Arab Assurers Insurance : Disclosure (ARAS) 2022 09 18

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To: Jordan Securities Commission,
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ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
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Amman Stock Exchange
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ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
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Company's Name: THE ARAB ASSURERS INSURANCE
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ﻦﻴﻣﺄﺘﻠﻟ ﺏﺮﻌﻟﺍ ﻥﻮﻨﻣﺎﻀﻟﺍ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ
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COMPANY
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PM 12:24:11 2022-09-18 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ
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Date: 18-09-2022 12:24:11 PM
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ﻖﻴﻗﺪﺘﻟﺍ ﺔﻛﺮﺷ ﺏﺎﻌﺗﺍ ﺪﻨﺑ ﻱﻮﻨﺴﻟﺍ ﺮﻳﺮﻘﺘﻟﺍ ﻦﻴﻤﻀﺗ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ
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Subject: ﻖﻴﻗﺪﺘﻟﺍ ﺔﻛﺮﺷ ﺏﺎﻌﺗﺍ ﺪﻨﺑ ﻱﻮﻨﺴﻟﺍ ﺮﻳﺮﻘﺘﻟﺍ ﻦﻴﻤﻀﺗ
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ﺔﻛﺮﺸﻠﻟ
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ﺔﻛﺮﺸﻠﻟ
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ﻱﻮﻨﺴﻟﺍ ﺮﻳﺮﻘﺘﻟﺍ .ﺱ ﺪﻨﺑ 18 ﻢﻗﺭ ﻪﺤﻔﺼﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻉﻼﻃﻻﺍ ﻰﺟﺮﻳ
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ﻱﻮﻨﺴﻟﺍ ﺮﻳﺮﻘﺘﻟﺍ .ﺱ ﺪﻨﺑ 18 ﻢﻗﺭ ﻪﺤﻔﺼﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻉﻼﻃﻻﺍ ﻰﺟﺮﻳ
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ﻪﻌﺑﺎﺘﻟﺍ ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﻭ ﺔﻛﺮﺸﻠﻟ ﻖﻴﻗﺪﺘﻟﺍ ﺏﺎﻌﺗﺍ ﺭﺍﺪﻘﻣ ﺎﻬﻴﻓ ﺩﺭﻭ
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ﺭﺎﻨﻳﺩ 29.568 ﺔﻤﻴﻘﺑ
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ﺭﺎﻨﻳﺩ 29.568 ﺔﻤﻴﻘﺑ
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ﻢﺗ ﻭ ﻰﻓﻮﺗ ﺪﻗ ﻮﻀﻌﻟﺍ ﻥﺄﺑ ﻢﻠﻌﻟﺍ ﻰﺟﺮﻳ ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻮﻀﻌﻟﺍ ﺔﻴﻜﻠﻣ
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ﻢﺗ ﻭ ﻰﻓﻮﺗ ﺪﻗ ﻮﻀﻌﻟﺍ ﻥﺄﺑ ﻢﻠﻌﻟﺍ ﻰﺟﺮﻳ ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻮﻀﻌﻟﺍ ﺔﻴﻜﻠﻣ
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ﻪﺘﻴﻜﻠﻣ ﻢﻬﺳﺍ ﺩﺪﻋ ﻭ / ﻩﺭﺍﺩﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﻮﻀﻋ ﺮﻏﺎﺷ ﻦﻋ ﺡﺎﺼﻓﻻﺍ
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ﻪﺘﻴﻜﻠﻣ ﻢﻬﺳﺍ ﺩﺪﻋ ﻭ / ﻩﺭﺍﺩﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﻮﻀﻋ ﺮﻏﺎﺷ ﻦﻋ ﺡﺎﺼﻓﻻﺍ
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ﻢﻬﺳ 10.000
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ﻢﻬﺳ 10.000
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18-09-2022
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18-09-2022
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Please accept our sincere thanks and appreciation.
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.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ
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Chairman of Board of Directors
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ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ
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User Name: Ruba Mohammad Adnan Labloub
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Ruba Mohammad Adnan Labloub :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ
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