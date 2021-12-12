Amazon Says Donating $1 Mln To Edwardsville Community Foundation & Working With Local & State Officials To Understand What's Needed In Their Recovery Efforts

Dec 12 (Reuters) -
* AMAZON-DONATING $1 MILLION TO EDWARDSVILLE COMMUNITY
FOUNDATION
& WORKING WITH LOCAL & STATE OFFICIALS TO UNDERSTAND WHAT’S
NEEDED IN THEIR RECOVERY EFFORTS
* AMAZON - PROVIDING EMPLOYEES AND PARTNERS WITH RELIEF
SUPPLIES
AND SERVICES WITH TRANSPORTATION, FOOD & CLEAN WATER, AND OTHER
IMMEDIATE-NEEDS SUPPORT
* AMAZON - REACHING OUT TO VICTIMS’ FAMILIES TO SEE HOW CO
CAN
BEST SUPPORT THEM THROUGH THIS CHALLENGING TIME
* AMAZON - ASSISTING EMERGENCY RESPONDERS AS NEEDS ARE
IDENTIFIED,
INCLUDING PROVIDING ACCOMMODATIONS AND MEALS
* AMAZON – EDWARDSVILLE SITE GOT TORNADO WARNINGS THROUGH
VARIOUS
ALERTS
* AMAZON - CO’S TEAM WORKED QUICKLY TO ENSURE AS MANY
EMPLOYEES
AND PARTNERS COULD GET TO DESIGNATED SHELTER IN PLACE
* AMAZON - EMPLOYEES AND DRIVERS EDWARDSVILLE SITE ARE
ALLOWED TO
HAVE THEIR CELL PHONES
Further company coverage: