Anima S p A : Report on the purchase of treasury shares under the buy-back plan

PRESS RELEASE

REPORT ON THE PURCHASE OF TREASURY SHARES UNDER THE BUY-BACK PLAN OF ANIMA HOLDING S.P.A.

Milan, 26 April 2022 - With reference to the share buy-back plan authorised by the Shareholders'

Meeting held on March 31st, 2021, whose start was announced to the market on March 1st, 2022, based on the information provided by the authorised intermediary Intermonte SIM S.p.A. (Identity code: INTSITM1), ANIMA Holding S.p.A. announces it purchased in the period specified below an amount of treasury shares for an average price and a total amount reported in aggregate form in the following table:

Date Number of ordinary shares purchased Average price (Euro) Total Amount (Euro) 19 April 2022 107,739 4.3900 472,971.30 20 April 2022 96,968 4.5015 436,503.59 21 April 2022 105,000 4.6309 486,245.76 22 April 2022 120,000 4.5684 548,206.44 Total 429,707 4.5227 1,943,927.09

The details of all the purchase transactions carried out in the period indicated above are reported in the following pages.

Following the purchases announced today and the treasury shares previously held by the company, ANIMA Holding S.p.A. holds no. 27,822,446 treasury shares equal to approximately 7.55% of its share capital.

ANIMA is a leading Italian independent asset management operator, with around €197 billion of assets under management (as of March 2022). A synthesis of different complementary paths and specializations, ANIMA nowadays offers one of the largest range of investment solutions available on the market, addressed to institutional as well as retail and private inves tors. The Group promotes and manages open and closed-end investment schemes, SICAVs, the Arti & Mestieri pension fund as well as private wealth and institutional asset management services.

For further information, please visit www.animaholding.it

Contacts:

Barabino & Partners ANIMA - Investor relations Tel +39.02.72.02.35.35 Tel. +39.02.63.536.226 Emma Ascani Fabrizio Armone e.ascani@barabino.it fabrizio.armone@animaholding.it

