UK shareholder meetings calendar - next 7 days

<table style="width: 773px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col width="325" /> <col width="448" /> </colgroup><tbody><tr><td class="xl68" width="325" height="21"><strong>Tuesday 29 November</strong></td><td class="xl66" width="448"> </td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Aura Energy Ltd</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Bluefield Solar Income Fund Ltd</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Castillo Copper Ltd</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Challenger Energy Group PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">CT Property Trust Ltd</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Duke Royalty Ltd</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Esken Ltd</td><td class="xl66">EGM re borrowings approval</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Haydale Graphene Industries PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Mosman Oil & Gas Ltd</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl67" height="21"><strong>Wednesday 30 November</strong></td><td class="xl66"> </td></tr><tr><td class="xl66" height="21">abrdn Asia Focus PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Atlantic Lithium Ltd</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Chamberlin PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Coral Products PLC</td><td class="xl66">GM re proposed cancellation of share premium account</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Dunelm Group PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Europa Metals Ltd</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Ferguson PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Gabelli Merger Plus+ Trust PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Grit Real Estate Income Group Ltd</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Leeds Group PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Life Science REIT PLC</td><td class="xl66">GM re issue of the new ordinary shares </td></tr><tr><td class="xl66" height="21">MC Mining Ltd</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Pires Investments PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Renishaw PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl68" height="21"><strong>Thursday 1 December</strong></td><td class="xl66"> </td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Aptamer Group PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Bowleven PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">CQS New City High Yield Fund Ltd</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">essensys PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">James Halstead PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Kin & Carta PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Transense Technologies PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Vast Resources PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Virgin Wines UK PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl68" height="21"><strong>Friday 2 December</strong></td><td class="xl66"> </td></tr><tr><td class="xl66" height="21">De La Rue PLC</td><td class="xl66">GM re company chairman resignation</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Global Petroleum Ltd</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Highbridge Tactical Credit Fund Ltd</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Orosur Mining Inc</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Revolution Bars Group PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Ruffer Investment Co Ltd</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Schroder BSC Social Impact Trust PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">SLF Realisation Fund Ltd</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl67" height="21"><strong>Monday 5 December</strong></td><td class="xl66"> </td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Amur Minerals Corp</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">JPMorgan UK Smaller Cos Investment Trust PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Lift Global Ventures PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl70" height="21">Schroder Japan Growth Fund PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Scottish Oriental Smaller Companies Trust PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21"> </td><td class="xl66"> </td></tr><tr><td class="xl69" colspan="2" height="21">Copyright 2022 Alliance News Limited. All Rights Reserved.</td></tr></tbody></table>