze sprzedaży towarów i 0 0 0 0 materiałów Koszty działalności operacyjnej 10 3 589 1 459 46 988 19 516 Amortyzacja 40 18 73 37 Zużycie materiałów i energii 16 3 50 21 Usługi obce 967 30 42 689 18 072 Podatki i opłaty 31 3 121 26 Wynagrodzenia 2 316 1 313 3 470 1 091 Ubezpieczenia społeczne i inne 201 85 253 101 świadczenia Pozostałe koszty rodzajowe 18 7 332 168 Wartość sprzedanych towarów i 0 0 0 0 materiałów Zysk (strata) na sprzedaży -2 921 -1 459 -3 357 -1 698 Pozostałe przychody operacyjne 11 9 4 286 20 Pozostałe koszty operacyjne 11 80 56 2 770 2 712 Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 992 -1 511 -5 841 -4 390 Przychody finansowe 12 993 469 613 305 Koszty finansowe 12 1 102 376 14 4 Zysk (strata) przed opodatkowaniem -3 101 -1 418 -5 242 -4 089 Podatek dochodowy 41 68 195 -232 − bieżący podatek dochodowy 204 119 -82 -120 − odroczony podatek dochodowy -163 -51 277 -112 Zysk (strata) netto z działalności -3 142 -1 486 -5 437 -3 857 kontynuowanej Zysk (strata) z działalności zaniechanej 0 0 0 0 Zysk (strata) netto 13 -3 142 -1 486 -5 437 -3 857 Jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat i 6 miesięcy 3 miesiące 6 miesięcy 3 miesiące zakończonych zakończone zakończonych zakończone innych całkowitych dochodów 30.06.2020 30.06.2020 30.06.2019 30.06.2019 Pozostałe całkowite dochody: 0 0 -336 -43 Pozycje, które nie będą reklasyfikowane do 0 0 0 0 wyniku Pozycje, które będą reklasyfikowane do wyniku 0 0 -336 -43 w późniejszych okresach: Zysk/strata netto z tytułu wyceny aktywów 0 0 -415 -53 finansowych dostępnych do sprzedaży Podatek dochodowy odnoszący się do składników 0 0 -79 -10 pozostałych całkowitych dochodów Całkowite dochody przypadające na akcjonariuszy -3 142 -1 486 -5 773 -3 900 jednostki dominującej Suma całkowitych dochodów netto -3 142 -1 486 -5 773 -3 900 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego stanowi jego integralną część 42 GRUPA KAPITAŁOWA ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku (w tysiącach PLN) Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30 czerwca 2020 roku Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej NOTA 30.06.2020 31.03.2020 31.12.2019 30.06.2019 (AKTYWA) Aktywa trwałe 23 506 23 473 23 397 66 155 Rzeczowe aktywa trwałe 212 230 265 430 Wartość firmy 14 0 0 0 1 932 Inne wartości niematerialne 2 2 3 4 Aktywa z tytułu praw do użytkowania 0 0 0 0 Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej 17 0 0 0 40 694 przez wynik finansowy Inwestycje w jednostkach zależnych wyceniane w cenie 15 23 020 23 020 23 020 23 020 nabycia Aktywa finansowe wyc. w wart. godziwej przez pozost. 16 0 0 0 0 całkowite dochody* Pożyczki udzielone 0 0 0 0 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 28 272 221 109 75 Pozostałe aktywa trwałe 0 0 0 0 Aktywa obrotowe 27 749 29 818 84 753 51 331 Zapasy 19 0 0 0 0 Należności handlowe 18 421 949 1 678 2 854 Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 18 0 0 0 132 (PDOP) Pozostałe należności 18 7 028 14 16 86 Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej 17 2 119 6 957 48 257 28 974 przez wynik finansowy Aktywa finansowe wyc. w wart. godziwej przez pozost. 16 0 0 0 949 całkowite dochody* Pożyczki udzielone 0 0 0 0 Rozliczenia międzyokresowe 20 22 45 55 223 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 21 18 159 21 853 34 747 18 113 Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do 22 0 0 0 0 sprzedaży AKTYWA RAZEM 51 255 53 291 108 150 117 486 Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody stanowią aktywa finansowe prezentowane w poprzednich sprawozdaniach finansowych (przed wdrożeniem MSSF 9) jako aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego stanowi jego integralną część 43 GRUPA KAPITAŁOWA ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku (w tysiącach PLN) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji NOTA 30.06.2020 31.03.2020 31.12.2019 30.06.2019 finansowej (PASYWA) Kapitały własne 42 770 44 326 98 022 110 321 Kapitały własne akcjonariuszy jednostki 42 770 44 326 98 022 110 321 dominującej Kapitał zakładowy 4 612 4 612 4 612 4 612 Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej 16 199 33 583 33 583 33 583 ceny nominalnej Akcje własne (wielkość ujemna) -52 000 -52 000 0 0 Pozostałe kapitały 77 101 77 171 77 211 77 502 Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 61 Różnice kursowe 0 0 0 0 Niepodzielony wynik finansowy 0 -17 384 0 0 Wynik finansowy bieżącego okresu -3 142 -1 656 -17 384 -5 437 Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 0 0 0 0 Kredyty i pożyczki 0 0 0 0 Zobowiązania z tytułu leasingu 0 0 0 0 Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 28 0 0 0 0 dochodowego Rezerwa na świadczenia pracownicze 27 0 0 0 0 Pozostałe rezerwy 27 0 0 0 0 Rozliczenia międzyokresowe przychodów 20 0 0 0 0 Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 8 485 8 965 10 128 7 165 Kredyty i pożyczki 0 0 0 0 Zobowiązania z tytułu leasingu 0 0 0 0 Zobowiązania handlowe 23 1 141 1 483 2 601 3 867 Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku 23 4 4 8 0 dochodowego Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 23 176 186 227 333 Rezerwa na świadczenia pracownicze 27 164 292 292 465 Pozostałe rezerwy 27 7 000 7 000 7 000 2 500 Rozliczenia międzyokresowe przychodów 20 0 0 0 0 Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami klasyfikowanymi jako przeznaczone do 22 0 0 0 0 sprzedaży PASYWA RAZEM 51 255 53 291 108 150 117 486 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego stanowi jego integralną część 44 GRUPA KAPITAŁOWA ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku (w tysiącach PLN) Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku 6 miesięcy 3 miesiące 6 miesięcy 3 miesiące Sprawozdanie z przepływów pieniężnych zakończonych zakończone zakończonych zakończone 30.06.2020 30.06.2020 30.06.2019 30.06.2019 DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA Zysk / strata przed opodatkowaniem -3 101 -1 418 -5 242 -4 089 Korekty razem -7 367 -6 688 8 041 9 348 Amortyzacja 40 18 73 37 Odpisy wartości firmy / zysk z tytułu okazyjnego 0 0 0 0 nabycia Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -524 0 -242 -192 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 480 109 -381 -160 Zmiana stanu rezerw -128 -128 1 493 2 432 Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 Zmiana stanu należności -5 755 -6 486 15 492 12 110 Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i -1 511 -352 -9 197 -5 709 kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych i -130 -28 551 199 pozostałych aktywów Inne korekty 161 179 252 631 Gotówka z działalności operacyjnej -10 468 -8 106 2 799 5 259 Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony -208 -119 443 455 A. Przepływy pieniężne netto z działalności -10 676 -8 225 3 242 5 714 operacyjnej DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA Wpływy 46 425 4 531 70 039 -29 Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych 9 0 4 4 aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości 0 0 0 0 Zbycie aktywów finansowych 45 844 4 525 69 791 -124 Otrzymane odsetki 566 0 244 91 Otrzymane dywidendy 6 6 0 0 Spłata udzielonych pożyczek 0 0 0 0 Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0 Wydatki 337 0 62 352 7 Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych 0 0 7 7 aktywów trwałych Nabycie inwestycji w nieruchomości 0 0 0 0 Wydatki na aktywa finansowe 337 0 62 345 0 Udzielenie pożyczek 0 0 0 0 Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0 B. Przepływy pieniężne netto z działalności 46 088 4 531 7 687 -36 inwestycyjnej Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego stanowi jego integralną część 45 GRUPA KAPITAŁOWA ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku (w tysiącach PLN) DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA Wpływy 0 0 0 0 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do 0 0 0 0 kapitału Kredyty i pożyczki 0 0 0 0 Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0 Inne wpływy finansowe 0 0 0 0 Wydatki 52 000 0 404 282 Nabycie udziałów (akcji) własnych 52 000 0 0 0 Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0 Inne niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z 0 0 402 280 tytułu podziału zysku Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0 Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 0 0 0 0 finansowego Odsetki 0 0 2 2 Inne wydatki finansowe 0 0 0 0 C. Przepływy pieniężne netto z działalności -52 000 0 -404 -282 finansowej D. Przepływy pieniężne netto razem -16 588 -3 694 10 525 5 396 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, -16 588 -3 694 10 525 5 396 w tym − zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu 0 0 0 różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu 34 747 21 853 7 588 12 717 G. Środki pieniężne na koniec okresu 18 159 18 159 18 113 18 113 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego stanowi jego integralną część 46 GRUPA KAPITAŁOWA ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku (w tysiącach PLN) Skrócone jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku Zmiany jednostkowego kapitału własnego za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku Zestawienie zmian jednostkowym kapitale Kapitał Kapitał Akcje własne Pozostałe Kapitał z Niepodzielon Wynik Razem własnym zakładowy ze sprzedaży kapitały aktualizacji y wynik finansowy kapitały akcji powyżej wyceny finansowy bieżącego własne ceny okresu nominalnej Kapitał własny na dzień 01.01.2020 r. 4 612 33 583 0 77 211 0 -17 384 0 98 022 Zmiany zasad (polityki) rachunkowości 0 Korekty z tyt. błędów podstawowych 0 Kapitał własny po korektach 4 612 33 583 0 77 211 0 -17 384 0 98 022 Umorzenie akcji 0 Emisja akcji 0 Koszt emisji akcji 0 Płatności w formie akcji własnych 0 Podział zysku netto -17 384 17 384 0 Wypłata dywidendy 0 Pozostałe zmiany -52 000 -110 -52 110 Suma dochodów całkowitych 0 -3 142 -3 142 Kapitał własny na dzień 30.06.2020 r. 4 612 16 199 -52 000 77 101 0 0 -3 142 42 770 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego stanowi jego integralną część 47 GRUPA KAPITAŁOWA ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku (w tysiącach PLN) Zmiany jednostkowego kapitału własnego za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku Zestawienie zmian jednostkowym kapitale Kapitał Kapitał Akcje własne Pozostałe Kapitał z Niepodzielon Wynik Razem własnym zakładowy ze sprzedaży kapitały aktualizacji y wynik finansowy kapitały akcji powyżej wyceny finansowy bieżącego własne ceny okresu nominalnej Kapitał własny na dzień 01.01.2019 r. 4 612 33 583 0 38 053 397 39 851 0 116 496 Zmiany zasad (polityki) rachunkowości 0 Korekty z tyt. błędów podstawowych 0 Kapitał własny po korektach 4 612 33 583 0 38 053 397 39 851 0 116 496 Umorzenie akcji 0 Emisja akcji 0 Koszt emisji akcji 0 Płatności w formie akcji własnych 0 Podział zysku netto 39 851 -39 851 0 Wypłata dywidendy 0 Pozostałe zmiany -693 -693 Suma dochodów całkowitych -397 -17 384 -17 781 Kapitał własny na dzień 31.12.2019 r. 4 612 33 583 0 77 211 0 0 -17 384 98 022 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego stanowi jego integralną część 48 GRUPA KAPITAŁOWA ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku (w tysiącach PLN) Zmiany jednostkowego kapitału własnego za okres od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku Zestawienie zmian jednostkowym kapitale Kapitał Kapitał Akcje własne Pozostałe Kapitał z Niepodzielon Wynik Razem własnym zakładowy ze sprzedaży kapitały aktualizacji y wynik finansowy kapitały akcji powyżej wyceny finansowy bieżącego własne ceny okresu nominalnej Kapitał własny na dzień 01.01.2019 r. 4 612 33 583 0 38 053 397 39 851 0 116 496 Zmiany zasad (polityki) rachunkowości 0 Korekty z tyt. błędów podstawowych 0 Kapitał własny po korektach 4 612 33 583 0 38 053 397 39 851 0 116 496 Umorzenie akcji 0 Emisja akcji 0 Koszt emisji akcji 0 Płatności w formie akcji własnych 0 Podział zysku netto 39 851 -39 851 0 Wypłata dywidendy 0 Pozostałe zmiany -402 -402 Suma dochodów całkowitych -336 -5 437 -5 773 Kapitał własny na dzień 30.06.2019 r. 4 612 33 583 0 77 502 61 0 -5 437 110 321 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego stanowi jego integralną część 49 GRUPA KAPITAŁOWA ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku (w tysiącach PLN) Śródroczna skrócona jednostkowa informacja dodatkowa 1. Informacje ogólne ALTUS S.A. (dalej "ALTUS", "Spółka", "spółka dominująca", lub "Emitent") z siedzibą w Warszawie, ul. Pankiewicza 3, została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290831. ALTUS nadano numer statystyczny REGON 141158275. Czas trwania ALTUS S.A. oraz spółek zależnych jest nieoznaczony. Podstawą prawną działania ALTUS S.A. jest statut sporządzony w formie aktu notarialnego z dnia 20 sierpnia 2007 r. z późniejszymi zmianami. Do dnia cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności (do 5 lutego 2020 r.)spółka dominująca prowadziła działalność w zakresie tworzenia funduszy inwestycyjnych lub funduszy zagranicznych i zarządzania nimi, w tym pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowania ich wobec osób trzecich oraz zarządzania zbiorczymi portfelami papierów wartościowych. 2. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej spółki dominującej Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta na dzień 30 czerwca 2020 r. przedstawiono w nocie nr 3 w skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. 3. Podstawa sporządzenia śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego oraz oświadczenie o zgodności Niniejsze śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej ("MSSF") przyjętymi przez Unię Europejską, opublikowanymi i obowiązującymi na dzień 1 stycznia 2020 roku, w szczególności zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości MSR 34 "Śródroczna sprawozdawczość finansowa". Na dzień zatwierdzenia niniejszego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego, biorąc pod uwagę toczący się w UE proces zatwierdzania standardów MSSF oraz charakter prowadzonej działalności, nie ma różnic między standardami MSSF stosowanymi przez Spółkę, a standardami MSSF zatwierdzonymi przez UE. MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości ("RMSR") oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej ("KIMSF"). Przy sporządzaniu niniejszego śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego pewne informacje oraz ujawnienia, które zgodnie z MSSF przyjętymi przez UE są zazwyczaj umieszczane w pełnym jednostkowym sprawozdaniu finansowym, zostały podane w formie skróconej lub pominięte zgodnie z treścią MSR 34. 4. Dane porównawcze Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie Spółki za I półrocze 2020 roku zakończone 30 czerwca 2020 roku zawiera dane porównawcze, którymi są dane za I półrocze 2019 roku oraz na dni 31 marca 2020 roku, 31 grudnia 2019 roku i 30 czerwca 2019 roku. Dane porównawcze prezentowane są zgodnie z § 66 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego stanowi jego integralną część 50 GRUPA KAPITAŁOWA ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku (w tysiącach PLN) 5. Istotne zasady rachunkowości Istotne zasady rachunkowości Spółki są analogiczne jak zasady (polityki) rachunkowości Grupy przedstawione w nocie nr 6 w śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. 6. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Spółki w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń dotyczących Spółki Istotne dokonania lub niepowodzenia Spółki zostały przedstawione w nocie nr 7 w śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. 7. Wskazanie czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających istotny wpływ na skrócone śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe; kwoty i rodzaje pozycji wpływających na aktywa, zobowiązania, kapitał własny, wynik netto lub przepływy pieniężne, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wartość lub częstotliwość Czynniki i zdarzenia, w tym o nietypowym charakterze, mających istotny wpływ na śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zostały przedstawione w nocie nr 9 w śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. 8. Cykliczność, sezonowość Spółki w prezentowanym okresie W działalności Spółki nie występują istotne zjawiska podlegające wahaniom sezonowym lub mające charakter cykliczny, zatem przedstawione wyniki Spółki i Grupy nie odnotowują istotnych wahań w trakcie roku. 9. Informacje dotyczące segmentów działalności W działalności Spółki nie występują segmenty operacyjne wymagające odrębnego ujawnienia zgodnie z MSSF 8. 10. Przychody i koszty działalności operacyjnej Przychody ze sprzedaży 01.01.2020 - II kw. 2020 01.01.2019 - II kw. 2019 30.06.2020 30.06.2019 Opłata za zarządzanie funduszami 307 0 6 267 2 580 Opłata za zarządzanie portfelami 0 0 315 17 Opłata manipulacyjna za wydanie certyfikatów 0 0 0 0 Opłata dystrybucyjna 0 0 0 0 Wynagrodzenie z odzysku 361 0 36 384 15 161 Wynagrodzenie likwidatora 0 0 665 60 Przychody agenta transferowego 0 0 0 0 Przychody ze sprzedaży, razem 668 0 43 631 17 818 6 miesięcy 3 miesiące 6 miesięcy 3 miesiące Wyszczególnienie zakończonych zakończone zakończonych zakończone 30.06.2020 30.06.2020 30.06.2019 30.06.2019 Amortyzacja 40 18 73 37 Zużycie materiałów i energii 16 3 50 21 Usługi obce 967 30 42 689 18 072 Podatki i opłaty 31 3 121 26 Wynagrodzenia 2 316 1 313 3 470 1 091 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 201 85 253 101 Pozostałe koszty rodzajowe 18 7 332 168 Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0 0 Razem 3 589 1 459 46 988 19 516 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego stanowi jego integralną część 51 GRUPA KAPITAŁOWA ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku (w tysiącach PLN) 11. Pozostałe przychody i koszty operacyjne 6 miesięcy 3 miesiące 6 miesięcy 3 miesiące Pozostałe przychody operacyjne zakończonych zakończone zakończonych zakończone 30.06.2020 30.06.2020 30.06.2019 30.06.2019 Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 12 0 Rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość 0 0 0 0 należności Rozwiązane rezerwy 0 0 238 0 Refaktury 0 0 0 0 Pozostałe 9 4 36 20 Razem 9 4 286 20 6 miesięcy 3 miesiące 6 miesięcy 3 miesiące Pozostałe koszty operacyjne zakończonych zakończone zakończonych zakończone 30.06.2020 30.06.2020 30.06.2019 30.06.2019 Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 5 0 0 0 Utworzenie odpisów aktualizujących wartość 0 0 0 0 należności Spisanie należności 0 0 0 0 Utworzenie rezerw 0 0 2 500 2 500 Koszty refakturowane 0 0 0 0 Pozostałe 75 56 270 212 Razem 80 56 2 770 2 712 12. Przychody i koszty finansowe 6 miesięcy 3 miesiące 6 miesięcy 3 miesiące Przychody finansowe zakończonych zakończone zakończonych zakończone 30.06.2020 30.06.2020 30.06.2019 30.06.2019 Odsetki od lokat bankowych 54 0 135 29 Pozostałe odsetki 470 0 109 62 Zysk ze zbycia akcji, udziałów i innych papierów 461 225 111 164 wartościowych Dodatnie różnice kursowe 0 0 0 0 Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 258 49 Zysk na okazyjnym nabyciu 0 0 0 0 Pozostałe 8 8 0 1 Razem 993 469 613 305 6 miesięcy 3 miesiące 6 miesięcy 3 miesiące Koszty finansowe zakończonych zakończone zakończonych zakończone 30.06.2020 30.06.2020 30.06.2019 30.06.2019 Odsetki naliczone 0 0 2 2 Strata ze zbycia akcji, udziałów i innych papierów 0 0 0 0 wartościowych Ujemne różnice kursowe 43 42 12 2 Aktualizacja wartości aktywów finansowych 936 570 0 0 Pozostałe 123 0 0 0 Razem 1 102 376 14 4 13. Zysk przypadający na jedną akcję 6 miesięcy 3 miesiące 6 miesięcy 3 miesiące Wyszczególnienie zakończonych zakończone zakończonych zakończone 30.06.2020 30.06.2020 30.06.2019 30.06.2019 Zysk (strata) netto -3 142 -1 486 -5 437 -3 857 Średnia ważona liczba akcji 46 120 000 46 120 000 46 120 000 46 120 000 Zysk (strata) netto za okres na jedną akcję zwykłą -0,07 -0,03 -0,12 -0,08 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego stanowi jego integralną część 52 GRUPA KAPITAŁOWA ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku (w tysiącach PLN) 6 miesięcy 3 miesiące 6 miesięcy 3 miesiące Wyszczególnienie zakończonych zakończone zakończonych zakończone 30.06.2020 30.06.2020 30.06.2019 30.06.2019 Zysk (strata) netto -3 142 -1 486 -5 437 -3 857 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 46 120 000 46 120 000 46 120 000 46 120 000 Rozwodniony zysk (strata) netto za okres na -0,07 -0,03 -0,12 -0,08 jedną akcję zwykłą (w zł) 14. Wartość firmy Wartość firmy 30.06.2020 31.03.2020 31.12.2019 30.06.2019 Połączenie Spółki z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas 0 0 0 1 932 Oszczędnościowo-Kredytowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie Razem 0 0 0 1 932 Tabela zmian wartości firmy 01.01.2020 - 01.01.2020 - 01.01.2019 - 01.01.2019 - 31.06.2020 31.03.2020 31.12.2019 31.06.2019 Wartość początkowa 7 832 7 832 7 832 7 832 Odpisy z tytułu utraty wartości 7 832 7 832 5 900 5 900 Wartość księgowa netto na początek okresu 0 0 1 932 1 932 Zwiększenia 0 0 0 0 Zmniejszenia 0 0 0 0 - utrata kontroli/ sprzedaż 0 0 0 0 Odpisy z tytułu utraty wartości 0 0 1 932 0 Wartość księgowa netto na koniec okresu 0 0 0 1 932 Stan na koniec okresu Wartość początkowa 7 832 7 832 7 832 7 832 Odpisy z tytułu utraty wartości 7 832 7 832 7 832 5 900 Wartość księgowa netto na koniec okresu 0 0 0 1 932 15. Inwestycje w jednostkach zależnych wyceniane w cenie nabycia Wyszczególnienie 30.06.2020 31.03.2020 31.12.2019 30.06.2019 Udziały w ALTUS Agent Transferowy Sp. z o.o. 23 020 23 020 23 020 23 020 Razem 23 020 23 020 23 020 23 020 16. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody* Wyszczególnienie 30.06.2020 31.03.2020 31.12.2019 30.06.2019 Aktywa finansowe długoterminowe - Certyfikaty 0 0 0 0 inwestycyjne funduszy inwestycyjnych Aktywa finansowe krótkoterminowe - Certyfikaty 0 0 0 949 inwestycyjne funduszy inwestycyjnych Razem 0 0 0 949 Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody stanowią aktywa finansowe prezentowane w poprzednich sprawozdaniach finansowych (przed wdrożeniem MSSF 9) jako aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. Wartość godziwa certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych została oszacowana na podstawie wartości aktywów netto przypadającej na certyfikat inwestycyjnych ustalonej na podstawie oficjalnych wycen wartości aktywów netto publikowanych przez te fundusze Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego stanowi jego integralną część 53 GRUPA KAPITAŁOWA ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku (w tysiącach PLN) 17. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy Wyszczególnienie 30.06.2020 31.03.2020 31.12.2019 30.06.2019 Aktywa finansowe krótkoterminowe - Certyfikaty 2 119 2 214 2 551 2 166 inwestycyjne funduszy inwestycyjnych Aktywa finansowe krótkoterminowe - Jednostki 0 4 743 4 740 5 126 uczestnictwa funduszy inwestycyjnych Obligacje skarbowe 0 0 40 966 62 376 Pozostałe aktywa wyceniane w wartości godziwej 0 0 0 0 Razem 2 119 6 957 48 257 69 668 Wartość godziwa jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych ustalana jest na podstawie wyceny jednostek uczestnictwa, po których dokonywane są ich zbycia i odkupienia. Wartość godziwa certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych została oszacowana na podstawie wartości aktywów netto przypadającej na certyfikat inwestycyjnych ustalonej na podstawie oficjalnych wycen wartości aktywów netto publikowanych przez te fundusze. Wartość godziwa obligacji Skarbu Państwa posiadanych przez Spółkę na dzień 30 czerwca 2020 roku została ustalona na podstawie ich cen rynkowych z rynku równoległego GPW. Wartość godziwa środków pieniężnych, należności nie odbiega istotnie, w ocenie jednostki, od ich wartości bilansowej ze względu na krótki okres ich realizacji. 18. Należności krótkoterminowe Wyszczególnienie 30.06.2020 31.03.2020 31.12.2019 30.06.2019 Należności handlowe 576 1 104 1 833 2 890 Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 0 0 0 132 (PDOP) Pozostałe należności, w tym: 7 028 14 16 86 - środki pieniężne zabezpieczone przez komornika na 7 000 0 0 0 poczet kary finansowej KNF - kaucje 0 0 0 0 Razem należności brutto 7 604 1 118 1 849 3 108 Odpisy aktualizujące 155 155 155 36 Razem 7 449 963 1 694 3 072 19. Zapasy; informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu Nie dotyczy. 20. Rozliczenia międzyokresowe Wyszczególnienie (Aktywa) 30.06.2020 31.03.2020 31.12.2019 30.06.2019 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa z tytułu odroczonego podatku 272 221 109 75 dochodowego) Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 22 45 55 223 Razem 294 266 164 298 Wyszczególnienie (Pasywa) 30.06.2020 31.03.2020 31.12.2019 30.06.2019 Rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0 Razem 0 0 0 0 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego stanowi jego integralną część 54 GRUPA KAPITAŁOWA ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku (w tysiącach PLN) 21. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 30.06.2020 31.03.2020 31.12.2019 30.06.2019 a) środki pieniężne na rachunkach bankowych 18 158 21 852 34 746 18 112 - na rachunkach bieżących 25 7 026 26 30 - lokaty bankowe, w tym overnight 18 133 14 826 34 720 18 082 - depozyty terminowe 0 0 0 0 b) środki pieniężne na rachunkach inwestycyjnych 0 0 0 0 c) środki pieniężne w kasie 1 1 1 1 d) weksle i inne środki pieniężne 0 0 0 0 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 18 159 21 853 34 747 18 113 22. Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży, zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży Nie dotyczy. 23. Zobowiązania handlowe, zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego, pozostałe zobowiązania Wyszczególnienie 30.06.2020 31.03.2020 31.12.2019 30.06.2019 Zobowiązania handlowe 1 141 1 483 2 601 3 867 Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 4 4 8 0 (PDOP) Pozostałe zobowiązania, w tym: 176 186 227 333 - publicznoprawne 85 157 135 141 - z tytułu wynagrodzeń 90 27 30 125 - z tytułu wykupu akcji w celu umorzenia 0 0 0 0 - z tytułu dywidend 0 0 0 0 - inne 1 0 61 67 Razem 1 321 1 673 2 836 4 200 24. Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym wraz ze wskazaniem podstawowych zagrożeń Głównymi składnikami aktywów ALTUS S.A. są lokaty bankowe, a także certyfikaty inwestycyjne funduszy zarządzanych głównie przez Grupę. Oznacza to, że Emitent już w trakcie procesu doboru składników lokat dokonuje ograniczania ryzyka, koncentrując się na aktywach o niskim poziomie ryzyka finansowego. Z uwagi na taką politykę inwestycyjną Emitent nie stosuje strategii zabezpieczających składniki aktywów. Ponadto ALTUS S.A. posiada udziały w spółce zależnej. Z uwagi na specyfikę działalności Spółki nie jest stosowana strategia zabezpieczająca składniki lokat. 25. Transakcje z jednostkami powiązanymi W I półroczu 2020 roku nie wystąpiły istotne transakcje z jednostkami powiązanymi. 26. Założenie kontynuacji działalności gospodarczej Niniejsze śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym, czyli po 30 czerwca 2020 roku. Zarząd Spółki nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania istnienia faktów Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego stanowi jego integralną część 55 GRUPA KAPITAŁOWA ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku (w tysiącach PLN) i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuowania działalności przez Spółkę w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym. 27. Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw Zgodnie z MSR 37 Spółka tworzy rezerwy na zobowiązania w momencie wystąpienia wystarczających przesłanek do ich utworzenia. Stan rezerw według tytułów prezentuje się następująco: Rezerwy 01.01.2020 - 01.01.2020 - 01.01.2019 - 01.01.2019 - 31.06.2020 31.03.2020 31.12.2019 31.06.2019 Stan na początek okresu 7 292 7 292 1 472 1 472 Rozwiązanie rezerw 0 0 682 238 Wykorzystanie rezerw 128 0 3 114 898 Utworzenie rezerw 0 0 9 616 2 629 Stan na koniec okresu, w tym: 7 164 7 292 7 292 2 965 -długoterminowe, w tym: 0 0 0 0 - rezerwy na świadczenia pracownicze 0 0 0 0 - pozostałe rezerwy 0 0 0 0 -krótkoterminowe, w tym: 7 164 7 292 7 292 2 965 - rezerwy na świadczenia pracownicze 164 292 292 465 - pozostałe rezerwy 7 000 7 000 7 000 2 500 28. Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego Stany aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego przedstawiają się w sposób zaprezentowany w tabeli poniżej. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Wyszczególnienie 30.06.2020 31.03.2020 31.12.2019 30.06.2019 Rezerwa na plan motywacyjny 0 0 0 0 Rezerwa - koszty funduszy 1 54 54 92 Rezerwa - Audyt 0 0 11 5 Rezerwa - wynagrodzenia 0 24 24 24 Rezerwa - pozostałe koszty 170 162 162 163 Rezerwa - świadczenia emerytalne 1 1 1 1 Rezerwa - urlopy 28 28 28 53 Wycena aktywów finansowych 342 186 365 216 Różnice kursowe ujemne 0 0 0 0 Niewypłacone wynagrodzenia, ZUS 20 11 10 15 Odpisy aktualizujące należności 0 0 0 0 Razem 562 466 655 569 Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego Wyszczególnienie 30.06.2020 31.03.2020 31.12.2019 30.06.2019 Wycena instrumentów finansowych 290 242 538 371 Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 29 Przychody przyszłych okresów 0 0 0 24 Naliczone odsetki od lokat 0 3 8 0 Różnice przejściowe wynikające z amortyzacji wartości 0 0 0 0 firmy dla celów podatkowych Razem 0 0 0 70 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego stanowi jego integralną część 56 GRUPA KAPITAŁOWA ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku (w tysiącach PLN) Aktywa i rezerwy po kompensatach wymaganych zgodnie z MSR 12 Wyszczególnienie 30.06.2020 31.03.2020 31.12.2019 30.06.2019 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 272 221 109 75 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 0 0 29. Aktywa i zobowiązania wyceniane w wartości godziwej 30.06.2020 31.03.2020 31.12.2019 30.06.2019 Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy Poziom 1 Obligacje skarbowe 0 0 40 966 62 376 Poziom 2 Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych 2 119 2 214 2 551 2 166 Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych 0 4 743 4 740 5 126 Obligacje skarbowe 0 0 0 0 Razem 2 119 6 957 48 257 69 668 Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody* Poziom 2 Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych 949 992 2 243 3 683