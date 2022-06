Aquila Part Prod Com S A : Sustainability Report 2021 availability

Financials RON USD Sales 2021 1 930 M 409 M 409 M Net income 2021 70,7 M 15,0 M 15,0 M Net cash 2021 164 M 34,7 M 34,7 M P/E ratio 2021 11,0x Yield 2021 4,64% Capitalization 827 M 175 M 175 M EV / Sales 2020 - EV / Sales 2021 0,50x Nbr of Employees 2 950 Free-Float 27,5% Chart AQUILA PART PROD COM S.A. Duration : Auto. 2 months 3 months 6 months 9 months 1 year 2 years 5 years 10 years Max. Period : Day Week Income Statement Evolution Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Sector and Competitors 1st jan. Capi. (M$) AQUILA PART PROD COM S.A. -26.07% 175 DSV A/S -34.04% 32 331 KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG -23.20% 28 514 HYUNDAI GLOVIS CO., LTD. 8.93% 5 281 NIPPON EXPRESS HOLDINGS,INC. 7.24% 4 906 KERRY LOGISTICS NETWORK LIMITED -8.50% 4 017