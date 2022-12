UK shareholder meetings calendar - next 7 days

<table style="width: 646px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col width="233" /> <col width="413" /> </colgroup><tbody><tr><td class="xl68" width="233" height="21"><strong>Monday 26 December</strong></td><td class="xl67" width="413"> </td></tr><tr><td class="xl67" height="21">no events scheduled</td><td class="xl67"> </td></tr><tr><td class="xl68" height="21"><strong>Tuesday 27 December</strong></td><td class="xl67"> </td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Zambeef Products PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl68" height="21"><strong>Wednesday 28 December</strong></td><td class="xl67"> </td></tr><tr><td class="xl67" height="21">Evrima PLC</td><td class="xl67">AGM</td></tr><tr><td class="xl67" height="21">Greencare Capital PLC</td><td class="xl67">GM re proposed name change</td></tr><tr><td class="xl67" height="21">Lift Global Ventures PLC</td><td class="xl67">GM re proposed expansion within the energy sector</td></tr><tr><td class="xl69" height="21"><strong>Thursday 29 December</strong></td><td class="xl67"> </td></tr><tr><td class="xl67" height="21">Amte Power PLC</td><td class="xl67">AGM</td></tr><tr><td class="xl67" height="21">ADVFN PLC</td><td class="xl67">AGM</td></tr><tr><td class="xl67" height="21">Genedrive PLC</td><td class="xl67">AGM</td></tr><tr><td class="xl67" height="21">Hotel Chocolat Group PLC</td><td class="xl67">AGM</td></tr><tr><td class="xl67" height="21">Lekoil Ltd</td><td class="xl67">EGM re proposed settlement and name change</td></tr><tr><td class="xl67" height="21">Online Blockchain PLC</td><td class="xl67">AGM</td></tr><tr><td class="xl67" height="21">PetroNeft Resources PLC</td><td class="xl67">AGM</td></tr><tr><td class="xl67" height="21">SkinBioTherapeutics PLC</td><td class="xl67">AGM</td></tr><tr><td class="xl69" height="21"><strong>Friday 30 December</strong></td><td class="xl67"> </td></tr><tr><td class="xl67" height="21" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Amala Foods PLC"}">Amala Foods PLC</td><td class="xl67" data-sheets-value="{"1":2,"2":"AGM"}">AGM</td></tr><tr><td class="xl67" height="21">Apollon Formularies PLC</td><td class="xl67">AGM</td></tr><tr><td class="xl67" height="21">Europa Metals Ltd</td><td class="xl67">GM re Denarius transaction</td></tr><tr><td class="xl67" height="21">Goldplat PLC</td><td class="xl67">AGM</td></tr><tr><td class="xl67" height="21">Ncondezi Energy Ltd</td><td class="xl67">AGM</td></tr><tr><td class="xl67" height="21">Ross Group</td><td class="xl67">AGM</td></tr><tr><td class="xl67" height="21">Secure Property Development & Investment PLC</td><td class="xl67">AGM</td></tr><tr><td class="xl67" height="21">Time Out Group PLC</td><td class="xl67">AGM</td></tr><tr><td class="xl67" height="21"> </td><td class="xl67"> </td></tr><tr><td class="xl70" colspan="2" height="21">Copyright 2022 Alliance News Ltd. All Rights Reserved.</td></tr></tbody></table>