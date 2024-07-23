THE ARAB ASSURERS INSURANCE COMPANY

To: Jordan Securities Commission,

ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ

Amman Stock Exchange

ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ

Company's Name: THE ARAB ASSURERS INSURANCE

ﻦﻴﻣﺄﺘﻠﻟ ﺏﺮﻌﻟﺍ ﻥﻮﻨﻣﺎﻀﻟﺍ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ

COMPANY

PM 01:30:43 2024-07-23 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ

Date: 23-07-2024 01:30:43 PM

ﻯﺮﺧﻷﺍ ﺔﻳﺮﻫﻮﺠﻟﺍ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟﺍ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ

Subject: Other Material Information

THE ARAB ASSURERS INSURANCE COMPANY

ﺙﺪﺤﻟﺍ ﻉﻮﻗﻭ ﻦﻋ ﻦﻴﻣﺄﺘﻠﻟ ﺏﺮﻌﻟﺍ ﻥﻮﻨﻣﺎﻀﻟﺍ ﺔﻛﺮﺷ ﻦﻠﻌﺗ

announces the occurrence of the following material

:ﺔﻛﺮﺸﻠﻟ ﻩﺎﻧﺩﺃ ﻦﻴﺒﻤﻟﺍ ﻱﺮﻫﻮﺠﻟﺍ

event:

Material Event

ﻱﺮﻫﻮﺠﻟﺍ ﺙﺪﺤﻟﺍ

Date of event: 08-07-2024

2024-07-08 :ﻱﺮﻫﻮﺠﻟﺍ ﺙﺪﺤﻟﺍ ﺦﻳﺭﺎﺗ

Other

ﻯﺮﺧﺃ

ﻞﺳﺮﻤﻟﺍ ﻭ ﻲﻧﺩﺭﻻﺍ ﻱﺰﻛﺮﻤﻟﺍ ﻚﻨﺒﻟﺍ ﻩﺩﺎﺴﻟﺍ ﺏﺎﺘﻛ ﻰﻟﺍ ﺓﺭﺎﺷﺍ

ﻞﺳﺮﻤﻟﺍ ﻭ ﻲﻧﺩﺭﻻﺍ ﻱﺰﻛﺮﻤﻟﺍ ﻚﻨﺒﻟﺍ ﻩﺩﺎﺴﻟﺍ ﺏﺎﺘﻛ ﻰﻟﺍ ﺓﺭﺎﺷﺍ

ﻩﺩﺎﻤﻟﺍ ﻡﺎﻜﺣﻻ ًﺍﺩﺎﻨﺘﺳﺍ 2024/07/08 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﻲﻧﻭﺮﺘﻜﻟﻻﺍ ﺪﻳﺮﺒﻟﺎﺑ

ﻩﺩﺎﻤﻟﺍ ﻡﺎﻜﺣﻻ ًﺍﺩﺎﻨﺘﺳﺍ 2024/07/08 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﻲﻧﻭﺮﺘﻜﻟﻻﺍ ﺪﻳﺮﺒﻟﺎﺑ

ﻭ 2021 ﺔﻨﺴﻟ (12) ﻢﻗﺭ ﻦﻴﻣﺎﺘﻟﺍ ﻝﺎﻤﻋﺍ ﻢﻴﻈﻨﺗ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﻦﻣ (34)

ﻭ 2021 ﺔﻨﺴﻟ (12) ﻢﻗﺭ ﻦﻴﻣﺎﺘﻟﺍ ﻝﺎﻤﻋﺍ ﻢﻴﻈﻨﺗ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﻦﻣ (34)

ﻪﻴﻣﺎﺘﺨﻟﺍ ﺕﺎﺑﺎﺴﺤﻟﺎﺑ ﻢﻫﺪﻳﻭﺰﺘﺑ ﺎﻨﻣﺍﺰﺘﻟﺍ ﻡﺪﻌﺑ ﻪﻠﺜﻤﺘﻤﻟﺍ

ﻪﻴﻣﺎﺘﺨﻟﺍ ﺕﺎﺑﺎﺴﺤﻟﺎﺑ ﻢﻫﺪﻳﻭﺰﺘﺑ ﺎﻨﻣﺍﺰﺘﻟﺍ ﻡﺪﻌﺑ ﻪﻠﺜﻤﺘﻤﻟﺍ

ﻡﺎﻌﻟ ﻲﺟﺭﺎﺨﻟﺍ ﻲﻧﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺐﺳﺎﺤﻤﻟﺍ ﻦﻣ ﻪﻌﻗﻮﻤﻟﺍ ﻭ ﻪﻗﺪﺼﻤﻟﺍ

ﻡﺎﻌﻟ ﻲﺟﺭﺎﺨﻟﺍ ﻲﻧﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺐﺳﺎﺤﻤﻟﺍ ﻦﻣ ﻪﻌﻗﻮﻤﻟﺍ ﻭ ﻪﻗﺪﺼﻤﻟﺍ

ﻪﻴﻓﺎﺿﺍ ﺩﻮﻘﻋ ﻡﺍﺮﺑﺍ ﻦﻣ ﺎﻨﺘﻛﺮﺷ ﻊﻨﻣ ﺭﺮﻘﺗ ﻪﺨﻳﺭﺎﺗ ﻰﺘﺣ 2023

ﻪﻴﻓﺎﺿﺍ ﺩﻮﻘﻋ ﻡﺍﺮﺑﺍ ﻦﻣ ﺎﻨﺘﻛﺮﺷ ﻊﻨﻣ ﺭﺮﻘﺗ ﻪﺨﻳﺭﺎﺗ ﻰﺘﺣ 2023

ﻢﻫﺪﻳﻭﺰﺗ ﻢﺘﻳ ﻰﺘﺣ ﻪﺨﻳﺭﺎﺗ ﻦﻣ ﻭ ﺕﺎﺒﻛﺮﻤﻟﺍ ﻦﻴﻣﺎﺗ ﺓﺯﺎﺟﺍ ﻦﻤﺿ

ﻢﻫﺪﻳﻭﺰﺗ ﻢﺘﻳ ﻰﺘﺣ ﻪﺨﻳﺭﺎﺗ ﻦﻣ ﻭ ﺕﺎﺒﻛﺮﻤﻟﺍ ﻦﻴﻣﺎﺗ ﺓﺯﺎﺟﺍ ﻦﻤﺿ

ﻲﻧﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺐﺳﺎﺤﻤﻟﺍ ﻦﻣ ﻪﻌﻗﻮﻤﻟﺍ ﻭ ﻪﻗﺪﺼﻤﻟﺍ ﻪﻴﻣﺎﺘﺨﻟﺍ ﺕﺎﻧﺎﻴﺒﻟﺎﺑ

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ﻩﺩﺎﺴﻟﺍ ﺪﻳﻭﺰﺗ ﻢﺘﻴﺳ ﻭ, ﻝﻮﺻﻻﺍ ﺐﺴﺣ 2023 ﻡﺎﻌﻟ ﻲﺟﺭﺎﺨﻟﺍ

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ﺎﻬﻴﻠﻋ ﻕﺩﺎﺼﻤﻟﺍ ﻪﻴﻣﺎﺘﺨﻟﺍ ﺕﺎﻧﺎﻴﺒﻟﺎﺑ ﻲﻧﺩﺭﻻﺍ ﻱﺰﻛﺮﻤﻟﺍ ﻚﻨﺒﻟﺍ

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2024/07/31 ﻩﺎﺼﻗﺃ ﺪﻋﻮﻣ ﻲﻓ ﻝﻮﺻﻻﺍ ﺐﺴﺣ .

. 2024/07/31 ﻩﺎﺼﻗﺃ ﺪﻋﻮﻣ ﻲﻓ ﻝﻮﺻﻻﺍ ﺐﺴﺣ

Please accept our sincere thanks and appreciation.

.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ

Chairman of Board of Directors

ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ

User Name: Ruba Mohammad Adnan Labloub

Ruba Mohammad Adnan Labloub :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ

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The Arab Assurers Insurance Co. PSC published this content on 23 July 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 23 July 2024 11:34:03 UTC.