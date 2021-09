Aperam S.A. / Mot-clé(s) : Autres Notification Personne Désignée 28-Sep-2021 / 12:00 CET/CEST

Luxembourg, 28 septembre 2021 (12:00 CET) - Conformément à l'article 19(3) du règlement (UE) No 596/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché), Aperam annonce qu'une notification par une personne désignée (c.-à-d. administrateurs ou membres de la direction générale) est disponible sur la base de données électronique OAM de la Bourse de Luxembourg à l'adresse www.bourse.lu et également sur le site internet de la Société www.aperam.com, dans la rubrique Investors > News & Contact > Managers' Transactions: Lien

Cette notification est directement liée au programme de rachat d'actions d'Aperam annoncé le 30 juillet 2021. L'actionnaire significatif d'Aperam a conclu un accord de rachat d'actions avec Aperam pour vendre des actions afin de maintenir ses droits de vote dans le capital émis d'Aperam (nette des actions propres) à son niveau actuel de 40.96%. De plus amples détails sur le programme de rachat d'actions sont disponibles sur www.aperam.com. sous Investors > Equity Investors > Share Buyback.

