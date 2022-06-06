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APPLE INC.

(AAPL)
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Apple Says New MacBook Pro Will Be Priced At $1,299

06/06/2022 | 02:39pm EDT
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June 6 (Reuters) - Apple Inc:

* APPLE SAYS M2 CHIP HAS 24 GIGABYTES OF UNIFIED MEMORY

* APPLE SAYS M2 CHIP GETS 87% BETTER PEAK PERFORMANCE OF 12-CORE LAPTOP CHIPS FROM OTHER MAKERS WITH A QUARTER OF THE POWER CONSUMPTION

* APPLE SAYS M2 GPU IS 35% FASTER THAN PREVIOUS M1 CHIP

* APPLE SAYS NEW MACBOOK AIR HAS BEEN 'COMPLETELY REDESIGNED' AROUND M2 CHIP

* APPLE SAYS NEW MACBOOK AIR STILL HAS HEADPHONE JACK

* APPLE SAYS NEW MACBOOK WILL HAVE MAGSAFE CHARGING SYSTEM

* APPLE SAYS INTRODUCES NEW POWER ADAPTER WITH TWO USB-C PORTS

* APPLE SAYS NEW MACBOOK PRO WILL BE PRICED AT $1,299

* APPLE SAYS NEW MACBOOKS TO SHIP NEXT MONTH

* APPLE SAYS MACBOOK AIR WITH M1 CHIP REMAINS IN LINEUP AT $999

* APPLE INTRODUCES MACOS VENTURA

* APPLE SAYS PASSKEYS CANNOT BE LEAKED BECAUSE THEY ARE NEVER STORED ON A WEB SERVER

* APPLE SAYS IT HAS WORKED WITH FIDO ALLIANCE TO WALK UP TO NON-APPLE DEVICES AND USE IPHONE OR OTHER APPLE DEVICES TO LOG INTO APPS, WEBSITES WITHOUT USING PASSWORD

* APPLE SAYS MACS WILL AUTOMATICALLY RECOGNIZE IPHONES BEING USED AS A WEB CAMERA AND CONNECT WIRELESSLY

* APPLE SAYS IPHONE CAN SHOW BOTH THE USER AND WHAT IS ON THE USER'S DESK USING 'DESK VIEW' FEATURE BASED ON ULTRAWIDE ANGLE LENSE IN IPHONES

* APPLE SAYS BELKIN HOLDERS FOR WEBCAM FEATURE WILL BE AVAILABLE LATER THIS YEAR

* APPLE ADDS DOCUMENT COLLABORATION FEATURES TO IPAD OPERATING SYSTEM

* APPLE SAYS IT WILL INTRODUCE NEW APP CALLED FREE FORM LATER THIS YEAR

* APPLE SAYS FREE FORM APP WILL WORK LIKE A VIRTUAL WHITEBOARD FOR BRAINSTORMING DURING FACETIME VIDEO MEETINGS

* APPLE SAYS FREE FORM APP IS COMING 'LATER THIS YEAR'

* APPLE SAYS IPAD PRO WILL HAVE 'REFERENCE MODE' FOR PROFESSIONAL VIDEO AND IMAGE EDITORS Further company coverage:


© Reuters 2022
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Net cash 2022 63 669 M - -
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Yield 2022 0,62%
Capitalization 2 353 B 2 353 B -
EV / Sales 2022 5,81x
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Nbr of Employees 154 000
Free-Float 99,9%
Chart APPLE INC.
Duration : Period :
Apple Inc. Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Technical analysis trends APPLE INC.
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TrendsNeutralBearishBearish
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Average target price 188,07 $
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Jeffrey E. Williams Chief Operating Officer
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APPLE INC.-18.13%2 353 002
XIAOMI CORPORATION-36.72%37 972
WINGTECH TECHNOLOGY CO.,LTD-47.11%12 313
SHENZHEN TRANSSION HOLDINGS CO., LTD.-34.80%12 065
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