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    ARAS   JO2102611016

ARAB ASSURERS INSURANCE COMPANY

(ARAS)
  Report
End-of-day quote Amman Stock Exchange  -  2022-09-07
0.1800 JOD    0.00%
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Arab Assurers Insurance : Disclosure (ARAS) 2022 09 18

09/18/2022 | 06:20am EDT
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THE ARAB ASSURERS INSURANCE COMPANY

To: Jordan Securities Commission,

ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ

Amman Stock Exchange

ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ

Company's Name: THE ARAB ASSURERS INSURANCE

ﻦﻴﻣﺄﺘﻠﻟ ﺏﺮﻌﻟﺍ ﻥﻮﻨﻣﺎﻀﻟﺍ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ

COMPANY

PM 12:24:11 2022-09-18 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ

Date: 18-09-2022 12:24:11 PM

ﻖﻴﻗﺪﺘﻟﺍ ﺔﻛﺮﺷ ﺏﺎﻌﺗﺍ ﺪﻨﺑ ﻱﻮﻨﺴﻟﺍ ﺮﻳﺮﻘﺘﻟﺍ ﻦﻴﻤﻀﺗ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ

Subject: ﻖﻴﻗﺪﺘﻟﺍ ﺔﻛﺮﺷ ﺏﺎﻌﺗﺍ ﺪﻨﺑ ﻱﻮﻨﺴﻟﺍ ﺮﻳﺮﻘﺘﻟﺍ ﻦﻴﻤﻀﺗ

ﺔﻛﺮﺸﻠﻟ

ﺔﻛﺮﺸﻠﻟ

ﻱﻮﻨﺴﻟﺍ ﺮﻳﺮﻘﺘﻟﺍ .ﺱ ﺪﻨﺑ 18 ﻢﻗﺭ ﻪﺤﻔﺼﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻉﻼﻃﻻﺍ ﻰﺟﺮﻳ

ﻱﻮﻨﺴﻟﺍ ﺮﻳﺮﻘﺘﻟﺍ .ﺱ ﺪﻨﺑ 18 ﻢﻗﺭ ﻪﺤﻔﺼﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻉﻼﻃﻻﺍ ﻰﺟﺮﻳ

ﻪﻌﺑﺎﺘﻟﺍ ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﻭ ﺔﻛﺮﺸﻠﻟ ﻖﻴﻗﺪﺘﻟﺍ ﺏﺎﻌﺗﺍ ﺭﺍﺪﻘﻣ ﺎﻬﻴﻓ ﺩﺭﻭ

ﻪﻌﺑﺎﺘﻟﺍ ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﻭ ﺔﻛﺮﺸﻠﻟ ﻖﻴﻗﺪﺘﻟﺍ ﺏﺎﻌﺗﺍ ﺭﺍﺪﻘﻣ ﺎﻬﻴﻓ ﺩﺭﻭ

ﺭﺎﻨﻳﺩ 29.568 ﺔﻤﻴﻘﺑ

ﺭﺎﻨﻳﺩ 29.568 ﺔﻤﻴﻘﺑ

ﻢﺗ ﻭ ﻰﻓﻮﺗ ﺪﻗ ﻮﻀﻌﻟﺍ ﻥﺄﺑ ﻢﻠﻌﻟﺍ ﻰﺟﺮﻳ ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻮﻀﻌﻟﺍ ﺔﻴﻜﻠﻣ

ﻢﺗ ﻭ ﻰﻓﻮﺗ ﺪﻗ ﻮﻀﻌﻟﺍ ﻥﺄﺑ ﻢﻠﻌﻟﺍ ﻰﺟﺮﻳ ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻮﻀﻌﻟﺍ ﺔﻴﻜﻠﻣ

ﻪﺘﻴﻜﻠﻣ ﻢﻬﺳﺍ ﺩﺪﻋ ﻭ / ﻩﺭﺍﺩﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﻮﻀﻋ ﺮﻏﺎﺷ ﻦﻋ ﺡﺎﺼﻓﻻﺍ

ﻪﺘﻴﻜﻠﻣ ﻢﻬﺳﺍ ﺩﺪﻋ ﻭ / ﻩﺭﺍﺩﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﻮﻀﻋ ﺮﻏﺎﺷ ﻦﻋ ﺡﺎﺼﻓﻻﺍ

ﻢﻬﺳ 10.000

ﻢﻬﺳ 10.000

18-09-2022

18-09-2022

Please accept our sincere thanks and appreciation.

.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ

Chairman of Board of Directors

ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ

User Name: Ruba Mohammad Adnan Labloub

Ruba Mohammad Adnan Labloub :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ

Page 1 of 1

Disclaimer

The Arab Assurers Insurance Co. PSC published this content on 18 September 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 18 September 2022 10:19:02 UTC.


© Publicnow 2022
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Sales 2021 12,8 M 18,0 M 18,0 M
Net income 2021 -1,39 M -1,97 M -1,97 M
Net cash 2021 1,65 M 2,32 M 2,32 M
P/E ratio 2021 -1,32x
Yield 2021 -
Capitalization 1,66 M 2,34 M 2,34 M
EV / Sales 2020 -0,16x
EV / Sales 2021 0,02x
Nbr of Employees 70
Free-Float 12,7%
Chart ARAB ASSURERS INSURANCE COMPANY
Duration : Period :
Arab Assurers Insurance Company Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Income Statement Evolution
Managers and Directors
Haitham Yousef Suleiman Al-Khatatneh General Manager
Tariq Hussein Yaseen Mahmoud General Manager-Financial Affairs
Hamad Afnan Rizk Al-Kasasbeh Chairman
Anas Malik Nawash Director-Information Technology
Wa'el Subhi Rabah Al-Kayyali Director
Sector and Competitors
1st jan.Capi. (M$)
ARAB ASSURERS INSURANCE COMPANY-10.00%2
MARSH & MCLENNAN COMPANIES-10.06%78 016
CHUBB LIMITED-0.59%76 805
ALLIANZ SE-16.13%70 354
ZURICH INSURANCE GROUP LTD6.42%65 557
BAJAJ FINSERV LTD.5.75%34 694