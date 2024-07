E X M O . SR . DR . JU I Z D E D I R E IT O D A 4 ª V A R A E M P R E S AR I A L D O F O R O CE NT R A L D A C O M A R C A D A C A P IT A L D O E ST A D O D O R I O D E J ANE I R O P r oc e s s o n º 085 55 57 - 2 8 . 20 23 . 8 . 19 . 0 00 1 A A D M IN I ST R AÇ Ã O J U DI C I A L CO N J UNT A D A R E C U P E R AÇ Ã O J U D I C I AL d a s s o c i e d a d e s A M E R I CA N A S S . A , B 2 W D I G IT AL L U Z S . À . R . L; J S M GL O B A L S . À . R . L . e ST I M P OR T A Ç Õ E S L T DA . , d e v i d a m e n t e n o m e a d a p o r e s s e d . J u í z o n o s a u t o s d o p r o c e s s o e m e p í g r a f e , v e m a í n c l i t a p r e s e n ç a d e V . E x a . , v e m a í n c l i t a p r e s e n ç a d e V . E x a . , e m c u m p r i m e n t o a o a r t i g o 2 2 , I I , " d " d a L e i n º 1 1 . 1 0 1 / 0 5 , a p r e s e n t a r : 16º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DAS RECUPERANDAS O p r e s e n t e t r a b a l h o é e x t r a í d o d a v e r s ã o d o R e l a t ó r i o M e n s a l d e A t i v i d a d e s a p r e s e n t a d a n o I n c i d e n t e n º 0 8 3 2 2 4 5 - 2 3 . 2 0 2 3 . 8 . 1 9 . 0 0 0 1 , a p ó s d e p u r a d a s a s i n f o r m a ç õ e s e r e m o v i d o s o s d o c u m e n t o s r e s g u a r d a d o s p o r s i g i l o j u d i c i a l , p r o f i s s i o n a l e / o u c o m e r c i a l , c o n f o r m e s o l i c i t a ç ã o d a s r e c u p e r a n d a s , c o n s t i t u i n d o - s e e s s a v e r sã o p ú b l i c ad e 2 0 3 ( d u z e n t a s e t r ê s ) p á g i n a s d e a n á l i s e s e c o n s i d e r a ç õ e s s u b s c r i t a s p e l a A d m i n i s t r a ç ã o J u d i c i a l C o n j u n t a .

SUMÁRIO 1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 7 1.1 Do objeto do Relatório Mensal 7 1.2 Apresentação do Relatório Mensal em 02 (duas) versões - pública e sigilosa 8 1.3 Fonte das informações e compromisso com o contraditório e ampla defesa 9 2 DADOS RELEVANTES DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL 10 3 BREVE SÍNTESE E STATUS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL 12 4 QUADRO - RESUMO DO ADITIVO AO P.R.J. APRESENTADO PELO "GRUPO AMERICANAS" 44 5 DO CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO 54 6 INFORMAÇÕES SOBRE AS ATIVIDADES DAS RECUPERANDAS 58 7 R E A P R E S E N T A Ç Ã O D A S D E M O N S T R A Ç Õ E S F I N A N C E I R A S D E 2 0 2 1 E D I V U L G A Ç Ã O D A S D E M O N S T R A Ç Õ E S F I N A N C E I R A S D E 2 0 2 2 68 7.1 Reapresentação das Demonstrações Financeiras de 2021 68 7 . 1 . 1 . 1 R e c e i t a L í q u i d a - 2 0 2 1 72 7 . 1 . 1 . 2 L u c r o B r u t o - 2 0 2 1 72 7 . 1 . 1 . 3 D e s p e s a s c o m V e n d a s , G e r a i s e A d m i n i s t r a t i v a s - 2 0 2 1 73 7 . 1 . 1 . 4 O u t r a s D e s p e s a s O p e r a c i o n a i s L í q u i d a s - 2 0 2 1 73 7 . 1 . 1 . 5 E B I T D A - 2 0 2 1 73 7 . 1 . 1 . 6 R e s u l t a d o F i n a n c e i r o - 2 0 2 1 74 7 . 1 . 1 . 7 P r e j u í z o L í q u i d o - 2 0 2 1 75 7 . 1 . 3 . 1 E n d i v i d a m e n t o 78 7 . 1 . 3 . 2 F o r n e c e d o r e s 78 7 . 1 . 3 . 3 P a t r i m ô n i o L í q u i d o 79 7 . 2 D e m o n s t r a ç õ e s F i n a n c e i r a s d e 2 0 2 2 79 7 . 2 . 1 D e m o n s t r a ç ã o d o R e s u l t a d o d o E x e r c í c i o d e 2 0 2 2 80 7 . 2 . 1 . 1 R e c e i t a L í q u i d a e L u c r o B r u t o 81 7 . 2 . 1 . 2 D e s p e s a s c o m V e n d a s , G e r a i s e A d m i n i s t r a t i v a s 81 7 . 2 . 1 . 3 O u t r a s D e s p e s a s 82 7 . 2 . 1 . 4 R e c o n c i l i a ç ã o - E B I T D A 82 7 . 2 . 1 . 5 R e s u l t a d o F i n a n c e i r o 82 7 . 2 . 1 . 6 P r e j u í z o L í q u i d o 83 7 . 2 . 2 B a l a n ç o P a t r i m o n i a l d e 2 0 2 2 83 7 . 2 . 2 . 1 A t i v o C i r c u l a n t e 84 7 . 2 . 2 . 2 A t i v o n ã o c i r c u l a n t e 85

7 . 2 . 2 . 3 P a s s i v o c i r c u l a n t e 86 7 . 2 . 2 . 4 P a s s i v o n ã o c i r c u l a n t e 86 7 . 2 . 2 . 5 I n d i c a d o r e s 87 E n d i v i d a m e n t o 87 C a p i t a l d e G i r o 88 L i q u i d e z C o r r e n t e 89 L i q u i d e z S e c a 90 7 . 2 . 2 . 6 D e s t a q u e s a p r e s e n t a d o s p e l a s r e c u p e r a n d a s r e f e r e n t e s a o B a l a n ç o P a t r i m o n i a l d e 3 1 / 1 2 / 2 0 2 2 91 P a t r i m ô n i o L í q u i d o 91 I n v e s t i m e n t o s 91 R e e s t r u t u r a ç ã o s o c i e t á r i a 92 C o n t r o l a d a s 93 I n f o r m a ç õ e s s o b r e i n v e s t i m e n t o s e m c o n t r o l a d a s , c o n t r o l a d a s e m c o n j u n t o e c o l i g a d a s 96 6 . 2 . 3 D e m o n s t r a ç ã o d e F l u x o d e C a i x a e m 3 1 / 1 2 / 2 0 2 2 e 3 1 / 1 2 / 2 0 2 1 97 .................................................................................................................................................................................. 97 8 A N Á L I S E E C O N Ô M I C O - F I N A N C E I R A I N D I V I D U A L I Z A D A 99 9 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO TRIMESTRE DE 2023, 2º TRIMESTRE DE 2023 E 3º TRIMESTRE DE 2023 100 9 . 1 R e a p r e s e n t a ç ã o d a s I n f o r m a ç õ e s d o 1 T 2 2 , 2 T 2 2 e 3 T 2 2 100 9.2 Demonstrações Financeiras 9M-2023 101 9.2.1 Demonstração de Resultado 9M-2023 101 9 . 2 . 1 . 1 G M V 103 9 . 2 . 1 . 2 V e n d a s M e s m a s L o j a s 104 9 . 2 . 1 . 3 R e c e i t a L í q u i d a e L u c r o B r u t o 105 9 . 2 . 1 . 4 D e s p e s a s c o m V e n d a s , G e r a i s e A d m i n i s t r a t i v a s 106 9 . 2 . 1 . 5 O u t r a s D e s p e s a s 106 9 . 2 . 1 . 6 R e c o n c i l i a ç ã o - E B I T D A 107 9 . 2 . 1 . 7 R e s u l t a d o F i n a n c e i r o 108 9 . 2 . 1 . 8 P r e j u í z o L í q u i d o 108 9 . 2 . 2 B a l a n ç o P a t r i m o n i a l 9 M - 2 0 2 3 109 9 . 2 . 2 . 1 A t i v o C i r c u l a n t e 110 9 . 2 . 2 . 2 A t i v o N ã o C i r c u l a n t e 111 9 . 2 . 2 . 3 P a s s i v o C i r c u l a n t e 112

9 . 2 . 2 . 4 P a s s i v o N ã o C i r c u l a n t e 112 9 . 2 . 2 . 5 I n d i c a d o r e s - B a l a n ç o P a t r i m o n i a l 9 M 2 3 113 E n d i v i d a m e n t o - 9 M 2 3 113 L i q u i d e z C o r r e n t e 114 L i q u i d e z S e c a 116 9 . 2 . 2 . 6 D e s t a q u e s a p r e s e n t a d o s p e l a s r e c u p e r a n d a s r e f e r e n t e s a o B a l a n ç o P a t r i m o n i a l d e 3 0 / 0 9 / 2 0 2 3 117 P a t r i m ô n i o L í q u i d o - 9 M - 2 0 2 3 117 R e l a c i o n a m e n t o c o m o s A u d i t o r e s I n d e p e n d e n t e s : 117 9 . 2 . 3 D e m o n s t r a ç ã o d e F l u x o d e C a i x a e m 3 0 / 0 9 / 2 0 2 3 e 3 0 / 0 9 / 2 0 2 2 117 9 . 3 D e m o n s t r a ç õ e s F i n a n c e i r a s d e 3 M - 2 0 2 3 e d e 6 M - 2 0 2 3 119 9 . 3 . 1 D e m o n s t r a ç õ e s F i n a n c e i r a s 3 M - 2 0 2 3 119 9 . 3 . 1 . 1 D e m o n s t r a ç õ e s d e R e s u l t a d o s 3 M - 2 0 2 3 119 9 . 3 . 1 . 2 B a l a n ç o P a t r i m o n i a l 3 M - 2 0 2 3 120 9 . 3 . 1 . 3 D e m o n s t r a ç ã o d e F l u x o d e C a i x a 3 M - 2 0 2 3 122 9 . 3 . 2 D e m o n s t r a ç õ e s F i n a n c e i r a s 6 M - 2 0 2 3 123 9 . 3 . 2 . 1 D e m o n s t r a ç õ e s d e R e s u l t a d o s 6 M - 2 0 2 3 123 9 . 3 . 2 . 2 B a l a n ç o P a t r i m o n i a l 6 M - 2 0 2 3 123 9 . 3 . 2 . 3 D e m o n s t r a ç ã o d e F l u x o d e C a i x a 6 M - 2 0 2 3 124 9 . 3 . 3 A j u s t e s T r i m e s t r a i s d o e x e r c í c i o d e 2 0 2 2 126 9 . 3 . 3 . 1 D e m o n s t r a ç ã o d e R e s u l t a d o 126 9 . 3 . 3 . 2 F l u x o d e C a i x a 128 1 0 PROCEDIMENTO DE MONITORAMENTO PERIÓDICO - PMP 129 10.1 Informações preliminares do Procedimento de Monitoramento Periódico - PMP instituído pela Administração Judicial 129 10.2 ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES MENSAIS - FLUXO DE 12 (DOZE) MESES 133 10.2.1 Receita bruta mensal 133 10.2.2 GMV Total, GMV da Americanas e GMV de parceiros 134 10.2.3 Transações de venda 134 10.2.4 Itens Vendidos 134 10.2.5 Número de lojas 134 10.2.6 Número de Clientes Ativos 135 10.2.7 Fluxo de Caixa Realizado 136 10.2.8 Fluxo de Caixa Projetado 137 10.2.9 Fluxo de Caixa Realizado x Fluxo de Caixa Projetado 137

10.2.10 Prazos de Contas a Receber, Estoques e Fornecedores 138 10.2.11 Disponibilidades 140 10.2.12 Dívida Total com Empréstimos, Financiamentos e Debêntures 140 10.2.13 Investimento em CAPEX 141 10.2.14 Sortimento 142 10.2.15 Indicador de Falta 142 10.2.16 Ticket Médio 143 10.2.17 Taxa de ocupação das prateleiras e gôndolas das lojas físicas 143 10.2.18 Ocupação do estoque 143 10.2.19 Operações de mútuo realizadas 144 10.2.20 Pagamento de dívidas 145 10.2.21 Vencimentos dos títulos e valores mobiliários com liquidação futura 146 10.2.22 Desinvestimentos 146 10.3 ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES MENSAIS - FLUXO DE 30 DIAS 146 10.3.1 Receita bruta diária 146 10.3.2 GMV total e GMV de parceiros 147 10.3.3 Transações de venda 147 10.3.4 Itens Vendidos 147 10.3.5 Número de lojas e Base de Clientes Ativos 147 10.3.6 Fluxo de Caixa Realizado 147 10.3.7 Fluxo de Caixa Projetado 150 10.3.8 Fluxo de Caixa Realizado X Fluxo de Caixa Projetado 150 10.3.9 Prazos de Contas a Receber, Estoques e Fornecedores 151 10.3.10 Disponibilidades 151 10.3.11 Dívida Total com Empréstimos, Financiamentos e Debêntures 151 10.3.12 Sortimento 152 10.3.13 Ticket Médio 152 10.3.14 Operações de mútuo 152 10.3.15 Pagamento das dívidas 152 10.3.16 Vencimentos de valores de títulos e valores mobiliários 153 10.3.17 Prazos de recebíveis (Aging) 153 10.3.18 Vencimento das obrigações (Aging) 153 10.4 ANÁLISE SEMANAL 153 10.4.1 Publicação de Fatos Relevantes 154

10.4.2 Informações divulgadas ao Mercado 154 10.4.3 Admissões e desligamentos de funcionários 156 10.4.4 Fechamento/entrega de lojas 157 10.4.5 Rescisão ou celebração de contratos que gerem impactos relevantes 157 10.4.6 Existência de ação judicial nacional ou estrangeira 157 10.4.7 Medidas tomadas pelos acionistas de referência que provoquem impactos relevantes 158 10.4.8 Mudanças relevantes na circulação de ações da companhia 158 10.4.9 Recebimento de autuações pela CVM e/ou outros órgãos estatais 158 10.4.10 Novas captações de recursos via aporte de capital ou empréstimos 158 10.4.11 Operações de mútuo 159 10.4.12 Desinvestimentos 159 10.4.13 Pagamentos realizados na semana 159 10.4.14 Recebimentos realizados na semana 159 10.4.15 Decisões de negócio que afetem a operação e/ou as expectativas de faturamento 160 10.4.16 COMUNICADO AO MERCADO DE 06/05/2024: ESTIMATIVA DE CONCLUSÃO DAS ATIVIDADES DO COMITÊ INDEPENDENTE 161 10.4.17 FATO RELEVANTE DE 23/05/2024: ADIAMENTO DA DIVULGAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 2023 E DO 1º ITR24 162 10.4.18 FATO RELEVANTE DE 11/06/2024: INDICADORES FINANCEIROS GERENCIAIS, NÃO AUDITADOS E ATUALIZAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO PRJ ....... 163 10.4.19 COMUNICADO AO MERCADO DE 13/06/2024 - CONTRATAÇÃO DE NOVOS EXECUTIVOS 167 11 DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO INSTALADA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS - "CPI AMERICANAS" 169 12 INCIDENTES PROCESSUAIS E RECURSAIS VINCULADOS AO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL 173 12.1 Incidentes em trâmite perante o TJERJ 173 12.2 Incidentes de 1ª instância vinculados ao processo principal 187 12.3 Recursos em trâmite perante o E. STJ e E. STF: 188 12.4 Ações desassociadas do processo de Recuperação Judicial 190 1 3 RELATÓRIO DE ANDAMENTOS 192 1 4 RELATÓRIO DE INCIDENTES 193 1 5 FORMULÁRIO - RECOMENDAÇÃO Nº 72/2020 DO CNJ 194

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 1 .O R e l a t ó r i o M e n s a l d a s A t i v i d a d e s d a s R e c u p e r a n d a s s e a p r e s e n t a e m c u m p r i m e n t o à d i s p o s i ç ã o d o a r t i g o 2 2 , i n c i s o I I , a l í n e a s " a " e " c " d a L e i n º 1 1 . 1 0 1 / 2 0 0 5 e d a d e t e r m i n a ç ã o d e s t e d . J u í z o d a 4 ª V a r a E m p r e s a r i a l d a C o m a r c a d a C a p i t a l d o E s t a d o d o R i o d e J a n e i r o , q u e , n a d e c i s ã o d e d e f e r i m e n t o d o p r o c e s s a m e n t o d a R e c u p e r a ç ã o J u d i c i a l d o G r u p o A m e r i c a n a s , c o n s t a n t e d o i d : 4 2 6 4 5 5 8 7 , d e t e r m i n o u a a p r e s e n t a ç ã o d o r e f e r i d o r e l a t ó r i o a t é o ú l t i m o d i a d o m ê s s u b s e q u e n t e 1. 1 . 1 D o o b j et o d o R e lat ór i o Men s a l 2 . O e s c o p o d o R e l a t ó r i o M e n s a l e n c o n t r a - s e i n s t i t u í d o p e l a l e i d e r e g ê n c i a p a r a f i n s d e a c o m p a n h a m e n t o / f i s c a l i z a ç ã o d a s a t i v i d a d e s d o d e v e d o r , e s e c i r c u n s c r e v e à a n á l i s e d a s i n f o r m a ç õ e s d i s p o n i b i l i z a d a s à A . J . p a r a a u x i l i a r o s c r e d o r e s e i n t e r e s s a d o s d u r a n t e o p r o c e s s o d e R e c u p e r a ç ã o J u d i c i a l, o b s e r v a d a s a s s e g u i n t e s p r e m i s s a s : ( a) A n á l i s e d a a t i v i d a d e d e s e m p e n h a d a p e l a s s o c i e d a d e s ; ( b ) A n á l i s e d a s i t u a ç ã o e c o n ô m i c a d o G r u p o E m p r e s a r i a l ; ( c) A n á l i s e d a s q u e s t õ e s f i n a n c e i r a s d o G r u p o E m p r e s a r i a l ; 3 . N e s t e c o n t e x t o , o R e l a t ó r i o t a m b é m r e ú n e o s d o c u m e n t o s q u e s e r v i r a m d e s u b s t r a t o p a r a a s a n á l i s e s r e a l i z a d a s , d e f o r m a a f r a n q u e a r a c e s s o a o s c r e d o r e s , i n t e r e s s a d o s e M i n i s t é r i o P ú b l i c o , s e m em i ss ã o de j uí z o de v a lo r q ua n t o a o s d a d o s /d o c u me nt o s a n al is a d o s , cu j a a t r i bu i ç ã o é 1 1.2) Deverá a Administração Judicial apresentar, ainda, relatórios mensais quanto ao desenvolvimento da atividade das requerentes (art. 22, II, "c", segunda parte, da Lei n.º 11.101/05), que não se confunde com o relatório acima mencionado, até o 30º dia do mês subsequente. Todos os relatórios deverão ser protocolados pelo A.J. em autos apartados, em incidente ao processo principal, iniciado pelo relatório mencionado neste item 1.2, juntando os demais mensalmente e no mesmo feito, ficando à disposição dos credores e interessados.

l e g al me nt e c o n f eri d a a o s ór g ã o s i nv e s t i g at iv o s d e E st a d o e en t i d a de s f i s c a li za do r a s . 1 . 2 A p r e se n t a çã o d o R el at ór io M e n s a l e m 0 2 ( d u a s ) v e r s õe s - p ú b l i c a e s i g i l o sa 4 . O p r e s e n t e r e l a t ó r i o é a p r e s e n t a d o e m d u a s v e r s õ e s , u m a p ú b l i c a ( 0 8 5 5 5 5 7 - 2 8 . 2 0 2 3 . 8 . 1 9 . 0 0 0 1 ) e o u t r a v e r s ã o s i g i l o s a ( 0 8 3 2 2 4 5 - 2 3 . 2 0 2 3 . 8 . 1 9 . 0 0 0 1 ) , u m a v e z q u e p a r t e d a s i n f o r m a ç õ e s e d o c u m e n t o s a n a l i s a d o s s ã o r e v e s t i d o s d e s i g i l o , c o n f o r m e r e q u e r i m e n t o f o r m u l a d o p e l a s r e c u p e r a n d a s , a f i m d e r e s g u a r d a r i n f o r m a ç õ e s c o n s i d e r a d a s s e n s í v e i s a o e x e r c í c i o d e s u a a t i v i d a d e e m p r e s a r i a l . 5 .C o m e f e i t o , a d e c i s ã o d e i d . 6 0 4 3 8 8 1 4 , p r o f e r i d a e m 2 8 / 0 5 / 2 0 2 3 d e t e r m i n o u q u e f o s s e c o n f e r i d a p u b l i c i d a d e a o s i n c i d e n t e s v i n c u l a d o s a o f e i t o r e c u p e r a c i o n a l , d e f o r m a a g a r a n t i r o a c e s s o a o s c r e d o r e s e i n t e r e s s a d o s , p r i n c i p a l m e n t e a o s e c o n s i d e r a r o r e l e v a n t e i n t e r e s s e e c o n ô m i c o e s o c i a l e n v o l v i d o n a p r e s e n t e r e c u p e r a ç ã o , d e t e r m i n a n d o , a i n d a , q u e a s r e c u p e r a n d a s i n d i c a s s e m q u a i s a s i n f o r m a ç õ e s s o b r e a a t i v i d a d e e m p r e s a r i a l q u e d e v e m f i c a r r e s g u a r d a d a s e m s i g i l o n o s i n c i d e n t e s n º 0 8 3 2 2 4 5 - 2 3 . 2 0 2 3 . 8 . 1 9 . 0 0 0 1 e 0 8 2 3 4 2 9 - 5 2 . 2 0 2 3 . 8 . 1 9 . 0 0 0 1 , a p r e s e n t a n d o j u s t i f i c a t i v a n a p r o t e ç ã o d a a t i v i d a d e c o m e r c i a l . 6 .O c o r r e q u e a s R e c u p e r a n d a s m a n i f e s t a r a m - s e n o i d . 6 1 7 5 2 4 3 0 p u g n a n d o p e l a m a n u t e n ç ã o d o s e g r e d o d e j u s t i ç a a o s i n c i d e n t e s n º 0 8 3 2 2 4 5 - 2 3 . 2 0 2 3 . 8 . 1 9 . 0 0 0 1 e 0 8 2 3 4 2 9 - 5 2 . 2 0 2 3 . 8 . 1 9 . 0 0 0 1 , s o b a l e g a ç ã o d e q u e c o n t ê m " i n f o r m a ç õ e s e d o c u m e n t o s r e s g u a r d a d o s p o r s i g i l o j u d i c i a l , p r o f i s s i o n a l e c o m e r c i a l , q u e t a m b é m f o r a m d i s p o n i b i l i z a d a s n o â m b i t o d o s p r o c e d i m e n t o s s i g i l o s o s e m t r â m i t e n a C V M " , p u g n a n d o , s u b s i d i a r i a m e n t e , q u e e v e n t u a l a c e s s o a o i n c i d e n t e 0 8 3 2 2 4 5 - 2 3 . 2 0 2 3 . 8 . 1 9 . 0 0 0 1 ( j u n t a d a d a s v e r s õ e s s i g i l o s a s d o r e l a t ó r i o c i r c u n s t a n c i a d o e r e l a t ó r i o s m e n s a i s ) s o m e n t e s e j a c o n c e d i d o a t e r c e i r o s a p ó s a v a l i a ç ã o c a s u í s t i c a a s e r e x e r c i d a p o r e s t e M M . J u í z o .

7 .D e s s e m o d o , t ã o l o g o o c o r r a a d e f i n i ç ã o p o r e s s e M M . J u í z o a c e r c a d a s i n f o r m a ç õ e s q u e s e r ã o t o r n a d a s p ú b l i c a s e a s q u e s e r ã o m a n t i d a s s o b s i g i l o , e s t a A . J . p r o m o v e r á , s e f o r o c a s o , a u n i f i c a ç ã o d o s r e l a t ó r i o s m e n s a i s . 1 . 3 F o n t e d as i n f o r ma ç õ e s e c o m pr omi s s o c om o c o nt rad i t ór i o e a m p la def e s a 8 .O s t r a b a l h o s f o r a m r e a l i z a d o s c o m b a s e n o s d o c u m e n t o s e x t r a í d o s d o p r e s e n t e p r o c e s s o , d e s i t e s p ú b l i c o s e , e m e s p e c i a l , d e i n f o r m a ç õ e s c o l h i d a s d i r e t a m e n t e d a s r e c u p e r a n d a s . D a s i n f o r m a ç õ e s o b t i d a s , a l g u m a s e s t ã o r e s g u a r d a d a s p o r s i g i l o j u r í d i c o , c o m e r c i a l o u p r o f i s s i o n a l / c o n t r a t u a l , c o m o r e g i s t r a d o a c i m a . 9 . Considerando a impossibilidade natural de se franquear a participação de todos os interessados durante a elaboração do presente relatório, o que demandaria imensurável decurso de tempo diante dos milhares de credores e terceiros interessados direta ou indiretamente nas matérias aqui analisadas, a A.J. assume aqui o compromisso público de receber eventuais documentos/infor mações complementares à análise ora realizada, que porventura se encontrem em posse de terceiros e repercutam nas considerações postas neste Relatório, garantindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, integralizando -os em futuro aditamento, caso se mostre necessário .