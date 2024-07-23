THE ARAB ASSURERS INSURANCE COMPANY
To: Jordan Securities Commission,
ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
Amman Stock Exchange
ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
Company's Name: THE ARAB ASSURERS INSURANCE
ﻦﻴﻣﺄﺘﻠﻟ ﺏﺮﻌﻟﺍ ﻥﻮﻨﻣﺎﻀﻟﺍ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ
COMPANY
PM 01:30:43 2024-07-23 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ
Date: 23-07-2024 01:30:43 PM
ﻯﺮﺧﻷﺍ ﺔﻳﺮﻫﻮﺠﻟﺍ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟﺍ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ
Subject: Other Material Information
THE ARAB ASSURERS INSURANCE COMPANY
ﺙﺪﺤﻟﺍ ﻉﻮﻗﻭ ﻦﻋ ﻦﻴﻣﺄﺘﻠﻟ ﺏﺮﻌﻟﺍ ﻥﻮﻨﻣﺎﻀﻟﺍ ﺔﻛﺮﺷ ﻦﻠﻌﺗ
announces the occurrence of the following material
:ﺔﻛﺮﺸﻠﻟ ﻩﺎﻧﺩﺃ ﻦﻴﺒﻤﻟﺍ ﻱﺮﻫﻮﺠﻟﺍ
event:
Material Event
ﻱﺮﻫﻮﺠﻟﺍ ﺙﺪﺤﻟﺍ
Date of event: 08-07-2024
2024-07-08 :ﻱﺮﻫﻮﺠﻟﺍ ﺙﺪﺤﻟﺍ ﺦﻳﺭﺎﺗ
Other
ﻯﺮﺧﺃ
ﻞﺳﺮﻤﻟﺍ ﻭ ﻲﻧﺩﺭﻻﺍ ﻱﺰﻛﺮﻤﻟﺍ ﻚﻨﺒﻟﺍ ﻩﺩﺎﺴﻟﺍ ﺏﺎﺘﻛ ﻰﻟﺍ ﺓﺭﺎﺷﺍ
ﻞﺳﺮﻤﻟﺍ ﻭ ﻲﻧﺩﺭﻻﺍ ﻱﺰﻛﺮﻤﻟﺍ ﻚﻨﺒﻟﺍ ﻩﺩﺎﺴﻟﺍ ﺏﺎﺘﻛ ﻰﻟﺍ ﺓﺭﺎﺷﺍ
ﻩﺩﺎﻤﻟﺍ ﻡﺎﻜﺣﻻ ًﺍﺩﺎﻨﺘﺳﺍ 2024/07/08 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﻲﻧﻭﺮﺘﻜﻟﻻﺍ ﺪﻳﺮﺒﻟﺎﺑ
ﻩﺩﺎﻤﻟﺍ ﻡﺎﻜﺣﻻ ًﺍﺩﺎﻨﺘﺳﺍ 2024/07/08 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﻲﻧﻭﺮﺘﻜﻟﻻﺍ ﺪﻳﺮﺒﻟﺎﺑ
ﻭ 2021 ﺔﻨﺴﻟ (12) ﻢﻗﺭ ﻦﻴﻣﺎﺘﻟﺍ ﻝﺎﻤﻋﺍ ﻢﻴﻈﻨﺗ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﻦﻣ (34)
ﻭ 2021 ﺔﻨﺴﻟ (12) ﻢﻗﺭ ﻦﻴﻣﺎﺘﻟﺍ ﻝﺎﻤﻋﺍ ﻢﻴﻈﻨﺗ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﻦﻣ (34)
ﻪﻴﻣﺎﺘﺨﻟﺍ ﺕﺎﺑﺎﺴﺤﻟﺎﺑ ﻢﻫﺪﻳﻭﺰﺘﺑ ﺎﻨﻣﺍﺰﺘﻟﺍ ﻡﺪﻌﺑ ﻪﻠﺜﻤﺘﻤﻟﺍ
ﻪﻴﻣﺎﺘﺨﻟﺍ ﺕﺎﺑﺎﺴﺤﻟﺎﺑ ﻢﻫﺪﻳﻭﺰﺘﺑ ﺎﻨﻣﺍﺰﺘﻟﺍ ﻡﺪﻌﺑ ﻪﻠﺜﻤﺘﻤﻟﺍ
ﻡﺎﻌﻟ ﻲﺟﺭﺎﺨﻟﺍ ﻲﻧﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺐﺳﺎﺤﻤﻟﺍ ﻦﻣ ﻪﻌﻗﻮﻤﻟﺍ ﻭ ﻪﻗﺪﺼﻤﻟﺍ
ﻡﺎﻌﻟ ﻲﺟﺭﺎﺨﻟﺍ ﻲﻧﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺐﺳﺎﺤﻤﻟﺍ ﻦﻣ ﻪﻌﻗﻮﻤﻟﺍ ﻭ ﻪﻗﺪﺼﻤﻟﺍ
ﻪﻴﻓﺎﺿﺍ ﺩﻮﻘﻋ ﻡﺍﺮﺑﺍ ﻦﻣ ﺎﻨﺘﻛﺮﺷ ﻊﻨﻣ ﺭﺮﻘﺗ ﻪﺨﻳﺭﺎﺗ ﻰﺘﺣ 2023
ﻪﻴﻓﺎﺿﺍ ﺩﻮﻘﻋ ﻡﺍﺮﺑﺍ ﻦﻣ ﺎﻨﺘﻛﺮﺷ ﻊﻨﻣ ﺭﺮﻘﺗ ﻪﺨﻳﺭﺎﺗ ﻰﺘﺣ 2023
ﻢﻫﺪﻳﻭﺰﺗ ﻢﺘﻳ ﻰﺘﺣ ﻪﺨﻳﺭﺎﺗ ﻦﻣ ﻭ ﺕﺎﺒﻛﺮﻤﻟﺍ ﻦﻴﻣﺎﺗ ﺓﺯﺎﺟﺍ ﻦﻤﺿ
ﻢﻫﺪﻳﻭﺰﺗ ﻢﺘﻳ ﻰﺘﺣ ﻪﺨﻳﺭﺎﺗ ﻦﻣ ﻭ ﺕﺎﺒﻛﺮﻤﻟﺍ ﻦﻴﻣﺎﺗ ﺓﺯﺎﺟﺍ ﻦﻤﺿ
ﻲﻧﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺐﺳﺎﺤﻤﻟﺍ ﻦﻣ ﻪﻌﻗﻮﻤﻟﺍ ﻭ ﻪﻗﺪﺼﻤﻟﺍ ﻪﻴﻣﺎﺘﺨﻟﺍ ﺕﺎﻧﺎﻴﺒﻟﺎﺑ
ﻲﻧﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺐﺳﺎﺤﻤﻟﺍ ﻦﻣ ﻪﻌﻗﻮﻤﻟﺍ ﻭ ﻪﻗﺪﺼﻤﻟﺍ ﻪﻴﻣﺎﺘﺨﻟﺍ ﺕﺎﻧﺎﻴﺒﻟﺎﺑ
ﻩﺩﺎﺴﻟﺍ ﺪﻳﻭﺰﺗ ﻢﺘﻴﺳ ﻭ, ﻝﻮﺻﻻﺍ ﺐﺴﺣ 2023 ﻡﺎﻌﻟ ﻲﺟﺭﺎﺨﻟﺍ
ﻩﺩﺎﺴﻟﺍ ﺪﻳﻭﺰﺗ ﻢﺘﻴﺳ ﻭ, ﻝﻮﺻﻻﺍ ﺐﺴﺣ 2023 ﻡﺎﻌﻟ ﻲﺟﺭﺎﺨﻟﺍ
ﺎﻬﻴﻠﻋ ﻕﺩﺎﺼﻤﻟﺍ ﻪﻴﻣﺎﺘﺨﻟﺍ ﺕﺎﻧﺎﻴﺒﻟﺎﺑ ﻲﻧﺩﺭﻻﺍ ﻱﺰﻛﺮﻤﻟﺍ ﻚﻨﺒﻟﺍ
ﺎﻬﻴﻠﻋ ﻕﺩﺎﺼﻤﻟﺍ ﻪﻴﻣﺎﺘﺨﻟﺍ ﺕﺎﻧﺎﻴﺒﻟﺎﺑ ﻲﻧﺩﺭﻻﺍ ﻱﺰﻛﺮﻤﻟﺍ ﻚﻨﺒﻟﺍ
2024/07/31 ﻩﺎﺼﻗﺃ ﺪﻋﻮﻣ ﻲﻓ ﻝﻮﺻﻻﺍ ﺐﺴﺣ .
. 2024/07/31 ﻩﺎﺼﻗﺃ ﺪﻋﻮﻣ ﻲﻓ ﻝﻮﺻﻻﺍ ﺐﺴﺣ
Please accept our sincere thanks and appreciation.
.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ
Chairman of Board of Directors
ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ
User Name: Ruba Mohammad Adnan Labloub
Ruba Mohammad Adnan Labloub :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ
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The Arab Assurers Insurance Co. PSC published this content on 23 July 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 23 July 2024 11:34:03 UTC.