Oct 22 (Reuters) - Amgen Inc:
* AMGEN SAYS CODEBREAK 300 TRIAL WAS STUDIED IN PATIENTS WITH CHEMOREFRACTORY KRAS G12C-MUTATED METASTATIC COLORECTAL CANCER
* AMGEN ANNOUNCES DATA FROM THE GLOBAL PHASE 3 CODEBREAK 300 TRIAL EVALUATING TWO DOSES OF LUMAKRASIN IN COMBINATION WITH VECTIBIX
* AMGEN SAYS DATA SHOWS STATISTICALLY SIGNIFICANT SUPERIORITY IN PROGRESSION-FREE SURVIVAL
* AMGEN SAYS BASED ON THE CODEBREAK 300 PRIMARY ANALYSIS RESULTS, AMGEN IS PLANNING TO SUBMIT THESE DATA TO REGULATORY AUTHORITIES
* AMGEN SAYS AMONG SECONDARY ENDPOINTS, HIGHER OBJECTIVE RESPONSE RATE AND DISEASE CONTROL RATE WERE OBSERVED IN PATIENTS TREATED WITH THE DOSES Further company coverage: